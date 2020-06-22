TSMC, Snapdragon 875 üretimine başlıyor!

2021’in amiral gemisi akıllı telefon modellerine güç verecek olan Qualcomm Snapdragon 875, bu yılın son çeyreğinde resmi olarak duyurulacak. Gelen son raporlara göre TSMC, güçlü işlemcinin üretim sürecine resmen başladı!

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Snapdragon 875, TSMC’nin üretim bandından çıkmaya başladı!

Bilindiği üzere Qualcomm, işlemci üretimi için Tayvanlı yarı iletken üreticisi TSMC’nin dökümhanelerini kullanıyor. 5 nm üretim teknolojisine sahip Snapdragon 875 siparişlerini uzun süre önce veren şirket, şimdi bu siparişini teslim almaya hazırlanıyor. TSMC’ye yakın kaynaklara göre üretim süreci geçtiğimiz günlerde başladı ve Eylül ayının sonunda ilk parti işlemcilerin teslim edilmesi bekleniyor.

Qualcomm Snapdragon 875’in hakkında çıkan bilgiler, işlemcinin farklı bir çekirdek yapısına sahip olduğunu doğrulamıştı. 1+3+4 şeklindeki yapının üst kısmında ARM’ın yeni performans çekirdeği Cortex-X1 (Kryo 865) bulunacak. Bu çekirdek sayesinde akıllı telefonlarda 3.0 GHz saat frekansı resmen görülmüş olacak. Adreno 660 GPU’nun yanı sıra Snapdragon X60 5G modem de güçlü işlemciye destek verecek. Bu yılın başlarında tanıtılan Snapdragon X60 modem, 7.5 Gbps indirme ve 3 Gbps yükleme hızları ile dikkat çekiyor.

Snapdragon 875 platformunu kullanan ilk cihazların ise önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Eğer büyük bir aksilik olmazsa, Snapdragon 875’e sahip ilk amiral gemisi cihazın Xiaomi Mi 20 serisi olması bekleniyor.