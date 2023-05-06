TSMC, hissedarlarına yıllık raporunda yeni nesil 2 nanometre yarı iletken üretim süreciyle ilgili ayrıntıları paylaştı. TSMC, dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi konumunda ve endüstri yavaşlamanın ilk belirtilerini göstermeye başladığında bile geçen yıl on milyondan fazla çip sevk etti. Raporda paylaşılan ayrıntılara göre firmanın 2 nanometrelik üretim sürecinde nano levha transistörler kullanılacak ve ilk olarak Tayvan’daki iki ayrı tesiste üretilecek.

TSMC, geçen yılın sonlarında 3 nanometre üretim sürecinde çip üretmeye başladı ve dünyada bunu yapan ilk şirketlerden biri oldu. Seri üretimden önce gelen seri üretim aşaması, TSMC’yi dünyada 3 nanometre üretimine giren ikinci firma yaptı, daha küçük rakibi Samsung Foundry birkaç ay önce liderliği ele geçirmişti.

Firmanın yıllık raporu, yarı iletken endüstrisinde 2022’nin sonunda başlayan yavaşlamaya rağmen, TSMC’nin çip sevkiyatlarının yine de büyümeyi başardığını gösteriyor. Şirket, geçen yıl 15,3 milyon 12 inç eşdeğer çip sevk ederek yıllık %7,7’lik bir büyüme kaydetti. Ek olarak, gelişmiş çip üretim teknolojilerini (7 nanometrenin altında) temsil eden çip oranı, 2021’de sevk edilen toplam çiplerin %50’sine karşılık toplam karışımın %53’ünü oluşturuyordu. Bir bütün olarak, TSMC yaklaşık üçte birini sevk etti veya dünyadaki tüm bellek dışı yarı iletken ürünlerin %30’unu oluşturuyor ve payını %4 artırıyor.

2 nanometre veya N2’ye doğru ilerleyen TSMC, gelecek yıl teknolojinin riskli üretimine girmeyi ve 2025’te seri üretime geçmeyi planladığını paylaştı. Nesil teknoloji piyasaya sürüldüğünde “hem yoğunluk hem de enerji verimliliği açısından sektördeki en gelişmiş yarı iletken teknolojisi olacak.

N2’nin performansını inceleyen TSMC, yeni yongaların N3E sürecine benzer güç seviyelerinde %15’e varan performans artışı sunacağını paylaşıyor. N3E, TSMC’nin 3 nanometre düğümünün gelişmiş çeşididir ve firma, bu yılın ikinci yarısında bu teknolojinin seri üretimine başlamayı planlıyor. N3E’ye benzer hızlarda N2, güç tüketiminde %30’a varan iyileştirme sunacak.

Son olarak TSMC, N2’nin nano tabaka transistörleri kullanacağını ve başlangıçta Tayvan’ın Hsinchu ve Tainan şehirlerinde üretileceğini paylaşıyor. Bu transistörlerin detayları ilk olarak TSMC’nin araştırma ve geliştirmeden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Dr. Yuh Jier Mii tarafından 2021’de çevrimiçi bir sempozyum sırasında paylaşılmıştı.

Etkinlikte yönetici, eski FinFET transistörlerine kıyasla nano-tabaka transistörlerin devrenin çalışması için gereken minimum voltajda (Vt) %15’lik bir düşüş gösterdiğini özetledi. O sırada Dr. Mii, N2’nin bunları kullanacağını doğrulamamıştı. Ancak TSMC bu gerçeği bir yıl sonra doğruladı.

TSMC’nin rakibi Samsung Foundry, nano tabakaya geçişin firmaya üretimi başarıyla artırma yeteneğini sınırlayabilecek önemli teknolojik kısıtlamalar getireceğine inanıyor. Dün Güney Kore’de yaptığı yorumların bir parçası olarak, Samsung’un Device Solutions iş bölümünün dökümhane işi genel müdürü Dr. firmasının TSMC’ye göre beş yıl içinde Tayvanlı firmayı yakalamasına yol açabilecek bir avantajı var.