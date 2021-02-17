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Türk Telekom

TÜRK TELEKOM MÜŞTERİ MERKEZİNİ YENİLEDİ!

Türk Telekom, Kadıköy’de bulunan müşteri merkezini yeniledi. 1900’lü yılların başına dayanan bina,  hizmette. Ayrıca müşterileri için pandemiye yönelik tüm önlemler uygulanmaya devam ediyor. Özellikle Müşteri Merkezleri’ni (TTMM) yenilemeyi sürdüreceğinin altını çizdi.

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Tarihe Tanıklık Eden Merkez!

Cumhuriyet’in ilk yıllarında otomatik santrale dönüştürülen İstanbul Kadıköy Müşteri Merkezi’nin binası, tarihi dokuyu bozmadan restore yaptılar. Böylece önemli yapıya zaman vermeden, günümüzde de telekomünikasyon sektörüne hizmet sunma noktasına geldi. Osmanağa Mah. Kuşdili Cad. No:13 Kadıköy/İstanbul adresinde 15 Şubat’ta hizmette. Özellikle Kadıköy Müşteri Merkezi’nde hijyen çalışmaları da en üst noktada.

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Kadıköy Müşteri Merkezi pandemi sebebiyle hafta içi 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet verecek. Mobil hat, sabit telefon, sabit internet, çeşitli cihaz seçenekleri ve TİVİBU ürünlerinin satışına kadar işlem yapılıyor. Ayrıca Türk Telekom, tüm ziyaretçilerini yenilenen mağazalarına beklediğini de duyurdu

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Türk Telekom

Türk Telekom yeni bir sağlık uygulaması geliştirdi

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türk telekom
Türk Telekom, sağlık alanında yeni bir uygulama geliştirdi. Bu sayede; Türk Telekom’un uygulaması üzerinden takip edilen birçok hastanın kardiyak risklerinde önemli düşüşler tespit edildi.

Bu uygulama sayesinde hastalara ait birçok sağlık verisi, doktorlar tarafından anlık olarak takip edilebiliyor

Türk Telekom’un geliştirdiği ve hastaların uzaktan takibini sağlayan mobil uygulama; yani ‘LIGHT’ kullanan hastaların kardiyak risklerinde önemli düşüşler görüldü. Uygulama ile hastaların nabız, tansiyon, şeker, kalp ritmi ve kolesterol değerleri doktorlar tarafından anlık olarak izlenerek; kontrol altında tutulabiliyor. Bu sayede herhangi bir risk durumu oluştuğunda erkenden tespit edilerek; olası sağlık problemlerinin önüne geçilebiliyor.
Türk Telekom’un, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte hayata geçirdiği ‘LIGHT’ uygulaması artık aktif olarak kullanılıyor. Kullanımın başladığı günden bugüne ise, bu sayede birçok hastanın kardiyak risklerinde düşüş gözlendi. İlk etapta uygulamaya hastanenin uzman kardiyologları tarafından belirlenen kalp ve damar hastalıkları yönünden yüksek riskli 540 hasta katıldı. ‘LIGHT’ uygulaması üzerinden 1 yıl boyunca yakından takip edilen hasta grubunda, takip edilmeyen gruba kıyasla hastalık risklerinde önemli düşüşler yaşandı.

Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu “LIGHT” uygulaması hakkında konuştu

‘LIGHT’ uygulaması ile ilgili bilgi veren Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu; ”Sağlıkta dijitalleşmeye yönelik teknolojiler geliştirmeye önem veriyoruz. Sağlıkta esas olan ‘önleyici’ uygulamalardır. Biz de Türk Telekom olarak sağlık konusundaki dijitalleşme yatırımlarımız için bu bakış açısıyla hareket ettik. Bu çalışma ile ‘önleyici hekimlik’ konusunda önemli bir iş birliğine imza attık. Biz teknolojimizi böylece ortaya koyarken, iş birliği yaptığımız Türkiye’nin önde gelen hastanelerinden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kıymetli doktorları da bilgi ve deneyimlerini paylaştı.
Uygulamanın kullanılmasını sağlayarak hasta takibi yaptılar. Sonuç olarak; bu çalışmaya, hastanenin uzman kardiyologları tarafından belirlenen kalp ve damar hastalıkları yönünden yüksek riskte 540 hasta katıldı. Hastalara, adım sayar, tansiyon aleti tartı ve mobil cihazlardan oluşan bir kit verdik. Hastalar, Türk Telekom’un sağladığı ‘LIGHT’ Uzaktan Hasta Takip çözümü ile mobil uygulama üzerinden takip edildi. Böylece; günlük adım sayıları, kilo, diyet ve tansiyon verileri mobil telefon kullanılarak sürekli güncellendi” şeklinde konuştu.

