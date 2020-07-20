Lenovo Legion Pro, 90 W hızlı şarj desteği ile satışa sunulacak

Akıllı telefon sektöründeki yeniliklerin nispeten azalmaya başladığı şu dönemde, gözler pil ve şarj teknolojileri üzerindeki yeniliklere dönmüş durumda. Birçok markanın 100 W, 125 W gibi değerlere varan hızlı şarj destekleri açıklamasından sonra bir yenilik de Lenovo tarafından Legion Pro modeli için duyuruldu. Her ne kadar 100 W ve 125 W gibi hızlı şarj destekleri çok daha önceden duyurulmuş olsa da; şuanda piyasadaki en hızlı şarj desteği 65 W ile Oppo’ya ait. Lenovo ise, Legion Pro modeli ile, 90 W hızlı şarj desteği sunarak bu rekoru ele geçireceğini duyurdu.

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Lenovo, Legion Pro modeli ile pazarda yeniden mi var olmaya çalışacak

Bütün dikkatlerin şarj ve pil teknolojileri üzerine toplanmaya başladığı son dönemlerde, 5000 mAh gibi büyük bir kapasiteye sahip bir batarya ve 90 W hızlı şarj desteği ile satışa sunulacak olan Legion Pro modeli ile Lenovo, yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Lenovo, “Super Flash Charge” adını verdiği bu teknoloji ile, piyasadaki en hızlı hızlı şarj teknolojisine sahip olmuş olacak. Dürüst olmak gerekirse hepimiz bu hamleyi yakın zamanda Oppo ve Xiaomi gibi markalardan bekliyorduk. Bu atılım ile ortaya çıkan Lenovo bizleri şaşırtabilmeyi başardı. Lenovo’nun vaadine göre, cihazın 5000 mAh kapasiteli bataryası bu teknoloji ile, sıfırdan tam dolu hale sadece 30 dakikada ulaşabilecek.

Bu kadar hızlı bir şarj sürecinin problem yaratıp yaratmayacağı konusunda ise Lenovo tarafından yapılan açıklama, bu teknolojinin gayet stabil ve güvenilir olduğu yönünde. Hatta Lenovo, bu teknolojinin arkasında 16 katmanlı bir güvenlik bariyeri olduğunu da açıkladı. Lenovo yetkililerinden Chen Jin’in yaptığı açıklamalara göre Legion Pro modeli, şirketin şimdiye kadar ürettiği en iyi teknik özelliklere sahip; ve bütün akıllı telefon piyasasında da en iyi ses donanımına sahip olan cihaz.

22 Temmuz tarihinde lansmanı yapılacak olan Legion Pro modelini görmek için heyecanla bekliyoruz. Bakalım Legion Pro, daha ne gibi yenilikler ile bizleri şaşırtacak. Lansman sonrası gelişmeleri de sizlere bildiriyor olacağız. Takipte kalın! Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!