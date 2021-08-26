Basın Bülteni
Türk Telekom, Ipsos’un Adwatch araştırmasına göre sektörde, reklamları ile ‘en çok hatırlanan’ marka oldu
Türk Telekom, Ipsos’un Adwatch araştırmasına göre telekomünikasyon sektöründe yayınladığı reklamları ile ‘en çok hatırlanan’ marka oldu. Şirketin yayınladığı reklamlar, akılda kalan reklamların araştırıldığı Adwatch Q2 raporunda, telekomünikasyon kategorisinde ilk üçe yerleşti.
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Sektörün en çok hatırlanan ismi: Türk Telekom
Ipsos’un araştırmasına göre, Türk Telekom’un marka yüzü Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünde oynadığı “81 İlde Milyonlarca Evde” ve “Türkiye İçin Yenilendik” isimli reklam filmleri telekomünikasyon kategorisinde ilk iki sırada yer alırken Türk Telekom’un genel reklâmları da üçüncü sırada yer buldu.
Nisan – Mayıs – Haziran 2021 tarihlerinde yapılan araştırmaya göre, 15 Mart 2021’de yayınlanan Türk Telekom’un 81 ilde milyonlarca eve sunduğu internet hizmetini ‘online kız isteme’ konsepti ile ekranlara taşıyan reklamı, %4,6 hatırlanma oranı, %76 beğeni ve %30,1 ağızdan ağıza konuşulma (WOM) düzeyini yakaladı. Türk Telekom’un altyapı yatırımlarıyla artan mobil çekim gücünü konu edinen “Türkiye İçin Yenilendik” reklamı da Ekim 2020’de izleyiciyle buluştu. Aktör Kenan İmirzalıoğlu ile yolda karşılaşıp ona köyünü gezdiren bir gencin hikâyesi ile anlatılan “Türkiye İçin Yenilendik” reklam filmi ise %1,9 oranında hatırlandı.
AdWatch Araştırması nedir
Ipsos tarafından gerçekleştirilen AdWatch Araştırması kategorilerden bağımsız olarak televizyonda yayınlanan reklamların spontan hatırlanma, beğeni ve ağızdan ağıza konuşulma (WOM) düzeylerinin izlenmesi amacı ile düzenli olarak gerçekleştirilen bir araştırma.
Araştırma, kantitatif yöntemle, CATI (Bilgisayar destekli telefonla anketi) tekniği kullanılarak, haftalık 300 ve aylık 1200 örnek ile gerçekleştirilmektedir.
Araştırma kapsamında; Türkiye kentsel alanı temsilen 81 ilde; 15-60 yaş arası, AB, C1, C2, D ve E SES gruplarına mensup kadın ve erkekler ile görüşülmektedir.
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Basın Bülteni
Huawei MateBook 14, Okula Dönüş Dönemi Kampanyalarıyla Birlikte Geliyor
Huawei, MateBook Serisi’ne katılan yeni üresi Huawei MateBook 14’ü Okula Dönüş Dönemi kapsamında Türkiye’de tüketiciler ile buluşturuyor. Huawei MateBook 14, seriden alışkın olduğumuz şekilde sağlam ve hafif bir gövde içinde Matebook serisinin tasarım çizgilerine ve akıllı özelliklerine sahip.
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14 inç ekranıyla Huawei MateBook 14
14 inç Huawei MateBook, 4,9 mm ince çerçeveli FullView ekrana sahip. İnce çerçevelere sahip olan MateBook 14, %90 gibi başarılı bir ekran – gövde oranına sahip. Dizüstü bilgisayar, aynı zamanda, makale okumak, internette gezinmek ve kodlama gibi günlük üretkenlik ihtiyaçları için 16:9 ekran oranına sahip muadil ürünlere göre daha fazla içerik görüntülemeyi sağlayan 3:2 ekran oranını kullanan piyasadaki nadir bilgisayarlardan biri. Huawei MateBook 14’ün 15,9mm kalınlığındaki metal gövdesi de cihazın yalnızca 1,49 kg ağırlığında kalmasını sağlıyor.
