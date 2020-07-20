Sosyal Medya
Türk girişimcilerden yeni Instagram analiz programı: Socialhunters
Socialhunters, tamamen Türk girişimciler tarafından Bahçeşehir Üniversitesi’nde tasarlandı. Reports+ ve Xprofile gibi rakiplerine oranla ekip, doğru veri analizlerini kullanıcılarına sunmayı hedefliyor.
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Socialhunters nedir? Neyi hedefliyorlar?
Instagramda kullanılmak üzere birçok program geliştirildi. Hem iOS hem de Android platformlarında onlarcasına erişmek ve kullanım sağlamak mümkün. Peki bu uygulamaların sunduğu veriler ne kadar doğru? Ya da bu verileri biz kullanıcılara sunarken güvenliğimizi ihlal ediyor olabilirler mi? Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki girişimciler, analiz işini yerli yazılım sistemleri ve daha güvenli şekilde sunmak için harekete geçtiler.
İddialarına göre rakiplerinin kullanıcılarına sunmuş olduğu yanlış veriler yerine Socialhunters ile doğru bilgi analizlerini kullanıcılardan gelen geri bildirimler ve güvenlik esaslarıyla oluşturmayı hedefliyor. Henüz girişimin başlarında olan Socialhunters, kullanıcıları için medya, hikaye, post analizleri sunuyor.
Firmanın topladığı verilere göre son 3 ayda yaklaşık 3000 kullanıcıdan yapılan veri analizlerine göre toplam 15000 anonim hikaye izlenmiş, bu kullanıcılara hikayesini toplam 25000 kişi gizlemiş, şu an bu kişilerin 14000’i hikaye gizlemeyi kaldırmış.
Nereden indirebiliriz?
Socialhunters’ı şu anda ekibin web sitesi üzerinden kullanabileceğiniz gibi, aynı zamanda Android cephesinde Play Store’dan indirebiliyorsunuz. iOS tarafına ise henüz destek verilmiyor. Fakat, iOS kullanıcılarının da Socialhunters’dan yararlanmaları için yöntem eklemişler. Mevcut yöntem için buraya tıklayabilirsiniz.
Yerli girişim ekibine yaptıkları projeden ötürü tebrik ediyoruz. Türkiye son zamanlarda yazılım geliştirme konusundaki adımları ve bu yazılımlara yurt dışından destek alma konusunda oldukça ilerlemiş durumda. Dileriz ki Socialhunters, kullanıcıların desteğini kazanır ve global pazarda yakın zamanda yerini alabilir.
Politika
TikTok İngiltere’de ofis açmaktan vazgeçiyor!
TikTok, son zamanlarda konuşulan ofis taşıma işlemini erteleme kararı aldı. Gelen bilgilere göre İngiltere ve Çin arasında yaşanan gerginliğin alınan karardaki yeri büyük.
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TikTok, Londra ofisi açmaktan vazgeçiyor!
Son dönemlerde internet ortamını kasıp kavuran TikTok, dünya genelinde yayılmak için çalışmalarını sürdürüyordu. Çinli sosyal medya sitesi, merkezini İngiltere’ye taşıyarak hedefini gerçekleştirmek istiyordu. Ancak ortaya çıkan son gelişmeler TikTok‘un bu karardan vazgeçtiğini göstermekte. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre firmanın görüşmeleri şu an için durdurduğu belirtilmekte. Bu kararın arkasında ise İngiltere ile Huawei ve Çin arasında yaşanan gerginlikler sebep gösteriliyor. 5G konusunu üzerinden büyüyen ticaret savaşlarının firmayı etkilediği düşünülüyor.
Öte yandan İngiltere cephesinin de, TikTok firmasının yaklaşık 3 bin kişiye iş olanağı sağlayacak bu girişimden pek memnun olmadığı da gelen haberler arasında. Bu girişimin Çin ile yaşanan ticaret savaşında kendileri için prestij kaybı olduğunu düşünen İngilizler, şu an için alınan karardan memnun. Hatta ve hatta uygulamanın, Huawei gibi ajanlık faaliyetlerinde kullanıldığı iddia ediliyor. Ayrıca Hindistan‘da veri güvenliği ve gizliliği nedeniyle kullanımı yasaklanan uygulamanın pek de iyi bir izlenimi yok. Uygulamanın Hindistan gibi ABD üzerinde de engellenmesi konuşuluyor. Artık firmalara kadar sıçrayan ticaret savaşları bakalım ileride daha nelere neden olacak bekleyip göreceğiz. İki milyar indirmeyi geçen TikTok ise ilerleyen günlerde ticaret savaşı içerisinden çıkabilmeyi umuyor.
