Türk Telekom
Türk Telekom, EyeSense uygulamasıyla iki ödül aldı!
Türk Telekom, görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için geliştirdiği EyeSense uygulaması ile MarTech Ödülleri 2020’de ödül aldı. EyeSense, “Telekomünikasyon Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı” vc “KSS’de En İyi MarTech Kullanımı” kategorilerinde ödüle layık görüldü.
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Türk Telekom’un, görme engelli bireylerin hayatlarını güvenli şekilde kolaylaştırmak ve onları günlük yaşamın içine daha çok katmak için geliştirdiği mobil uygulaması EyeSense, MarTech Ödülleri 2020’de iki altın ödüle layık görüldü.
EyeSense, pazarlama konusunda faydalanılan teknolojileri ve bu teknolojilerin yaratıcı ve etkili kullanımını ödüllendiren MarTech Ödülleri 2020’de “Telekomünikasyon Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı” ve “KSS’de En İyi MarTech Kullanımı” kategorilerinde ödüllendirildi. İstanbul Grand Pera Taksim’de gerçekleştirilen törende ödülleri Türk Telekom adına Bireysel Segment Ürün ve Servisler Direktörü Muhammed Ziyad Varol aldı.
Görme engelli kullanıcılar, Türk Telekom EyeSense ile selfie çekiyor, nesneleri tanıyor!
EyeSense, sunduğu sesli komutlar yardımıyla görme engelli kullanıcıların selfie çekmesine yardımcı olarak, onların herkes gibi sosyal medyada yer alabilmelerini sağlıyor. Bununla kalmayan uygulama, “Nesne Tanıma” özelliği sayesinde anahtar, cüzdan gibi nesneleri bulmakta zorluk çeken görme engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırıyor.
Telefon kamerasının doğrultulduğu alandaki renkleri tanımlayarak sesli yönlendirmeler yapan EyeSense uygulaması, kıyafetlerinin rengini seçmek veya etraflarındaki objelerin rengini öğrenmek isteyen görme engelli bireylere yardımcı olarak onların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.
Türk Telekom’u görme engellilerin engellerini aşmalarına yardımcı olduğu ve aslında engel olmadığını gösterdikleri için tebrik ediyor, firmanın başarılarının devamını diliyoruz.
Türk Telekom
Türk Telekom, PİLOT ile girişimcilere fırsat tanıyor!
Türk Telekom, PİLOT programı ile girişimcilere destek olmayı amaçlıyor. PİLOT programı için başvurular ise alınmaya başladı. PİLOT’a kabul edilen her ekibe, 150 bin TL doğrudan nakit desteği sağlanacak.
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Türk Telekom’un teknoloji girişimlerini desteklemek ve onlarla iş birliği yaparak müşterilerine yenilikçi ürün, hizmetler sunmak aynı zamanda yerli ve milli girişimlere destek olmak amacıyla hayata geçirdiği PİLOT’ta 8. dönem başvuruları açıldı.
Türk Telekom, 350 kişiye istihdam sağladı!
Türk Telekom Strateji Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, bugüne kadar PİLOT’tan mezun olan 65 girişime Türk Telekom tarafından toplamda 4 milyon TL’nin üzerinde nakit desteği verildiğini belirtirken; mezun girişimlerin 2019 yılında 350 kişiye istihdam sağladığını ve 41 milyon TL ciro elde ettiğini ifade etti.
Ülkemizde girişimcilik ekosistemini güçlendirmek, müşterilerimize yenilikçi ürün ve hizmetler sunmak için bu alandaki yatırım ve çalışmalarımızı her yıl artırarak sürdürüyoruz.
2013 yılında hayata geçirdiğimiz ve Şubat ayında 8. Dönem başvuruları başlayan PİLOT programı kapsamında, girişimlere teknolojimizle, bilgi birikimimizle ve bağlantılarımızla destek olmaya devam edeceğiz.
Türk Telekom olarak ülkemizde filizlenen yenilikçi iş fikirlerini daha ileriye götürebilmek için, girişimlere teknoloji ve alt yapı desteği sunuyor, finansal olarak da onların yanında oluyoruz.
Her girişime 150 bin TL nakit destek verilecek
PİLOT’un yeni döneminde programa kabul edilen her girişime 150 bin TL nakit desteği sağlanırken girişimler Türk Telekom ile iş birliği yapma imkânı yakalayacak.
Ayrıca, girişimlere geniş mentor ağına, büyük yatırımcılara ve Türk Telekom’un iş bağlantılarına erişim olanağı sağlanmasının yanı sıra; ofis alanı, teknoloji alt yapısı, mobil iletişim paketi, tanıtım ve şehir dışından programa katılan ekiplere konaklama desteği sunulacak.
PİLOT kapsamında odaklanılacak alanlar ise, eğitim ve sağlık teknolojileri, yapay zekâ, makine öğrenmesi, sanal/artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti, büyük veri analitiği, blockchain, finansal ve regülasyon teknolojileri ve siber güvenlik olarak belirlendi.
