Türk Telekom, teknolojinin sunduğu imkânları, toplumun tüm kademelerinde fırsat eşitliğini sağlamak için seferber ediyor. Türk Telekom’un az gören çocuklar için Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile birlikte hayata geçirdiği Günışığı Projesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılında az gören çocukların okullarda, akranları ile birlikte aynı sınıflarda eğitim görmesini kolaylaştıran teknolojilere odaklanıyor. Türk Telekom bu kapsamda az gören çocukların sınıf eğitimleri için geliştirdiği yenilikçi çözüm ‘TahtApp’i 11 ilde 24 okula daha kurmayı planlıyor.

Hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle teknolojiyi, iyilik ve faydaya dönüştürmeyi hedefleyen Türk Telekom, ana destekçisi olduğu AKM’de kurumsal sosyal sorumluluk projesi ‘Sesli Adımlar’ uygulamasını kullanıma sundu. Görme ve işitme engellilerin faydalandığı Sesli Adımlar uygulaması; AKM’nin tüm girişlerine, sinema, kütüphane, sergi salonu, restoranlara, kafelere ve Türk Telekom Opera Salonu’na sesli yönlendirme sağlıyor. ‘Sesli Adımlar’ uygulamasını mobil cihazlarına indiren engelli sanatseverler, AKM’nin kapalı ve açık alanlarında, uygulama eşliğinde erişilebilir bir kültür sanat deneyimi yaşıyor.

TahtApp uygulaması, gelecek eğitim döneminden itibaren projeye dahil edilen 24 yeni okulda kurularak kullanıma açılacak. TahtApp, tahtanın tablete aktarılması ile az gören çocukların engelsiz akranlarıyla bir arada eğitim alabilmesini sağlıyor. Ders takibinde standardizasyon sağlayan TahtApp uygulaması, öğrencilerin dersleri takip etmesine, sorulara daha kolay cevap verebilmesine ve derslere diğer arkadaşları ile aynı tempoda, daha aktif katılımına da imkân tanıyor.

Türk Telekom yenilikçi proje ve uygulamalarını her geçen gün zenginleştiriyor. Türk Telekom’un sosyal sorumluluk projesi ‘Telefon Kütüphanesi ile kullanıcılar, 50 kategoride 3 binden fazla sesli kitap ve dünyaca ünlü 50 sesli betimlemeli tabloya mobil telefonları aracılığıyla rahatça ulaşabiliyorlar. Bunun yanında; ‘Telefon Kütüphanesi’ ücretsiz sunduğu İlaç Barkodu Okuma ve Para Tanıma fonksiyonlarıyla da engellilerin yaşamını kolaylaştırıyor. Ayrıca erişilebilir sanata da katkı sağlayan Türk Telekom, görme ve işitme engellilere özel bağımsız navigasyon hizmeti olan Sesli Adımlar uygulamasını ana destekçisi olduğu AKM’de sanat severlerin kullanımına sunuyor.