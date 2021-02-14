Türk Telekom yeni bir sağlık uygulaması geliştirdi

‘LIGHT’ uygulaması ile ilgili bilgi veren Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu; ”Sağlıkta dijitalleşmeye yönelik teknolojiler geliştirmeye önem veriyoruz. Sağlıkta esas olan ‘önleyici’ uygulamalardır. Biz de Türk Telekom olarak sağlık konusundaki dijitalleşme yatırımlarımız için bu bakış açısıyla hareket ettik. Bu çalışma ile ‘önleyici hekimlik’ konusunda önemli bir iş birliğine imza attık. Biz teknolojimizi böylece ortaya koyarken, iş birliği yaptığımız Türkiye’nin önde gelen hastanelerinden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kıymetli doktorları da bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Uygulamanın kullanıcılara sağladığı faydalara da değinen Karakullukçu; ”Bundan dolayı; uygulama ile takibi yapılan hastaların kardiyak risklerinde önemli düşüşler gözlendi. Hastaların, uygulama sayesinde, tansiyon regülasyonlarını sağlamada, kötü kolesterollerini düşürmede, iyi kolesterollerini yükseltmede; kilo vermelerinde ve diyet önerilerine uymalarında ciddi fayda elde ettikleri görüldü. Bu sonuçların, gelecekte mobil sağlık konusunda Türkiye’de yapılacak çalışmalara ışık tutacağına ve hasta sağlığına olumlu etki eden benzer uygulamaların hızla artarak yaygınlaşacağına inanıyoruz” dedi.

Uygulamanın önleyici hekimliğin değerini gösterdiğini ifade eden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Araştırma Hastanesi Proje Eş Koordinatörü Doç. Dr. Mert İlker Hayıroğlu; ”Kişiler genelde hastalık belirtileri gösterdikleri ya da ciddi anlamda şikayetleri sıklaştığında doktorlarla yüz yüze gelir. Önleyici hekimlik bu anlamda ortaya çıkabilecek hastalıklara önceden tıbbi müdahale ve telkin yollarının kullanılmasıdır. Bundan dolayı; bu çalışmada da özellikle kalp ve damar hastalıkları yönünden risk grubunda olan hastaları seçtik. İletişime geçtiğimiz ve uzaktan temas sağladığımız bu hastaların risklerini düşürdük. Hastalık risklerinin uzaktan takip edilmesiyle; örneğin doktorların hasta verilerine de hakimiyeti sağlanmış oldu” açıklamalarında bulundu.