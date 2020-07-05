Akıllı Telefonlar
TSMC, bu yıl Apple için 80 milyon A14 çip hazırlayacak!
Ortaya çıkan raporlara göre Tayvanlı yonga üreticisi TSMC, bu sene Apple için 80 milyon adet A14 Bionic çip kullanıma sunacak. Bu rapor bir Twitter kullanıcısı olan “L0vetodream” tarafından paylaşıldı. Bu kişi rastgele bir Twitter kullanıcısı olsa da paylaştıklarında bazı doğru tahminler bulunuyor. iPhone SE‘nin 2020 Nisan‘ında geleceğini ve iPad Pro‘nun 2020 Mart’ının üçüncü haftasında geleceğini doğru tahmin etmişti.
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Apple, TSMC tarafından üretilecek bu çipleri hangi cihazlarda kullanacak?
TSMC tarafından üretilen çiplerin iPhone 12 serisinde kullanılacağı biliniyor. Apple‘ın iPhone 12 serisi haricinde, çıkması planlanan iPhone SE 2 Plus ve SE 3 modellerinde de bu çipleri görebiliriz. Bazı raporlara göre Apple’ın 2021 ilk yarısında çıkarmayı planladığı yeni iPad Pro‘da A14X Bionic işlemcisi kullanılacak. Bu cihazın da tıpkı iPhone 12 serisi gibi 5G destekli olması bekleniyor. Yeni iPad Pro, mmWave destekli Qualcomm X55 modem ile gelecek. Yeni nesil iPhone‘lar ise bu sene Eylül veya Ekim ayında tanıtılacak.
TSMC will prepare 80 million A14 chips for Apple, in this year.
— 有没有搞措 (@L0vetodream) July 3, 2020
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan sızıntılarda 5.4 inçlik iPhone 12’nin taban model olacağını öğrenmiştik. Tam ekran tasarımlı olacak olan taban model iPhone 12, iPhone SE’den daha kompakt bir tasarıma sahip olacak. Bu benzer tasarımın iPhone SE 2 Plus‘ta da kullanılacağı tahmin ediliyor.
TSMC ile ilgili ortaya çıkan bu raporun ardından yeni nesil iPhone’larla ilgili yakın zamanda daha fazla şey duyabiliriz.
Akıllı Telefonlar
AnTuTu, Haziran’ın en güçlü telefonunu açıkladı!
AnTuTu Benchmark, her ay olduğu gibi Haziran ayında da en yüksek puan alan Android telefonların listesini yayınladı. Listeye BBK Electronics markaları damgasını vururken, orta seviyede ise rekabet kızışmış gibi gözüküyor!
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Haziran ayının AnTuTu lideri Oppo Find X2 Pro oldu!
AnTuTu’nun aylık olarak paylaştığı liste, sentetik test uygulamasından en yüksek puan alan cihazları listeliyor. Geçtiğimiz ayın performanslı telefonlarını sahneleyen listenin başında Oppo Find X2 Pro yer alıyor. 608.049 puan alan Find X2 Pro, Mayıs ayındaki derecesini biraz daha geliştirmeyi başararak liderliği kimseye kaptırmamış.
603.266 puan ile Xiaomi Mi 10 Pro ikinci sırada yer alırken, Xiaomi’nin güçlü telefonu Mayıs ayına kıyasla bir basamak yükselmiş. Listenin üçüncü sırasında ise aldığı 599.306 puan ile Oppo Find X2 göze çarpıyor. Mayıs ayında ikinci sırada yer alan telefon, yerini Xiaomi’ye kaptırmış gibi görünüyor. Listenin tamamını Qualcomm Snapdragon 865 işlemcili cihazlar oluştururken, bunların 7 tanesinde BBK Electronics markaları (Oppo, Vivo, Realme, iQOO, OnePlus) bulunuyor.
AnTuTu Benchmark’ın daha çok fiyat/performans klasmanında olan orta seviye akıllı telefon listesinde de önemli değişiklikler bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Redmi 10X Pro, 402.092 puan ile ilk sıraya yerleşti. Mayıs ayının orta sınıf lideri Oppo Reno 3 ise bir basamak gerileyerek ikinci sıraya oturdu. Pro sürümünden daha uygun fiyatlı Redmi 10X ise 398.440 puan alarak kendine üçüncü sırada yer buldu. Bu listede de ilk 3 cihazı MediaTek Dimensity serisi telefonlar oluştururken, Huawei ve Honor markalı tam 6 model dikkat çekiyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei P50, değiştirilebilir lens mekanizmasına sahip olabilir
Huawei markası, amiral gemisi modellerinde her zaman üstün kaliteye sahip kamera modülleri ile öne çıktı. Huawei, P50 modeli için ise bu durumu bir adım daha öteye taşıyarak; tıpkı fotoğraf makineleri gibi değiştirilebilir lens mekanizmasını kullanıcılara sunabilmenin planlarını yapıyor. Hatta bunun için bir patent, Huawei tarafından çoktan alındı bile.
