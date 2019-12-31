Donanım
ZenBook vs VivoBook: Hangi ürün kime göre?
Asus’un laptop camiasında oldukça saygın bir yeri olduğu aşikar. ZenBook ailesiyle dikkat çeken markanın daha önce ROG laptop ailesi kıyaslamasını yapmıştık. Şimdi ise iş ve normal kullanımlarda dikkat çeken ZenBook ve VivoBook ailesine göz atıyoruz.
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Asus ZenBook ailesi
Karşılaştırmamıza ZenBook ile başlayalım. ZenBook ailesi Asus’un temel laptop ailesi olarak kabul edilebilir. ROG ailesinin oyunculara yönelik olduğunu düşünürsek ZenBook ise genel kitleye hitap eden bir model. Kendi içinde ZenBook ve ZenBook Pro ve son dönemde ZenBook Flip olarak üçe ayrılan aile “her iş için tek cihaz” mantalitesine sahip diyebiliriz.
Şık, ince, taşınabilir ve güçlü olan bu ailede Pro tarafı daha çok profesyonel kullanımlara yönelik. Hatta daha önce incelediğimiz ZenBook Pro Duo ise bunun tepe noktası diyebiliriz. Ama bu yazıda odağımız normal ve temel modelleri olacak.
Her sene yeni nesil Intel işlemciler ile güncellenen ZenBook ailesinde Core i5 ve Core i7 tercihlerini görmekteyiz. Core i9 Pro’ya saklanıyor. Farklı ekran boyutlarında tercih yapabileceğiniz ZenBook ailesinde kaliteli LED ekranlar yer alırken FHD ve 4K seçenekleriniz oluyor.
Nvidia’nın GTX 16 serisi ekran kartlarına yer verilen cihazda Nano Edge neredeyse çerçevesiz ekran, Ergo Lift menteşe ve en önemlisi ScreenPad 2.0 teknolojisiyle geliyor olmasıyla dikkat çekiyor. Bağlantı tarafında da yenilikleri takip eden ZenBook ailesi Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 teknolojilerine de yer veriyor. Üzerinde Tip-C dahil USB 3.1 Gen1 ve Gen 2 bağlantıları sunan cihaz modelleri en fazla 1,65 kg ağırlık ve 1,89 cm incelik ile kuş kadar hafif.
Kullanım tarafına baktığımızda ise genel kullanım, profesyonel kullanım ve oyun dahil her türlü ihtiyacınıza cevap verecek kompakt bir ürün ailesi olarak özetleyebiliriz. Okulda ve işte tüm ihtiyaçlarınıza yeterli cevabı verebilecek uzun ömürlü ve şık ürünler olarak tasarlandı ZenBook ailesi.
Asus VivoBook ailesi
VivoBook tarafına geldiğimizde ise iki kelime ile “genel kullanım” ürünleri olarak özetleyebiliriz. Fiyat performans ürün skalası olan VivoBook serisi, son yıllarda birçok noktada ZenBook’a yetişmiş ürün ailesi olarak da dikkat çekiyor. Ancak Asus kanadında tekrar bir güncelleme ile daha uygun fiyat seçenekleriyle gelecekler.
ZenBook’a kıyasla 8. nesil Intel işlemciler ile gelen VivoBook’ların bu noktadaki amacı da fiyat. 8. nesil Core i5 ve Core i7 işlemcileri halen oldukça güçlü oldukları için performans kanadında eksiği olmayan ailede Nvidia’nın MX mobil ekran kartı tercihleri görüyoruz. Bu ekran kartları da LoL, CS:GO gibi oyunlar için de yeterli. Genel kullanımda ise fazlasıyla iyi kartlar olduğundan bahsetmek gerek.
Ekran tarafında 768p ve FHD seçenekleri ile gelen paneller kullanan VivoBook’ta ZenBook’taki %72 NTSC renk gamut desteği yerine %45 seviyelerinde bırakılmış. Bu daha uygun LED paneller ile yine kaliteli görüntü imkanı sağlıyor.
Bağlantı tarafında yine tasarruf adına Wi-Fi 802.11ac ve BT 4.1 tercih edilen cihazlarda rahat ve kolay bağlantı imkanı halen duruyor. Yine ince ve taşınabilir ürünler olan bu cihazlar 1,95 cm incelik ve 2 kg altında ağırlık sunuyor. Rengarenk tasarımlar ile özellikle öğrencilerin dikkatini çekebilecek bu ürünler USB 2.0, USB 3.1 Gen 1 ve Tip-C bağlantıları da sağlıyor.
