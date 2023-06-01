Türkiye’de spora ve sporcuya desteğini sürdüren Türk Telekom, dijital dönüşümdeki öncü rolü ve değer üreten anlayışı ile eFutbol’un geleceğine de destek oluyor. Türk Telekom, Türkiye Futbol Federasyonu’nun düzenlediği ve Spor Toto Süper Lig takımlarının yer aldığı Türk Telekom eSüper Lig’in ilk sezonu tamamlandı. ESA Arena’da düzenlenen Büyük Finalde kazanan Galatasaray oldu. Rakibi Trabzonspor’u Büyük Final’de 3-1, Reset Bracket’ta 3-2’lik skorla yenen Galatasaray, Türkiye’de düzenlenen ilk resmi eSüper Lig’in ilk kupasını kaldıran takım oldu. Galatasaray’ın oyuncusu Kaan Tüzün, Türk Telekom eSüper Lig kupasını Türk Telekom eSüper Lig kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Stratejik ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İdil Karademirlidağ Suher’in elinden aldı.

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Türk Telekom eSüper Lig’de sezonun son serisi büyük heyecana ev sahipliği yaptı. Kazananlar Finalinde aldığı galibiyetle Büyük Final’e adını yazdıran Trabzonspor’un rakibi Galatasaray, Büyük Final öncesinde oynanan Kaybedenler Final’i serisinde rakibi Alanyaspor’u 2-0’lok net bir skorla yenmeyi bildi. BO5 oynanan Büyük Final’de 3-1’lik skoru elde eden Galatasaray, Trabzonspor’un Kazananlar Finalinden gelmesinden dolayı kupayı kaldıracak takımın belirlenmesini Reset Bracket’a taşıdı. Reset Bracket serisi başa baş giderken kupaya ulaşan takımı beşinci maç belirledi. İlk yarısı 0-0 berabere biten maçın ikinci yarısında Galatasaray’ın art arda iki gol bulmasına karşı yalnızca bir gol atabilen Trabzonspor, ligi ikinci bitiren takım oldu. 3-2 biten seriyle birlikte Türkiye’nin ilk resmi eFutbol ligi olan Türk Telekom eSüper Lig’inin ilk kupası Galatasaraylı oyuncuların ve teknik ekibin ellerinde yükseldi.

Türkiye’de ilk kez bu yıl resmi olarak düzenlenen Türk Telekom eSüper Lig’in şampiyonu Galatasaray, 200 bin TL ödülün sahibi oldu. Dünyanın en popüler video futbol oyunu olan FIFA serisinin en son versiyonu FIFA 23 üzerinden oynanan Türk Telekom eSüper Lig, 20 resmi ligden biri olurken, finalistler FIFA Global Series’de Türkiye’yi temsil etme hakkı da kazandı.

Türkiye’de eSpor yayıncılığının ana adresi konumunda olan Tivibu Spor, şimdiye kadar birçok popüler müsabakayı canlı olarak yayınladı ve yayınlanmaya devam ediyor. Türk Telekom eSüper Lig maçları da sadece Tivibu Spor kanalları ve Tivibu Spor’un Twitch, YouTube hesapları aracılığıyla canlı olarak sporseverler ve oyun tutkunları ile önümüzdeki sezon da buluşmaya devam edecek.