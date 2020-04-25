Türk Telekom
Türk Telekom Ventures ortağı MentalUP 5.5 milyon kullanıcıya ulaştı!
Türk Telekom kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile ortak olduğu eğitim platformu MentalUP, çocukların bilişsel beceri gelişimine destek oluyor. Bu dönemde 500 bin yeni abone edinerek 5,5 milyon kullanıcıya kavuştu. MentalUP, üyelik ücretlerinde de yüzde 30 indirim yaptı.
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Türk Telekom Ventures ortağı MentalUP, Türkiye’nin çocuklara yönelik ilk ve tek oyunlaştırılmış eğitim platformu olma özelliği ile yoğun ilgi görüyor. Bu doğrultuda, MentalUP’ın kullanıcı sayısı, uzaktan eğitim sürecinde 500 bin artarak 5,5 milyona ulaştı.
MentalUP, uzman doktorlar, akademisyenler ve oyun tasarımcıları tarafından geliştirilen keyifli egzersizlerle çocukların dikkat, hafıza, problem çözebilme gibi zihinsel becerilerinin gelişmesini amaçlıyor. Uzaktan eğitim döneminde de çocukların yanında olan MentalUP, yüzde 30 fiyat avantajı sağlayarak tam sürüm üyelik ücretlerini 179 TL yerine 125 TL’ye sunuyor.
4-13 yaş arası çocuklara özel içerikler
İnovasyon ve girişimciliğin ekonominin itici gücü olduğunu belirten Türk Telekom Strateji Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, 2016 yılında Türk Telekom Girişim Hızlandırma Programı Pilot’a dâhil ettikleri MentalUP’a, girişimciliği desteklemek amacıyla TT Ventures aracılığıyla ortak olduklarını ifade etti. Karakullukçu, “MentalUP, eğitici zekâ oyunlarıyla 4-13 yaş arası çocuklarımızın zihinsel gelişimini, dikkat ve motivasyonlarını artıran son derece faydalı içeriklere sahip. MentalUP, ders içeriklerinin ötesinde, çocukların problem çözme, dikkat, hafıza, görsel ve sözel yetenekler gibi alanlarda da gelişimlerine katkı sağlıyor” dedi.
4 farklı dilde, 102 ülkede
MentalUP Kurucu Ortağı Emre Özgündüz, MentalUP’ın, 200’den fazla okulda kullanılan, 4 farklı dilde, 102 ülkede satışı yapılan bir uygulama hâline geldiğini belirtti. Özgündüz, “Ana kategorisinde 100’den fazla oyun bulunan MentalUP’ta; dikkat, mantık, hafıza, görsel ve sözel ögelerin yer aldığı içeriklerle çocukların anlık gelişiminin takip edildiği analizler bulunuyor.
Ayrıca çocuklara, kişisel becerilerini kendi yaş grubuyla kıyaslayabilme olanağı da sunuyoruz. Onların kişisel özelliklerine uygun bir egzersiz planı oluşturuyoruz. MentalUP’ta günlük çalışma planını 20 dakika süre ile sınırlandırdık ve çocukların belirlenen süreyi aşmasını engelliyoruz. Bu sayede çocukların ekran karşısında uzun saatler geçirmemesi ve teknolojiyi faydalı yönde kullanabilmesini amaçlıyoruz” dedi.
Dizüstü bilgisayarlardan ve akıllı cihazlardan rahatlıkla ulaşılabilen MentalUP hakkında detaylı bilgiye www.mentalup.net adresinden ulaşılabilir.
Türk Telekom
Türk Telekom evlere SIM kart teslim edecek!
Türk Telekom, #EvdeKal’dığımız şu günlerde yeni operatöre geçmek isteyen müşterileri için eve SIM kart teslim edecek. Böylece kullanıcılar evlerinden çıkmadan akıllı telefonlarında kullanmış oldukları numaralarını taşıyabilecekler.
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Şirket, evde kalma çağrısı yapılan bu günlerde müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmak için yeni bir uygulamayı devreye aldı. Yeni hat başvurusu yapmak ya da GSM hattını Türk Telekom’a taşımak isteyen müşteriler, başvuru işlemlerini evlerinden çıkmadan turktelekom.com.tr veya Türk Telekom Online İşlemler uygulaması üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Firma yeni SIM kartları en kısa sürede ve ek ücret talep etmeksizin müşterilerinin evlerine teslim ediyor.
Efsane Portföy ile GB’ı bol paketler
Şirketin sunduğu avantajlı tarifelerle 2019’un en çok tercih edilen mobil operatörü olarak müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Yüksek fatura ödemeden özgürce telefonda konuşmak ya da internet kullanmak isteyen herkes, Türk Telekom’un sunduğu Efsane Portföy’deki en uygun fiyatlarla kendilerine uyan tarifeyi seçebiliyor:
1000dk +1000sms + 8GB: 29TL
1000dk + 1000sms + 12GB: 35TL
1000dk + 1000sms + 20 GB: 45TL
Türk Telekom
Türk Telekom, upload hızlarını 2 katına çıkardı!