Yani VivoBook ailesi de stil sahibi, daha uygun fiyatlı ve gençlere yönelik bir ürün skalası. Genel kullanımlar ve temel oyunculuk için yeterli bir durumda.
Sonuç olarak ZenBook iş dünyasına ve güçlü olup, bir o kadar da şık cihaz isteyenlerin ürünü diyebiliriz. VivoBook ise genç, fiyat/performans oranında dikkat eden, genel kullanımlarda uzun ömürlü ve taşınabilir cihaz isteyenlerin tercihi olmalı.
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Nvidia GeForce RTX 2080 Ti – GTX 1080 – 980 Ti | Full HD / 2K FPS karşılaştırma
Yeni nesil ekran kartı serisi RTX ailesinin tepe modeli Nvidia GeForce RTX 2080 Ti ile bir önceki nesil GTX 1080 ve iki önceki nesil GTX 980 Ti modellerini belli oyunlarda test ederek FPS değerlerini kıyasladık.
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti – GTX 1080 – 980 Ti | Full HD / 2K FPS karşılaştırma
PUBG, Fortnite, Overwatch, Far Cry 5, GTA V ve Forza Horizon 4 üzerinden kıyasladığımız oyunları en yüksek ayarlarda ve Full HD ile 2K çözünürlüğünde test ettik.
Sonuçları videomuzdan görebilir ve aşağıdaki bağlantıdan da tablo değerlerini görebilirsiniz.
Nvidia Oyun Kıyaslama Tablo; https://hwp.to/RTX
Kullanılan Sistem Özellikleri;
- Windows 10 Pro – 1803
- Intel Core i5-8600K
- Asus ROG Maximus X Formula
- 1 TB HDD
- 32 GB Kingston HyperX Fury Red 2666 MHz
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Kaliteli powerbank için nelere dikkat etmeli? | HWP Özel
Kaliteli powerbank seçmek hem enerjinizin olmadık yerlerde bitmesini engeller hem de telefonunuzun ömrünü uzatır. Nasıl powerbank seçilir bu yazımızda bakıyoruz.
İnsanların hayatlarının cep telefonu merkezinde geçtiği bu yıllarda kimileri telefonlarının pili bittiğinde çocuğunu kaybetmiş gibi davranışlar sergileyebiliyor. Bu insanlara sağduyu aşılamak konusunda elimizden bir şey gelmediği için, biz de onlara mümkün olduğunca hayat bağlarını koparmamaları için gerekli çözümleri sunuyoruz. Bu sefer de kaliteli powerbank modellerini mevzu bahis edelim, iç yapısını sizlere anlatalım istedik. Bakalım bundan sonra doğru cihazı doğru özelliklere göre seçecekler mi?
Telefonlarımız birçok konuda hayatımızın temel ihtiyaçları haline geliyor ne yazık ki. Bu bağımlılığımızı çözümlemek, modern dünyanın birçok noktasından kopmak olduğundan bizler de hayatımızı bu gerçeği kabul ederek yaşıyoruz. Ama bir problem var: Ya pil biterse? Bu nedenle yanımızda powerbank taşıyoruz işte. Ama bu powerbank’lerin bizi yarı yolda bırakıp bırakmayacağını, ne kadar süre dayanacağını, cihazlarımızı kaç kere ardı ardına şarj edebileceğini genelde bilmiyoruz. Biz de bu sorulara cevap vermek için, size powerbank bileşenlerini anlatalım istedik.
Kaliteli powerbank neye göre belirlenir?
Powerbank, aslında çok da fazla bileşeni olmayan bir cihaz. Bir powerbank, dışarıdan gördüğünüz USB A kablo girişi, cihazın seviyesini bildiren LED, şarj için kullanılan Micro USB girişi gibi parçalara sahiptir. Bunun dışında kimilerinde fener özelliği görebilirsiniz, kimilerinin üstünde şarj seviyesini göstermesi için kullanılan bir buton vardır. Ama dış yapı, az çok böyle. Peki powerbank’in içinde neler var? Başta söylediğim, “az bileşen” mantığı burada kendisini gösteriyor aslında. Türkiye’de ne yazık ki Güneş ışığından beslenen, daha karmaşık powerbank’lere pek rastlamıyoruz. O nedenle bizler doğrudan enerjiyi elektrik hattından alan ve bunu depolayan cihazlardan bahsedeceğiz.
