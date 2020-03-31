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TRX40 nedir? Neler sunuyor? | ROG Strix TRX40-E Gaming
AMD’nin genel son kullanıcı kitlesinden ziyade profesyonel kullanma yönelik geliştirdiği Threadripper işlemci ailesi 3. nesli ile yenilendi. PCIe 4.0 başta olmak üzere birçok yeniliği de kazanan bu yeni nesil sTRX4 soketi ve TRX40 platformuna geçiş yaptı. Biz de bu yazımızda ROG Strix TRX40-E Gaming anakartı ile TRX40 platformunun detaylarına bakıyoruz.
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Nedir bu Threadripper ?
Threadripper ailesinin AMD kanadı tarafından geliştirilen, Intel tarafında Xeon işlemcilere rakip konumlandırılacak fazlasıyla çekirdek barındıran işlemciler olduğunu belirtebiliriz. Yani bireysel kullanımdan ziyade work station olarak bilinen iş istasyonları ve sunucular için geliştirilmiş devasa bir işlemcidir Threadripper.
Render, 3B modelleme, oyun gelliştirme gibi profesyonel alanlarda kullanılabilen bir aile olan Ryzen Threadripper, 64 çekirdek ve 128 izlek gibi oldukça üst seviyelere de çıkmayı başarıyor. 88 adet PCIe 4.0 hattına destek verebilen ECC destekli 4 kanal DDR4 gibi avantajları da mevcut.
3. nesil ile beraber 24 çekirdekli 3960X, 32 çekirdekli 3970X ve 64 çekirdekli 3990X işlemcileriyle güçlenen AMD Ryzen Threadripper, rahat ve sorunsuz çalışabilmek adına da TRX40 platformunu kullanan anakartlara ihtiyaç duyuyor. Biz bu yazımızda ise ASUS’un ROG Strix TRX40-E Gaming anakartına göz atacağız.
ROG Strix TRX40-E Gaming
ASUS’un sTRX4 soketi için geliştirdiği 6 farklı anakart modellerinin üst seviye olanlarından biri haline gelen ROG Strix TRX40-E Gaming, oldukça dikkat çekici ve afilli bir tasarıma sahip.
İlk dikkat çeken detaylardan biri olan bellekler noktasında dört kanallı bellek kontrolcüsü yer alan kartta sekiz yuvada toplamda 256 GB’a ve 4666 MHz’e kadar DDR4 bellek kullanılabiliyor. 3 M.2 bağlantı noktasına sahip olan ROG Strix TRX40-E Gaming’de PCIe 4.0 x4 destekli 3 farkı 5 GB/sn okuma ve yazma değerleri sunan depolama birimleri kullanılabilir. Ayrıca kartta 8 adet SATA 6Gb/s bağlantı da bulunmakta.
Panel ve bağlantı noktalarıyla beraber toplamda 13 adet USB 3.2 Gen 2, 8 adet de USB 2.0 bağlantı desteği yer almakta. Anakart bağlantı tarafında da oldukça iddialı. Bluetooth 5.0 desteği ve 2.5G Ethernet ve yeni nesil Intel Wi-Fi 6 (802.11ax) ile donatılmış.
Ses tarafında da zirveye göz diken anakartta SupremeFX ses teknolojisi bulunuyor. S1220 kodek kullanan SupremeFX, nötr ve detaylı bir ses imzası için düz bir frekans tepkisi sağlamak için üretildi. Ayrıca ön panel çıkışı, çift op amfi ile donatılmış.
Son olarak güç ve soğutma tarafına baktığımızda ise ProCool II soketler ile daha dayanıklı CPU güç bağlantısı vadeden ROG Strix TRX40-E Gaming, Digi+ VRM ie donatılmış. 16 faz güç desteğiyle yüksek güç gerektiren işlemler ve hız aşırtmada işlemciye tam destek sağlamayı başarıyor.
Soğutma kanadında mosfetler, bobinler, M.2 blokları, yonga seti bloğu yer alıyor. Birçok noktasında yer alan termal pedler sayesinde tam bir koruma ve soğuma desteği sunuyor. Böylece yüksek çalışma gerçekleştiren bileşenlerin serin kalmasında da öncü rol oynuyorlar.
Sonuç olarak ROG Strix TRX40-E Gaming, başta profesyonel ve iş istasyonları kullanımlarında aynı zamanda oyun meraklısı olan profesyonel kullanıcıların oldukça hoşuna gidebileceği bir tasarım ve özellik anlayışı ile gelmiş.
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Efsane AMD X570 AORUS sistemi! (Ryzen 7 3800X, RX 5700 XT, 1 TB Gen 4 SSD)
Bu videomuzda Gigabyte’ın oyuncu markası Aorus’a ait X570 sistemiyle karşınızdayız.