Türk Telekom, upload hızları hakkında resmi açıklama geldi. Koronavirüs nedeniyle evden çalışma ve uzaktan eğitim döneminde, kullanıcılarına daha iyi deneyim sunmak için fiber ve VDSL abonelerinin veri yükleme (upload) hızını 2 katına çıkarmaya başladı.
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Türkiye’nin lider internet servis sağlayıcısı Türk Telekom, Koronavirüs salgını nedeniyle içinde yaşadığımız bu zorlu dönemde müşterilerine daha iyi hizmet vermek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Türkiye’deki fiber altyapının yüzde 80’inde imzası bulunan Türk Telekom, sadece 2019’da 3,2 milyon yeni haneyi fiber erişimiyle kapsadı. Son 10 yılda 10 katına çıkardığı fiber altyapısıyla internet deneyimini şirket geliştirmişti. Türk Telekom’dan son olarak, kullanıcılarının upload hızlarını hiç bir ek ücret ödemeden 2 katına çıkarmaya başladı.
Evden çalışma ve uzaktan eğitim süreci bugünlerde çok önem taşıyor. Türk Telekom, müşterilerine daha iyi hizmet sunmak için upload hızlarını 2 katına çıkarmaya başladı.
Tivibu, Muud, Playstore gibi servislerle şirket, uzaktan eğitime önemli katkılar sunuyor. Vitamin, Raunt gibi dijital servileriyle kullanıcılarına online deneyim sunuyor. Uzaktan eğitim ve çalışma sürecinde veri yükleme hızlarında kullanıcılarının deneyimlerine bir yenisini ekledi.
Bu kapsamda, firmanın müşterisi ve altyapısını kullanan internet servis sağlayıcılardan hizmet alan fiber ve VDSL kullanıcılarının upload hızları 2 kat artırılıyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışan, uzaktan eğitimlerine devam eden kullanıcılar 1 Haziran 2020 tarihine kadar 2 kat hızlı veri yükleme uygulamasından faydalanabilecekler.
Türk Telekom
Türk Telekom, Tivibu abonelerine sinema hediye ediyor!
Türk Telekom, dijital televizyon platformu Tivibu’da sinema kanalları tüm abonelerin kullanımına açıldı. Birbirinden farklı yapımlarla dolu Tivibu sinema kanalları, 15 Mayıs’a kadar ücretsiz seyredilebilecek.
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Türk Telekom, Covid-19 salgını tedbirleri doğrultusunda herkesin evde kalmasının önem taşıdığı bu dönemde, Tivibu Uydu ve IPTV platformlarındaki sinema kanallarını ücretsiz sunuyor. Tüm Tivibu aboneleri, paketlerinden bağımsız olarak hem Tivibu hem de Tivibu Go uygulaması üzerinden mobil, web ve Smart TV ekranlarından tüm sinema kanallarına 15 Mayıs’a kadar ücretsiz erişebilecek.
Farklı türlerdeki yapımlarla izleyicilerine zengin bir sinema arşivi sunan Tivibu, HD yayın yapan Sinema TV, Sinema Yerli, Sinema Aksiyon, Sinema Komedi ve Sinema 1001 kanallarında yer alan yapımları, kaçıranlar için, aynı isimli ikinci kanallarda (HD 2) iki saat gecikmeli yayınla sunuyor.
Türk Telekom Tivibu sinema kanallarının tam listesi!
Sinema 1001
Yağmur Adam, 17 Nisan 19.30: Başrollerinde Tom Cruise ve Dustin Hoffman’ın yer aldığı dört Oscar’lı efsane yapımda otizm. Birbirine zıt karakterde iki kardeşin hikâyesi üzerinden anlatılıyor.
Sinema TV
Kong: Kafatası Adası, 18 Nisan 21.30: Dev goril King Kong’un yaşadığı orman için verdiği büyük mücadele sunuluyor.
Oyun Gecesi, 25 Nisan 21.30: Hikâye, rekabet bağımlısı bir çiftin katıldığı oyuna uluslararası bir suç örgütünün karışmasıyla her şeyin kontrolden çıkması üzerine kurgulanıyor.
Sinema Aksiyon
Bas Gaza, 17 Nisan 20.15: İki soyguncu kardeşin Güney Fransa’da yeni fırsatlar yakalamak için arabayla yolculuk yapıyorlar. Bir suç örgütünün patronuyla tanışması ve akabinde başlayan sıra dışı olaylar ele alınıyor.
Chappie, 24 Nisan 22.00: Yakın gelecekte geçen filmde, Chappie adındaki bir polis robotunun zekâsının gelişmesiyle tehdit hâline gelmesi anlatılıyor.
Sinema Yerli
Ölümlü Dünya, 22 Nisan 21.45: Uluslararası bir suç örgütü için çalışan Mermer ailesinin, günün birinde örgütle ters düşmesiyle başlayan hayatta kalma mücadelesine yer veriliyor.
Nadide Hayat, 23 Nisan 20.00: Yönetmenliğini Çağan Irmak’ın yaptığı filmde, 30 yıllık hayat arkadaşını kaybeden Nadide Hanım’ın, yarım bıraktığı üniversiteye yeniden kayıt olması ve bunu takiben yaşadıklarına odaklanılıyor.