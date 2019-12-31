Türk Telekom
Türk Telekom, rakiplerine fiber çağrısı yaptı!
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, şirketin geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir etkinlikte fiber altyapı ile ilgili önemli açıklamalar yapmıştı. Açıklamalarını Twitter’da sürdüren Önal, rakip internet servis sağlayıcılara (ISS) fiber dağıtımı konusunda birlik çağrısı yaptı!
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Türk Telekom CEO’su: “Türkiye geneline fiber altyapıyı beraber götürelim!”
Ümit Önal, geçtiğimiz hafta düzenlenen “2019’dan 2020’ye” etkinliğinde talep eden her operatörün Türk Telekom’un fiber altyapısından yararlanabileceğini ifade etmişti. Yatırımlarla beraber geniş bant bağlantı kalitesinin artırıldığını belirten Önal, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile rakiplerine bir çağrı daha yaptı. Paylaşımında Türkiye’nin altyapısı yetersiz bölgelerine birlikte fiber bağlantı götürme çağrısını yineleyen Türk Telekom CEO’su, talep eden operatörlerin baz istasyonlarına fiber erişim sağlayabileceklerini de belirtti. Yine aynı etkinlikte önümüzdeki yıldan itibaren İstanbul’un herhangi bir bölgesine talep olması halinde 1 hafta içerisinde fiber altyapı sağlanabileceğine vurgu yapılmıştı.
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle;
“Yeni yılla birlikte tüm operatörlere çağrımızdır. Daha önce defalarca yaptığımız, son olarak da basın toplantımda belirttiğim çağrımızı yineliyorum! Gelin, Türkiye’nin henüz altyapı gitmemiş noktalarına fiberi birlikte götürelim. Çünkü #SadeceMerkezeDeğilHerkese dokunmalıyız.
Topraklarımızın dört bir yanında ilmek ilmek ördüğümüz 7,5 milyon km fiber altyapımız ile kazandığımız tecrübeyi, yeni altyapı götürülecek yerlerde diğer operatörlerle paylaşarak, Türkiye’nin dijital dönüşümüne daha fazla katkı sağlamaya hazırız. Çünkü; TÜRKİYE’YE DEĞER.
Türk Telekom
Türk Telekom’dan özür: 2 ay boyunca 5 GB internet hediyesi
Türk Telekom, dün itibarıyla İstanbul’da gerçekleşen deprem sonrası yaşanan bağlantı problemleri için bir kamuoyu açıklaması yaptı. Şirket tüm abonelerine, 2 ay boyunca 5 GB hediye verecek. Yani toplamda 10 GB’lık bir hediye tanımlanacak.
Türk Telekom’dan 2 ay boyunca 5 GB internet
Şirketin paylaştığı açıklama şöyle:
“Türk Telekom Ailesi olarak, kesintisiz ve daha güvenli iletişim için yaptığımız mobil teknoloji yenileme çalışmaları sırasında meydana gelen deprem, şebekemizde aksamalara neden olmuştur.
Mobil abonelerimize bir süreliğine de olsa kesintisiz iletişim sağlayamamanın derin üzüntüsü içindeyiz. Yaşattığımız bu olumsuz deneyimden ötürü içtenlikle özür diler, sabır ve anlayışları için müşterilerimize teşekkür ederiz.
Yaşanan bu olumsuzluğu bir nebze de olsa telafi edebilmek adına, tüm mobil abonelerimize 2 ay boyunca aylık 5 GB, toplam 10 GB mobil internet tanımlanacaktır.
Tüm müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”
Türk Telekom
Türk Telekom, 5G teknolojisini yapay zeka ile güçlendiriyor
Türk Telekom, 5G teknolojilerinde yapay zekâ uygulamalarını deneyen ilk Türk operatör oldu. Türk Telekom, Nokia’nın yapay zekâ destekli dijital asistanı MIKA ve AVA bilişsel servisler platformunu kullanarak gerçekleştirdiği denemelerde makine öğrenmesine dayalı yapay zekâ teknolojilerini yeni nesil mobil ve sabit şebekeleri üzerinde başarılı bir şekilde test etti. Türk Telekom Ümraniye Teknopark’ta yapılan 5G teknolojilerinde yapay zekâ ve makine öğrenme uygulamaları ile ilgili etkinlik kapsamında Nokia Türkiye, Orta Avrupa ve Orta Asya Başkanı Mikko Lavanti ve Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç’ın katılımıyla yeni nesil mobil ve sabit şebekeleri kapsayan iki farklı demo gerçekleştirildi.
