Samsung Galaxy Watch FE resmen tanıtıldı. Samsung uygun fiyata yüksek performans sunduğu Fan Edition serisinde akıllı telefon ve tablet modelleri sunuyordu. Son olarak giyilebilir teknoloji kategorisinden bir Samsung Galaxy Watch modeli de FE serisine dahil oldu. Samsung Galaxy Watch FE, sunduğu güçlü özellikleri ve uygun fiyatı ile yeni bir akıllı saat almak isteyenlerin ilk tercihi olabilir. İşte Watch FE fiyatı ve özellikleri.

Samsung Galaxy Watch FE Özellikleri

Yeni Galaxy Watch FE, 40mm boyuta sahip. Diğer akıllı saatlerde 44 veya 46mm görürken, burda özellikle hanımlara hitap eden nispeten ufak bir boyut kullanılmış. Siyah, Pembe Altın ve Gümüş renk seçenekleriyle sunulan bu model, yeni saat kordonlarıyla beraber oldukça şık görünüyor.

Samsung Galaxy Watch FE dayanıklılık konusunda da taviz vermiyor. Çizilmelere karşı koruma sağlayan Safir Kristal camla donatılan cihaz, IP68 ve 5ATM suya dayanıklılık derecelerine sahip. Bu sayede yüzme gibi aktivitelerde bu cihazı takip için kullanabilirsiniz.

Bir Fan Edition klasiği olarak, Samsung cephesi cihazda donanımdan ödün vermemiş. Yeni Galaxy Watch, BioActive sensörü sayesinde fitness ve sağlıklı yaşam ipuçları sunma kabiliyetine sahip. Uyku düzenini izlemekten uyku koçluğuna kadar çeşitli gelişmiş uyku takibi özellikleri ile kullanıcılarına kapsamlı bir sağlık takibi imkanı sunan sensörler de cihazda mevcut.

Samsung’un yeni akıllı saatindeki sağlık takibi özellikleri bununla sınırlı değil. Bildiğiniz üzere artık akıllı saatler vücutlarımızdaki anomalileri de takip ediyor. Bu cihazda da anormal kalp atış hızlarını tespit eden HR Alert ve atriyal fibrilasyona işaret eden kalp ritimlerini izlemek için Düzensiz Kalp Ritmi Bildirimi (IHRN) özellikleri gibi erken uyarı sistemleri mevcut.

Ayrıca, kullanıcılar Kan Basıncı ve EKG özelliklerini de yeni Galaxy Watch FE’de bulabilecek. Tabi burada ülkelerden izin alnması da gerekiyor. Antrenman takibi konusunda da Samsung Galaxy Watch FE olduöa güçlü. 100’den fazla farklı antrenmanı takip edebilme, otomatik antrenman algılama gibi güçlü özellikler var. Ancak, bu modelde sıcaklık sensörü bulunmuyor.

Teknik özellikler konsunda da Samsung Galaxy Watch FE halihazırda satışta olan kardeşlerinden geride değil. Yeni canavarda 1,2 inç Super AMOLED ekran ve 396×396p çözünürlük kullanılmış. Cihazın ekranı Samsung’dan alıştığımız üzere daire şeklinde.

Samsung cephesinin giyilebilir cihazlara özel ürettiği Exynos W920 yonga setine, 1,5 GB RAM ve 16 GB depolama alanı eşlik ediyor. Samsung Galaxy Watch FE pil ömrü konusunda da yarıyolda bırakmayacak. Cihazda 247mAh batarya yer alıyor, bu sayede nispeten uzun bir pil ömrü var.

Bağlantılar konusunda da en yeni özelliklerle donatılan Samsung Galaxy Watch FE, LTE, Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi bağlantı seçenekleriyle geliyor. Yazılım tarafında Wear OS 4 tabanlı One UI Watch 5 ile gelen canavar, çok yakında One UI Watch 6 sürümüne geçecek.

Samsung Galaxy Watch FE Fiyatı

Samsung Galaxy Watch FE fiyatı bir hayli rekabetçi. Galaxy Watch FE fiyatı Bluetooth versiyonu için 199 dolar, LTE versiyonu için ise 249 dolar olarak belirlenmiş. Benzer fiyat aralığında cihazın bu denli çok özellik sunan bir rakibine az rastlıyoruz.

Galaxy Watch FE Bluetooth versiyonu 24 Haziran’dan itibaren ABD’de satışa sunulacak, LTE versiyonu ise yıl içinde piyasaya sürülecek. Bu yaz Türkiye gibi pazarlarda satışa çıkması beklenen Galaxy Watch FE, uygun fiyatı ve gelişmiş özellikleriyle kullanıcıların ilgisini çekecek gibi görünüyor.

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