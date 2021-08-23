Genel
Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace heyecana sahne oldu
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Sporcuların büyük mücadelesine izleyicilerin de ortak olduğu yarış, bisiklet severlerden büyük ilgi gördü. Yarış sabahı pist çocuklar dahil tüm ziyaretçilere açılırken, bisiklet severler Formula pistinde pedal çevirmenin keyfini yaşadı. Prestijli markaların test ekipmanlarını sergilediği festival alanında aileler, çeşitli şov ve etkinliklerle gün boyu keyifli vakit geçirdi.
Pistte 24 saat pedal çevirdiler
Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace’e katılan 2, 4 veya 6 kişilik takımlar, değişmeli olarak 24 saat boyunca pedal çevirdi. İzleyenlerin de desteğiyle, gece gündüz aralıksız devam eden yarışı tamamlayan takımlar, önemli bir mücadele sergiledi. “En fazla tur atan kadın sporcu” ve “En fazla tur atan erkek sporcu” kategorilerinde kazananların ödüllerini ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya takdim etti.
Heyecanlı anların yaşandığı yarışta kat edilen mesafeye göre yapılan derecelendirme sonucunda; kazananların listesi şöyle oluştu;
En fazla tur atan kadın sporcu Kadınlar İsterse Suzuki
MERVE GÜNEY
En fazla tur atan erkek sporcu Tadpole
SİNAN KARGI
2 Lİ TAKIM
TAKIM ADI ve ÜYELERİ
2’li takım Erkekler Üçüncüsü AFAD Gençlik
Osman Şirin
Furkan Abdullah Pamukcu
2’li takım Erkekler İkincisi Team ISS
Mutlu Erçevik
Ahmet Eren
2’li takım Erkekler Birincisi Vargren
Serhat Yılmaz
Nick Anderson
4’LÜ TAKIM
TAKIM ADI ve ÜYELERİ
Kadınlar 1.si Kadınlar İsterse Suzuki
Merve Güney
Sera Sayar Yakimoviç
Arzu Sağnak
Nihal Özdemir Köse
Erkekler 3.sü Pelotonist White
Tufan Sağnak
Süleyman Çelikkaya
Emre Ural
Mehmet Efe Ballı
Erkekler 2.si MG Türkiye
Emre Yavuz
Ahmet Hayri Kulumbur
Refikcan Kavakkoru
Faruk Güler
Erkekler 1.si Kipeo Endurance Team
Mecit Tatlıcılar
Ercüment Boran
Abdülkadir Kelleci
Gökhan Uzuntaş
Karışık 3.sü Just For Fun
İlker Burgaç
Çağla Şengör Danacıoğlu
Furkan Reis
Emrullah Aktepe
Karışık 2.si Riders on the Storm
Ebru Güven
Burak Üçok
Evren Yüzügüzel
Halil Ulaş
Karışık 1.si Boostcamp
Ozan Yavuz
İlkem Gökçe
Muhammet Erkan
Buse Yücel
6’lI TAKIM
TAKIM ADI ve ÜYELERİ
Kadınlar 2.si Zincir Kıran Kadınlar
Hande Karaca
Bengisu Ergenç
Betül Tamer
Ayşe Bilgin
Zeynep Özge Dinç
Dilara Öztel
Kadınlar 1.si Ladies First
Pınar Çalışkan
Bedia Çakıroğlu Sarı
Yeşim Çiloğlu
Elif Coşkun
Neslihan Gümüş
Mine Erhan
Erkekler 3.sü Kep-d’ül Cycling Club
Ruso Yakimoviç
Barış Kaya
Oğuz Omur
Necati Karabucak
Murat Güney
Tahsin Özgür
Erkekler 2.si Yemek Sepeti Banabi
Osman Mençi
Gökhan Akan
Ömer Öztürk
Harun Canbaz
Ahmet Abdulhakim Karagöbek
Fatih Aydın
Erkekler 1.si Chaingang
Ahmet Can Aslan
Kaan Yavuz
Umur Kara
Ulaş Derin
Muhammet Yıldız
Serkan Balkan
Karışık 3.sü YBK Unicorn Riders
Özgür Aksaman
İdil Sarban
Faisal Hakim
Enes Emir Çetiner
Mobin Mobin
Levent Kurtoğlu
Karışık 2.si Velocity 216 Cycling Team
Hakan Mahmutoğlu
Tuğba Nalıncı
Yahya Emir Çobanlı
Satu Ahmedov
Takyettin Kuluk
Melih Özler
Karışık 1.si Bikepedia
Mustafa Kemal Kara
Züleyha Dikbaş
Mustafa Karakaşlı
Doğan Güleç
Ege Onat Doğuşlu
Orhan Cayhan
En hızlı kadın sporcu Kadınlar İsterse Suzuki
Merve Güney
En hızlı erkek sporcu Kipeo Endurance Team
Gökhan Uzuntaş
İNTERCİTY 30.TUR ÖZEL HEDİYESİ
30.Turu en hızlı atan kadın sporcu Just For Fun
Çağla Şengör Danacıoğlu
30.Turu en hızlı atan erkek sporcu Yemek Sepeti Banabi
Ömer Öztürk
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Genel
WhatsApp Çoklu Cihaz Desteği, iPad ile Geliyor
iPad için WhatsApp, yıllar sonra sonunda geliyor. Son birkaç aydır Facebook, WhatsApp için çoklu cihaz uyumluluğu üzerinde çalışıyor.
