Türk Telekom
Türk Telekom ile şehirler daha verimli!
Türk Telekom, yüksek tasarruflu yeni nesil iletişim teknolojileri ile çok sayıda şehre hizmet sunmaya devam ediyor. Akıllı şehircilik alanındaki çalışmaları ile Türkiye’nin kaynaklarını korurken sürdürülebilir topluma katkı sağlamayı hedefliyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz; Türk Telekom Telefon Kütüphanesi | Kitapların sesi!
Türkiye’nin dijital dönüşümüne yön veren Türk Telekom, Verimlilik Haftası’nda yaptığı açıklamada, çalışmalarını paylaştı. Hayata geçirdiği ‘Yeni Nesil Şehir Platformu’ ile ulaşım, enerji, çevre, sağlık, yaşam ve güvenlik alanlarında toplamda 9 ilde 50’den fazla hizmet sunuyor; belediyelere sağladığı akıllı çözümleriyle trafikten kamu güvenliğine, sulamadan aydınlatmaya tüm alanlarda kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına yardımcı olduğunu açıklıyor.
Elektrik tüketimini düşüren nadir operatörler arasında yer alıyor!
Türk Telekom, Küresel e-Sürdürülebilirlik Girişimi GeSI’nin raporuna göre dünyada son yıllarda elektrik tüketimini düşüren nadir operatörler arasında yer aldı. Yeni nesil iletişim teknolojileri ile güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi gibi alternatif kaynaklara yönelen şirket, temiz ve millî enerjiye de katkı sağlıyor. Ayrıca karbon ayak izini sistematik olarak azaltan Türk Telekom, ilkini 2021 yılı içinde yayınlayacağı sürdürülebilirlik raporuyla, çevresel ve sosyal fayda üretme alanındaki performansını düzenli aralıklarla açıklamaya hazırlandığını da duyurdu.
Köylere güneş enerjili baz istasyonları
Türk Telekom, “herkes için erişilebilir iletişim” prensibi doğrultusunda toplumun bütün kesimlerini değerli hissettirmeyi amaçladığını özellikle belirtiyor. Sürekli enerji imkânı bulunmayan, bu nedenle erişim sıkıntısı yaşayan köylere kurulumları başlanan güneş enerjili baz istasyonlarını yaygınlaştırmak da kurumun birincil hedefleri arasında yer alıyor. Bu sayede, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve uzaktan eğitim sürecindeki öğrencilerin de iletişim hizmetlerinden kesintisiz olarak yararlanmaları sağlanacak diye açıklıyor.
Türk Telekom’un, odaklandığı 4 ana konu şöyle;
- Sabit ve mobil şebekelerde elektrik tüketimini düşürmek.
- Yeni nesil iletişim teknolojilerinin hem birçok sektörde hem de bina ve şehirlerde kullanımını yaygınlaştırarak en yüksek düzeyde kaynak tasarrufu sağlamak, sürdürülebilir topluma hizmet etmek.
- Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarıyla toplumda özellikle kadınları, görme engellileri ve dezavantajlı grupları destekleyip fırsat eşitliği sunmaya yönelik kalıcı adımlar atmak ve itici güç oluşturmak.
- Karbon emisyonunu sistematik olarak azaltırken enerji verimliliği konusunda yatırımlarına ve optimizasyon çalışmalarına aralıksız devam etmek.
Türk Telekom Hakkında
Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.
“Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 30 Eylül 2020 itibarıyla 15,7 milyon sabit erişim hattı, 12,8 milyon genişbant, 3,2 milyon TV ve 23,1 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu, şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 34.034 çalışanıyla hizmet vermektedir.
Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti, IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., proje geliştirme ve kurumsal risk sermayesi şirketi TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş., elektrik tedarik ve satış şirketi TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş., toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı TT International Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile tesis bünyesinde kombine destek hizmetleri sağlayıcısı TT Destek Hizmetleri A.Ş.’nin doğrudan; TT International Holding BV iştiraklerinin, televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı Net Ekran şirketlerinin, cihaz satış şirketi TT Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’nin ödeme hizmetleri şirketi TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’nin rehberlik hizmetleri şirketi 11818 Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş’nin ve web portalı ve bilgisayar programlama şirketi APPYAP Teknoloji ve Bilişim A.Ş.’nin ise dolaylı olarak %100’üne sahiptir.(kaynak)
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Türk Telekom
Türk Telekom çalışanları,Telefon Kütüphanesi ile kitaplara ses oldu!
