Genel
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, WhatsApp hakkında konuştu
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, WhatsApp sözleşmesine tepki gösterdi. Bakan Gül, farklı ülkelerde farklı tutum sürmenin çifte standart olduğunu belirtti.
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WhatsApp’ın Gizlilik İlkeleri güncellemesi ile ilgili tartışmalar bitmek tükenmek bilmiyor. Bununla birlikte konuyla ilgili son açıklamalar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından geldi.
WhatsApp’ın 8 Şubat 2021 itibarıyla yürürlüğe gireceğini duyurmuştu. Ancak tepkiler üzerine geri adım attığı yeni sözleşmesi kişisel verilerin Facebook ile paylaşılmasını öngörüyordu. Dünyada ve Türkiye’de milyonlarca kişi WhatsApp’a tepki göstererek Telegram, Signal ve BİP uygulamalarına geçiş yapmıştı.
Adalet Bakanı Gül, Kişisel Verileri Koruma Kurumunda düzenlenen “28 Ocak Veri Koruma Günü Programı”nda konuştu. Bakan Gül; öğretmeni, polisi, hakimi, savcıyı, memuru, valiyi, kaymakamı, genci, yaşlıyı 83 milyonun şerefli, onurlu bir ferdi olarak görmenin, iktidarıyla muhalefetiyle herkesin boynunun borcu olduğunu vurguladı.
Kişisel verilerin korunmasına yönelik yapılanları anlatan Bakab Gül, elektronik sistemlerde saklanan verilerin korunmasının önemini vurguladı. Bununla birlikte veri güvenliğini yabancı kaynaklarla sağlamanın sınır güvenliğini yabancı askerlere emanet etmek gibi olduğunu ifade eden Gül; “Siber vatan“ı korumak için veri güvenliği konusundaki yerli ve milli çalışmaların hızlandırıldığını aktardı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, WhatsApp’ın zorunlu güncelleme kararına ilişkin; “Son günlerde bir sosyal iletişim platformunun uygulamanın devamı için kişisel verileri kullanma, başka platforma aktarmaya rıza şartını getirdiğini görmekteyiz. Ancak Avrupa Birliği ülkelerine çifte tercih sunulması, farklı ülkelerde farklı tutum içerisine girilmesi çifte standarttır” dedi.
Son olarak WhatsApp tarafından yapılan açıklamaya göre; Türkiye’deki kullanıcıların uygulamayı kullanmaya devam edebilmek için kabul etmek zorunda olduğu yeni Gizlilik Sözleşmesi, “Avrupa bölgesi” olarak tanımlanan ülkelerdeki kullanıcıları kapsamayacak.
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Genel
Toyota, dünyanın en çok araç satan otomotiv şirketi oldu
Japon otomotiv üreticisi Toyota, 2020’de dünyanın en fazla satılan otomobil markası olarak Alman Volkswagen’i geride bıraktı.
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2020 yılı pandemi nedeniyle otomotiv üreticileri için oldukça zorlu bir dönem oldu. Otomobil devleri hem üretim hem de satış aşamasında ciddi sıkıntılar yaşadı. Ancak salgın, bazı otomobil üreticilerini, diğerlerine oranla daha az etkiledi.
Toyota yeni yaptığı bir açıklamada 2020’de otomobil satışlarında yüzde 11.3‘lük bir düşüş yaşadığını açıkladı. Bu düşüş oranı ile şirketin gerçekleştirdiği toplam otomobil satışı 9.53 milyon oldu. Alman devi Volkswagen ise aynı süreçte otomobil satışlarında yüzde 15.2’lik bir düşüş yaşadı. Volkswagen; Audi, Skoda ve Porsche ile birlikte toplam 9.3 milyonluk bir satış gerçekleştirdi.
Bu kapsamda Toyota, küresel araç satışlarında Volkswagen’i geride bırakarak, beş yıllık sürecin ardından liderlik koltuğunu Alman rakibinden geri almış oldu. Japonya ve genel olarak Asya bölgesinin salgından ABD ve Avrupa pazarlarına göre daha az etkilendi. Bu da Toyota’nın bu süreci daha az kayıpla atlatmasında büyük rol oynadı.
