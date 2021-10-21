Türk Telekom Selfy’den Gençlere Bol GB!

Türk Telekom’un gençlik platformu Selfy, yeni gelen faturasız hat müşterileri için bol GB’lı paketler ile interneti bol bol kullanma şansı sunuyor. Özellikle gençlerin hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan Selfy, yeni faturasız müşterileri için ‘Selfy Özgür Paketler’i yalnızca 34 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılara sunuyor.

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Türk Telekom, özellikle gençlerin aktif olduğu sosyal platformlar, oyunlar ve videolar gibi pek çok yerde kullanabilecekleri uygun fiyatlı, bol GB seçenekleri olan dört ayrı özel paket hazırladığını duyurdu. İlgili kampanya ile Türk Telekom Selfy müşterileri 24 GB’lık paketi 65 TL’ye satın alabiliyorlar. 4, 8, 16 ve 24 GB internetli seçeneklere ek olarak Türk Telekom Selfy’liler 750 dakika ve 250 SMS’i de istedikleri gibi kullanabilecekler. Beraberinde Selfy kullanıcıları Sil Süpür’den her ay bir kere olmak kaydıyla, haftalık 4 GB da hediye kazanıyor. Bu paketlere sahip olmak isteyen kullanıcılar mobil hatlarından 4545’e SMS göndererek satın alabiliyorlar.

Selfy dünyasının Gençlere Avantajı

Türk Telekom’un 25 yaş ve altındaki genç kullanıcıları için faturalı-faturasız hatlarını içeren Selfy dünyası, gençlere çok sayıda tarifeden ve markadan fırsatlar, kampanyalar sunmaya devam ediyor.. Sosyal medya üzerinden düzenlenen sürpriz yarışmalarla da gençlerin ilgisini çekmeyi başaran Selfy dünyası, hediye kahveden internet alıverişinde indirimli ürünlere kadar pek çok avantaj sağlamayı ihmal etmiyor.

Türk Telekom Hakkında;

180 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.

“Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 31 Mart 2021 itibarıyla 16,4 milyon sabit erişim hattı, 13,6 milyon genişbant, 3,1 milyon TV ve 23,3 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu, şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 34.863 çalışanıyla hizmet vermektedir. (kaynak)