Türk Telekom, dünyada SEBA teknolojisini gerçek müşterilerle test eden ilk şirket oldu

Yeni operatör hizmetlerinin uygulanmasını hızlandırmak ve birçok inovatif şirketin sektörde şans bulabilmesini sağlamak için açık kaynaklı SEBA teknolojisini kullanan; ve bu teknolojinin testlerini dünyada ilk kez gerçek müşterilerle gerçekleştiren şirket Türk Telekom oldu.

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SEBA atılımı sayesinde Türk Telekom’a global misyon

“Software Defined Network Enabled Broadband Access” kısa adıyla SEBA teknolojisini deneyimleme ayrıcalığına erişen ilk şirket Türk Telekom oldu. Şirketin bu çalışmadaki iş ortakları da, global çapta üne sahip olan Argela ve Netsia şirketleri. Bu başarı, adından söz ettirmeye başlasa da; SEBA teknolojisi neredeyse 1 yıldır ülkemizde; ve 2 ayrı şehirde gerçek müşterilerle test ediliyordu. Haliyle ONF’de (Open Networking Foundation), yapılan çalışmaların sonuçları ilk kez gerçek zamanlı olarak ortaya çıktı.

Bu teknolojide, telekom operatörleri, sanal sunucularda bulut tabanlı bir teknoloji kullanarak; donanıma olan bağlılığı azaltıyor. Haliyle donanım maliyetleri de aşağı çekiliyor. ONF çatısı altındaki birçok farklı alanda çalışan büyük şirketler mevcut. Bu şirketler mimari, kodlama ve test üzerine yoğunlaşmış durumda. SEBA’nın da gelişiyle ONF çatısı altındaki bu şirketler; konuyla ilgili olarak daha çok deneyim topladı. Haliyle yakın gelecekte sektörde de geniş bir atılım da beklenmekte. Konuyla ilgili konuşan Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç; bu sürecin, gelecekte operatörler tarafında sunulacak hizmetlerin daha da esnetilebilmesi ve sektöre çeşitlilik kazandırılması yönünde yardımcı olduğunu söyledi.

SEBA teknolojisinin biz kullanıcılar için yararları neler?

Yapılan testler sonucunda belirlendiği üzere; SEBA sayesinde biz kullanıcılar, operatörlerin sağladığı hizmetlerde ciddi bir hız artış gözlemleyebiliyoruz. Haliyle bu da, kullanıcı deneyimi yönünden son tüketiciye olumlu olarak yansıyor; ve müşteri memnuniyeti artıyor. Bu teknolojinin hayata geçmesinde emeği geçen Türk mühendislerle gurur duyduğunu belirten Yusuf Kıraç; zamanla bu teknolojinin global olarak da yaygınlaşmaya başlayacağını söyledi.

Argela CEO’su Bülent Kaytaz da, süreçte Türk Telekom’un desteği için teşekkürlerini iletti ve; Türk Telekom sayesinde, Argela ve Netsia şirketleri olarak SEBA sürecinde birlikte çalışmaktan mutlu olduğunu söyledi. Bülent Kaytaz’a göre, ONF çatısı altında bulunan şirketler, açık kaynak kodlu bu yeni teknolojinin de yaygınlaşmasıyla sektörde liderlik yarışına girebilecekler.