Türk Telekom
Türk Telekom, dünyada SEBA teknolojisini gerçek müşterilerle test eden ilk şirket oldu
Yeni operatör hizmetlerinin uygulanmasını hızlandırmak ve birçok inovatif şirketin sektörde şans bulabilmesini sağlamak için açık kaynaklı SEBA teknolojisini kullanan; ve bu teknolojinin testlerini dünyada ilk kez gerçek müşterilerle gerçekleştiren şirket Türk Telekom oldu.
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SEBA atılımı sayesinde Türk Telekom’a global misyon
“Software Defined Network Enabled Broadband Access” kısa adıyla SEBA teknolojisini deneyimleme ayrıcalığına erişen ilk şirket Türk Telekom oldu. Şirketin bu çalışmadaki iş ortakları da, global çapta üne sahip olan Argela ve Netsia şirketleri. Bu başarı, adından söz ettirmeye başlasa da; SEBA teknolojisi neredeyse 1 yıldır ülkemizde; ve 2 ayrı şehirde gerçek müşterilerle test ediliyordu. Haliyle ONF’de (Open Networking Foundation), yapılan çalışmaların sonuçları ilk kez gerçek zamanlı olarak ortaya çıktı.
Bu teknolojide, telekom operatörleri, sanal sunucularda bulut tabanlı bir teknoloji kullanarak; donanıma olan bağlılığı azaltıyor. Haliyle donanım maliyetleri de aşağı çekiliyor. ONF çatısı altındaki birçok farklı alanda çalışan büyük şirketler mevcut. Bu şirketler mimari, kodlama ve test üzerine yoğunlaşmış durumda. SEBA’nın da gelişiyle ONF çatısı altındaki bu şirketler; konuyla ilgili olarak daha çok deneyim topladı. Haliyle yakın gelecekte sektörde de geniş bir atılım da beklenmekte. Konuyla ilgili konuşan Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç; bu sürecin, gelecekte operatörler tarafında sunulacak hizmetlerin daha da esnetilebilmesi ve sektöre çeşitlilik kazandırılması yönünde yardımcı olduğunu söyledi.
SEBA teknolojisinin biz kullanıcılar için yararları neler?
Yapılan testler sonucunda belirlendiği üzere; SEBA sayesinde biz kullanıcılar, operatörlerin sağladığı hizmetlerde ciddi bir hız artış gözlemleyebiliyoruz. Haliyle bu da, kullanıcı deneyimi yönünden son tüketiciye olumlu olarak yansıyor; ve müşteri memnuniyeti artıyor. Bu teknolojinin hayata geçmesinde emeği geçen Türk mühendislerle gurur duyduğunu belirten Yusuf Kıraç; zamanla bu teknolojinin global olarak da yaygınlaşmaya başlayacağını söyledi.
Argela CEO’su Bülent Kaytaz da, süreçte Türk Telekom’un desteği için teşekkürlerini iletti ve; Türk Telekom sayesinde, Argela ve Netsia şirketleri olarak SEBA sürecinde birlikte çalışmaktan mutlu olduğunu söyledi. Bülent Kaytaz’a göre, ONF çatısı altında bulunan şirketler, açık kaynak kodlu bu yeni teknolojinin de yaygınlaşmasıyla sektörde liderlik yarışına girebilecekler.
Akıllı Telefonlar
Akıllı Telefon Almayı Düşünenlere; LG’den K41S Kampanyası!
LG K41S’i, 31 Ocak 2021 tarihine kadar Türk Telekom mağazalarından satın alan tüketicilerin ilk 2 taksitinin ödemesi Türk Telekom tarafından yapılıyor. Böylelikle kullanıcılar 10 ay boyunca 279 TL ödeyerek akıllı telefona sahip olabiliyorlar.
LG’nin Türk Telekom ortaklığıyla gerçekleştirdiği kampanya ile satın alabileceğiniz LG K41S’in özelliklerine baktığımızda ise 6.5 inç 20:9 HD+Full Vision ekrana sahip telefon serinin önceki telefonlarından daha ince çerçeveyle karşılıyor kullanıcıları.Aynı zaman da MIL-STD-810G American Askeri Dayanıklılık Sertifikası’na sahip olduğunun da altını çizelim.