Powerbank’ler genelde bolca yerleştirilen pil üniteleri ve onların doldurma/boşaltma işlemlerini kontrol altında tutan devre kartından oluşur. Dışarıdan gördüğünüz tüm girişler ve parçalar, yine bu devre kartına bağlıdır. Devre kartının üstünde birçok farklı element görebilirsiniz, çünkü powerbank’in kalitesi ve yapabileceklerine göre buradaki elementlerin sayısı artar. “Akıllı şarj” sistemi üstünde duran birçok firma var mesela. Bu akıllılık durumu, aslında cihazın kabul ettiği amper değerine göre powerbank’in verdiği akım miktarının değişmesi anlamına gelir. Powerbank’ler cihazınızı 3,7 volt üzerinden şarj ederlerken kendilerini 5 volt üzerinden şarj ederler. Sizin bağladığınız cihaza göre değişen değer ise amper değeridir, yani akımdır.
Üstünde bulunan USB değerine göre kimi zaman 1 A, kimi zaman 2 A, kimi zamansa 2’nin üstünde değerler görebilirsiniz. Bu hızlar, doğru orantı şeklinde değişmez ama. Yani 1 A olan girişten 3 saatte şarj olan telefonunuz 2 A’da 1,5 saatte şarj olmaz. Her zaman için biraz daha uzun sürecektir, buna hazırlıklı olmalısınız. Benzer bir şekilde cihazların pil kapasitesi de her zaman basit bir toplama işlemi üstünden gitmez. Yani 2.300 mAh’lik bir powerbank aldığınızı düşünün. Telefonunuzun bataryası 2.300 mAh ise, bire bir bir doldurma / boşaltma beklememeniz gerekli. Powerbank’te minimum %10 civarında bir kayıp yaşanır zaten, bu değerin artması kullanılan bileşenlerin kalitesine, powerbank’in ne kadar süre kullanıldığına ve ne sıklıkla kullanıldığına göre değişir. Aynı zamanda 3,7V ve 5V değişimi de aslında cihazın alabileceği maksimum gücü değiştirecektir.
Bu işlemin detaylı bir hesaplaması var elbette, ama basit bir örnek olması açısından 12.000 mAh’lik bir powerbank aslında 7.992 mAh kapasiteye sahiptir. Aldığınız powerbank eğer kaliteliyse, cihaz üstünde 2 farklı mAh değerini de yazar. Birisi genel kapasite, diğeri ise enerjinin çevriminde ve verimlilikte olan kayıplar sonucunda telefona aktarılabilen mAh değeridir. Siz 12.000 mAh diye görüp aldığınızda, asla tam olarak bu miktarı almadığınızı bilin ama.
Bileşen Kalitesi
Powerbank’in içerisinde iki önemli bileşenden bahsettik: pil ve devre kartı. Devre kartının üstündeki kontrolör aslında buradaki önemli sistem, çünkü pillerin gerekenden daha hızlı dolması ya da boşalmasını önleyen, böylelikle pilin ömrünü uzun tutan parça odur. Aynı şekilde telefonunuzun aşırı dolmasını da engelleyen, böylece telefonunuza zarar gelmemesini sağlayan parçanın da ta kendisidir. Texas Instruments, sektörün en çok bilinen denetçi üreticilerinden birisidir. Xiaomi gibi Çin kökenli bir firma bile kontrolörlerini buradan temin eder mesela. Bu kontrolör, powerbank’inizin günlük kullanımda zarar görmesini engellediği için önemlidir.
Gelelim pil modülüne. Piller ise powerbank’i ne kadar uzun süre kullanacağınızın sırrını elinde tutar aslında. Powerbank’ler, kalitelerine göre şarj edildikten sonra enerjiyi birkaç hafta da tutabilirler, birkaç ay da. Bu, bileşen kalitesinin önemli faktörlerinden biridir. Piller iki ayrı ana kategoriye ayrılır: Li-polimer piller mAh değeri olarak düşük olan cihazlarken bu değer yükseldikçe Li-ion pillere geçeriz. Normalde düzgün kalitede bir powerbank ilk 500 boşalmada performans kaybıyaşatmamalıdır. Bu da her gün kullanılsa bile 1,5 yıl aralıksız iyi performans vermesini sağlar. Ama firmaların 1.000 şarja kadar olan iddialarını reklamlarda ya da bültenlerde görebilirsiniz. Benzer şekilde bir başka değerlendirme ise kaç şarjdan sonra % kaç gerileme olacağıdır. Yani pil üniteleri elbette eskiyecektir, ama 1.500 dolum / boşalmadan sonra sadece %90’a düşüyorsa bir pil, kaliteli demektir. Dünyada pil ünitesi üreten birçok firma var elbette, ama örnek vermek gerekirse LG’nin ürettiği piller sektörün standardını belirliyor diyebiliriz.
Ne kadar hızlı dolar / doldurur?
