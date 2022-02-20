Samsung Galaxy Watch 4 Kullanıcı Deneyimi (Can Kahya)

Hardware Plus kanalını uzun süredir takip eden ve en eski takipçilerimizden olan Can Kahya ile ofisi ziyareti sırasında Samsung Galaxy Watch 4 hakkında konuştuk.

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Akıllı saat neden tercih etti, tercihi neden Galaxy Watch 4 oldu, doktor olarak nabız ve satürasyon ölçümünden memnun mu, batarya süresi gibi detaylar hakkında bilgilendirici bir video oldu.

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