İlk demoda katılımcılar, 2021 yılında yapay zekâ ve makine öğrenme kabiliyetleri ile donatılmış bir 5G servis yönetim merkezine götürüldüler. Burada, yoğun araç ve mobil kullanıcı trafiği olan bir meydanda, kaza, afet gibi olağandışı olaylar sonucunda anlık gelişen şebeke yoğunlukları karşısında yapay zekâ uygulamasının neler yapabileceği katılımcılara örnekli olarak gösterildi. Gerçekleştirilen ikinci demoda ise, yine 2021’de yeni nesil sabit teknolojilerin yönetildiği servis operasyon merkezine konuk olan katılımcılar, şebekeye bağlı müşteri terminallerinden aldığı verileri analiz eden yapay zekâ uygulamasının, terminal yazılımından kaynaklı yaşanması olası şebeke performans dalgalanmalarını daha gerçekleşmeden önlemesine tanıklık ettiler.
Her iki demoda da, önceden öğrenilmiş olaylardan ve algoritmalardan hareket eden yapay zekâ, anlık oluşan şebeke performans dalgalanmalarına hızlıca en doğru çözüm önerileri sunarken aynı zamanda oluşması muhtemel saha problemlerini de önceden öngörerek proaktif çözüm önerileriyle şebeke performansını yüksek değerlerde tutmayı başardı.
“Yapay zekâ ile şebeke problemleri henüz oluşmadan önlenecek”
Yapay zekâ uygulamalarının 5G şebekeleri üzerinde olağandışı gelişen olaylar ve anlık etkilerine çok erken müdahale imkânı sağladığını belirten Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Yapay zekâ teknolojisi, şebeke performansını ve müşteri deneyimini olumsuz etkileyecek gelişmesi muhtemel olayları henüz oluşmadan tespit ederek önlemeyi mümkün kılıyor. Nokia ile birlikte Türkiye’de ilk defa gerçekleştirmiş olduğumuz 5G ve yapay zekâ demoları ile bu teknolojilerinin şebekeler için ne denli büyük bir gelişim potansiyeli taşıdığını da göstermiş bulunuyoruz. Yapay zekâ ve makine öğrenmesi teknolojilerinin şebeke yönetiminde kullanılması, verim artışı ile birlikte abonelere yüksek kalitede servis sunulması adına operatörlere önemli kolaylıklar sağlayacak. Yapay zekâ çözümlerini mevcut 4.5G şebekemiz üzerinde de test ederek geliştirmeye devam ediyoruz. Türk Telekom olarak sürdürdüğümüz çalışmalarımız ışığında yapay zekâ teknolojilerine bugünden hazır olduğumuzu gururla söyleyebilirim. Her şey abonelerimize çok daha iyi bir müşteri deneyimi sunmak için” dedi.
Nokia Türkiye, Orta Avrupa ve Orta Asya Başkanı Mikko Lavanti ise, yapay zekâ karar destek sistemleri ile yönetilen akıllı şebekelerin değişen kullanıcı davranışları ve şebeke sistem performanslarından kaynaklı problemlerin giderilmesi için anlık parametrik ve fiziksel değişiklik önerileri sunarak şebeke operasyon ve bakım hizmetlerinin en üst seviyede sunulmasına imkân sağladığını belirtti. Lavanti, “Şirketimiz, Türk Telekom ile yürüyen işbirliğimizden gurur duymaktadır. Burada, Nokia’nın yapay zekâ teknolojilerinin Türk Telekom’un 5G mobil ve yeni nesil sabit şebekelerinin operasyon ve bakım hizmetlerine nasıl kolayca adapte edildiğini göstermiş olduk. Önümüzdeki dönemde de Türk Telekom’un ihtiyaçları doğrultusunda yeni yapay zekâ uygulamaları ve kullanım senaryoları geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Basın Bülteni
Türkiye’nin en büyük Siber Güvenlik Merkezi açıldı!
Türk Telekom, 1500 metrekareyi aşan Siber Güvenlik Merkezi’nde müşterilerine yakın geleceğin ve günümüzün siber saldırılarına karşı güvenlik hizmetleri sunmayı amaçlıyor.
