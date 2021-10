PS3 Emülatörü Artık Konsolda Çıkmış Tüm Oyunları Çalıştırıyor

2011 yılında çıkış yapan emülatör RPCS3 bugüne kadar PS3’te çıkan tüm oyunları PC’de çalıştırabilmek için çok önemli bir yol katetmiş durumda. Dün itibariyle emülatörün geliştirme ekibi önemli bir dönüm noktasını duyurdu: PS3 üzerinde çıkış yapmış her şey artık çalıştırılabilecek.

RPCS3 ekibi Twitter üzerinden şu ifadeleri kullanarak gelişmeyi takipçilerine duyurdu:

We're delighted to announce that RPCS3 now has a total of ZERO games in the Nothing status!

This means that all known games and applications at least boot on the emulator, with no on-going regressions that prevent games from booting.

We look forward to emptying out Loadable too! pic.twitter.com/fE1iDpAvQo

— RPCS3 (@rpcs3) October 20, 2021