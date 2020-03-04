Türk Telekom, EyeSense uygulamasıyla iki ödül aldı!

Türk Telekom, görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için geliştirdiği EyeSense uygulaması ile MarTech Ödülleri 2020’de ödül aldı. EyeSense, “Telekomünikasyon Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı” vc “KSS’de En İyi MarTech Kullanımı” kategorilerinde ödüle layık görüldü.

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Türk Telekom’un, görme engelli bireylerin hayatlarını güvenli şekilde kolaylaştırmak ve onları günlük yaşamın içine daha çok katmak için geliştirdiği mobil uygulaması EyeSense, MarTech Ödülleri 2020’de iki altın ödüle layık görüldü.

EyeSense, pazarlama konusunda faydalanılan teknolojileri ve bu teknolojilerin yaratıcı ve etkili kullanımını ödüllendiren MarTech Ödülleri 2020’de “Telekomünikasyon Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı” ve “KSS’de En İyi MarTech Kullanımı” kategorilerinde ödüllendirildi. İstanbul Grand Pera Taksim’de gerçekleştirilen törende ödülleri Türk Telekom adına Bireysel Segment Ürün ve Servisler Direktörü Muhammed Ziyad Varol aldı.

Görme engelli kullanıcılar, Türk Telekom EyeSense ile selfie çekiyor, nesneleri tanıyor!

EyeSense, sunduğu sesli komutlar yardımıyla görme engelli kullanıcıların selfie çekmesine yardımcı olarak, onların herkes gibi sosyal medyada yer alabilmelerini sağlıyor. Bununla kalmayan uygulama, “Nesne Tanıma” özelliği sayesinde anahtar, cüzdan gibi nesneleri bulmakta zorluk çeken görme engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırıyor.

Telefon kamerasının doğrultulduğu alandaki renkleri tanımlayarak sesli yönlendirmeler yapan EyeSense uygulaması, kıyafetlerinin rengini seçmek veya etraflarındaki objelerin rengini öğrenmek isteyen görme engelli bireylere yardımcı olarak onların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Türk Telekom’u görme engellilerin engellerini aşmalarına yardımcı olduğu ve aslında engel olmadığını gösterdikleri için tebrik ediyor, firmanın başarılarının devamını diliyoruz.