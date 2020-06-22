Genel
Jaguar, XE ve XF modellerinin yerine yeni bir hatchback getirebilir!
Jaguar, satışlarından pek memnun olmadığı XE ve XF modellerinin yerine geçecek tek bir model planı yapıyor.
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İngiliz üretici, satışlarından pek memnun olmadığı bu sedan modeller yerine, daha geniş kitlelere hitap edecek bir hatchback getirebilir. Bu tek model için iki ayrı fikir mevcut. Bunlardan ilki, hafif hibrit veya plug-in hibrit sisteme sahip, çevreye duyarlı bir kompakt sedan. Diğeri ise 4.5 metrelik, nispeten daha ufak bir otomobil.
Autocar‘a konuşan Jaguar tasarım şefi Julian Thomson, “Bazen küçük otomobiller yapmak isterdim. Şu an doğru bir zaman gibi görünüyor. Jaguar’ın gençlere ve kadınlara da hitap edeceği, küresel bir modele ihtiyacı var. Bizim hedefimiz daha verimli otomobiller isteyip, kaliteli tasarım, lüks ve iyi sürüşe sahip otomobiller arayan müşteriler. Otomotiv sektörü, zorlu koşullara sahip. Yani büyük satışlara ihtiyacınız oluyor. Bu da daha büyük fabrikalar ve daha büyük pazarlama organizasyonları demek. Bence bu mücadelede, kendimize mutlaka bir yer bulmalıyız.” dedi.
Söz konusu hatchback için Jaguar’ın 2003 yılında tanıttığı R-D6 konseptinden ilham alınabileceği söyleniyor. Fakat İngiliz üreticinin böyle bir modelde kullanacağı platformu bulması, daha önce hatchback üzerine bir yatırım yapmamış olmasından ötürü biraz sorun yaratabilir.
Jaguar XJ‘nin elektrikli halefinin, gelecek yıl tanıtılması bekleniyor. Söz konusu araç, Jaguar Land Rover‘ın yeni MLA mimarisinin yer aldığı ilk model olacak. Fakat yeni mimarinin daha küçük ve daha ucuz arabaları destekleyeceği ise şimdilik belirsiz. MLA mimarisinin, malum hatchback için uygun olmaması halinde, diğer üreticilerle bir ortaklık ihtimali ortaya çıkıyor. BMW 1 Serisi, 2 Serisi Gran Coupe veya Mini‘ler potansiyel adaylardan birkaçı olarak görünüyor.
Genel
The Last of Us Part 2 satış rekoru kırdı!
Naughty Dog tarafından geliştirilmiş ve Sony Interactive Entertainment tarafından da yayınlanmış olan The Last of Us Part 2 için satış rakamları gelmeye başladı. Birleşik Krallık‘tan elde edilen verilere göre oyun şimdiden PlayStation 4 tarihine geçmeyi başardı.
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PlayStation 3 oyun konsollarında ilk kez 7 sene önce karşımıza The Last of Us’ın yeni oyunu, 19 Haziran‘da satışa sunuldu. Dünya genelinde yoğun ilgi gören oyun, yüksek satış rakamlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.Video oyun siteleri ve dergileri tarafından oldukça yüksek puanlara layık görülen yapım, öte yandan Metacritic’teki oyun severler tarafından çok düşük puan almış durumda.
GamesIndustry’de yayınlanan rapora bakıldığında Birleşik Krallık genelinde en büyük açılış yapan PS4 oyunu The Last of Us Part 2 oldu. Daha önce bu rekoru yine bir Naughty Dog oyunu olan Uncharted 4: A Thief’s End kırmıştı ve liste başına yerleşmişti. Ancak The Last of Us 2’nin yüzde 1 oranında daha fazla satış yaptığını da belirtmek gerekiyor.
20 Haziran 2020 Cumartesi günü itibarıyla biten haftada The Last of Us Part II birinci sırada yer alırken, ikinci sırayı Ring Fit Adventure ve üçüncü sırayı da FIFA 20 kapmış. Bir diğer ilginç detay ise Eylül ayında yedinci yaşına basacak olan Grand Theft Auto 5 oyununun altıncı sırada kendisine yer bulmuş olması.
Yapımcı Neil Druckmann, Twitter üzerinden bir paylaşım yaparak,“Çıkış saatinden sadece birkaç saat sonra The Last of Us Part II’nin kullanıcı inceleme sayısı ilk oyunun toplam inceleme sayısınının iki katına çıktı. Bu tutkuya bayılıyorum!” şeklinde konuştu.
