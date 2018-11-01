Türk Telekom EyeSense uygulamasına anlamlı ödül

Türk Telekom tarafından görme engelliler için geliştirilen EyeSense uygulaması, Mobile Marketing Association (MMA) tarafından düzenlenen Smarties Ödülleri kapsamında Sosyal Etki ve Kar Amacı Gütmeyen kategorisinde ödül aldı. Uygulama ayrıca jüri özel ödülüne layık görüldü.

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Eyesense sesli uyarı ile nesne tanıyor

Türk Telekom’un görme engelliler için geliştirdiği EyeSense uygulaması, Mobile Marketing Association (MMA) Smarties’de hem “Social Impact/ Not for Profit” (Sosyal Etki/Kar Amacı Gütmeyen) kategorisinde ödül aldı hem de Jüri özel ödülüne layık görüldü. EyeSense ile görme engelliler, Türkiye’de ilk defa sesli uyarı sistemi ile hem selfie hem de telefonun arka kamerasını kullanarak fotoğraf çekebiliyor. Ayrıca sesli uyarı sistemi ile de nesneleri tanıyabiliyor.

Dünya üzerinde 50’den fazla ülkede 800’den fazla üyesiyle faaliyet gösteren MMA’nın asıl hedefi mobil pazarlamanın gelişmesini ve yayılmasını sağlamak. MMA, her yıl İstanbul dâhil dünyanın çeşitli şehirlerinde düzenlenen etkinlikleriyle pazardaki oyuncuları bir araya getirip mobil iletişim sektörü ile ilgili vizyonunu paylaşırken, The Smarties ödülleriyle de tüm dünyadaki başarılı projeleri ödüllendiriyor.