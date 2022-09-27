ReedPop E3 2023’ün önümüzdeki yıl 13-16 Haziran tarihleri arasında düzenleneceğini açıkladı. Etkinliği Electronic Entertainment Expo (ESA) ile ortaklaşa düzenleyecek olan şirket, ilk iki günün sadece iş dünyasına ayrılacağını, üçüncü gün ziyaretçilerin ve girişimcilerin katılacağını, son günün ise tüketicilere özel olacağını duyurdu.

E3 2023’ün LA Convention Center’da düzenleneceğini ve alanın yarısının tamamen oyun endüstrisinin iş ve ticari kısmına ayrılacağını ortaya koyan Games Industry tarafından açıklandı.

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Şirket, kongre merkezinin diğer yarısının “alışık olduğunuz muhteşem E3” olacağını söyledi. Ayrıca, birkaç yıldır kullanılmayan bodrum katındaki Kentia Hall’un da yeniden açılması bekleniyor.

ReedPop, fuar 2022’de düzenlenmediği için geri dönüşünde, E3’ün yayıncılar ve bağımsız ekiplerin oyunlarını sergilemeleri için daha erişilebilir olacağının sözünü de verdi. Tüketiciler ve ziyaretçiler için hem şahsen hem de çevrimiçi olarak çeşitli sunumlar yapılacak ve bazı cazibe merkezlerinin çevrimiçi olarak yayınlanacağı belirtiliyor.

Kuruluşun önümüzdeki birkaç ay içinde teyit edilen markaları açıklamaya başlaması bekleniyor. Bir diğer yenilik ise en geleneksel oyun fuarının diğer etkinliklerle ortaklık yapabilmesi, yani Summer Game Fest’i E3 ile birlikte görmek mümkün.

Kaynak: VGC, Games Industry