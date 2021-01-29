TSE, ikinci el telefon satışları için düzenleme getirdi

TSE, uzun zamandır gündemde olan ikinci el cep telefonu satışına ilişkin düzenlemenin sonuna geldi. Türk Standart Enstitüsü hazırladığı raporu sektörün görüşüne açtı.

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Türkiye’deki vergi sistemi ve dolardaki artış, teknoloji ürünlerinin fiyatının artmasına neden oluyor. Bu nedenle insanların büyük bir çoğunluğu yeni bir elektronik cihaz almak yerine ‘temiz ikinci el’ ürünlere yöneliyor. Ticaret Bakanlığı, 22 Ağustos 2020 tarihinde “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlamıştı.

Ticaret Bakanlığı, sektöre disiplin ve kayıt dışının önüne geçmek için harekete geçti. Basında yer alan habere göre; kullanılmış cep telefon ve tabletlerin yenilenmesi, sertifikalandırılması ve yeniden satışa sunulmasını sağlayacak yenileme merkezleri için standartlar belirlendi.

TSE hazırladığı raporu, ikinci el yenileme merkezleri için 5 başlık ve 52 maddeden oluşan kuralları belirleyen rapor sektörün görüşüne açtı.

Yeni sistemin ikinci el piyasasına önemli bir düzenleme getireceğini söyleyen Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı yeni düzenlemeyle ilgili şunları söyledi:

“İkinci elde başıboş bir ticaret alanı var. Telefonlar, vergisiz olduğu gibi fatura ve belge olmadan el değiştiriyor. Kayıt dışılığın çok fazla yaşandığı bir sektör haline gelmiş durumda. Ancak işini hakkıyla yapan işletmelerimize karşı da bir haksız rekabet yaratıyor. Bu nedenle ticaretten vergi geliri de elde edilemiyor. Sektörün kayıt altına alınması çok doğru bir adım oldu.”

TSE sayesinde güvenli alışveriş

Düzenlemeyle birlikte kullanım ömrü dolmamış teknolojik ürünlerin yeniden ekonomiye kazandırılması mümkün hale gelecek. Bundan sonra kurallar sayesinde kullanıcıların ikinci el telefon ve tabletlere uygun fiyata güvenli şekilde ulaşmasına imkân sağlayacak.

Yönetmelik sadece satışı değil satış sonrası soru işaretlerini de kafanızdan kaldırıyor. Bu kapsamda satın aldığınız telefonlar 1 yıllık kullanıcı garantisine sahip olacak. Müşteriler, 5 gün boyunca değerlendirilen telefonları satıcıdan sertifikalandırılmış olarak alabilecekler. Sertifika onayı sonrasında cihazınızın garanti süresi de başlatılmış olacak.

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Bu işi yapacak yerler aynı zamanda bu cihazların sorumluluğunu da üstlenecekler. Ayrıca yönetmelikte belirtilen şekilde sertifikalandırıp garantisi sürecini başlatacak. Ancak her işletmenin bu işi yapamayacağına dikkat çeken Turnacı; bu alanda deneyimi olan firmaların, mevzuattaki şartları yerine getirmeleri koşuluyla hizmet verebileceğini belirtti.

Son olarak yenileme merkezi olarak faaliyet göstermek isteyen işletmeler personel yeterlilik şartları dahil olmak üzere tesislerinin standarda uygunluğuna dair TSE’den belgelendirme başvurusu yapmaları gerekecek. Sonuç olarak işletmeler, TSE’den alınacak uygunluk belgesiyle Ticaret Bakanlığı’ndan yenileme yetki belgesi alarak faaliyete başlayabilecekler.

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