Türk Telekom ile şehirler daha verimli!

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Türk Telekom, yüksek tasarruflu yeni nesil iletişim teknolojileri ile çok sayıda şehre hizmet sunmaya devam ediyor. Akıllı şehircilik alanındaki çalışmaları ile Türkiye’nin kaynaklarını korurken sürdürülebilir topluma katkı sağlamayı hedefliyor.

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Türkiye’nin dijital dönüşümüne yön veren Türk Telekom, Verimlilik Haftası’nda yaptığı açıklamada, çalışmalarını paylaştı. Hayata geçirdiği ‘Yeni Nesil Şehir Platformu’ ile ulaşım, enerji, çevre, sağlık, yaşam ve güvenlik alanlarında toplamda 9 ilde 50’den fazla hizmet sunuyor; belediyelere sağladığı akıllı çözümleriyle trafikten kamu güvenliğine, sulamadan aydınlatmaya tüm alanlarda kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına yardımcı olduğunu açıklıyor.

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Elektrik tüketimini düşüren nadir operatörler arasında yer alıyor!

Türk Telekom, Küresel e-Sürdürülebilirlik Girişimi GeSI’nin raporuna göre dünyada son yıllarda elektrik tüketimini düşüren nadir operatörler arasında yer aldı. Yeni nesil iletişim teknolojileri ile güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi gibi alternatif kaynaklara yönelen şirket, temiz ve millî enerjiye de katkı sağlıyor. Ayrıca karbon ayak izini sistematik olarak azaltan Türk Telekom, ilkini 2021 yılı içinde yayınlayacağı sürdürülebilirlik raporuyla, çevresel ve sosyal fayda üretme alanındaki performansını düzenli aralıklarla açıklamaya hazırlandığını da duyurdu.

Köylere güneş enerjili baz istasyonları

Türk Telekom, “herkes için erişilebilir iletişim” prensibi doğrultusunda toplumun bütün kesimlerini değerli hissettirmeyi amaçladığını özellikle belirtiyor. Sürekli enerji imkânı bulunmayan, bu nedenle erişim sıkıntısı yaşayan köylere kurulumları başlanan güneş enerjili baz istasyonlarını yaygınlaştırmak da kurumun birincil hedefleri arasında yer alıyor. Bu sayede, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve uzaktan eğitim sürecindeki öğrencilerin de iletişim hizmetlerinden kesintisiz olarak yararlanmaları sağlanacak diye açıklıyor.

Türk Telekom’un, odaklandığı 4 ana konu şöyle;

Sabit ve mobil şebekelerde elektrik tüketimini düşürmek.

Yeni nesil iletişim teknolojilerinin hem birçok sektörde hem de bina ve şehirlerde kullanımını yaygınlaştırarak en yüksek düzeyde kaynak tasarrufu sağlamak, sürdürülebilir topluma hizmet etmek.

Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarıyla toplumda özellikle kadınları, görme engellileri ve dezavantajlı grupları destekleyip fırsat eşitliği sunmaya yönelik kalıcı adımlar atmak ve itici güç oluşturmak.

Karbon emisyonunu sistematik olarak azaltırken enerji verimliliği konusunda yatırımlarına ve optimizasyon çalışmalarına aralıksız devam etmek.

Türk Telekom Hakkında

Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.

“Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 30 Eylül 2020 itibarıyla 15,7 milyon sabit erişim hattı, 12,8 milyon genişbant, 3,2 milyon TV ve 23,1 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu, şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 34.034 çalışanıyla hizmet vermektedir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti, IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., proje geliştirme ve kurumsal risk sermayesi şirketi TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş., elektrik tedarik ve satış şirketi TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş., toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı TT International Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile tesis bünyesinde kombine destek hizmetleri sağlayıcısı TT Destek Hizmetleri A.Ş.’nin doğrudan; TT International Holding BV iştiraklerinin, televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı Net Ekran şirketlerinin, cihaz satış şirketi TT Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’nin ödeme hizmetleri şirketi TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’nin rehberlik hizmetleri şirketi 11818 Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş’nin ve web portalı ve bilgisayar programlama şirketi APPYAP Teknoloji ve Bilişim A.Ş.’nin ise dolaylı olarak %100’üne sahiptir.(kaynak)