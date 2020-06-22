Haber
TSMC, Snapdragon 875 üretimine başlıyor!
2021’in amiral gemisi akıllı telefon modellerine güç verecek olan Qualcomm Snapdragon 875, bu yılın son çeyreğinde resmi olarak duyurulacak. Gelen son raporlara göre TSMC, güçlü işlemcinin üretim sürecine resmen başladı!
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Snapdragon 875, TSMC’nin üretim bandından çıkmaya başladı!
Bilindiği üzere Qualcomm, işlemci üretimi için Tayvanlı yarı iletken üreticisi TSMC’nin dökümhanelerini kullanıyor. 5 nm üretim teknolojisine sahip Snapdragon 875 siparişlerini uzun süre önce veren şirket, şimdi bu siparişini teslim almaya hazırlanıyor. TSMC’ye yakın kaynaklara göre üretim süreci geçtiğimiz günlerde başladı ve Eylül ayının sonunda ilk parti işlemcilerin teslim edilmesi bekleniyor.
Qualcomm Snapdragon 875’in hakkında çıkan bilgiler, işlemcinin farklı bir çekirdek yapısına sahip olduğunu doğrulamıştı. 1+3+4 şeklindeki yapının üst kısmında ARM’ın yeni performans çekirdeği Cortex-X1 (Kryo 865) bulunacak. Bu çekirdek sayesinde akıllı telefonlarda 3.0 GHz saat frekansı resmen görülmüş olacak. Adreno 660 GPU’nun yanı sıra Snapdragon X60 5G modem de güçlü işlemciye destek verecek. Bu yılın başlarında tanıtılan Snapdragon X60 modem, 7.5 Gbps indirme ve 3 Gbps yükleme hızları ile dikkat çekiyor.
Snapdragon 875 platformunu kullanan ilk cihazların ise önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Eğer büyük bir aksilik olmazsa, Snapdragon 875’e sahip ilk amiral gemisi cihazın Xiaomi Mi 20 serisi olması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40 Pro, ultra ince cam kullanacak!
Ekim ayında çıkmasını beklediğimiz Huawei Mate 40 Pro ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı. Bu sızıntılar, cihazın ekranını ilgilendiriyor. Sızıntının sahibi Huawei P40 Pro çıkmadan gerçek fotoğraflarını paylaşmıştı. Bu yüzden güvenilir bir kaynak olarak kabul ediliyor.
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Huawei Mate 40 Pro nasıl bir ekrana sahip olacak?
Mate 40 Pro, özellikle esnek ve kavisli telefonlar için üretilen ultra ince bir ekrana sahip olacak. Sızıntıların doğruluğu halinde cihazın kavisli olacağını söyleyebiliriz. Bu tip ekranları daha çok esnek olduğu için katlanabilir telefonlarda görüyoruz. Şimdi ise Mate serisi ile yeni nesil üst segment telefonlarda göreceğiz. Huawei Mate 40 serisi, Pro ve taban model olarak iki telefon ile çıkacak. Bazı kaynaklar lansmanda Huawei‘nin yeni bir katlanabilir telefon tanıtacağını belirtiyor. Aynı ekran bu katlanabilir telefonda da kullanılabilir.
Yeni Mate serisi hakkında başka neler biliniyor?
Mate 40 serisinin 5 nm ile üretilecek olan Kirin 1020 yonga seti ile geleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Fakat bazı söylentiler TSMS fabrikalarındaki sorunlar nedeniyle gecikeceği yönündeydi. Bu söylenti Huawei tarafından reddedildi. Bu sebeple Mate serisi lansmanının Ekim ayında yapılacağı tahmin ediliyor. Yakın tarihli bir rapora göre Huawei, hem lansman tarihini ertelemeyecek hem de dördüncü çeyrekte 8 milyon adet Mate 40 serisi telefon satmayı hedefleyecek. Lansman tarihi yaklaştıkça ortaya daha fazla bilgi çıkacağını umuyoruz.
Genel
Jaguar, XE ve XF modellerinin yerine yeni bir hatchback getirebilir!
Jaguar, satışlarından pek memnun olmadığı XE ve XF modellerinin yerine geçecek tek bir model planı yapıyor.
