Telekomünikasyon devi Türk Telekom PUBG Mobile için özel ek internet paketlerini bugün duyurdu. Faturalı ve faturasız mobil müşterilerin haftalık veya aylık olarak yararlanabileceği ek paketler, oyun tutkunlarının diledikleri her yerde PUBG Mobile oynama keyfi sunuyor.

PUBG MOBILE özel ek paketlerine; Türk Telekom faturalı müşteriler, haftalık sınırsız interneti faturalarına ek 25 TL gibi uygun bir ücret karşılığında kullanabilirken, aylık sınırsız internete yalnızca 49 TL’ye sahip olabiliyor. Türk Telekom faturasız müşteriler ise PUBG MOBILE’a özel haftalık 15GB interneti 25 TL karşılığında kullanabilirken aylık 30GB internete 49 TL’ye sahip olabiliyor.

Türk Telekom mobil müşterileri; Türk Telekom uygulaması, SMS, Türk Telekom mağazaları veya müşteri hizmetleri üzerinden kayıt olarak paketlerden yararlanabiliyor.

SMS kanalı ile kayıt olmak isteyen müşteriler HAFTALIK PUBGM yazıp 5555’e kısa mesaj göndererek haftalık paketlere, AYLIK PUBGM yazıp 5555’e kısa mesaj göndererek aylık PUBG MOBILE paketlerine sahip olabiliyor.

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Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir ilgi ile oynana PUBG Mobile’ı dilediğiniz her yerde internet paketinizi düşünmeden oynamak için Türk Telekom’un bu fırsatı kaçırılmayacak türden diyebiliriz. Uygun fiyatları ile oyuncuların cebini de düşünen telekomünikasyon devi bakalım ilerleyen aylarda daha başka nasıl kampanyalar ile karşımıza çıkacak?