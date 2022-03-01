Türk Telekom CEO’su Ümit Önal Dünya Mobil Kongresi’nde Açıklama Yaptı

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi kapsamında gazetecilerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Türkiye’yi yeni nesil teknolojilerle buluşturmak için tüm kaynakları seferber ettiklerini belirten Önal, “Ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğunda, millî sorumluluk anlayışımızla yerli ekosistemi destekliyor, öte yandan global ölçekli iş birlikleriyle teknolojimizi dünyaya sunuyoruz. Bu amaçla teknoloji devleriyle yaptığımız yeni iş birliklerini duyurmak üzere GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde yerimizi aldık” dedi.

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İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi kapsamında gazetecilerle bir araya geldi. Önal, fiber yatırımları önceliklendirerek dijitalleşmeyi hızlandırmak, ülkeyi 5G’ye hazırlamak, internet penetrasyonunu artırmak ve daha iyi bir müşteri deneyimi sağlamak üzerine yoğunlaştıklarını belirterek, “5G ve yeni nesil teknolojilerin kilometre taşı konumundaki fiber ağımızı yıl sonu itibarıyla 366 bin km’ye çıkardık. 2021 yıl sonu itibarıyla fiber ağımız, 30,2 milyon haneyi kapsıyor” dedi.

“5G’de Türkiye’yi öncü yapma yolunda hızla ilerliyoruz”

Türk Telekom’un 2019 yılından bu yana Endüstri 4.0 denemeleri yaptığını hatırlatan Önal, “Dünya çapında yeni nesil teknolojilerimizle geleceği şekillendirme ve 5G’de Türkiye’yi öncü yapma yolunda hızla ilerliyoruz. Akıllı fabrikalar üzerine oluşturduğumuz deneme projeleriyle endüstriyel 5G konusunda iyi bir konumdayız. IoT, yapay zekâ ve ICT gibi odak alanlarına yatırımlarımızla ulaşımdan imalata, otomotivden sağlığa, eğitimden enerjiye, sokaklara ve evlerimize kadar pek çok alanda verimliliği artıran akıllı projeleri hayata geçiriyoruz. Altyapımızı, tamamen yerli ve millî imkanlarla ürettiğimiz e-SIM ve e-CALL teknolojilerine hazır hale getirerek entegrasyon süreçlerimizi tamamladık” açıklamasında bulundu.

“Küresel iş birliklerimizle teknolojimizi dünyaya sunuyoruz”

GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde, yerli ve millî teknolojilerimizi dünyaya tanıtarak küresel anlamda kullanımını sağlamak amacıyla değerli iş birliklerine imza attıklarını belirten Önal, şunları kaydetti;

“2021 yılında birçok uluslararası iş birliğine imza attık. Dünyanın sayılı teknoloji şirketlerinden Juniper Networks ve Net Insight ile yaptığımız güç birliğiyle hizmet ve ürünlerimizi dünya pazarına sunuyoruz. Juniper ile 5G mobil erişim şebekelerine verimlilik ve esneklik kazandıran vRAN çözümü RIC (Radyo Akıllı Kontrolcü) ürününün lisanslanarak global ölçekte pazarlanması üzerine, Net Insight ile ise 5G zaman ve frekans senkronizasyonu alanında çığır açacak bir teknolojinin ürünleştirme çalışmaları konusunda iş birliği yaptık.”

“GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde güçlü projelerle yerimizi aldık”