3 Haziran da Mark Zuckerberg ile WhatsApp üzerinden yapılan röportajda bu özelliklerin yakında bir zaman da geleceğine dair mesaj göndermişti:
- Kullanıcı: Peki ya çoklu cihaz?
- Zuckerberg: Ve evet bu da geliyor!
- Kullanıcı: Yani ana cihazımda aktif bir internet bağlantısı olmadan aynı WhatsApp hesabına birden fazla cihazda gerçekten kullanabilir miyim?
- Zuckerberg: Evet. Telefonunuzun pili bitse bile tüm mesajlarınızın ve içeriğinizin arasında düzgün bir şekilde senkronize edilerek sizlere sağlamak için çalışıyoruz. Bu büyük bir teknik zorluktu ancak bunu çözdük ve yakında çıkarmayı dört gözle bekliyoruz.
2 ay 18 gün sonra bu konu hakkında ilk haberler gelmeye başladı. Şu ana kadar yaptığı bildirilerde yanılmayan WABetaInfo’ya göre, sonunda çoklu cihaz 2.0 üzerinde çalışıyor. Kullanıcılar iPad’i yeni bir cihaz olarak kullanabilecekler. Sadece iPad değil Android tabletlerin bile Android için çoklu cihaz özelliklerini desteklemesinin planlandığını söylüyor. Facebook’un açıklamasına göre ise şimdilik sadece dört adet cihaza ve bir akıllı telefon için çoklu cihaz desteğini başlatmaya hazır olduğunu söylüyor.
Yapılan röportajda bir WhatsApp sözcüsü, bu özellik kullanıcıların, “telefonunuzun bağlı olmasına gerek kalmadan” kullanılmasına izin verecek:
- “Çoklu cihaz, kullanıcıların WhatsApp Web, Masaüstü ve Portal’ın mevcut genel sürümlerinde bulunan aynı işlevselliğe, telefonunuzun bağlı olmasına gerek kalmadan sahip olacağı anlamına gelir. Çoklu cihaz özelliğimiz, Web, Masaüstü ve Portal kullanan kişiler için deneyimi anında daha iyi hale getirir. Ayrıca zaman içinde daha fazla cihaz türü için destek eklemeyi de mümkün kılacaktır.”
Çoklu cihaz uyumluluğu ile kullanıcılar, telefonları yanlarında olmadan veya akıllı telefonlarının pili bittiğinde bile WhatsApp’a bağlı kalabilecekler. WABetaInfo’ya göre şimdi, iPad için bir uygulama sürümü geliştiriyor ve gelecek bir zamanda güncellemeyi yayınlayacağını söylemekte.
Kullanıcıları bu özelliğin çok geç kalmasından şikayetçi. WhatsApp rakiplerinin önüne geçebilmek için geç kalan bir güncellemeyi şimdi yapmakta. Rakip uygulamalarından Telegram uzun zamandır bu özelliği kullanmakta. Şu ana kadar çoğu özelliği de Telegram’dan özendiğini söyleyebiliriz. gizlilik politikası dönemi Telegram’a geçen kişiler başta alışılması zor olsa de Telegram’ı sevdikleri hakkında geri dönüşler yapmışlardı.
