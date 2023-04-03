Cuma günü akıllı telefon pazarında yer yerinden oynadı. Uzun süredir sessizliğini koruyan realme Türkiye bombaları arka arkaya patlattı. Özellikle geçen senenin amiral gemisi GT 2 Pro telefonunu bir sene gecikmeyle de olsa Türkiye pazarına sokan marka adeta yok sattı. 12.999 TL’ye 8/128 versiyonunu satışa çıkaran marka 12/256 versiyonu için de 22.999 TL’lik fiyat etiketi biçti.

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8/128 versiyonunun stokları kısa süre içerisinde hem fiziksel hem de online mağazada tükendi. Bu fiyatlara orta üst segment telefon alınabilirken agresif fiyat politikasıyla o fiyat bandınıdı dağıtan realme’nin dönüşü adeta muhteşem oldu. Bunu yanında realme Snapdragon 888 işlemcili GT 2, orta ve orta üst segmennte realme 10 /realme 10 Pro+ modellerine ek giriş/orta segmente hitap edecek realme 9i ve realme 9 Pro modellerini de ülkemizde satışa sundu.

Özetleyecek olursak realme Türkiye satışa çıkardığı ürünler ile kaybettiği ve geri kazanmak pazardaki yerini 6 adet telefonuyla doldurmayı amaçlıyor. realme Türkiye’nin getirdiği telefonların fiyatları ise şu şekilde:

realme GT 2 Pro 8/128 12.999 TL

realme GT 2 Pro 12/256 22.999 TL

realme GT 2 12/256 14.999 TL

realme 10 Pro+ 12/256 14.999 TL

realme 10 8/128 9.499 TL

realme 10 8/256 9.999 TL

realme 9 Pro 6/129 8.999 TL

realme 9i 4/128 8.399 TL

Peki siz realme’nin yeni ürünleri ve fiyatları hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz bu telefonlardan birisini satın aldınız ve kullanıyor musunuz? Deneyimleriniz neler? Yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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