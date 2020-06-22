Jaguar, XE ve XF modellerinin yerine yeni bir hatchback getirebilir!

Jaguar, satışlarından pek memnun olmadığı XE ve XF modellerinin yerine geçecek tek bir model planı yapıyor.

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İngiliz üretici, satışlarından pek memnun olmadığı bu sedan modeller yerine, daha geniş kitlelere hitap edecek bir hatchback getirebilir. Bu tek model için iki ayrı fikir mevcut. Bunlardan ilki, hafif hibrit veya plug-in hibrit sisteme sahip, çevreye duyarlı bir kompakt sedan. Diğeri ise 4.5 metrelik, nispeten daha ufak bir otomobil.

Jaguar XF Jaguar XE

Autocar‘a konuşan Jaguar tasarım şefi Julian Thomson, “Bazen küçük otomobiller yapmak isterdim. Şu an doğru bir zaman gibi görünüyor. Jaguar’ın gençlere ve kadınlara da hitap edeceği, küresel bir modele ihtiyacı var. Bizim hedefimiz daha verimli otomobiller isteyip, kaliteli tasarım, lüks ve iyi sürüşe sahip otomobiller arayan müşteriler. Otomotiv sektörü, zorlu koşullara sahip. Yani büyük satışlara ihtiyacınız oluyor. Bu da daha büyük fabrikalar ve daha büyük pazarlama organizasyonları demek. Bence bu mücadelede, kendimize mutlaka bir yer bulmalıyız.” dedi.

Söz konusu hatchback için Jaguar’ın 2003 yılında tanıttığı R-D6 konseptinden ilham alınabileceği söyleniyor. Fakat İngiliz üreticinin böyle bir modelde kullanacağı platformu bulması, daha önce hatchback üzerine bir yatırım yapmamış olmasından ötürü biraz sorun yaratabilir.

Jaguar XJ‘nin elektrikli halefinin, gelecek yıl tanıtılması bekleniyor. Söz konusu araç, Jaguar Land Rover‘ın yeni MLA mimarisinin yer aldığı ilk model olacak. Fakat yeni mimarinin daha küçük ve daha ucuz arabaları destekleyeceği ise şimdilik belirsiz. MLA mimarisinin, malum hatchback için uygun olmaması halinde, diğer üreticilerle bir ortaklık ihtimali ortaya çıkıyor. BMW 1 Serisi, 2 Serisi Gran Coupe veya Mini‘ler potansiyel adaylardan birkaçı olarak görünüyor.