Türk Telekom görme engellilerin daha fazla sesli kitaba ulaşmasını sağlamak amacıyla 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde, Türk Telekom çalışanlarının katılımıyla başlatılan Kitaplara Ses Ver kampanyası dün itibariyle sona erdi. Kitap Hediye Günü kapsamında paylaşılan sonuçlara göre, 20 bin sayfa kitap seslendirilerek Telefon Kütüphanesi’ne eklendi.
Göz atmak isteyebilirsiniz; Türk Telekom ile şehirler daha verimli!
Türk Telekom’un herkes için erişilebilir iletişim anlayışıyla hayata geçirdiği Telefon Kütüphanesi uygulaması, kitapların görme engellilere ulaşan sesi olmaya devam ediyor. İçeriği her geçen gün zenginleştirilen uygulama için bu kez Türk Telekom çalışanları proje için seferber oldular.
Görme engelliler için 20 bin sayfa kitap seslendirildi
Türk Telekom çalışanlarının gönüllülük esası ile 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde başlattığı Kitaplara Ses Ver kampanyası kapsamında, Kitap Hediye Günü’nün anlam ve önemine de işaret edilerek yaklaşık 20 bin sayfa kitap görme engelli kitapseverler için seslendirildi.
Çalışanlar bu anlamlı kampanya kapsamında; Türk Telekom’un, Boğaziçi Üniversitesi GETEM (Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı) iş birliği ile yürüttüğü Telefon Kütüphanesi projesinde yer alacak hikâye, roman, tarih, psikoloji ve kişisel gelişim türlerinde farklı kitapları seslendirerek projede harika bir işe imza attılar.
Türk Telekom Hakkında
Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.
“Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 30 Eylül 2020 itibarıyla 15,7 milyon sabit erişim hattı, 12,8 milyon genişbant, 3,2 milyon TV ve 23,1 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu, şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 34.034 çalışanıyla hizmet vermektedir.
Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti, IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., proje geliştirme ve kurumsal risk sermayesi şirketi TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş., elektrik tedarik ve satış şirketi TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş., toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı TT International Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile tesis bünyesinde kombine destek hizmetleri sağlayıcısı TT Destek Hizmetleri A.Ş.’nin doğrudan; TT International Holding BV iştiraklerinin, televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı Net Ekran şirketlerinin, cihaz satış şirketi TT Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’nin ödeme hizmetleri şirketi TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’nin rehberlik hizmetleri şirketi 11818 Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş’nin ve web portalı ve bilgisayar programlama şirketi APPYAP Teknoloji ve Bilişim A.Ş.’nin ise dolaylı olarak %100’üne sahiptir.(kaynak)
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Türk Telekom
Türk Telekom Telefon Kütüphanesi | Kitapların sesi!
Türk Telekom 10 yıl önce Telefon Kütüphanesi uygulamasını hayata geçirdi. Üstelik kitapların görme engellilere ulaşan sesi oldu. Kütüphane Haftası kapsamında Türk Telekom tarafından bir bilgi paylaşıldı. Telefon Kütüphanesi içerikleri bugüne kadar 13 milyon dakika dinlenmesi söz konusu. En çok beğenilen ve dinlenen Dostoyevski’nin Suç ve Ceza isimli kitabı oldu.
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Dostoyevski’nin Suç ve Ceza’sı en çok dinlenen oldu!
Kitapların görme engelliler için dile geldiği projede, dünya edebiyatı klasiği olan Dostoyevski’nin ‘Suç ve Ceza’sı en çok beğenilen ve dinlenen eser oldu. Özellikle 29 Mart-4 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphane Haftası kapsamında paylaşılan bilgiye göre; bugüne kadar 50 kategorideki 2000’e yakın sesli kitap, 13 milyon dakikadan fazla dinlenme söz konusu.