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Türk Telekom’un Siber Güvenlik Merkezi dünya standartlarına uygun bir şekilde tasarlanarak, 1500 metrekareyi avşan bir alana kurulduğu belirtiliyor. Kritik veri e-altyapıya sahip kamu kurumları ve kurumsal şirketlerin siber güvenlik ihtiyaçlarına uçtan uca çözümler sunacak Siber Güvenlik Merkezi, kesintisiz ve güvenli erişim sağlanarak, Türkiye’yi yakın geleceğin ve günümüz siber saldırılarına karşı korumayı amaçlıyor.
Türk Telekom, kurumsal müşterilerine Siber Güvenlik Merkezinde sunduğu hizmetlere ek olarak Güvenlik Duvarı, Aktif Savunma, İçerik Filtreleme, Anti-DDoS, Anti-Virüs hizmetlerini de sunacak olan merkez, ayrıca kurumsal müşterilerin kendi yerel ağlarında konumlandırabileceği özel güvenlik çözümleri, Gelişmiş Tehdit Engelleme hizmetleri (Anti-APT) ve Siber Güvenlik Merkezi Yönetim hizmetleri de sunacak.
Türkiye’nin en gelişmiş siber güvenlik hizmet portföyü Türk Telekom’da
Türk Telekom, ulusal güvenliğin bir parçası olan veri ve altyapıyı korumak ve bu verinin Türkiye’de kalmasını sağlamak adına siber güvenliğe toplamda milyonlarca liralık yatırım yapmış oldu. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Siber Güvenlik Merkezi hakkında “Siber Güvenlik Merkezimizde sunduğumuz her hizmette kendi alanında uzman, dünya üzerinde kabul gören özel sertifikasyonlara sahip mühendislerce hizmetlerimizi müşterilerimizle buluşturuyoruz. Ayrıca, Türkiye’nin en zengin siber güvenlik hizmet portföyünü sunan telekom operatörü olarak Türkiye’nin veri ve altyapısını da koruyarak ulusal güvenliğimizi sağlamak için de hizmete devam ediyoruz. Siber Güvenlik Merkezi üzerinden sunacağımız güvenlik hizmetleri altyapımızı hem yerel, hem de coğrafi yedekli olarak tasarladık. Ayrıca, altyapımızda kullandığımız tüm ürünleri globalde kabul görmüş en son teknolojiyle donattık” dedi.
APT alanında hizmet sunan ilk operatör Türk Telekom
Siber Güvenlik Merkezi’nde 14 farklı ürün ve servis daha sunarak ülke korumasına verdiği hizmeti arttırmayı hedefleyen Türk Telekom, kurumsal müşterilerine sunulan özel güvenlik cihaz ve sistemlerin yönetiminin ve işletiminin servis olarak sunulacağı yapıya geçmeyi planlıyor. Bu hedef doğrultusundaki çalışmaların sonucu olarak, Türk Telekom kısa süre önce Siber Güvenlik Merkezi üzerinden gelişmiş tehdit önleme hizmeti ile tanımlanmamış özel saldırı türlerine karşı koruma sağlayacak özel bir hizmeti de sunmaya başladı. Gelişmiş Sürekli Tehdit olarak tanımlanan APT alanında hizmet veren Türk Telekom, Siber Güvenlik Merkezinde sunduğu tüm hizmetleri kendi kaynakları ve alanındaki en iyi iş ortaklarıyla çalışarak yerel ve coğrafi yedekli olarak sunuyor.
Türkiye’nin siber saldırı alan ülkeler arasında sekizinci sırada olduğunu ve her geçen yıl 2-3 kat daha fazla saldırı aldığını hatırlatan Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, “2009 yılından beri müşterilerimize Kurumsal Güvenlik servisleri sunan Türkiye’nin siber güvenlik sağlayıcısı konumundaki ilk telekom operatörü olarak, 7/24 hizmet veren uzman teknik kadromuzla siber tehditlere karşı mücadelede tüm kurumların yanındayız. Siber Güvenlik Merkezimizde siber olay yönetimi, siber tehdit istihbarat servisleri, hizmet sürekliliğinin izlenmesi gibi müşterilerin ihtiyaç duyabileceği tüm siber güvenlik hizmet ve ürünleri, Türk Telekom tecrübesi, güvencesi ve kalitesi ile müşterilerimizle buluşturuyoruz. Biz, Türk Telekom olarak Türkiye’yi geleceğe bağlamak için durmaksızın çalışmaya ve bunu yaparken de kamu kurumlarından, özel şirketlere, hatta son tüketiciye kadar tüm müşterilerimizin siber güvenliğini de sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.