ASUS, AMD Ryzen destekleyen TRX40 serisi anakartları duyurdu!

Asus, yayınladığı basın bülteni itibariyle yeni nesil ÂMD Ryzen Threadripper destekleyen anakartlarının duyurusunu gerçekleştirdi.

İlginizi çekebilir: Asus Zenfone 6, Android 10 güncellemesine kavuştu!

Asus’un anakartları, ROG Zenith, ROG Strix ve ASUS Prime modelleri itibariyle, gelişmiş performans optimizasyonu, yeni nesil bağlantı seçenekleri ve daha fazlasını getiriyor.

Hem oyuncular hem de üst seviye iş çözümleri için birebir!

ROG Zenith 2 Extreme, tüm sınırları zorlamayı seven kullanıcı ailesi için birebir ve eşsiz dinamikler oluşturmaya geliyor. 16 aşamalı işlemciye gücünü veren VRM’ler, fanlı soğutma blokları ve RGB severler için LiveDash OLED; anakarta dahil edilen donanım parçaları arasında.

ROG Strix TRX40-E Gaming, isminden anlaşılacağı üzere yine Zenith serisine benzer özelliklerle fakat yazılım tarafında özelleştirmeler yaratılabiliyor.

ASUS Prime TRX40-Pro, daha çok profesyonel iş çözümleri ve temeli sağlam tutmayı isteyen kullanıcıları için önerilen üstün bağlantı seçenekleri çevresel ses desteğiyle taçlandırılmış. Realtek’in S1220 ses kodeklerini kullanan firma, daha yüksek ses için DTS X:Ultra desteği mevcut kulaklıklar ve hoparlörler için etkileyici bir 3D çevresel ses deneyimi sağlıyor.

ROG Zenith II Extreme: Tüm sınırları zorlamak isteyen kullanıcılar için geliştirildi!

ROG Zenith II Extreme, 3. Nesil Threadripper işlemcilerin çekirdek ve bellek saat hızlarının sınırlarını zorlamak isteyen profesyonel kullanıcılar ve oyunseverler için ideal bir anakart olarak dikkat çekiyor.

Gelişmiş 16 güç aşamalı VRM tasarımına sahip olan Zenith II Extreme, en ileri seviyedeki hız aşırtma denemelerinin bile üstesinden gelebiliyor. Zenith II Extreme’nin ana VRM soğutma bloğu iki yarı pasif fan kullanıyor. Sadece ihtiyaç duyulduğu zaman çalışmaya başlayacak kadar akıllı olan bu fanların her biri Fan Xpert 4 aracı tarafından kontrol edilebiliyor.

USB hızındaki tüm yenilikler de Zenith II Extreme’de yer aldığından anakart en yeni çevre birimlerine hazır olarak geliyor. Arka panelde 10 Gbps işlem hacmine sahip yedi adet USB 3.2 Gen 2 girişi yer alıyor. Daha da önemlisi, kartta 20 Gbps bant genişliğine sahip süper hızlı USB 3.2 Gen 2×2 Type-C bağlantısı da bulunuyor.

Ayrıca, ön panelde bir çift USB 3.2 Gen 2, dört adet USB 3.2 Gen 1 girişi ve üç adet de USB 2.0 başlığı yer alıyor.

ROG Strix TRX40-E Gaming: Tüm kontrolü elinize alın

ROG Strix TRX40-E Gaming, ileri seviye performansa sahip bir anakart. Tüm bu gücü, olağanüstü özelleştirme seçenekleri ve 1.3 inç LiveDash OLED ekran ile standart ATX biçimine sığdırmayı da başarıyor.

M.2 soğutma bloğu ve ses devresi korumalarına uzanan çarpıcı açılı tasarımı sayesinde çoğu kısmı kapalı bir yapıya sahip olan anakart, bu sayede RGB LED aydınlatmanın her tonunda mükemmel bir görünüm sunuyor.

Kart ayrıca, depolama aygıtları ve çevre birimleri için de birçok farklı seçenek sunuyor. Her biri dörder PCIe 4.0 veri yoluna bağlı olan üç adet M.2 soketi ve sekiz SATA girişi kartın kenarını süslüyor. Arka kısımda ise 10 Gbps bant genişliğine sahip, biri Type-C türünde sekiz USB 3.2 Gen 2 girişi yer alıyor. Bunlara ek olarak dört adet de USB 2.0 Type-A girişi bulunuyor. Strix TRX40-E Gaming, standart fan başlıklarına ek olarak hem AIO hem de özel döngülere sahip soğutma sistemleri için özel başlıklar sunuyor.

Yeni kart, üç adet de ağ kontrolcüsü içeriyor. Kartta Intel AX200 Wi-Fi 6 adaptörü ve Bluetooth 5 bağlantısına ek olarak, 2.5 Gbps Realtek Ethernet kontrolcüsü ve Intel I211-AT Gigabit Ethernet kontrolcüsü yer alıyor. Strix TRX40-E Gaming, ses deneyimi içinse SupremeFX S1220 ses codec’i ve DTS Sound Unbound desteği sunuyor.

ASUS Prime TRX40-Pro: Tüm 3. Nesil Threadripper modelleri için profesyonel altyapı!

Prime TRX40-Pro, video kurgulama ve 3D render alma gibi çok sayıda çekirdeğe sahip işlemcilerden yararlanan yaratıcı iş yükleriyle çalışan profesyonel kullanıcılar ve bilgisayar tutkunları için güvenilir bir altyapı sunuyor.

Kartın sade ve futuristik tasarımına katkıda bulunan fırçalanmış alüminyum VRM soğutma bloğu, ısıyı 16 aşamalı güç dağıtımı alt sisteminden uzaklaştırıyor.

Prime TRX40-Pro, PCIe 4.0 x4 bant genişliğine ayarlı üç adet M.2 yuvası içeriyor. Çok büyük video dosyalarıyla çalışan içerik üreticiler, kurgu sırasında giriş çıkış bant genişliği ve kesintisiz video oynatma elde etmek için birden fazla NVM Express® (NVMe) aygıtıyla RAID dizisi oluşturabiliyor.

Tüm teknik detaylar, aşağıda paylaşmış olduğum tablodan görüntüleyebilirsiniz.