Türk girişimcilerden yeni Instagram analiz programı: Socialhunters

Socialhunters, tamamen Türk girişimciler tarafından Bahçeşehir Üniversitesi’nde tasarlandı. Reports+ ve Xprofile gibi rakiplerine oranla ekip, doğru veri analizlerini kullanıcılarına sunmayı hedefliyor.

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Socialhunters nedir? Neyi hedefliyorlar?

Instagramda kullanılmak üzere birçok program geliştirildi. Hem iOS hem de Android platformlarında onlarcasına erişmek ve kullanım sağlamak mümkün. Peki bu uygulamaların sunduğu veriler ne kadar doğru? Ya da bu verileri biz kullanıcılara sunarken güvenliğimizi ihlal ediyor olabilirler mi? Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki girişimciler, analiz işini yerli yazılım sistemleri ve daha güvenli şekilde sunmak için harekete geçtiler.

İddialarına göre rakiplerinin kullanıcılarına sunmuş olduğu yanlış veriler yerine Socialhunters ile doğru bilgi analizlerini kullanıcılardan gelen geri bildirimler ve güvenlik esaslarıyla oluşturmayı hedefliyor. Henüz girişimin başlarında olan Socialhunters, kullanıcıları için medya, hikaye, post analizleri sunuyor.

Firmanın topladığı verilere göre son 3 ayda yaklaşık 3000 kullanıcıdan yapılan veri analizlerine göre toplam 15000 anonim hikaye izlenmiş, bu kullanıcılara hikayesini toplam 25000 kişi gizlemiş, şu an bu kişilerin 14000’i hikaye gizlemeyi kaldırmış.

Nereden indirebiliriz?

Socialhunters’ı şu anda ekibin web sitesi üzerinden kullanabileceğiniz gibi, aynı zamanda Android cephesinde Play Store’dan indirebiliyorsunuz. iOS tarafına ise henüz destek verilmiyor. Fakat, iOS kullanıcılarının da Socialhunters’dan yararlanmaları için yöntem eklemişler. Mevcut yöntem için buraya tıklayabilirsiniz.

Yerli girişim ekibine yaptıkları projeden ötürü tebrik ediyoruz. Türkiye son zamanlarda yazılım geliştirme konusundaki adımları ve bu yazılımlara yurt dışından destek alma konusunda oldukça ilerlemiş durumda. Dileriz ki Socialhunters, kullanıcıların desteğini kazanır ve global pazarda yakın zamanda yerini alabilir.