Sosyal Medya
Facebook’un TikTok’a çok benzeyen uygulaması “Lasso” kapatıldı!
Facebook ülkemizde de giderek popüler hale gelen sosyal medya uygulaması TikTok’ın klonu diyebileceğimiz “Lasso” isimli bir uygulamayı test aşamasına almıştı. Ancak çok fazla olumsuz geri dönüş alması nedeni ile uygulama henüz test aşamasını tamamlayamadan kapatıldı.
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Facebook’un TikTok klonu uygulaması “Lasso” çok kötü geri dönüşler aldı ve şirket tarafından kapatıldı!
Ülkemizde giderek popüler hale gelen sosyal medya uygulaması TikTok dünya genelinde de en popüler mobil uygulamalardan biri. Uygulama sunduğu özellikleri ile birlikte özellikle gençler arasında oldukça popüler. TikTok’ın arkasındaki fikir aslında oldukça basit; zengin bir müzik kütüphanesinden seçebileceğiniz müzik arka planı ile çektiğiniz kısa videoları birleştirmek. Bu fikir kullanıcılar tarafından çok sevildi ve TikTok şu anda sadece Play Store’da 1 milyardan fazla indirilmeye sahip. Mobil uygulamanın bu kadar hızlı yükselişi teknoloji devi Facebook’un da dikkatini çekmiş olacak ki şirket Lasso adını verdikleri bir TikTok klonu yarattı. Ancak Facebook’un bu girişimi kullanıcılardan gelen olumsuz tepkiler ile birlikte başarısız oldu.
Facebook’un iptal edilen uygulaması Lasso’nun dayandığı temel fikir de arka planında müzik olan kısa videolar paylaşılmasıydı. Bu yönden baktığımızda TikTok’ın birebir klonu olduğunu söyleyebiliriz. Mobil uygulama pazarında oldukça güçlü bir yere sahip olan TikTok ile rekabet etmek oldukça zor. Tabii ki bu rekabetin de Lasso’nun başarısız olmasında oldukça büyük bir payı var. Uygulama henüz test aşamasını dahi tamamlayamadan kapatılma kararı açıklandı. Lasso, Orta ve Güney Amerika’da Colombo, Meksika, Arjantin, Şili, Peru, Panama, Kosta Rika, El Salvador, Ekvador ve Uruguay dahil olmak üzere belirli sayıda ülke ile sınırlıydı.
Mark Zuckerberg tarafından iptal edilen ilk sosyal medya uygulaması Lasso değil. Daha önce Pinterest’e benzerliği ile dikkat çekmiş olan Hobbi uygulaması da henüz son kullanıcıya sunulmadan iptal edilmişti. 2014 yılında şirket SlingShot isimli SnapChat klonu diyebileceğimiz bir uygulama da denenmişti ve bu uygulamanın da kaderi diğerleri ile aynıydı. Ancak SnapChat’in en temel özelliklerinden olan hikaye özelliğini sonradan Facebook, WhatsApp ve Instagram’a eklemeyi tercih ettiler ve bu şekilde başarılı olduklarını söyleyebiliriz.
Facebook’un başarısız olan uygulamaları bir son mu?
WhatsApp, Facebook ve Instagra’a getirilen hikaye örneğine baktığımızda görebileceğimiz üzere şirket başarısız olan uygulamalardan tamamen vazgeçmek yerine var olan uygulamalarına eklemeyi tercih edebiliyor. Başarısız olan Lasso uygulamasının ardından şirket Instagram için “Reels” özelliğini tanıttı. Bu özellik ile birlikte Instagram hikayelerinde müzik eşliğinde TikTok benzeri kısa videolar oluşturabileceksiniz. Teknoloji devinin bu hamlesinin Lasso uygulamasına göre çok daha başarılı olmasını bekleyebiliriz. Özellikle Hindistan’ın ardından TikTok uygulamasının ABD’de de yasaklanacağı söylentileri var. TikTok’ın kişisel verilerin güvenliğini ihlal ettiği iddialarının gündeme geldiği şu günlerde Mark Zuckerberg’in bu hamlesi başarılı olabilir.
