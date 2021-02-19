Türk Telekom Online İşlemlere ilgi!

Türk Telekom’un mobil ve web uygulaması ‘Online İşlemler’ platformunu, 2020 yılında da tercih etti. Üstelik uygulamanın indirilme sayısı 2020 yılında yüzde 32 artışla 47 milyon oldu. Platforma bir yılda giriş yapan ‘tekil kullanıcı’ sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 18 artarak 25 milyon oldu. Özellikle işlem sayısında da önceki yıla oranla büyük artış kaydedildiği söz konusu. 2020 senesinde Online İşlemler aracılığıyla yapılan tahsilatlar %71 yükseldi. TL yükleme işlemlerinde ise yüzde 75 artış kaydedildi.

Güvenli işlem!

Türk Telekom’un sunduğu self servis uygulaması, birçok hizmete cep telefonlarından erişmeyi mümkün kılan detaylar arasında. ‘Online İşlemler’de fatura bilgilerini öğrenme, fatura ödeme, TL yükleme ve TL gönderme işlemleri yapılabiliyor. Ayrıca mobil, internet, ev telefonu ve Tivibu servisleri için yeni üyelik başvurusu yapma imkânı da sunulan seçenekler arasında.