Global teknoloji şirketleriyle ilişkilerimizi geliştirdiğimiz GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde, bu yıl da yerimizi alarak, önemli proje ve iş birliklerine imza attık. Parellel Wireless ile Open RAN (Açık Radyo Erişimi) çözümünü pilot olarak belirlenen sahalarda test etmek üzere iş birliği yapma konusunda anlaştık. Bulut tabanlı yazılım şirketi Mavenir, sistem entegratörü Compro ve açık radyo erişim teknolojileri üzerinde çalışmalar yapan TIP (Telecom Infra Project) ile de Open vRAN konusunda bir saha denemesi yürütüyoruz. Korea Telekom ile 5G ve yapay zekâ teknolojileri üzerine attığımız imza, IoT tabanlı uygulamalara dayanan akıllı şehirleri kapsayan ‘akıllı alanlar’ projelerini kapsıyor. Nokia ile kritik endüstriyel uygulamalarda hataları minimuma düşürecek, üretimi ve verimliliği artıracak, 5G’nin düşük gecikme, yüksek bant genişliği ve yüksek hız kabiliyetlerini kullanan Endüstri 4.0 denemeleri yapıyoruz. Huawei ile imzaladığımız İyi Niyet Sözleşmesi ile 5G’ye hazır şebekelerin geliştirilmesi ve kaliteli şebeke uygulamaları için stratejik vizyon paylaşımının yanı sıra endüstriyel 5G uygulamalarını hayata geçirmek ve ekosistemi geliştirmek için çalışacağız. ZTE ve Netaş ile imzalayacağımız İyi Niyet Sözleşmesi ile yeni nesil teknolojilerin ülkemizde hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

“Yerli ve milli ekosistemi geliştirmek en büyük odağımız”

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin yanı sıra yerli ve milli ekosistemi güçlendirecek iş birliklerine de imza attıklarını belirten Önal, “Millî sorumluluk anlayışıyla yerli teknoloji girişimlerini destekleyerek sektöre değer katmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda Akıllı tarım alanında 5G uygulamaları geliştirmek üzere Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin teknoloji iştiraki TARNET ile kapsamlı denemeler yaptık. Odine Solutions ile bulut bilişim sanallaştırma çözümleri üzerine yaptığımız ortak çalışmaları duyurduk. Yerli yazılım şirketi i2i ile Türkiye’de ilk defa bir 5G çekirdek şebeke fonksiyonunu ticari olarak yerlileştirecek çalışmalarımız oldu. İştiraklerimiz Argela ve onun Silikon Vadisi’ndeki inovasyon kolu Netsia’nın aktif katılımıyla Open Networking Foundation (ONF) çatısı altında geliştirdiğimiz SEBA Platformu’nun tanıtımını yaptık. Aynı zamanda Argela/Netsia’nın geliştirdiği SEBA ticari ürünü olan Netsia BB Suite demosunu gerçekleştirdik.

Türk mühendisliğinin dünya çapındaki bu başarılarını hem Türk Telekom hem de ülkemiz için çok değerli kazanımlar olarak görüyoruz. Yerli ve millî teknolojilerimizi dünyanın hizmetine sunmaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi.

“TT Ventures ile girişimleri destekliyoruz”

Türk Telekom iştiraki olan TT Ventures çatısı altında yoluna devam eden girişim hızlandırma programı PİLOT ile bugüne kadar 91 girişime yaklaşık 10 milyon TL nakit desteği sağladıklarını ve PİLOT mezunlarının aldıkları toplam yatırım tutarının 16 milyon doları geçtiğini belirten Önal, TT Ventures ile yepyeni bir yapılanmaya gidildiğini açıkladı.

Önal, “Yeni dünyanın yükselen değeri olan girişimciliği sahipleniyor, yerli ve milli teknolojilere desteğimizi bu alanda da gösteriyoruz. Nihai amacımız; Başarılarını global arenaya taşıma potansiyeli olan girişimlere yatırım yaparak Türkiye’den yeni ‘unicorn’lar çıkarmak. Bu kapsamda desteklediğimiz girişimleri uluslararası arenaya çıkarma hedefiyle 2021’de dünyanın en büyük inovasyon platformlarından Plug and Play ile iş birliği yaptık. Hedefimiz, geçtiğimiz yıl, yatırım yaptığı şirket sayısını ikiye katlayan kurumsal girişim sermayesi şirketimiz TT Ventures’ı merkezi ABD Silikon Vadisi’nde olan, Türk teknoloji girişimleri için dünyaya açılan bir kapı yapmak. Türkiye’nin dışa bağımlılığını her geçen gün azaltan ve dünya için teknoloji üreten bir ülke olması için var gücümüzü ortaya koyacağız. Potansiyeli yüksek yeni girişimler keşfetmeye, ekosistemimizi genişletmeye ve bu topraklar için değer yaratmaya devam edeceğiz” diye konuştu.