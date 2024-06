Tüm zamanların en çok satan telefonu ne sorusu çok sık soruluyor. Yakın zamanda paylaşılan bir liste bu soruya cevap verdi. Sadece akıllı telefonlarla sınırlı olmayan listenin yayınlanmasının ardından, tüm zamanların en çok satan telefonu belli oldu. Peki en çok satan telefon hangisi? Tüm zamanların en çok satan telefonu hangisi oldu? Apple veya Samsung değil!

Tüm Zamanların En Çok Satılan Telefonu Açıklandı! Ne Samsung Ne Apple Tek Gerçek Nokia!

Yapılan araştırmalara göre, tüm zamanların en çok satılan cep telefonları listesinde ilk sırada, 2009 yılında üretimi durdurulana kadar 250 milyon adetten fazla satan Nokia 1100 bulunuyor. Tüm zamanların en çok satan telefonu hangisi diye soranlar için cevap efsane Nokia 1100 oldu.

Bu modeli, 248 milyon satışla Nokia 1110 takip ediyor. Üçüncü sırada ise oldukça yeni bir telefon var. Akıllı telefonların altın standartı olarak kabul edilen iPhone’un üreticisi Apple, tarihin en büyük iPhone güncellemelerinden biri olan iPhone 6 ve 6 Plus, toplamda 222 milyon adet satış rakamına ulaştı. Bu modeller, büyük ekranlı akıllı telefon çağını başlattı.

Sıra Model Satış Adedi 1 Nokia 1100 250 milyon 2 Nokia 1110 248 milyon 3 iPhone 6/6 Plus 222 milyon 4 Nokia 105 Serisi 200 milyon 5 iPhone 6S/6S Plus 174 milyon 6 iPhone 5s 165 milyon 7 Nokia 3210 161 milyon 8 iPhone 7/7 Plus 160 milyon 9 iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max 159 milyon 10 iPhone XR/XS/XS Max 151 milyon

Listedeki diğer modeller arasında iPhone 7/7 Plus, Nokia 3210 ve iPhone 11 serisi yer alıyor. iPhone 11 özellikle ülkemiz gibi pazarlarda o kadar yaygınlaştı ki, artık Kızılay bu telefonu dağıtmış gibi her yerde görmek mümkün. Bu modellerin başarısı, fiyat uygunluğu, işlevsellik ve marka sadakati gibi faktörlere dayanıyor. Nokia ve Apple markalarının son on yıldaki değişen talihleri ise dikkat çekici.

Tüm zamanların en çok satan telefonu listesinde akıllı telefon alanında iPhone dışındaki modelleri görmüyor olmamız oldukça ilginç. Burada neredeyse son 9 yılda çıkan tüm iPhone’lar listede yer alırken, Android cephesi bu kadar yüksek bir başarıya ulaşamamış gibi görünüyor.

İlginç şekilde listedeki iPhone’lardan altı tanesi halen güncelleme almaya devam eden modeller. Bu modeller iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max ve iPhone XR/XS/XS Max olarak karşımıza çıkıyor. Apple tüm zamanların en çok satan telefonları listesini domine ediyor.

Tüm zamanların en çok satan telefonu Nokia 1100’ın üreticisi Finlandiyalı Nokia, akıllı telefonlara geçişte yaşadığı zorluklar nedeniyle pazar payını kaybetti. Yani tüm zamanların en çok satan telefonunu üreten marka artık akıllı telefon pazarında aktif olarak yer almıyor.

Artık HMD markası ile yeni Nokia telefonlar çıkacak, ancak HMD birçok ülkede yer almayan bir marka olduğundan, Nokia’nın yakın zamanda yine tüm zamanların en çok satan telefonu unvanını alacak bir model çıkarması artık imkansıza yakın.

Buna karşılık, Apple, iPhone serisi ile büyük başarı yakaladı ve gelirlerinin büyük bir kısmını bu cihazlardan elde ediyor. Apple zaten telefon başına en çok kar eden markalardan biri olarak tarihe adını yazdırmış durumda. Tüm zamanların en çok satan telefonu Apple’ın olmasa da, güncel piyasada Apple telefon pazarı lideri olmak için Samsung ile yarışıyor.

2022 En Çok Satanlar 2022 Satışları 2023 En Çok Satanlar 2023 Satışları iPhone 13 55 milyon iPhone 14 Pro Max 31 milyon Galaxy A13 35 milyon iPhone 14 26 milyon iPhone 13 Pro Max 29 milyon iPhone 14 Pro 24 milyon iPhone 14 Pro Max 23 milyon iPhone 13 22 milyon iPhone 11 21 milyon Galaxy A14 20 milyon iPhone 13 Pro 19 milyon Galaxy A14 5G 14 milyon iPhone 14 Pro 18 milyon Galaxy A54 5G 14 milyon Galaxy A03 Core 18 milyon Galaxy S23 Ultra 13 milyon iPhone 14 17 milyon Galaxy A04e 11 milyon Galaxy A03 16 milyon Redmi 12C 11 milyon

Güncel satış rakamlarına baktığımızda, Samsung ve Apple rekabetini görmek mümkün. Ara sıra Xiaomi de rekabete adını yazdırıyor. Akıllı telefon pazarında çekişmenin zaten bu ikili arasında geçtiğini biliyoruz. Apple cephesi yine tepede yer alsa da, Samsung telefon satış rakamlarında Apple’a yaklaştı. Toplam satışlarda ise geçtiğini biliyoruz. ,

Teknoloji analistlerine göre, Apple ve Samsung arasındaki rekabet devam ediyor. Apple, ABD pazarında %52’lik paya ve küreselde %19 paya sahipken, Samsung globalde %22’lik pay ile önde. İki marka da inovasyon ve kullanıcı deneyimi konusunda birbirleriyle yarışıyor. Ancak şu an telefon pazarı lideri Samsung olarak öne çıkıyor.

Ancak yine de geçmişe baktığımızda tüm zamanların en çok satan telefonu unvanı Nokia’nın elinde. Nokia 1100 tüm zamanların en çok satan telefonu olmayı başardı. Ancak yine de tüm zamanların en çok satan telefonları listesinde, Apple gibi bir markanın hakimiyetini görmek de çok şey anlatıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu liste ne ifade ediyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!