Türk Telekom, 5G internete geçişte önemli bir adım olarak kabul edilen Merkezileştirilmiş Radyo Erişim Şebekesi (C-RAN) teknolojisini kullanmaya başlıyor.

Türk Telekom bu teknolojiyi kendi şebekesine uygulayarak 5G için çalışmalara resmen başladı diyebiliriz. Türkiye’de ilk kez C-RAN teknolojisi ile farklı baz istasyonları arasında taşıyıcı birleştirme gerçekleştirildi. Bu test kapsamında hem indirme hem de yükleme hızını iyileştirecek özellikler de denendi. Bu gelişmenin özellikle konser alanlarında büyük meydanlarda genel olarak insanların iletişimi sık kullandığı her yerde bağlantı hızı daha kaliteli olacak.

C-RAN teknolojisinin etkili bir şekilde kullanılabilmesi için yaygın ve güçlü bir fiber optik altyapısı gerekiyor. Şirketin ülkemizin 81 ilinde bulunan 228 bin kilometre uzunluğundaki fiber altyapısı bu teknolojilerin test edilebilmesinin ve etkili bir şekilde kullanılabilmesinin önünü açıyor.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan bu teknoloji ile dijital bir devrim gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ve kullanıcılara en ileri teknolojiyi sunmayı amaçladıklarını açıkladı. Doğan kullanıcıların bu teknoloji sayesinde daha kaliteli ve daha hızlı bir mobil iletişimin keyfini yaşabileceklerini belirtti.