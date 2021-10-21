PS3 Emülatörü Artık Konsolda Çıkmış Tüm Oyunları Çalıştırıyor

2011 yılında çıkış yapan emülatör RPCS3 bugüne kadar PS3’te çıkan tüm oyunları PC’de çalıştırabilmek için çok önemli bir yol katetmiş durumda. Dün itibariyle emülatörün geliştirme ekibi önemli bir dönüm noktasını duyurdu: PS3 üzerinde çıkış yapmış her şey artık çalıştırılabilecek.

RPCS3 ekibi Twitter üzerinden şu ifadeleri kullanarak gelişmeyi takipçilerine duyurdu:

“Duyuruyor olmaktan memnunuz ki artık RPCS3’ün hiçbir şey sekmesinde SIFIR oyun var. Bu da tüm oyunların ve uygulamaların en azından emülatörde oyunların çalıştırılmasını önleyecek herhangi bir gerileme olmadan çalışacağı anlamına geliyor. Yüklenebilir oyunlar sekmemizi de boşaltmak için sabırsızlanıyoruz!”

We're delighted to announce that RPCS3 now has a total of ZERO games in the Nothing status!

This means that all known games and applications at least boot on the emulator, with no on-going regressions that prevent games from booting.

We look forward to emptying out Loadable too! pic.twitter.com/fE1iDpAvQo — RPCS3 (@rpcs3) October 20, 2021

RPCS3 üzerinde oyunlar beş ayrı kategoride sınıflandırılmış: Playable (Oynanabilir), Ingame (Oyuniçi), Intro (Giriş), Loadable (Yüklenebilir), Nothing (Hiçbir şey). “Oynanabilir” oyunlar anlık olarak tüm oyunların %63.5’ini oluşturuyor ve sorunsuz bir şekilde oynanabilen oyunları temsil ediyor. “Oyuniçi” sekmesindeki oyunlar %30.5 ile ikinci sırada ve performans sorunları ve önemli hatalar sebebiyle açılan ama bitirilemeyen oyunları temsil ediyor. “Giriş” sekmesindeki oyunlar %5.75 ile üçüncü sırada ve görüntü veren ama menü ekranı geçilemeyen oyunları simgeliyor. “Yüklenebilir” oyunlar, %0.19, siyah ekran olarak açılan oyunları temsil ediyor. Ve “Hiçbir şey” sekmesindeki oyunlar ise emülatörün çökmesine sebep olan veya hiç bir şekilde açılamayan oyunları simgeliyor. Bu “hiçbir şey” sekmesinde artık hiç oyun kalmamış durumda.

Emülatörün ömrü boyunca 6000’den fazla oyun ve program emülatörde takip ediliyor durumda. Bu oyunların ise tamamı artık öyle ya da böyle bir şekilde açılabiliyor ve bu önemli bir başarı. Ancak bahsedilen kategorilerden ise yalnızca “oynanabilir” sekmesindeki oyunlar gerçekten oynanabilir ve zamanınıza değecek durumda. Diğerleri çok fazla sayıda hata ve performans sorunları içeriyor. Ya da basitçe menü ekranlarını bile geçemiyor. Dolayısıyla tüm oyunların bir şekilde emülatörde açılabiliyor olması da her oyunun sorunsuzca oynanabildiği anlamına gelmiyor. Konsoldaki oyunların %63.5’u sorunsuzca oynanabiliyor. Geriye kalan %36.5’u ise oynanamıyor. Yine de bu etkileyici bir rakam tabi ki.

Duyurularında belirttikleri gibi ekip “Yüklenebilir” oyunlar sekmesini de sıfırlamayı iple çektiklerini söylüyorlar. Bu sekmede tüm oyunların yalnızca %0.19’u bulunduğuna göre bunu başarmak büyük bir süreç almayacaktır diye düşünülebilir. Aslında “Giriş” sekmesindeki %5.75 oyun da bir şekilde temizlenmeli. Kısa zaman içerisinde de umuyoruz ki tüm oyunlar PS3 oyunları PC üzerinden sorunsuzca oynanabilir hale gelecektir. Siz de PlayStation 3 üzerinde oynamak istediğiniz bir oyun varsa emülatörün uyumluluk sayfasından oyununuzun ne durumda olduğunu kontrol edebilirsiniz.