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GFK verilerine göre Birleşik Krallık’ta en çok satılan 10 oyun
- The Last of Us Part 2
- Ring Fit Adventure
- FIFA 20
- Mario Kart 8: Deluxe
- Call of Duty: Modern Warfare
- Grand Theft Auto 5
- Minecraft (Switch)
- 51 Worldwide Games
- Pokemon Shield
- Star Wars Jedi: Fallen Order
Genel
iPhone 12 serisine ait maket tasarımları sızdırıldı!
WWDC etkinliğinin başlamasına saatler kala 5G teknolojisine sahip iPhone 12 modellerine ait birçok detayı barındıran maket tasarımlar ortaya çıktı. Apple’ın bu hafta büyük kozlar oynaması beklenirken, birçok kullanıcı iPhone 4 ve 5 serisine ait çizgisel detayları barındıran yeni modelleri beğendiğini vurguluyor.
Ortaya çıkan görsellerde cihazlara ait ekran tasarımları ya da çentik konumlandırması konusunda bir detay göremiyoruz. Fakat geçmişte ortaya çıkan bilgilere göre, çentiklerin yeni modellerde çok daha az yer kaplayacağını biliyoruz. Ayrıca görseller, cihazlarda kamera konumlandırmasının son halini bizlere yansıtmıyor. Net olarak anlayabiliyoruz ki yan çerçeveler birçok kullanıcının düşlediği ve dile getirdiği iPhone 4 ve 5 serisine ait çizgileri taşıyacak.
Here are the first iPhone 12 dummies: 3 sizes (5.4, 6.1, 6.7). Flat edges, 3 cameras on the bump like recent molds. Notch, cameras should not be taken 100%, but chassis promising. pic.twitter.com/fcw3bLhVEF
— Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 21, 2020
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Mevcut maketler, parça üreticileri için bir önizleme barındırması amacıyla tasarlanıyor. Üst görselde yer alan modeller sırasıyla 5.4 inç, 6.1 inç ve 6.7 inç’lik boyutlarıyla karşımıza çıkacak. LiDAR sensörü konusunda da geçmişte birçok detay karşımıza çıkmıştı. Ancak yeni detaylar, yeni nesil sensörün sadece Pro modellerinde yani daha yüksek fiyatlı modellerde kullanılacağını söylüyor. İlerleyen günlerde sensörler, kamera sayısı ve konumu hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiz.
Akıllı Telefonlar
Nubia Red Magic 5G Lite modeli duyuruldu!
Nubia, oyun severlerin merakla beklediği uygun fiyatlı Red Magic 5G Lite modelini duyurdu. Şirketin yeni cihazı İspanya‘da Vodafone aracılığıyla satışa çıkıyor.
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Çin merkezli akıllı telefon üreticisi, amiral gemisi olarak satışa sunduğu Redmi Magic 5G‘nin alt modeli olan Red Magic 5G Lite, Avrupa’da raflardaki yerini almaya başladı.
6.65 inç büyüklüğünde 1080 × 2340 çözünürlüğünde 120 Hz AMOLED ekran ile gelen telefonda, Snapdragon 765G yonga setine yer veriliyor. Bu yüksek çözünürlüklü ekran, 120 Hz ekran yenileme ve 240 Hz dokunmatik hızıyla oldukça etkili bir ekran performansı sunmayı hedefliyor. Ayrıca 8 GB RAM ile gelen telefonda 256 GB dahili depolama birimi bulunuyor.
İlk olarak İspanya’da satışa çıkacak olan cihaz, Vodafone aracılığıyla satın alınabiliyor. Nubia Red Magic 5G Lite için 612 euro değerinde 36 aylık bir ödeme planı sunuluyor. Son olarak söz konusu cihazın diğer ülkelerde ne zaman ise netlik kazanmadı.
Nubia Red Magic 5G Lite modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.65 inç büyüklüğünde 1080 × 2340 çözünürlüğünde 120 Hz AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 765G
- Grafik birimi: Adreno 620
- RAM: 8 GB LPDDR4X
- Depolama: 256 GB
- Arka kamera: 48 Megapiksel Sony IMX582 sensör f/1.75 diyafram + 8 Megapiksel 120 derece ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik sensörü f/2.4 diyafram
- Ön kamera: 12 Megapiksel f/1.9 diyafram
- Güvenlik: Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu
- Bağlantı: 5G SA/ NSA / Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, Dual-frequency (L1+L5), GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C
- Batarya: 5.100 mAh, 18W hızlı şarj destekli
- Boyutlar: 171.7×78.5×9.1mm
- Ağırlık: 215 gram