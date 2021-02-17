Türk Telekom
TÜRK TELEKOM MÜŞTERİ MERKEZİNİ YENİLEDİ!
Türk Telekom, Kadıköy’de bulunan müşteri merkezini yeniledi. 1900’lü yılların başına dayanan bina, hizmette. Ayrıca müşterileri için pandemiye yönelik tüm önlemler uygulanmaya devam ediyor. Özellikle Müşteri Merkezleri’ni (TTMM) yenilemeyi sürdüreceğinin altını çizdi.
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Tarihe Tanıklık Eden Merkez!
Cumhuriyet’in ilk yıllarında otomatik santrale dönüştürülen İstanbul Kadıköy Müşteri Merkezi’nin binası, tarihi dokuyu bozmadan restore yaptılar. Böylece önemli yapıya zaman vermeden, günümüzde de telekomünikasyon sektörüne hizmet sunma noktasına geldi. Osmanağa Mah. Kuşdili Cad. No:13 Kadıköy/İstanbul adresinde 15 Şubat’ta hizmette. Özellikle Kadıköy Müşteri Merkezi’nde hijyen çalışmaları da en üst noktada.
Kadıköy Müşteri Merkezi pandemi sebebiyle hafta içi 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet verecek. Mobil hat, sabit telefon, sabit internet, çeşitli cihaz seçenekleri ve TİVİBU ürünlerinin satışına kadar işlem yapılıyor. Ayrıca Türk Telekom, tüm ziyaretçilerini yenilenen mağazalarına beklediğini de duyurdu
Türk Telekom
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Türk Telekom
MentalUP, 5,5 milyon kez oynandı!
Türk Telekom’un kurumsal girişim sermayesi şirketi olan TT Ventures ile ortağı olduğu MentalUP, 3 haftalık yarı yıl tatilinde 5,5 milyon skoruna ulaştı. Özellikle 4-13 yaş arası çocukların dikkat, hafıza gibi zihinsel becerilerini geliştiren Türkiye’nin ilk eğlenceli eğitim platformu MentalUP’ın kullanıcı sayısı 100’den fazla ülkede 6 milyonu aştı.
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Çalışmalara devam!
Türk Telekom İş Geliştirme ve Yeni Girişimler Direktörü Muhammed Özhan; “Uzaktan eğitim sürecinde MentalUP’ın yurt içindeki ve dışındaki önemli eğitim kurumlarında kullanılmaya başlanması bizi sevindiriyor. Türk Telekom’un 2016’da PİLOT programıyla desteklediği, MentalUP, fark yaratan çalışmalarına devam edecek” dedi.
Ekran Bağımlılığı riskini azalytan MentalUP!
Hiçbir reklam içeriği barındırmayan MentalUP, pedagog onaylı bir uygulama. Ayrıca uygulamadaki oyunlar, akademisyenler ve uzman oyun tasarımcılarıyla hazır hale geldi. Üstelik günlük 20 dakikalık egzersiz uygulaması ile ekran bağımlılığı riski azaltılıyor. Özellikle son 1 yılda 120 milyon kez kullanılan uygulamada 100’den fazla oyun ve egzersiz mevcut. Ayrıca uygulama marketlerinde 4.8 puan aldığını da belirtelim.
Türk Telekom
Türk Telekom 2000’inci mobil sahasını hizmete açtı!
Türk Telekom, yüksek teknoloji alanında ki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Ayrıca Adana Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2000’inci mobil sahasını hizmete açtığını duyurdu. Özellikle Adana Bölge Müdürlüğü; Adana, Gaziantep, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Niğde ve Kilis illerini kapsıyor.
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Bölge Genelinde 4.5 G kapsaması %95’e yükseldi!
Konuya ilişkin Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, değerlendirmesinde; “Millî sorumluluk bilinciyle Türkiye’nin dört bir yanına yatırımlarımızı artırdık. Özellikle bu çerçevede ülkemizin güneyinde bu yıl 104 adet yeni saha açarak mobil baz istasyonu sayımızı 2000’e çıkardık. Bu yatırımlarla bölge mobil şebekemizde 2G’de yüzde 99, 3G’de yüzde 97 ve 4.5G’de yüzde 95 nüfus kapsaması sağladık. Bölgede yaşayanlar artık çok daha konforlu bir iletişim kurabilecekler.” diye belirtti.
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