Sosyal Medya
TikTok’un ardından Reddit ve LinkedIn’de güvenlik açığı tespit edildi!
TikTok’un ardından Reddit, LinkedIn ve Google Haberler gibi uygulamalarda da birtakım güvenlik açıkları tespit edildi. Dünyada yankı uyandıran güvenlik krizi bu sefer de iPhone tarafında patlak vermiş oldu.
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Hindistan’da TikTok’un ülke çapında erişim engeline maruz bırakılmasından sonra, sıra diğer uygulamalara gelmiş görünüyor. Geçtiğimiz ay, iOS 14 Beta’sında tespit edilen özellik sayesinde, üçüncü parti uygulamaların aktiviteleri takip edilebiliyor. Yeni çıkan fonksiyon sayesinde, bu aktiviteler geliştiriciler tarafından tespit edilmeye başladı.
Geçen hafta, iOS 14 Beta’sını kullanan geliştirici Don Morton tarafından, Microsoft’un bünyesinde bulunan LinkedIn’in iOS’te panoya kopyalamış olduğunuz tüm bilgilere erişebildiği keşfedildi. LinkedIn’le iletişime geçen ZDNet, konuyla ilgili yetkililerden aldığı bilgiler doğrultusunda “Tümü, hatanın bir parçasıydı” yanıtını aldı. LinkedIn’in sorumlu mühendisi Erran Berger’e göre ise, kullanıcıların panolarından herhangi bir bilgi alınmamış veya aktarılmamış.
TikTok tarafı ise, pano kopyalama açığının, kullanmış oldukları yığın mesaj (spam) engelleyici “dolandırıcılık tespit” mekanizması nedeniyle bulunduğunu iddia etmiş. Herhangi bir iPhone’dan verileri kopyaladıklarına dair iddiaları reddetmişti. İddiaları reddetmesine rağmen, sosyal paylaşım uygulaması bu mekanizmayı sistemlerinden kaldırmıştı.
Listede; TikTok, LinkedIn ve Reddit bulunuyor!
Morton, pano verilerini kopyalayan uygulamaları tespit ettikten sonra, ilgili uygulamaların bir listesini oluşturdu. Liste içerisine; klavye vuruşlarınızı dinleyen (keystroke mechanism) ve diğer verileri ele geçiren uygulamaları dahil etti. Listede dikkat çeken üç şirket bulunuyor: TikTok, LinkedIn ve Reddit. LinkedIn ve TikTok’un yetkili mercilerinden gelen bilgileri zaten haberimizin üst satırlarında sizlere iletmiştik.
Reddit’in Verge’e iletmiş olduğu elektronik postada ise, diğer iki şirketten farklı olarak şu açıklamaları gerçekleştirdi:
“URL’nin yazı içeriğini taban alan konu başlığını öneren ve panoda URL’yi kontrol eden konu derleyicisinin kod satırlarına kadar incelemelerde bulunduk. Biz, hiçbir veriyi depolamıyoruz veya hiçbir yere göndermiyoruz. Açık içeren kodu sildik ve 14 Haziran tarihi itibarıyla bir güncelleme yayınladık.”
Ayrıca uygulama açıldıktan sonra veri kopyalayan diğer uygulamalar şunlar: Google News, Patreon, Call of Duty, Fruit Ninja ve Philips Sonicare.
Morton kendi blogunda yayınlamış olduğu araştırmanın sonucunda, ortaya çıkan sorunun gerçekten büyük bir problem olduğunu belirtti ve durumun korkutucu olduğunu söyledi. İzin dışında herhangi bir uygulamanın pano verilerine erişebilmesinin ciddi güvenlik açıkları ve veri ihlalleri yaratabileceğini de ekledi.