Cihazın öne çıkan diğer temel özellikleri ise aşağıdaki gibi;
- Çip: 2.0 GHz Octa-Core
- Ekran: 6.55-inch 20:9 HD+ FullVision Ekran
- Hafıza: 3GB RAM / 32GB ROM / microSD (2TB`e kadar)
- Arka Kamera: 13MP Standart Kamera / 5MP Süper Geniş Açılı Kamera / 2MP Makro Kamera / 2MP Derinlik Sensör
- Ön Kamera: 8MP Standart Kamera
- Pil: 4,000mAh
- Boyut: 165.7 x 76.4 x 8.2mm
- Network: LTE / 3G / 2G
- Bağlanabilirlik: Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C
- Renk: Titanyum / Siyah
- Diğer: AI CAM / DTS: X 3D Sinematik Ses Sistemi / Google Assistant / Google Assistant Düğmesi / Google Lens / Parmak İzi Okuyucu
Genel
Türk Telekom, ‘Start’ projesiyle gençlere ulaşmayı hedefliyor
Türk Telekom’un Genç Yetenek Programı ‘Start’ın 2021 başvuruları başlıyor. Programa seçilen genç yetenekler; Türk Telekom’un teknoloji, pazarlama ve müşteri hizmetleri, satış, finans, insan kaynakları, strateji planlama ve dijital birimlerinde işe başlama ve staj yapma fırsatı yakalayacak.
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Her şey bir Start’la başlar
Türk Telekom’un Genç Yetenek Programı ‘Start’ gençlere daha iyi bir kariyer deneyimi sunmak için hayata geçirdiği genç yetenek programı 2020 yılının yaz aylarında hayata geçmişti. Şimdi de 2021 yılı başvuruları ‘Start Stajım’ ve ‘Start Yeni İşim’ olmak üzere iki ayrı kategoride başladı. “Her şey bir Start’la başlar” sloganıyla dikkat çeken programın başvuruları bir ay boyunca devam edecek.
Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, “Gençlere iletişim teknolojilerinin geleceğini deneyimleme fırsatı sunduğumuz ‘Start’ programımızda bu yıl yeniliğe gidiyoruz. Gelişim fırsatlarını henüz başvuru sürecinden itibaren başlatıyoruz; Yedi aşamalı başvuru sürecimizde adaylarımızı tercih ettikleri alanda özel olarak değerlendirecek, proje kampımızda hem telekomünikasyon sektörünü hem Türk Telekom’u hem de bu alanlarda yapılan çalışmaları tanıtmaya yönelik içerik sunacağız. Böylelikle son aşamaya gelen adaylarımız ‘Start’ seçilmeseler bile sektörle ilgili ciddi kazanımlarla programı tamamlayacaklar. Ayrıca, ‘Start Proje Kampı’ aşamasına kadar gelip, katılım gösteren tüm adaylarımız ‘Kamp Başarı Sertifikası’ almaya hak kazanacaklar” dedi.
Türk Telekom Start 2021 programının içeriği nedir?
Üniversitelerin 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencileri ‘Start Stajım’ modülüne; yeni mezunlar, yüksek lisans öğrencileri ile iş hayatında en fazla bir yıl deneyimi olan gençler ise ‘Start Yeni İşim’ modülüne başvurabilecek. ‘Start Stajım’a kabul edilen gençler altı hafta boyunca uzman profesyoneller tarafından sunulan kapsamlı eğitim ve staj programı ile telekomünikasyon sektörünü yakından tanıma fırsatı elde edecekler. Belirli kriterleri geçen gençler, stajlarına uzun dönem devam etme şansına sahip olacaklar. ‘Start Yeni İşim’ modülünde başvuru adımlarını başarıyla geçen adaylar ise Türk Telekom’un; teknoloji, pazarlama, müşteri hizmetleri, satış, finans, insan kaynakları, strateji planlama ve dijital birimlerinde işe başlayacaklar.
14 Ocak’ta başlayacak başvurular, web sitesi üzerinden yapılabilecek ve 12 Şubat 2021 tarihine kadar sürecek.
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GSM
Türk Telekom’dan Juniper Networks işbirliği
Türk Telekom ve yapay zekâ tabanlı güvenli ağlar konusunda deneyimli şirket Juniper Networks, 5G teknolojilerinde önemli bir iş birliğine imza attı. Türk Telekom Grubu şirketi Argela’nın ABD’deki iştiraki Netsia’nın sunduğu patentli RIC teknolojisi; Juniper’in ürün portföyüne dahil edilerek tüm dünyada mobil ağlara verimlilik ve esneklik sunacak.
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Türk Telekom’un teknoloji ihracı yolunu açan iş birliğinde iki şirketin telekomünikasyon alanında odak noktası olan 5G ve hizmet sağlayıcılarına yönelik yeni nesil iletişim çözümleri konusunda teknoloji üretimi ve geliştirmelerini içeriyor.