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Efsane AMD X570 AORUS sistemi! (Ryzen 7 3800X, RX 5700 XT, 1 TB Gen 4 SSD)
Yeni nesil PCIe 4.0 bandını kullanan sistemimizde AMD Ryzen 7 3800X, Radeon RX 5700 XT, Aorus NVMe Gen4 1 TB SSD, 16 GB Aorus RGB bellekler bulunuyor.
Aorus X570 Xtreme ana kartının üzerine inşa edilen bu sistem, özellikle performans noktasında fazlasıyla iddialı konumda. Peki neler sunuyor? Cevabı videomuzda!
Sistem Özellikleri;
Anakart: X570 AORUS XTREME
İşlemci: AMD Ryzen 7 3800X
Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 XT 8 GB
Depolama: Aorus NVMe Gen 4 SSD 1 TB
Bellek: Aorus RGB Memory 16 GB Kit 2x 8 GB DDR 4 3200 MHz
Güç: Gigabyte G750H – 80 Gold Plus – Modüler
Kasa: Gigabyte C200 Glass
İS: Windows 10 Pro
Anakart
Asus ROG Strix B450-F Gaming incelemesi | AMD sistemler için biçilmiş kaftan!
Uygun fiyatıyla güçlü sistem toplanabilecek AMD Ryzen serisi için Asus kanadından yeni B450 yongasını kullanan anakartlar piyasada boy göstermeye başladı. Bunlar arasında en yeni ve en güçlü kartlardan biri olan Asus ROG Strix B450-F Gaming ise dolu dolu özellikleri ile dikkat çekiyor.
Asus ROG Strix B450-F Gaming incelemesi | AMD sistemler için biçilmiş kaftan!
İlk bakışta ısı bloğuna eklenmiş Asus Aura Sync destekli RGB LED aydınlatması ile kendini belli ediyor. Asus’un oyuncular için özel olarak geliştirilen ses yongası ile dikkat çekiyor. Bellek frekanslarını 3200MHz ve ötesine taşımanıza imkan tanıyan Asus ROG Strix B450-F Gaming, T-Topolojili devre tasarımıyla DDR4 belleklerin tüm gücünü alabilmenize olanak tanıyor.
Detaylarına baktığımızda iki M.2 yuvası ve 6 adet PCIe bölümüne sahip anakart, 6 adet de SATA portu ile beraber ayrıca özel USB Tip-A yuvasında 10Gbps’ye kadar veri aktarım olanağı elde etmenizi sağlıyor.
Sadece ilk ve ikinci nesil Ryzen işlemcilerin kullanılabildiği kartta CrossFireX ile 3 yollu AMD kart birleştirme sistemi kullanabilirsiniz. Bağlantılarında HDMI 2.0 desteğine çıkan ROG Strix B450-F Gaming, DisplayPort tarafında da 1.2 standardını destekleyerek 4096 x 2160 pikselde 60 Hz görüntü sunabilme kabiliyetine sahip.
LanGuard sistemi entegre edilmiş Intel I211-AT gigabit seviyede LAN bağlantısı sunan kart, bu sayede çevrimiçi oyunlarınızda sorunsuz bir bağlantı sağlamayı başarmış. Ses tarafında ise ROG SupremeFX 8 kanallı S1220A kodeği ile kusursuza yakın bir ses deneyimini de sunabiliyor.
Sonuç olarak; Asus ROG Strix B450-F Gaming, yeni nesil Ryzen sistemlerde performans ve şıklık arayanlar için dizayn edilmiş bir kart olacak. B450 yondasıyla yenilikçi bir kart arayanlar rahatlıkla tercih edebilirler.
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Hareketi algılayan güvenlik kamera | Lifecell Supercam inceleme
Lifecell Supercam inceleme videomuzda, ev ve iş yerleri için geliştirilen güvenlik kamerasına yakından bakıyoruz.
Lifecell Supercam inceleme
Öncelikle Lifecell Supercam kullanmak için Turkcell veya Superonline abonesi olmanıza gerek yok. Nakit fiyatı 599 TL olan ürün, 12 ay taahütle aylık 49,90 TL ödenerek de alınabiliyor. Bu noktada şirketin herkese ücretsiz kurulum sunması güzel bir artı. Tasarım tarafında 100 gram ağırlığında, oldukça kompakt boyutlara ve modern bir görünüme sahip cihaz, üzerinde hem hoparlör hem de mikrofon bulunduruyor. Bu sayede evinizde veya işyerinizde olan bitenleri duyabiliyor hem de karşıdaki insanla sesli görüşmeler yapabiliyorsunuz.
Kablosuz internet aracılığı ile ağa bağlanan ürün, mobil uygulama sayesinde 7/24 mobil cihazlardan izlenebiliyor. Uygulama üzerinde belli bir bölgeyi tarayarak hareket algılayıcısını açmak, fotoğraf ve video kaydı almak gibi işlevleri kullanabiliyorsunuz.
Üzeride 1080p Full HD çözünürlük sunan 2 MP‘lik bir kamera bulunduran Lifecell Supercam, gece görüşü özelliğine de sahip.