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Huawei P50 modelinde değiştirilebilir lens mekanizması görebilecek miyiz
Avrupa Patent Ofisi EUIPO’ya Huawei tarafından yapılmış bir başvuru olması, bu teknolojiyi kısa zamanda görebileceğimiz anlamına gelmiyor. Ayrıca patent ile ilgili herhangi bir teknik veriye de sahip değiliz. Fakat patent görselinden anladığımız kadarıyla, modifiye edilebilir 2 adet eklenti aracılığı ile lensler üzerinde değişiklik yapabileceğiz gibi gözüküyor. Ayrıca bu patentin hangi cihazda kullanılacağı da resmi olarak henüz belli değil. Bize kalırsa, bu teknolojinin entegre edileceği cihaz, çok yüksek olasılıkla bir amiral gemisi modeli olacaktır. Bunun için en uygun aday ise, Huawei P50 modeli olabilir gibi gözüküyor. Mobil cihazlarda yeniliğe aç olduğumuz şu günlerde, piyasadaki yenilikleri biraz da olsa ateşleyebilmesi adına bizce böyle bir adım atılması hoş olabilir.
Değiştirilebilir lenslerin ücretinin ne olacağı ise çok büyük merak konusu. Birçok kişi, bir dünya para ödeyip akıllı telefon satın aldıktan sonra üstüne bir çuval para da lens modüllerine harcamak istemeyecektir diye tahmin ediyoruz. Belki Huawei fotoğraf odaklı yeni bir seri çıkarır ve bu teknolojiyi P50 modelinde görmeyiz. Bu da bir olasılık olarak gözüküyor; ve elimizde çok fazla olasılık var. Bu konuda hangi gelişmelerin yaşanacağını ise bizlere zaman gösterecektir. Konu ile ilgili yeni bilgiler elimize ulaştıkça sizlere aktarıyor olacağız. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Galaxy M41, 6.800 mAh kapasiteli bataryasıyla geliyor!
Bir süredir ortalıkta gözükmeyen Galaxy M41 ile ilgili bazı sızıntılar ortaya çıktı. Paylaşılan raporlara göre Galaxy M41, devasa bir batarya ile gelecek. Cihazın 6.800 mAh değerinde bataryası bulunacak. Galaxy M31’in 6.000 mAh kapasiteli bataryasından bu yana bu kadar büyük bataryaya sahip Samsung cihaz görülmemişti.
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Galaxy M41 hakkındaki sızıntının kaynağı nedir?
M41, selefindeki pil kapasitesinin neredeyse iki katı, diğer orta segment telefonlardan ise çok daha büyük pil kapasitesine sahip olacak. Bu sızıntıların kaynağı ise Mysmartprice’ın raporları olarak gösteriliyor. Rapora göre model numarası EB-BM415ABY olan Lityum-İyon pil, 3C sertifikasında ortaya çıktı. Listeye göre bu pil, 4.43V destekli ve 6.800 mAh kapasiteli olacak. Bu, cihazın 15W değerinde hızlı şarj desteği bulundurabileceğini gösteriyor.
Pilin nominal kapasitesi 6.800 mAh olsa da bu değer 7.000 mAh’e kadar çıkabilir. Yani kullanıcılara gösterilecek değerin 7.000 mAh olması olası gözüküyor. Geçtiğimiz sene Haziran ayında piyasaya çıkan Galaxy M40‘ın 3.500 mAh değerinde pili bulunuyordu. Bu cihazın ise iki kat daha büyük bir pil ile gelmesi oldukça şaşırtıcı gözüküyor. Bu pilin Galaxy M41’e ait olması ise pilin model numarasından kaynaklanıyor. Uzun süredir ortalıkta gözükmeyen Galaxy M41, Mart ayında renderlarıyla gözükmüştü. Şimdi ortaya çıkan batarya sızıntılarıyla birlikte cihazın yakın zamanda gelebileceğini düşünebiliriz.