Powerbank’lerin kendilerinin şarj olma sürüleri malum yüksektir. mAh değeri arttığı müddetçe, eğer onu besleyecek güçte bir şarj cihazına da bağlamadıysanız saatlerce süren bekleme sürelerine maruz kalabilirsiniz. Her powerbank, özellikle Android tarafındaki hızlı şarj teknolojilerini desteklemeyebilir. Sonuçta bu, telefonla devre kartı arasında bir iletişim kurulmasına sebep olur. Cihazın bunu destekleyip desteklemediğini araştırmanız lazım alırken, çünkü olay sadece akım değeri üzerinden değerlendirilmez. Ama “akıllı” kisvesi altında değerlendirilen birçok powerbank bu konuda sizi yarı yolda bırakmaz. Eğer iOS platformunu değerlendiriyorsanız, telefonun kapasitesi yettiği değerde akımla onu şarj edebilirsiniz. Gerçi bu, iPhone’ların pillerine zarar veren bir şeydir, bir pil kendi sınırlarının üstünde hızlarda doldurulmamalıdır sonuçta. O nedenle powerbank seçerken onu neye bağlayacağınız, çıkışlarının kaç amper olduğu gibi değerler önemlidir.
Sonuç
Türkiye’de kaliteli powerbank bulmak mümkün, birçok teknoloji mağazasında TP-Link, Asus, GP, Romoss gibi markaları bulabiliyorsunuz. Bunların dışında Xiaomi gibi firmaların da Türkiye’de satışı gri pazarda da olsa bulunuyor. O nedenle gerçek mAh değerlerini bilerek, ihtiyacınız olan özelliklere sahip bir kaliteli powerbank seçmekte zorlanmazsınız. Tek bilmeniz gereken, sadece mAh değeri ya da üstündeki USB çıkışının amper değerine bakarak ürün almamanız. Ya da Çin’den gelen adı sanı bilinmemiş firmalara para kaptırmamanız. Çünkü telefonunuzu ve pilini emanet ettiğiniz bu sistemler ömrü de kısaltabilir, sizi yarı yolda da bırakabilir.
Orijinal yayın tarihi: Hardware Plus Dergi (Sayı:: 47 – 2017 Mart)
– Sarp Kürkcü
Anakart
Anakart üzerindeki yuva ve bağlantı noktaları | Hardware Plus Özel
Anakart yapısı gereği üzerlerinde yüzlerce bileşen barındıran gelişmiş eletronik devre kartıdır. İlerleyen teknolojiyle birlikte artan bağlantı sayısı kafa karıştırabilir, hangi yuvanın ne tür ürünlerle veya cihazlarla kullanılabileceği kafa karışıklığı yaratabilir. Karşınızda ASUS’un oyuncular için üretilmiş önde gelen ürünlerinden ROG Maximus VIII Extreme var. Bu ana kart herhalde anlatabileceğimiz her şeyi üzerinde barındıran bir ürün. Üç farklı açıdan ana kartların üzerinde ne var tanıyalım.
ARKA PANEL
- USB 3.0
- USB 3.1
- USB C formunda USB 3.1 veya Thunderbolt 3
- Analog ses giriş ve çıkışları
- Optik dijital ses çıkışı
- PS/2 yuvası (klavye veya fare)
- Ethernet
- DisplayPort
- HDMI
- Reset ve BIOS sıfırlama tuşları
- Kablosuz ağ anten bağlantıları
KASA İÇİ BAĞLANTILAR
- SATA
- SATA Express (her gibi ayrıca SATA olarak kullanılabilir)
- U.2 disk bağlantısı
- Ön panel bağlantıları
- Fan bağlantıları
- Ön panel USB 2.0 bağlantıları
- M.2 sürücü bağlantısı
- Sistem yongası (eski adıyla güney köprüsü)
- BIOS modülleri
ANA KART GENEL GÖRÜNÜM
- İşlemci soketi
- Ram yuvaları
- Ana kart ana güç bağlantısı
- İşlemci ek güç bağlantısı
- Ayrıntılı yönetim ve kontrol düğmeleri
- Ön panel USB 3.x bağlantıları
- SATA
- SATA Express
- U.2
- Sistem yongası
- L İşlemci için akım düzenleticiler
- 16x PCI Express yuvası (grafik kartı için)
- 1x PCI Express yuvası (diğer bileşenler için)
- M.2 sürücü bağlantısı
- Ön panel bağlantıları
- Kasa fan bağlantıları
- Ön panel USB 2.0 bağlantıları
- Ek güç girişi
- Tümleşik ses kartı
- BIOS pili
- İşlemci fan bağlantısı