Basına yer alan bilgilere göre; Toyota’dan bir yetkili, firmanın bu sürece rağmen piyasaya yeni model sürülmesini kapsayan agresif satış stratejisinin, “sağlam satış” sonuçları doğurduğunu belirterek, “Salgın sürecinde önceki yıla kıyasla satışlarımız düştü. Ancak düşüş yaklaşık yüzde 10 seviyesiyle sınırlı kaldı.” ifadelerini kullanıldı.
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Genel
Epic Games, Dandara oyununu ücretsiz yaptı
Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket, bugünden itibaren bir haftalığına Dandara: Trials of Fear Edition’ı ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.
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Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de fiyatı 25,00 TL olan Dandara adlı oyunu ücretsiz yaptı.
Long Hat House‘un bağımsız stüdyosu tarafından oluşturulan, platform ve metroidvania ögelerinin eski tarz bir karışımı. Ayrıca Dandara bizi yerçekimi gibi temel fizik yasalarının geçerli olmadığı fantastik bir dünyada maceraya çıkarıyor. Titiz kahraman, eski düzenini geri getirmek için uyandırılır. Söz konusu oyunu şirket; bilgisayar, Switch, mobil gibi birçok platformda yayınladı.
Epic Games tarafından ücretsiz verilen Dandara oyunu için sistem gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi: Microsoft® Windows® XP
- İşlemci: 1.8 GHz
- Bellek: 4 GB RAM
- Depolama: 1 GB
Önerilen
- İşletim Sistemi: Microsoft® Windows® XP
- İşlemci: 1.8 GHz
- Bellek: 4 GB RAM
- Depolama: 1 GB
Sonuç olarak Epic Games’in ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak Dandara: Trials of Fear Edition oyununu henüz indirmediyseniz 04.02.2021 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
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Genel
Apple, 1 milyardan fazla aktif iPhone olduğunu açıkladı
Apple merakla beklenen 2021 yılının 1. çeyrek sonuçlarını açıkladı. Bu sonuçlar, akıllı telefonlarının devam eden başarısı ve uzun ömürlülüğünden söz eden şirket için muazzam bir kilometre taşı niteliğini taşıyor.
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Tim Cook, Apple’ın çarşamba akşamı açıkladığı finans raporundan sonra gerçekleştirilen telekonferans görüşmesi sırasında, şu anda aktif kullanımda olan 1,65 milyar Apple cihazı olduğunu söyledi. Buna göre Apple son 1 yılda 150 milyon daha yeni müşteri kazanmış oldu. Ayrıca şirket Çin’de önemli bir büyüme sağladı.
Teknoloji devi, 1 milyarıncı ‘iPhone’unu ilk kez 2016 yılında satmıştı. ABD’li şirket, 2019’un Ocak ayında dünya genelinde 900 milyon aktif ‘iPhone’ kullanıcısı olduğu açıklamıştı. Aktif ‘iPhone’ sayısının, herhangi bir Apple servisiyle son 90 gün içerisinde etkileşime girmiş cihazların hesaplanması sonucu bulunduğu ifade edildi. Şu ana kadar satılmış olan ‘iPhone’ların önemli bir kısmının, hala aktif kullanımda olduğu dile getirildi.
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Apple, geçtiğimiz yılın Ekim – Aralık aylarında önemli ölçüde satış gerçekleştirdi. Şirket gelirinin 100 milyar doları aştığını dile getirmişti. 2019 yılına göre satışlarını %22,9 oranla artırmayı başaran Apple, gelirlerini 111,4 milyar dolara çıkardı. Bunun yanında 2019 yılının son çeyreğinde akıllı telefon piyasasının %23,4’lük kısmını elinde tuttu.
İstatistik, şimdiye kadar satılan iPhone’ların önemli bir kısmının, en azından Apple’ın tanımına göre aktif kullanımda kaldığını gözler önüne seriyor. Bunun yanında analistler, Apple’ın 2020’nin sonunda 1.9 milyarıncı iPhone satışına yaklaşacağını söylemişti. Ancak Apple bunu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
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