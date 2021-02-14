Türk Telekom
Türk Telekom yeni bir sağlık uygulaması geliştirdi
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Bu uygulama sayesinde hastalara ait birçok sağlık verisi, doktorlar tarafından anlık olarak takip edilebiliyor
Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu “LIGHT” uygulaması hakkında konuştu
LIGHT uygulaması, gelecekte daha geniş kitlelerce kullanılabilir
Türk Telekom
MentalUP, 5,5 milyon kez oynandı!
Türk Telekom’un kurumsal girişim sermayesi şirketi olan TT Ventures ile ortağı olduğu MentalUP, 3 haftalık yarı yıl tatilinde 5,5 milyon skoruna ulaştı. Özellikle 4-13 yaş arası çocukların dikkat, hafıza gibi zihinsel becerilerini geliştiren Türkiye’nin ilk eğlenceli eğitim platformu MentalUP’ın kullanıcı sayısı 100’den fazla ülkede 6 milyonu aştı.
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Çalışmalara devam!
Türk Telekom İş Geliştirme ve Yeni Girişimler Direktörü Muhammed Özhan; “Uzaktan eğitim sürecinde MentalUP’ın yurt içindeki ve dışındaki önemli eğitim kurumlarında kullanılmaya başlanması bizi sevindiriyor. Türk Telekom’un 2016’da PİLOT programıyla desteklediği, MentalUP, fark yaratan çalışmalarına devam edecek” dedi.
Ekran Bağımlılığı riskini azalytan MentalUP!
Hiçbir reklam içeriği barındırmayan MentalUP, pedagog onaylı bir uygulama. Ayrıca uygulamadaki oyunlar, akademisyenler ve uzman oyun tasarımcılarıyla hazır hale geldi. Üstelik günlük 20 dakikalık egzersiz uygulaması ile ekran bağımlılığı riski azaltılıyor. Özellikle son 1 yılda 120 milyon kez kullanılan uygulamada 100’den fazla oyun ve egzersiz mevcut. Ayrıca uygulama marketlerinde 4.8 puan aldığını da belirtelim.
Türk Telekom
Türk Telekom 2000’inci mobil sahasını hizmete açtı!
Türk Telekom, yüksek teknoloji alanında ki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Ayrıca Adana Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2000’inci mobil sahasını hizmete açtığını duyurdu. Özellikle Adana Bölge Müdürlüğü; Adana, Gaziantep, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Niğde ve Kilis illerini kapsıyor.
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Bölge Genelinde 4.5 G kapsaması %95’e yükseldi!
Konuya ilişkin Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, değerlendirmesinde; “Millî sorumluluk bilinciyle Türkiye’nin dört bir yanına yatırımlarımızı artırdık. Özellikle bu çerçevede ülkemizin güneyinde bu yıl 104 adet yeni saha açarak mobil baz istasyonu sayımızı 2000’e çıkardık. Bu yatırımlarla bölge mobil şebekemizde 2G’de yüzde 99, 3G’de yüzde 97 ve 4.5G’de yüzde 95 nüfus kapsaması sağladık. Bölgede yaşayanlar artık çok daha konforlu bir iletişim kurabilecekler.” diye belirtti.
Türk Telekom
2020’de TÜRK TELEKOM %20 büyüdü!
Türk Telekom 2020 yılını 12 yılın en yüksek büyüme performansıyla %20 gelir artışı ile kapattı. Ayrıca toplam geliri 28,3 milyar TL’ye ulaştırdı. Ayrıca net kârı da 3,2 milyar TL olarak kayda geçti. 2020 yılında 2,6 milyon net abone kazanımıyla toplam abone sayısı 50 milyona ulaştı. Özellikle 2020’de 6,7 milyar TL yatırım yapan Türk Telekom, 2021 yatırım öngörüsünü yaklaşık 7,7 milyar TL olarak belirlediğini duyurdu. Ayrıca 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek gelir büyümesini gerçekleştirdi. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 13,2 milyar TL’ye ulaşan Türk Telekom, FAVÖK marjını ise yüzde 46,8 olarak açıkladı.
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Türk Telekom CEO’su Ümit Önal açıklama yaptı;
2020’de de pusulamız, insana değer vermek ve onları değerli hissettirmek oldu. Bu yaklaşımımız ve yüksek teknoloji alanındaki birikimimiz, ‘kesintisiz iletişim’ anlayışımız ve fiber dönüşüm yatırımlarımız sayesinde bu yılı da başarıyla geride bıraktık. 2020’de 2,6 milyon yeni aboneyle en yüksek yıllık abone artışımıza ulaştık. 50 milyon abone sayısını aşan Türkiye’nin ilk ve tek telekom operatörü olduk. Özellikle ülkenin her bir köşesine erişen 331 bin kilometrelik fiber ağımız sayesinde ‘fiber hane kapsamamızı’ 26,8 milyona çıkardık. Türkiye’nin internet erişiminin son 4 yılda 22 puandan fazla artmasında Türk Telekom olarak payımız büyük.”
50 milyona ulaşan toplam abone sayısı;
2020’de 2,6 milyon net abone kazanan şirketin toplam abone sayısı 50,4 milyona ulaştı. Ayrıca sabit genişbant internet abonelerinin toplam 13,4 milyona yükseldiğini duyurdu. Sabit genişbant ARPU 2020’de, yıllık bazda yüzde 14,2 yükseldi. Fiber abone sayısı, yıllık 6,2 milyona ulaştı. Özellikle mobilde faturalı abone tabanı yıl içindeki 1,1 milyon net abone kazanımı ile genişlemeyi sürdürdü. LTE abonelerinin aylık ortalama data kullanımı önceki yıla göre yüzde 4,7 yükselişle 9,0GB oldu. Sabit seste, yeni 631 bin net aboneye ulaştı. 2008 yılındaki halka arzdan bu yana en yüksek yıllık net abone artışı kaydedildi.
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