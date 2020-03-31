TRX40 nedir? Neler sunuyor? | ROG Strix TRX40-E Gaming

AMD’nin genel son kullanıcı kitlesinden ziyade profesyonel kullanma yönelik geliştirdiği Threadripper işlemci ailesi 3. nesli ile yenilendi. PCIe 4.0 başta olmak üzere birçok yeniliği de kazanan bu yeni nesil sTRX4 soketi ve TRX40 platformuna geçiş yaptı. Biz de bu yazımızda ROG Strix TRX40-E Gaming anakartı ile TRX40 platformunun detaylarına bakıyoruz.

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Nedir bu Threadripper ?

Threadripper ailesinin AMD kanadı tarafından geliştirilen, Intel tarafında Xeon işlemcilere rakip konumlandırılacak fazlasıyla çekirdek barındıran işlemciler olduğunu belirtebiliriz. Yani bireysel kullanımdan ziyade work station olarak bilinen iş istasyonları ve sunucular için geliştirilmiş devasa bir işlemcidir Threadripper.

Render, 3B modelleme, oyun gelliştirme gibi profesyonel alanlarda kullanılabilen bir aile olan Ryzen Threadripper, 64 çekirdek ve 128 izlek gibi oldukça üst seviyelere de çıkmayı başarıyor. 88 adet PCIe 4.0 hattına destek verebilen ECC destekli 4 kanal DDR4 gibi avantajları da mevcut.

3. nesil ile beraber 24 çekirdekli 3960X, 32 çekirdekli 3970X ve 64 çekirdekli 3990X işlemcileriyle güçlenen AMD Ryzen Threadripper, rahat ve sorunsuz çalışabilmek adına da TRX40 platformunu kullanan anakartlara ihtiyaç duyuyor. Biz bu yazımızda ise ASUS’un ROG Strix TRX40-E Gaming anakartına göz atacağız.

ROG Strix TRX40-E Gaming

ASUS’un sTRX4 soketi için geliştirdiği 6 farklı anakart modellerinin üst seviye olanlarından biri haline gelen ROG Strix TRX40-E Gaming, oldukça dikkat çekici ve afilli bir tasarıma sahip.

İlk dikkat çeken detaylardan biri olan bellekler noktasında dört kanallı bellek kontrolcüsü yer alan kartta sekiz yuvada toplamda 256 GB’a ve 4666 MHz’e kadar DDR4 bellek kullanılabiliyor. 3 M.2 bağlantı noktasına sahip olan ROG Strix TRX40-E Gaming’de PCIe 4.0 x4 destekli 3 farkı 5 GB/sn okuma ve yazma değerleri sunan depolama birimleri kullanılabilir. Ayrıca kartta 8 adet SATA 6Gb/s bağlantı da bulunmakta.

Panel ve bağlantı noktalarıyla beraber toplamda 13 adet USB 3.2 Gen 2, 8 adet de USB 2.0 bağlantı desteği yer almakta. Anakart bağlantı tarafında da oldukça iddialı. Bluetooth 5.0 desteği ve 2.5G Ethernet ve yeni nesil Intel Wi-Fi 6 (802.11ax) ile donatılmış.

Ses tarafında da zirveye göz diken anakartta SupremeFX ses teknolojisi bulunuyor. S1220 kodek kullanan SupremeFX, nötr ve detaylı bir ses imzası için düz bir frekans tepkisi sağlamak için üretildi. Ayrıca ön panel çıkışı, çift op amfi ile donatılmış.

Son olarak güç ve soğutma tarafına baktığımızda ise ProCool II soketler ile daha dayanıklı CPU güç bağlantısı vadeden ROG Strix TRX40-E Gaming, Digi+ VRM ie donatılmış. 16 faz güç desteğiyle yüksek güç gerektiren işlemler ve hız aşırtmada işlemciye tam destek sağlamayı başarıyor.

Soğutma kanadında mosfetler, bobinler, M.2 blokları, yonga seti bloğu yer alıyor. Birçok noktasında yer alan termal pedler sayesinde tam bir koruma ve soğuma desteği sunuyor. Böylece yüksek çalışma gerçekleştiren bileşenlerin serin kalmasında da öncü rol oynuyorlar.

Sonuç olarak ROG Strix TRX40-E Gaming, başta profesyonel ve iş istasyonları kullanımlarında aynı zamanda oyun meraklısı olan profesyonel kullanıcıların oldukça hoşuna gidebileceği bir tasarım ve özellik anlayışı ile gelmiş.