185 PPI ekranı ve 2160 x 1440 çözünürlüğü, RGB renk gamının %100’ünü, 1500:1’lik kontrast oranını ve 300 nit maksimum parlaklığı destekleyen Huawei MateBook 14, renge duyarlı iş yükleri ve multimedya eğlencesi için ideal bir kullanım sunuyor. Kullanıcılar ister yüksek çözünürlüklü görüntüler izlesin ister fotoğraflara baksın, 2K çözünürlükteki 14 inç ekran aracılığıyla keyifli bir kullanım sağlayabiliyorlar. Ayrıntıları net bir şekilde göstermeyi amaçlayan 2K FullView ekran, mavi ışık emisyonlarını etkin bir şekilde filtreleyen ve dizüstü bilgisayarı uzun süre kullanmak zorunda olan kişilerin gözlerini koruyan TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası’na da sahip.
Huawei MateBook 14, 11’inci Nesil Intel Core i5-1135G7 veya Intel Core i7-1165G7 işlemci seçenekleriyle entegre Intel Iris Xe Graphics kartıyla yüksek işlem ve grafik gücü sunuyor. Performans modu etkinleştirildiğinde işlemci, toplu görüntü düzenleme ve kodlama gibi görevlerde kullanıcılara daha fazla talep için ekstra güç sağlıyor. Dizüstü bilgisayar, daha yoğun iş yüklerinde bile sorunsuz ve güvenilir performansı desteklemek için çift kanal modunda çalışan 16 GB DDR4 RAM ve 512 GB yüksek performanslı PCIe SSD ile yapılandırılabiliyor. Çift Huawei Shark fan, kullanıcıların sessizce odaklanmasına ve çalışmasına olanak tanıyan %39 daha iyi soğutma performansı ve fan akustiği sunan daha yoğun “S” şeklinde yeni bir kanat tasarımına sahip.
MateBook 14’ün içinde, kullanıcılara yeterli pil ömrünü sunmak için Huawei’nin akıllı güç yönetimi çözümüyle birlikte çalışan 56 Wh kapasiteli pil bulunuyor. MAteBook 14, tek bir şarjla 10 saate kadar 1080p video oynatmayı destekleyerek kullanıcıların hareket halindeyken bile sevdikleri videoları çevrimiçi olarak izlemelerine olanak tanıyor. Desteklenen Huawei telefonları için hızlı şarj sunabilen bir Huawei SuperCharge şarj cihazı da MateBook 14’ün kutusunda kullanıcılara standart olarak sunuluyor. Ek olarak, USB bağlantı noktaları varsayılan olarak her zaman açık modda bulunuyor. Böylece kullanıcılar dizüstü bilgisayar kapalıyken bile diğer çevre birimlerini rahatlıkla şarj edebiliyorlar.
MateBook 14, Windows ve Android cihazlar arasındaki iletişimsizliğin önüne geçen ve Huawei tarafından geliştirilen bir çözüm olan Huawei Share’ı da destekliyor. Huawei Share Çoklu Ekran İş Birliği ile kullanıcılar, bu özelliği destekleyen Huawei akıllı telefonlarını PC üzerinden sorunsuz bir şekilde kontrol edebiliyor, dosyaları birbirleri arasında aktarabiliyor, klavye ve fare gibi çevre birimlerini paylaşabiliyor ve her iki yazılım ekosistemine aynı anda erişim sağlayabiliyorlar. Bu özellikte yapılan iyileştirmeler, kullanıcıların akıllı telefona kaydedilen dosyaları doğrudan PC üzerinden tek bir ekranda aramalarına, açmalarına ve üzerinde çalışmalarına olanak tanıyor.
Okula Dönüş dönemi kapsamında Huawei, Intel Core i5 işlemcili model 14.298 TL yerine 11.999 TL, Intel Core i7 işlemcili modeli ise 14.397 TL yerine 12.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Kampanya kapsamında i5 işlemcili model ile birlikte 1 TL karşılığında Huawei Display 23.8 Monitör’e, i7 işlemcili model ile birlikte 1 TL karşılığında Huawei AF30 Bluetooth Mouse ve Huawei CD dizüstü bilgisayar sırt çantasına sahip olabilirsiniz.
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Basın Bülteni
Huawei Watch 3 Pro, EISA “En İyi Akıllı Saat” Ödülünü Kazandı
Huawei Watch 3 Pro, Expert Imaging and Sound Association (EISA) tarafından “EISA En İyi Akıllı Saat 2021-2022” ödülüne layık görüldü. Düzenli ve bağımsız teknik incelemeler sunan 60’ın üzerinde uluslararası uzman tüketici elektroniği dergisi, web sitesi ve gazeteciler tarafından oluşturulan EISA, geçtiğimiz yıl da WATCH GT 2 Pro’yu en iyi akıllı saat seçmişti. Böylelikle Huawei, akıllı saatleriyle 2 yıl üst üste EISA ödülü almayı başardı.