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WhatsApp İşletmeleri için Yeni Tasarım
Bu geliştirmelerin yanı sıra, TestFlight beta sürümüne yeni bir güncelleme gönderdi. Bu güncelleme ile WhatsApp iş bağlantıları için IOS’ta iletişim bilgileri sayfası yenileniyor. Güncelleme işletme hesabı kullanan kullanıcıların bilgilerini daha net hale getirmenin yanı sıra mesaj göndermeyi, aramayı ve iletişim bilgilerini göstermeyi daha basit hale getiriyor.
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Genel
Windows 10 Güncellemesi Alt+Tab Kısayolunu Bozdu
Alt+Tab, Windows kullanıcıları tarafından kullanılan en kullanışlı kısa yollardan birisidir. Ancak, yeni Windows 10 güncellemesi, bazı kullanıcılar için kısa yolu bozmuş gibi görünüyor. Gelen geri bildirimlere göre bir oyun ile masaüstü arasında geçiş yapmak istediklerinde masaüstünü kilitleyerek, Alt+Tab ile oyuna geri dönmelerini engellemiş.
Sorun, iki Windows 10 güncellemesi için geçerli gibi görünüyor. İlk 29 Temmuz (KB5004296) güncellemesi ile kullanıcıların sorunlarla ilgili gönderiler başladı. İkinci güncelleme ise 10 Ağustos’ta yayınlanan bir güncelleme (KB5005033). Kullanıcılar bu güncelleme ile sorunun çözülmesini bekliyordu ancak bu konu hakkında bir güncelleme gelmedi. Bunun yerine güvenlik açıklarını kapatmak için güvenlik güncellemeleri göndermiş.
Alt+Tab, Windows 10‘da farklı pencereler arasında hızla geçiş yapmanızı sağlar, ancak her zaman stabil olarak çalışmaz. Özellikle tam ekran bir uygulamada veya oyunda simge durumuna küçültülmüş bir pencereye geçiş yaparken, kısa yolda bazı takılmalar gerçekleşebiliyor. Bu sorun yalnızca bir oyuna geri dönmek için Alt+Tab kullanıldığında ortaya çıkıyor.
Windows 10’da Alt+Tab Sorunu Nasıl Düzeltilir?
Biri diğerinden çok daha az acı verici olsa da bu sorunu çözmenin iki yolu vardır. İlk seçenek, çok tavsiye etmeyeceğimiz ve de çok kullanılmayacak olan bir önceki Windows 10 sürümüne geri dönmek olacak. Yine de bu yöntemi kullanmak isterseniz,
- Windows Update Ayarlar ekranını açın
- Güncelleme Geçmişini Görüntüle seçeneğini seçin
- Açılan ekranda üstte bulunan Güncelleştirmeleri Kaldır seçeneğini seçin
- Söz konusu hatalı olan güncellemeyi bulun (KB5005033) ve kaldırma işlemine başlayın.
Bu seçenek dışında kullanabileceğiniz başka bir çözüm daha var. Sorunun, doğrudan masaüstünüzden devre dışı bırakabileceğiniz Windows 10’daki Haberler ve İlgi Alanları simgesi ile alakalı olduğu bildiriliyor. Bu yöntemi kullanmak için yapmanız gerekenler;
- Görev Çubuğunuzda herhangi bir yerde sağ tuşunuzu tıklayın
- Açılan menüde Haberler ve İlgi Alanları seçeneğini üzerine gelin
- Açılan menüde Kapat seçeneğini seçin. Bu Alt+Tab sorununu çözmelidir.
Önce Haberler ve İlgi Alanları sekmesini devre dışı bırakmanızı öneririz. Daha kolay ve Windows 10 için bazı kritik güvenlik düzeltmeleri içeren bir güncellemeyi korumanıza izin verecek. Umarım Microsoft, sorunu giderir ve gelecekteki bir Windows güncellemesinde çözer. Bunların dışında otomatik güncellemeyi kapatarak böyle hataların önüne geçebilirsiniz. Hemen nasıl kapatılacağını öğrenin.
Bazı kullanıcılar sorun bildirse de bu sorun herkesi etkilemiyor. Sorun yaşamıyorsanız ve en son Windows 10 güncellemesini yüklediyseniz, endişelenmenize gerek yok.
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