Türk Telekom
Türk Telekom Online İşlemlere ilgi!
Türk Telekom’un mobil ve web uygulaması ‘Online İşlemler’ platformunu, 2020 yılında da tercih etti. Üstelik uygulamanın indirilme sayısı 2020 yılında yüzde 32 artışla 47 milyon oldu. Platforma bir yılda giriş yapan ‘tekil kullanıcı’ sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 18 artarak 25 milyon oldu. Özellikle işlem sayısında da önceki yıla oranla büyük artış kaydedildiği söz konusu. 2020 senesinde Online İşlemler aracılığıyla yapılan tahsilatlar %71 yükseldi. TL yükleme işlemlerinde ise yüzde 75 artış kaydedildi.
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Güvenli işlem!
Türk Telekom’un sunduğu self servis uygulaması, birçok hizmete cep telefonlarından erişmeyi mümkün kılan detaylar arasında. ‘Online İşlemler’de fatura bilgilerini öğrenme, fatura ödeme, TL yükleme ve TL gönderme işlemleri yapılabiliyor. Ayrıca mobil, internet, ev telefonu ve Tivibu servisleri için yeni üyelik başvurusu yapma imkânı da sunulan seçenekler arasında.
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Türk Telekom
TÜRK TELEKOM MÜŞTERİ MERKEZİNİ YENİLEDİ!
Türk Telekom, Kadıköy’de bulunan müşteri merkezini yeniledi. 1900’lü yılların başına dayanan bina, hizmette. Ayrıca müşterileri için pandemiye yönelik tüm önlemler uygulanmaya devam ediyor. Özellikle Müşteri Merkezleri’ni (TTMM) yenilemeyi sürdüreceğinin altını çizdi.
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Tarihe Tanıklık Eden Merkez!
Cumhuriyet’in ilk yıllarında otomatik santrale dönüştürülen İstanbul Kadıköy Müşteri Merkezi’nin binası, tarihi dokuyu bozmadan restore yaptılar. Böylece önemli yapıya zaman vermeden, günümüzde de telekomünikasyon sektörüne hizmet sunma noktasına geldi. Osmanağa Mah. Kuşdili Cad. No:13 Kadıköy/İstanbul adresinde 15 Şubat’ta hizmette. Özellikle Kadıköy Müşteri Merkezi’nde hijyen çalışmaları da en üst noktada.
Kadıköy Müşteri Merkezi pandemi sebebiyle hafta içi 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet verecek. Mobil hat, sabit telefon, sabit internet, çeşitli cihaz seçenekleri ve TİVİBU ürünlerinin satışına kadar işlem yapılıyor. Ayrıca Türk Telekom, tüm ziyaretçilerini yenilenen mağazalarına beklediğini de duyurdu
Türk Telekom
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Türk Telekom
MentalUP, 5,5 milyon kez oynandı!
Türk Telekom’un kurumsal girişim sermayesi şirketi olan TT Ventures ile ortağı olduğu MentalUP, 3 haftalık yarı yıl tatilinde 5,5 milyon skoruna ulaştı. Özellikle 4-13 yaş arası çocukların dikkat, hafıza gibi zihinsel becerilerini geliştiren Türkiye’nin ilk eğlenceli eğitim platformu MentalUP’ın kullanıcı sayısı 100’den fazla ülkede 6 milyonu aştı.
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Çalışmalara devam!
Türk Telekom İş Geliştirme ve Yeni Girişimler Direktörü Muhammed Özhan; “Uzaktan eğitim sürecinde MentalUP’ın yurt içindeki ve dışındaki önemli eğitim kurumlarında kullanılmaya başlanması bizi sevindiriyor. Türk Telekom’un 2016’da PİLOT programıyla desteklediği, MentalUP, fark yaratan çalışmalarına devam edecek” dedi.
Ekran Bağımlılığı riskini azalytan MentalUP!
Hiçbir reklam içeriği barındırmayan MentalUP, pedagog onaylı bir uygulama. Ayrıca uygulamadaki oyunlar, akademisyenler ve uzman oyun tasarımcılarıyla hazır hale geldi. Üstelik günlük 20 dakikalık egzersiz uygulaması ile ekran bağımlılığı riski azaltılıyor. Özellikle son 1 yılda 120 milyon kez kullanılan uygulamada 100’den fazla oyun ve egzersiz mevcut. Ayrıca uygulama marketlerinde 4.8 puan aldığını da belirtelim.
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Türk Telekom Online İşlemlere ilgi!
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narodnik
19 Şubat 2021 at 11:58
Beş para etmez bir yazılım. PTTCell kullanıcısıyım ve kesinlikle çalışmıyor. Kalan kullanımlarım için bilgi istediğimde Online İşlemleri kullanın diyorlar, kullanıyorum, hata veriyor.