Türk Telekom ve güvenli yapay zekâ tabanlı ağlar konusunda uzman Juniper Networks, 5G’yi destekleyen teknolojiler üzerine iş birliği yaptı. Anlaşma ile Türk Telekom Grup şirketlerinden Argela’nın ABD’deki iştiraki Netsia’ya ait Radyo Akıllı Kontrolcü teknolojisi Juniper tarafından daha da geliştirilerek; Juniper’in orkestrasyonuna dahil edilecek. Böylece hizmet sağlayıcılara uçtan uca ağ dilimlemeyi ve düzenlemekte güvenli, garantili bir hizmet deneyimi sunulması amaçlanıyor. İmza töreninde konuşan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Kapsamlı iş birliğimiz ile dünyaya teknoloji ihraç etme konusunda kararlılığımızı gösteren somut bir adım daha attık” dedi.
Önal: “Türk mühendisliğinin başarısını dünyanın hizmetine sunuyoruz”
Önal, şunları söyledi: “Küresel 5G standartlarını belirlemede etkin rol oynayacak en yeni RIC teknolojileri üzerinde uzun zamandır çalışıyoruz. Netsia’nın geliştirdiği yazılımlar, geleceğin mobil iletişim ihtiyaçları için yüksek kapasiteli, ölçeklenebilir, esnek, kişiselleştirilmiş ağ ve hizmet çözümleri sağlıyor. Netsia’nın bilgi birikimi ve ürünleştirme kapasitesinin Juniper’in müşteri ağı ve coğrafi erişimi ile birleşmesiyle güçlü bir sinerji yakaladık. Juniper ve Netsia, şimdiden bu işbirliğimizi SDN özellikli geniş bant erişim alanına genişletmenin yollarını aramaya başladılar bile. Türk Telekom Grubu olarak, Türk mühendisliğinin başarısı olan ürünlerimizi dünyanın hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.
Juniper Networks CEO’su Rami Rahim, şöyle konuştu:
“Juniper olarak, 5G uygulamaları için önümüzdeki on yılda doğru hizmet deneyimini sağlamanın anahtar önemde olduğuna inanıyoruz. Birinci sınıf RIC teknolojisinin geliştirilmesi ve entegrasyonu, uçtan uca ağ dilimleme ve yapay zekâ odaklı hizmet deneyiminin gücünü birleştirerek bizleri bu vizyona bir adım daha yakınlaştırıyor. Türk Telekom ve Netsia ile olan dinamik iş birliğimizi, teknoloji geliştirmeye açık bir yaklaşım, uç hizmet noktalarında programlanabilir teknolojilerin önemi ve yerel bulut altyapısına doğru ilerlemeye dayanan ortak ilkeler üzerine kurduk. Kısacası, kurumlarımız bulutun ağ, ağın da bulut olduğu konusunda hemfikirler.”
Afet anlarında çözüm sağlıyor
Open RAN (Açık Radyo Erişim Ağı) teknolojisini operasyonel hâle getiren işleviyle RIC, dilimlenmiş mobil ağların bulut üzerinden akıllı denetimine imkan tanıyor, verimlilik ve esneklik sağlıyor. Bu dilimleme teknolojisi, baz istasyonunu sanal olarak programlayarak baz istasyonuna istenen kapasitenin verilmesini sağlıyor. Bu sayede afet anlarında kurtarma ekiplerinin aramalarını önceliklendirmek; ve belli bir bölgenin kapasitesini artırarak başarısız aramaların önüne geçmek de mümkün.
Küresel 5G ekosistemini güçlendirecek
Bu iş birliği, Türk Telekom ve tüm operatörlerde açık ve akıllı 5G radyo altyapısının yayılımını gerçekleştirerek Open RAN ve 5G ekosistemini güçlendirecek. Operatörlere, performans artışı, verimlilik ve ölçeklenebilirlik gibi operasyonel ve ticari fayda sağlayacak. Türk Telekom’un, yeni nesil Open RAN ve 5G dağıtımını desteklemek maksadıyla; 2021 sonundan itibaren Juniper’in ürün ve çözümlerini ekosistemine dağıtması amaçlanıyor. RIC teknolojisinin Juniper’in ürün portföyüne entegrasyonunu hızlandırmak amacıyla Netsia’nın teknik alandaki uzman kadrosu da Juniper ekibine kalıcı bir şekilde transfer edilecek.
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