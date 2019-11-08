Donanım
ASUS, AMD Ryzen destekleyen TRX40 serisi anakartları duyurdu!
Asus, yayınladığı basın bülteni itibariyle yeni nesil ÂMD Ryzen Threadripper destekleyen anakartlarının duyurusunu gerçekleştirdi.
İlginizi çekebilir: Asus Zenfone 6, Android 10 güncellemesine kavuştu!
Asus’un anakartları, ROG Zenith, ROG Strix ve ASUS Prime modelleri itibariyle, gelişmiş performans optimizasyonu, yeni nesil bağlantı seçenekleri ve daha fazlasını getiriyor.
Hem oyuncular hem de üst seviye iş çözümleri için birebir!
ROG Zenith 2 Extreme, tüm sınırları zorlamayı seven kullanıcı ailesi için birebir ve eşsiz dinamikler oluşturmaya geliyor. 16 aşamalı işlemciye gücünü veren VRM’ler, fanlı soğutma blokları ve RGB severler için LiveDash OLED; anakarta dahil edilen donanım parçaları arasında.
ROG Strix TRX40-E Gaming, isminden anlaşılacağı üzere yine Zenith serisine benzer özelliklerle fakat yazılım tarafında özelleştirmeler yaratılabiliyor.
ASUS Prime TRX40-Pro, daha çok profesyonel iş çözümleri ve temeli sağlam tutmayı isteyen kullanıcıları için önerilen üstün bağlantı seçenekleri çevresel ses desteğiyle taçlandırılmış. Realtek’in S1220 ses kodeklerini kullanan firma, daha yüksek ses için DTS X:Ultra desteği mevcut kulaklıklar ve hoparlörler için etkileyici bir 3D çevresel ses deneyimi sağlıyor.
ROG Zenith II Extreme: Tüm sınırları zorlamak isteyen kullanıcılar için geliştirildi!
ROG Zenith II Extreme, 3. Nesil Threadripper işlemcilerin çekirdek ve bellek saat hızlarının sınırlarını zorlamak isteyen profesyonel kullanıcılar ve oyunseverler için ideal bir anakart olarak dikkat çekiyor.
Gelişmiş 16 güç aşamalı VRM tasarımına sahip olan Zenith II Extreme, en ileri seviyedeki hız aşırtma denemelerinin bile üstesinden gelebiliyor. Zenith II Extreme’nin ana VRM soğutma bloğu iki yarı pasif fan kullanıyor. Sadece ihtiyaç duyulduğu zaman çalışmaya başlayacak kadar akıllı olan bu fanların her biri Fan Xpert 4 aracı tarafından kontrol edilebiliyor.
USB hızındaki tüm yenilikler de Zenith II Extreme’de yer aldığından anakart en yeni çevre birimlerine hazır olarak geliyor. Arka panelde 10 Gbps işlem hacmine sahip yedi adet USB 3.2 Gen 2 girişi yer alıyor. Daha da önemlisi, kartta 20 Gbps bant genişliğine sahip süper hızlı USB 3.2 Gen 2×2 Type-C bağlantısı da bulunuyor.
Ayrıca, ön panelde bir çift USB 3.2 Gen 2, dört adet USB 3.2 Gen 1 girişi ve üç adet de USB 2.0 başlığı yer alıyor.
ROG Strix TRX40-E Gaming: Tüm kontrolü elinize alın
ROG Strix TRX40-E Gaming, ileri seviye performansa sahip bir anakart. Tüm bu gücü, olağanüstü özelleştirme seçenekleri ve 1.3 inç LiveDash OLED ekran ile standart ATX biçimine sığdırmayı da başarıyor.
M.2 soğutma bloğu ve ses devresi korumalarına uzanan çarpıcı açılı tasarımı sayesinde çoğu kısmı kapalı bir yapıya sahip olan anakart, bu sayede RGB LED aydınlatmanın her tonunda mükemmel bir görünüm sunuyor.
Kart ayrıca, depolama aygıtları ve çevre birimleri için de birçok farklı seçenek sunuyor. Her biri dörder PCIe 4.0 veri yoluna bağlı olan üç adet M.2 soketi ve sekiz SATA girişi kartın kenarını süslüyor. Arka kısımda ise 10 Gbps bant genişliğine sahip, biri Type-C türünde sekiz USB 3.2 Gen 2 girişi yer alıyor. Bunlara ek olarak dört adet de USB 2.0 Type-A girişi bulunuyor. Strix TRX40-E Gaming, standart fan başlıklarına ek olarak hem AIO hem de özel döngülere sahip soğutma sistemleri için özel başlıklar sunuyor.
Yeni kart, üç adet de ağ kontrolcüsü içeriyor. Kartta Intel AX200 Wi-Fi 6 adaptörü ve Bluetooth 5 bağlantısına ek olarak, 2.5 Gbps Realtek Ethernet kontrolcüsü ve Intel I211-AT Gigabit Ethernet kontrolcüsü yer alıyor. Strix TRX40-E Gaming, ses deneyimi içinse SupremeFX S1220 ses codec’i ve DTS Sound Unbound desteği sunuyor.