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Ödüllü saat Huawei Watch 3 Pro
EISA jürisi, Huawei WATCH 3 Pro’yu özellikle tasarımsal bazda överek; “Bileğinizde mükemmel görünüyor, 1,43 inçlik AMOLED ekranının etrafındaki titanyum gövdesiyle birlikte, modern bir zarafet havası veren safir camla korunuyor. Bu gelişmeiş işletim sistemi beraberinde kalp atış hızı ve kan oksijen seviyesi izleme, stres testi, düşme tespiti ve 100’den fazla farklı egzersiz programı için hazır programlar dahil olmak üzere bir dizi uygulama ve özellik getiriyor” şeklinde Watch 3 Pro’yu yorumladı.
Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Operasyon Direktörü Kevin Ho “Huawei WATCH GT 2, geçen yıl EISA En İyi Akıllı Saat 2020-2021‘i kazandıktan sonra, en yeni HUAWEI WATCH 3 Pro için EISA’dan bir akıllı saat ödülü daha almaktan büyük onur duyuyoruz” dedi ve şunları ekledi: “HUAWEI, tüketicilere en son teknolojileri ve heyecan verici deneyimleri sunmaya, teknolojik gelişmelerin heyecanını dünya çapında daha fazla insanla paylaşmaya kendini adamıştır. Bu nedenle HUAWEI WATCH 3 Pro, bir akıllı telefon kadar bağımsız, akıllı ve güçlüdür. Kullanıcılarımızın kendi sağlıklarını daha iyi kontrol etmelerini sağlayan tüm gün sağlık takibi ve fitness özelliklerinin yanı sıra bunun ödüllendirilmesi bizim için bir onurdur.”
HarmonyOS’in artık Huawei ekosisteminde yeni gelen cihazlara hızla yayılmaya başladığını görüyoruz. Bu istikamette yine HarmonyOS 2 üzerine kurulan sistemiyle Huawei WATCH 3 Pro, gelecek için tasarlanmış ve üretilmiş bir akıllı saat. Huawei WATCH 3 Pro, Huawei’nin 1+8+N stratejisini güçlendiren yeni akıllı özellikler sunuyor. Huawei giyilebilir cihazların profesyonel sağlık ve fitness izleme özelliklerine ve 21 güne kadar süren pil ömrüne ek olarak, Huawei WATCH 3 Pro, cilt sıcaklığı algılamayı desteklemek için yüksek hassasiyetli bir sıcaklık sensörü içeriyor. Düşme tespiti gibi yeni özellikler getiren Huawei WATCH 3 Pro, kullanıcıların antrenman ilerlemelerini ve sağlık koşullarını izlemelerine de yardımcı oluyor. Böylelikle Watch 3 Pro kullanıcıları ister profesyonel sporcu olsun ister spora meraklı sade bir vatandaş, spor hayatlarındaki kaliteyi bir adım daha yukarı taşıyabiliyorlar.
Huawei WATCH 3 Pro, 5.699 TL fiyat etiketiyle Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor. Huawei Online Mağaza’da tüketicilere ayrıca vade farksız 4 taksit imkanı da sunuluyor. Arzu eden tüketiciler, sadece 1 TL fark vererek Huawei FreeBuds 3 sahibi de olabiliyor. Dileyen kullanıcılar Huawei’nin resmi sitesine buradan ulaşarak ürünü inceleyebilirler.
EISA, şirketleri ve ürünleri nasıl ödüllendiriyor
EISA üyeleri, 30’dan fazla ülkeden tüketici elektroniğinin tüm yelpazesinde uzman medyayı içerir ve her üye, fotoğrafçılık, mobil cihazlar, Hi-Fi, ev sineması sesi, ev sineması, video ve araç içi elektronik olmak üzere EISA’nın altı Uzman Grubundan bir veya daha fazlasına katkıda bulunur. Her yıl EISA üyeleri, bu Uzman Gruplarının her birinde öne çıkan performans gösterdiğini düşündükleri ürünlerin bir listesini aday gösterir. Adaylıklar daha sonra, üyelerin her kategorinin kazananı için oy vermeden önce derinlemesine bir müzakere yürüttüğü EISA’nın AGM’sinde sunulur.
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