PİLOT’a başvuran ekipler; iş birliği potansiyeli, fikrin yenilikçiliği ve uygulanabilirliği, hedeflenen pazarın büyüklüğü ve büyüme potansiyeli, iş modelinin tutarlılığı ve ekibin yetkinliği gibi kriterlere göre değerlendirilecek.
Başvurular www.turktelekompilot.com.tr web sitesinden şu an da halihazırda yapılabiliyor. Sizde, verdiğimiz linkten başvuru yapabilirsiniz.
Türk Telekom
Türk Telekom’dan Ağrı’ya güneş enerjili baz istasyonu
Türk Telekom, “Sadece merkeze değil herkese” hizmet anlayışıyla Türkiye’deki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Ağrı’da güneş enerjili baz istasyonunu devreye aldı.
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Türk Telekom, güneş enerjili sistemlere yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi. Ağrı’da ‘Güneş Enerji Sistemi’ (GES) ile çalışan baz istasyonunu devreye aldı. Çevre duyarlılığı konusunda Türkiye’ye örnek olacak önemli bir uygulamayı hayata geçirdi.
Firma, enerji verimliliğiyle ilgili farkındalığı artırmayı ve enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Erzurum Bölge Müdürlüğü hizmet sahasında yer alan Ağrı ili Taşlıcay ilçesi Güneysöğüt Mahallesi’ndeki meralık alana GES ile çalışan baz istasyonu kurdu.
Türk Telekom, 50 metre yüksekliğe sahip ve 7 köye hizmet veren güneş enerjisi ile çalışan baz istasyonu sayesinde bölgedeki köylerin iletişim kalitesini artırdı.
1.700 lokasyona güneş enerji sistemleri kuruldu
Türk Telekom; yeni nesil iletişim teknolojilerinin enerjide, tarımda, sanayide, ulaşımda, sağlıkta, bina ve şehirlerde kullanımını yaygınlaştırarak en yüksek düzeyde kaynak tasarrufu sağlamak ve sürdürülebilir topluma hizmet etmek amacıyla çalışmalarını yürütüyor.
Karbon emisyonunu sistematik olarak azaltıp enerji verimliliği konusundaki yatırımlarına ve optimizasyon çalışmalarına aralıksız devam eden Türk Telekom, toplam 1.700 lokasyona güneş enerji sistemleri kurdu.
Türk Telekom’un son olarak Ağrı’da kullanıma aldığı baz istasyonunda da GES kullanıldı. Bu baz istasyonunda 48 adet güneş paneli ile 295 W güce ulaşıldı.
Türkiye genelinde yenilenebilir enerji sistemlerinin toplam kurulu gücü 2,3 MW olan Türk Telekom, bu projelerle, temiz ve millî enerjiye katkı sunmayı ve Türkiye’deki diğer uygun lokasyonlarında da benzer GES uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefliyor.
Türk Telekom
Türk Telekom, rakiplerine fiber çağrısı yaptı!
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, şirketin geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir etkinlikte fiber altyapı ile ilgili önemli açıklamalar yapmıştı. Açıklamalarını Twitter’da sürdüren Önal, rakip internet servis sağlayıcılara (ISS) fiber dağıtımı konusunda birlik çağrısı yaptı!
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Türk Telekom CEO’su: “Türkiye geneline fiber altyapıyı beraber götürelim!”
Ümit Önal, geçtiğimiz hafta düzenlenen “2019’dan 2020’ye” etkinliğinde talep eden her operatörün Türk Telekom’un fiber altyapısından yararlanabileceğini ifade etmişti. Yatırımlarla beraber geniş bant bağlantı kalitesinin artırıldığını belirten Önal, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile rakiplerine bir çağrı daha yaptı. Paylaşımında Türkiye’nin altyapısı yetersiz bölgelerine birlikte fiber bağlantı götürme çağrısını yineleyen Türk Telekom CEO’su, talep eden operatörlerin baz istasyonlarına fiber erişim sağlayabileceklerini de belirtti. Yine aynı etkinlikte önümüzdeki yıldan itibaren İstanbul’un herhangi bir bölgesine talep olması halinde 1 hafta içerisinde fiber altyapı sağlanabileceğine vurgu yapılmıştı.
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle;
“Yeni yılla birlikte tüm operatörlere çağrımızdır. Daha önce defalarca yaptığımız, son olarak da basın toplantımda belirttiğim çağrımızı yineliyorum! Gelin, Türkiye’nin henüz altyapı gitmemiş noktalarına fiberi birlikte götürelim. Çünkü #SadeceMerkezeDeğilHerkese dokunmalıyız.
Topraklarımızın dört bir yanında ilmek ilmek ördüğümüz 7,5 milyon km fiber altyapımız ile kazandığımız tecrübeyi, yeni altyapı götürülecek yerlerde diğer operatörlerle paylaşarak, Türkiye’nin dijital dönüşümüne daha fazla katkı sağlamaya hazırız. Çünkü; TÜRKİYE’YE DEĞER.