Hayatı kolaylaştıran özellikler!
Telefon Kütüphanesi uygulaması, görme engellilere sesli kitap dışında da kolaylıklar sağlıyor. Ayrıca bu kapsamda 2017 yılında Türkiye’de bir ilk hayata geçti. Uygulamaya eklenen Para Tanıma fonksiyonu, görme engellilerin ihtiyaç duydukları her an, internet bağlantısı gerektirmeden ve bir başkasına ihtiyaç duymadan ödemelerini güvenle yapabilmelerine olanak sunmasıyla dikkat çekti. Aynı yıl uygulamaya dâhil edilen Tablolar Konuşuyor içeriği sayesinde kullanıcılar dünyaca ünlü tablolara sesli betimlemeli ulaşabiliyor. Uygulamanın bir diğer yeniliği ise sağlık alanında oldu. Telefon Kütüphanesi’nde 2020’de RxMediaPharma İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı iş birliğiyle hayata geçirilen ilaç barkodu okuma özelliği ile bir ilke daha imza attılar. Bu özellik ile 6 binden fazla ilacın kullanma talimatı sesli erişimle hizmete sunuldu. Ayrıca Telefon Kütüphanesi uygulaması içerisinde bir haber servisi alıyor. Bu sayede kullanıcıların dünya ve ülke gündemini anlık takip edebilmelerini sağlıyor.
Diğer yandan, Türk Telekom tarafından geliştirilen ücretsiz Kitaplara Ses uygulaması ile dileyen herkes görme engelliler için gönüllü kitap seslendirebiliyor. Bugüne kadar yaklaşık 30 bine yakın gönüllü kayır oldu. Üstelik uygulama üzerinden seslendirilen 570 bin sayfa kitap görme engellilere ulaştı.
Görme engellilerin kitaplara erişim yolculuğunda onlara gönüllü okuyucular eşlik ediyor, sesleriyle yol arkadaşlığı yapıyor. Görme engelliler, okunmasını talep ettikleri kitapları Boğaziçi Üniversitesi GETEM’e bildiriyorlar. GETEM’e üye olan gönüllü okuyucular da bu talep listesinden kitap seçebilirler. ‘Kitaplara Ses’ uygulaması ile GETEM’in arşivine gönderiyorlar. Görme engelli kitapseverler, arşivde yerini alan sesli kitapları, Türk Telekom Telefon Kütüphanesi uygulaması ile dinleyebiliyorlar.
Sizin için hazırladığım alışveriş listesine buradan ulaşabilirsiniz!
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Türk Telekom
Türk Telekom’da esnaf faturası aylık 10 TL!
Türk Telekom, müşterilerinin beklentileri ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunma konusunda istikrarlı. Özellikle pandemi döneminden olumsuz etkilenen esnafa destek olmak amacıyla hazırlanan kampanya kapsamında, Türk Telekom ’dan iş telefonu alan yeni müşteriler ilk 6 ay sadece 10 TL ödeyecek. Sonraki 24 ay ise pakete göre değişen indirimli sabit fiyatlardan faydalanmaya devam edecek. Kampanya kapsamında internet paketini beraberin de satın alan müşteriler de limitsiz internet paketinden ilk 6 ay 10 TL ödeme gerçekleştirip faydalanacak. Ayrıca esnaf destek paketinde Dört farklı paket seçeneği mevcut. Ayrıca ilgili kampanya pandemi sonrasında da devam edecek.
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Herkes için iletişim dediler!
Türk Telekom Sabit Hizmetler Pazarlama Direktörü Nilay Altan; Türk Telekom’un her zaman esnafın yanında olduğunun altını çizdi. Altan, “Pandemiden en çok etkilenenlerin başında esnafımız yer almakta. Türk Telekom’un herkes için iletişim ilkemiz var. Üstelik esnafımızın yükünü hafifletmek için bir kampanya başlattık” diye konuştu.
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