Temmuz ayında gerçekleştirilen “Türkiye’nin 5G Yolculuğu” başlıklı etkinlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından 5G ihalesinin 2023’te yapılacağının açıklanmasının ardından konuya ilişkin çalışmalar hızlandı.

Bu çerçevede Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Türkiye’nin 5G hazırlıkları, ihale süreci, yerlilik ve milliliğin 5G’deki önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk Telekom’un yıllardır Türkiye’nin dijital dönüşümü için yatırım yaptığını anımsatan Önal, yerli ve milli teknolojilerin toplumlar için öneminin altını çizdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’nun 5G ihalesiyle ilgili kesin bir tarih vermemekle birlikte, 2023 yılını işaret ettiğini hatırlatan Önal, şunları söyledi:

“5G’ye yerli unsurlarla geçiş için şartların yeterince olgunlaşmış olması gerekiyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde yerlilik anlamında istenen noktaya gelebilecek seviyede olduğumuzu düşünüyorum ama konuşmamız gereken şey, yerli ekosistemin büyütülmesi ve ihale ile kullanım arasındaki süre. İhaleyi öne alarak 5G’yi olması gereken zamandan önce erken doğum haline getirmemeliyiz.

İhale ile yerli 5G ekosisteminin üretimi ve nihayete ermiş olması birbirine yakınlaşmalı, dolayısıyla ihaleyi biraz daha geciktirerek yapmanın daha makul olabileceğini düşüyoruz. Elektronik haberleşme şebekelerimizde yerli ve milli donanım ve yazılımların kullanılması, hem cari açığın azaltılması hem de ülkemizin milli savunma ve güvenlik dış politikaları açısından büyük önem arz ediyor.

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5G ne zaman gelecek?

Yerli 5G baz istasyonunun da üretilmesiyle birlikte, 5G’ye geçiş için yeterli olgunluğa erişileceğini dile getiren Önal, birkaç yılı aşmayacak bir zaman diliminde büyük ölçüde yerlileşmiş bir 5G’nin gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Önal, “İhalenin yapılmış olması ile kullanımını birbirinden ayırmak gerek. 5G’ye hazır olmakla 5’in kullanımına geçmek arasında da bir fark var. Operatörlerin bu konuda kendi içinde bir fikir birliği yok.” dedi.

İhale süreci hakkında bilgi veren Ümit Önal, ihale tarihine yönelik operatörler arasındaki farklı yorumların nedenine ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

“Biz kendi adımıza, ülkemizin 5G’ye, mümkün olan en hızlı sürede, mümkün olabildiğince yerli unsurlar ve yerli teknoloji ile geçmesi için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ayrıca bakanlığımıza 5G’ye yerli unsurlarla geçiş konusunda da tam destek veriyoruz. Farklı görüşleri şöyle izah etmeye çalışayım; biz vaktinde 4.5G ihalesinde abonelerimizin gelecek dönem ihtiyaçlarını da öngörerek abone başına en yüksek spektrumu alan işletmeci olduk. Geniş spektrum sahipliğimizin yanı sıra, bir yandan da fiber yatırımlarımızı hızlandırarak Türkiye’nin altyapıdaki fiberleşme oranını yüzde 93’ler seviyesine çıkardık. Mobil altyapımızı fiber ile destekledik.

“5G ile ilgili kesinlikle gecikildiğini düşünmüyorum, olgunlaşma süresi kayıp ya da gecikme değil”

Önal, 5G’nin olmazsa olmazı yerlilik ve millilik için Ulaştırma Bakanlığı’nın önemli bir irade ortaya koyduğunu, bu anlamda çalışmaların bu bakış açısıyla yürüdüğünü aktardı.

“Sistemlerin yerli ve milli olması, ulusal güvenliğimiz açısından da son derece önemli”

Önal, 5G teknolojisinin doğru zamanlama ve şartlar ile uygulamaya alınmasının tüketiciler, sektör ve 5G’den beklenen toplam faydanın sağlanabilmesi açısından büyük önem taşıdığını anlattı.

“Bunun için yeterli miktarda yerli ürün arzı oluşması, standartların olgunlaşması, şebeke ekipmanı ve son kullanıcı cihazı sayısının artması ve yatırımların sürdürülebilirliği açısından uygun ortamın oluşması, en kritik konuları oluşturuyor. Özellikle 5G baz istasyonlarında kullanılan elektronik bileşenlerin ve bunları kontrol eden sistemlerin yerli ve milli olması, ulusal güvenliğimiz açısından da son derece önemli.” diyen Ümit Önal, 5G’nin asıl taşıyıcısı olan fiber hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA