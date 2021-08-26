Türk Telekom, Ipsos’un Adwatch araştırmasına göre sektörde, reklamları ile ‘en çok hatırlanan’ marka oldu

Huawei, MateBook Serisi’ne katılan yeni üresi Huawei MateBook 14’ü Okula Dönüş Dönemi kapsamında Türkiye’de tüketiciler ile buluşturuyor. Huawei MateBook 14, seriden alışkın olduğumuz şekilde sağlam ve hafif bir gövde içinde Matebook serisinin tasarım çizgilerine ve akıllı özelliklerine sahip.

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14 inç ekranıyla Huawei MateBook 14

14 inç Huawei MateBook, 4,9 mm ince çerçeveli FullView ekrana sahip. İnce çerçevelere sahip olan MateBook 14, %90 gibi başarılı bir ekran – gövde oranına sahip. Dizüstü bilgisayar, aynı zamanda, makale okumak, internette gezinmek ve kodlama gibi günlük üretkenlik ihtiyaçları için 16:9 ekran oranına sahip muadil ürünlere göre daha fazla içerik görüntülemeyi sağlayan 3:2 ekran oranını kullanan piyasadaki nadir bilgisayarlardan biri. Huawei MateBook 14’ün 15,9mm kalınlığındaki metal gövdesi de cihazın yalnızca 1,49 kg ağırlığında kalmasını sağlıyor.

185 PPI ekranı ve 2160 x 1440 çözünürlüğü, RGB renk gamının %100’ünü, 1500:1’lik kontrast oranını ve 300 nit maksimum parlaklığı destekleyen Huawei MateBook 14, renge duyarlı iş yükleri ve multimedya eğlencesi için ideal bir kullanım sunuyor. Kullanıcılar ister yüksek çözünürlüklü görüntüler izlesin ister fotoğraflara baksın, 2K çözünürlükteki 14 inç ekran aracılığıyla keyifli bir kullanım sağlayabiliyorlar. Ayrıntıları net bir şekilde göstermeyi amaçlayan 2K FullView ekran, mavi ışık emisyonlarını etkin bir şekilde filtreleyen ve dizüstü bilgisayarı uzun süre kullanmak zorunda olan kişilerin gözlerini koruyan TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası’na da sahip.

Huawei MateBook 14, 11’inci Nesil Intel Core i5-1135G7 veya Intel Core i7-1165G7 işlemci seçenekleriyle entegre Intel Iris Xe Graphics kartıyla yüksek işlem ve grafik gücü sunuyor. Performans modu etkinleştirildiğinde işlemci, toplu görüntü düzenleme ve kodlama gibi görevlerde kullanıcılara daha fazla talep için ekstra güç sağlıyor. Dizüstü bilgisayar, daha yoğun iş yüklerinde bile sorunsuz ve güvenilir performansı desteklemek için çift kanal modunda çalışan 16 GB DDR4 RAM ve 512 GB yüksek performanslı PCIe SSD ile yapılandırılabiliyor. Çift Huawei Shark fan, kullanıcıların sessizce odaklanmasına ve çalışmasına olanak tanıyan %39 daha iyi soğutma performansı ve fan akustiği sunan daha yoğun “S” şeklinde yeni bir kanat tasarımına sahip.

MateBook 14’ün içinde, kullanıcılara yeterli pil ömrünü sunmak için Huawei’nin akıllı güç yönetimi çözümüyle birlikte çalışan 56 Wh kapasiteli pil bulunuyor. MAteBook 14, tek bir şarjla 10 saate kadar 1080p video oynatmayı destekleyerek kullanıcıların hareket halindeyken bile sevdikleri videoları çevrimiçi olarak izlemelerine olanak tanıyor. Desteklenen Huawei telefonları için hızlı şarj sunabilen bir Huawei SuperCharge şarj cihazı da MateBook 14’ün kutusunda kullanıcılara standart olarak sunuluyor. Ek olarak, USB bağlantı noktaları varsayılan olarak her zaman açık modda bulunuyor. Böylece kullanıcılar dizüstü bilgisayar kapalıyken bile diğer çevre birimlerini rahatlıkla şarj edebiliyorlar.

MateBook 14, Windows ve Android cihazlar arasındaki iletişimsizliğin önüne geçen ve Huawei tarafından geliştirilen bir çözüm olan Huawei Share’ı da destekliyor. Huawei Share Çoklu Ekran İş Birliği ile kullanıcılar, bu özelliği destekleyen Huawei akıllı telefonlarını PC üzerinden sorunsuz bir şekilde kontrol edebiliyor, dosyaları birbirleri arasında aktarabiliyor, klavye ve fare gibi çevre birimlerini paylaşabiliyor ve her iki yazılım ekosistemine aynı anda erişim sağlayabiliyorlar. Bu özellikte yapılan iyileştirmeler, kullanıcıların akıllı telefona kaydedilen dosyaları doğrudan PC üzerinden tek bir ekranda aramalarına, açmalarına ve üzerinde çalışmalarına olanak tanıyor.

Okula Dönüş dönemi kapsamında Huawei, Intel Core i5 işlemcili model 14.298 TL yerine 11.999 TL, Intel Core i7 işlemcili modeli ise 14.397 TL yerine 12.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Kampanya kapsamında i5 işlemcili model ile birlikte 1 TL karşılığında Huawei Display 23.8 Monitör’e, i7 işlemcili model ile birlikte 1 TL karşılığında Huawei AF30 Bluetooth Mouse ve Huawei CD dizüstü bilgisayar sırt çantasına sahip olabilirsiniz.