LIGHT uygulaması, gelecekte daha geniş kitlelerce kullanılabilir

Uygulamanın kullanıcılara sağladığı faydalara da değinen Karakullukçu; ”Bundan dolayı; uygulama ile takibi yapılan hastaların kardiyak risklerinde önemli düşüşler gözlendi. Hastaların, uygulama sayesinde, tansiyon regülasyonlarını sağlamada, kötü kolesterollerini düşürmede, iyi kolesterollerini yükseltmede; kilo vermelerinde ve diyet önerilerine uymalarında ciddi fayda elde ettikleri görüldü. Bu sonuçların, gelecekte mobil sağlık konusunda Türkiye’de yapılacak çalışmalara ışık tutacağına ve hasta sağlığına olumlu etki eden benzer uygulamaların hızla artarak yaygınlaşacağına inanıyoruz” dedi.
Uygulamanın önleyici hekimliğin değerini gösterdiğini ifade eden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Araştırma Hastanesi Proje Eş Koordinatörü Doç. Dr. Mert İlker Hayıroğlu; ”Kişiler genelde hastalık belirtileri gösterdikleri ya da ciddi anlamda şikayetleri sıklaştığında doktorlarla yüz yüze gelir.  Önleyici hekimlik bu anlamda ortaya çıkabilecek hastalıklara önceden tıbbi müdahale ve telkin yollarının kullanılmasıdır. Bundan dolayı; bu çalışmada da özellikle kalp ve damar hastalıkları yönünden risk grubunda olan hastaları seçtik. İletişime geçtiğimiz ve uzaktan temas sağladığımız bu hastaların risklerini düşürdük. Hastalık risklerinin uzaktan takip edilmesiyle; örneğin doktorların hasta verilerine de hakimiyeti sağlanmış oldu” açıklamalarında bulundu.
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Türk Telekom

MentalUP, 5,5 milyon kez oynandı!

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Türk Telekom’un kurumsal girişim sermayesi şirketi olan TT Ventures ile ortağı olduğu MentalUP, 3 haftalık yarı yıl tatilinde 5,5 milyon skoruna ulaştı. Özellikle 4-13 yaş arası çocukların dikkat, hafıza gibi zihinsel becerilerini geliştiren Türkiye’nin ilk eğlenceli eğitim platformu MentalUP’ın kullanıcı sayısı 100’den fazla ülkede 6 milyonu aştı.

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Çalışmalara devam!

Türk Telekom İş Geliştirme ve Yeni Girişimler Direktörü Muhammed Özhan; “Uzaktan eğitim sürecinde MentalUP’ın yurt içindeki ve dışındaki önemli eğitim kurumlarında kullanılmaya başlanması bizi sevindiriyor. Türk Telekom’un 2016’da PİLOT programıyla desteklediği, MentalUP, fark yaratan çalışmalarına devam edecek” dedi.

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Ekran Bağımlılığı riskini azalytan MentalUP!

Hiçbir reklam içeriği barındırmayan MentalUP, pedagog onaylı bir uygulama. Ayrıca uygulamadaki oyunlar, akademisyenler ve uzman oyun tasarımcılarıyla hazır hale geldi. Üstelik günlük 20 dakikalık egzersiz uygulaması ile ekran bağımlılığı riski azaltılıyor. Özellikle son 1 yılda 120 milyon kez kullanılan uygulamada 100’den fazla oyun ve egzersiz mevcut. Ayrıca uygulama marketlerinde 4.8 puan aldığını da belirtelim.

Adventure İstanbul

 

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Türk Telekom

Türk Telekom 2000’inci mobil sahasını hizmete açtı!

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türk telekom

Türk Telekom, yüksek teknoloji alanında ki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Ayrıca Adana Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2000’inci mobil sahasını hizmete açtığını duyurdu. Özellikle  Adana Bölge Müdürlüğü; Adana, Gaziantep, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Niğde ve Kilis illerini kapsıyor.

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Bölge Genelinde 4.5 G kapsaması %95’e yükseldi!

Konuya ilişkin Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, değerlendirmesinde; “Millî sorumluluk bilinciyle Türkiye’nin dört bir yanına yatırımlarımızı artırdık. Özellikle bu çerçevede ülkemizin güneyinde bu yıl 104 adet yeni saha açarak mobil baz istasyonu sayımızı 2000’e çıkardık. Bu yatırımlarla bölge mobil şebekemizde 2G’de yüzde 99, 3G’de yüzde 97 ve 4.5G’de yüzde 95 nüfus kapsaması sağladık. Bölgede yaşayanlar artık çok daha konforlu bir iletişim kurabilecekler.”  diye belirtti.

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