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İngiliz üretici, satışlarından pek memnun olmadığı bu sedan modeller yerine, daha geniş kitlelere hitap edecek bir hatchback getirebilir. Bu tek model için iki ayrı fikir mevcut. Bunlardan ilki, hafif hibrit veya plug-in hibrit sisteme sahip, çevreye duyarlı bir kompakt sedan. Diğeri ise 4.5 metrelik, nispeten daha ufak bir otomobil.
Autocar‘a konuşan Jaguar tasarım şefi Julian Thomson, “Bazen küçük otomobiller yapmak isterdim. Şu an doğru bir zaman gibi görünüyor. Jaguar’ın gençlere ve kadınlara da hitap edeceği, küresel bir modele ihtiyacı var. Bizim hedefimiz daha verimli otomobiller isteyip, kaliteli tasarım, lüks ve iyi sürüşe sahip otomobiller arayan müşteriler. Otomotiv sektörü, zorlu koşullara sahip. Yani büyük satışlara ihtiyacınız oluyor. Bu da daha büyük fabrikalar ve daha büyük pazarlama organizasyonları demek. Bence bu mücadelede, kendimize mutlaka bir yer bulmalıyız.” dedi.
Söz konusu hatchback için Jaguar’ın 2003 yılında tanıttığı R-D6 konseptinden ilham alınabileceği söyleniyor. Fakat İngiliz üreticinin böyle bir modelde kullanacağı platformu bulması, daha önce hatchback üzerine bir yatırım yapmamış olmasından ötürü biraz sorun yaratabilir.
Jaguar XJ‘nin elektrikli halefinin, gelecek yıl tanıtılması bekleniyor. Söz konusu araç, Jaguar Land Rover‘ın yeni MLA mimarisinin yer aldığı ilk model olacak. Fakat yeni mimarinin daha küçük ve daha ucuz arabaları destekleyeceği ise şimdilik belirsiz. MLA mimarisinin, malum hatchback için uygun olmaması halinde, diğer üreticilerle bir ortaklık ihtimali ortaya çıkıyor. BMW 1 Serisi, 2 Serisi Gran Coupe veya Mini‘ler potansiyel adaylardan birkaçı olarak görünüyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo Find X2 serisi için Android 11 Beta dağıtımı başladı!
Oppo, amiral gemisi cihazları Find X2 modelleri için Android 11 beta güncellemesini dağıtmaya başladı. Teste kaydolan kullanıcılar internet sitesi üzerinden yeni sürümü indirebilir.
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Find X2 serisi için güncelleme dağıtımı başladı!
Oppo Find X2 serisi kullanıcıları için müjdeli haber geldi. Firma bir süredir beklenen Android 11 beta güncellemesini kullanıcılarına dağıtmaya başladı. Oppo kullanıcılarının yer aldığı geliştirici platformundan paylaşılan yeni güncelleme sayesinde, Find X2 serisi sahipleri bilgisayarları üzerinden veya telefonlarına dosyaları atarak yeni güncellemeye kavuşacaklar. Güncelleme ile birlikte kullanıcıların Android 11 tabanlı ColorOS 7.2 sürümünü de deneyimleme fırsatları olacak. Android 11 özelliklerini kullanma fırsatına sahip olacak kullanıcıların ileride yeni beta versiyonlarına da ulaşabilecekleri bildirildi.
Google‘ın yürüttüğü Android 11 beta sürecine, ASUS, Nokia, Huawei, LG, OnePlus, Realme, Sony, Tecno, Vivo, ve Xiaomi gibi firmalar katılıyor. OnePlus, Xiaomi ve Vivo gibi firmaların arasına katılan Oppo, yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılardan aldığı geri dönüşleri olumlu yönde kullanmak istiyor. Tasarımsal anlamda bir önceki Android sürümüne göre büyük farklar oluşturması beklenmeyen yeni sürümün, kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıracak yeni özelliklerle gelmesi bekleniyor. Özellikle Google tarafının üzerine çok düştüğü gizlilik ve güvenlik konusunun da bu Android 11 güncellemesi ile birlikte daha gelişmiş bir halde olacağı düşünülüyor. Bakalım OnePlus, Xiaomi, Vivo ve Oppo gibi firmaların yanında başka hangi telefonlarda yeni beta güncellemesini deneyimleme fırsatı bulacağız bekleyip göreceğiz.