ASUS Prime TRX40-Pro: Tüm 3. Nesil Threadripper modelleri için profesyonel altyapı!
Prime TRX40-Pro, video kurgulama ve 3D render alma gibi çok sayıda çekirdeğe sahip işlemcilerden yararlanan yaratıcı iş yükleriyle çalışan profesyonel kullanıcılar ve bilgisayar tutkunları için güvenilir bir altyapı sunuyor.
Kartın sade ve futuristik tasarımına katkıda bulunan fırçalanmış alüminyum VRM soğutma bloğu, ısıyı 16 aşamalı güç dağıtımı alt sisteminden uzaklaştırıyor.
Prime TRX40-Pro, PCIe 4.0 x4 bant genişliğine ayarlı üç adet M.2 yuvası içeriyor. Çok büyük video dosyalarıyla çalışan içerik üreticiler, kurgu sırasında giriş çıkış bant genişliği ve kesintisiz video oynatma elde etmek için birden fazla NVM Express® (NVMe) aygıtıyla RAID dizisi oluşturabiliyor.
Tüm teknik detaylar, aşağıda paylaşmış olduğum tablodan görüntüleyebilirsiniz.
|Model
|ROG Zenith II Extreme
|ROG Strix TRX40-E Gaming
|Prime TRX40-Pro
|CPU
|3. Nesil Ryzen™ Threadripper™ işlemciler için AMD sTRX4 Soket
|Yonga seti
|AMD TRX40 Yonga Seti
|Biçim
|EATX
|ATX
|ATX
|Bellek Yuvaları /
Maksimum Kapasite
|8 DIMM / 256GB DDR4
|8 DIMM / 256GB DDR4
|8 DIMM / 256GB DDR4
|Birden Fazla GPU Desteği
|3 YOLLU SLI/CFX
|2 YOLLU SLI/CFX
|2 YOLLU SLI/CFX
|Genişleme Yuvaları
|PCIe 4.0 x16
|4
|3
|3
|PCIe 4.0 x4
|0
|1
|1
|SATA 6Gb/s
|8
|8
|8
|M.2
Miktar x Maks. Uzunluk (Mod)
|5
|3
|3
|2 x 22110
(PCIe 4.0 + SATA modları)
|1 x 22110
(PCIe 4.0 + SATA modları)
|1 x 22110
(PCIe 4.0 + SATA modları)
|3 x 2280(PCIe 4.0)
|2 x 22110(PCIe 4.0)
|2 x 22110(PCIe 4.0)
|USB 3.2 Gen 2×2
|1
|Yok
|Yok
|USB 3.2 Gen 2 ön panel bağlantısı
|2
|1
|1
|USB 3.2 Gen 2
|1 x Type-C™ ve 6 x Type-A
|1 x Type-C™ ve 7 x Type-A
|1 x Type-C™ ve 3 x Type-A
|USB 3.2 Gen 1
|8
|4
|10
|Ethernet
|Aquantia®AQC-107 10G LAN
Intel®I211AT
|Realtek®2.5G LAN
Intel®I211AT
|Intel®I211AT
|Aquantia® AQC-107 10G Ethernet
|Realtek 2.5G Ethernet
|Yok
|Kablosuz / Bluetooth
|Intel® Wi-Fi 6 AX200
2×2 MU-MIMO 802.11 a/b/g/n/ac/ax çift frekans bandı desteği 2.4/5 GHz
|Intel® Wi-Fi 6 AX200
2×2 MU-MIMO 802.11 a/b/g/n/ac/ax çift frekans bandı desteği 2.4/5 GHz
|Yalnızca Wi-Fi E anahtarı
|Bluetooth v5.0
|Bluetooth v5.0
|Ses Codec
|SupremeFX S1220
|SupremeFX S1220
|Realtek S1220
|Ses Efektleri
|DTS® Sound Unbound
Sonic Studio III
Sonic Radar III
Sonic Studio Virtual Mixer
|DTS® Sound Unbound
Sonic Studio III
Sonic Radar III
Sonic Studio Virtual Mixer
|DTS : X® Ultra
|Su Pompası Başlığı
|2
|1
|1
|M.2 soğutma çözümleri
|Alüminyum M.2 soğutma bloğu koruması
DIMM.2 soğutma bloğu
|Alüminyum M.2 soğutma bloğu koruması
|Alüminyum M.2 soğutma bloğu koruması
|Aura Aydınlatma Kontrolü
|Evet
|Evet
|Evet
|4 pim RGB Başlığı
|2
|2
|2
|Adreslenebilir Gen 2 RGB Başlığı
|2
|2
|2
|LiveDash OLED
|Evet (1.77″ / renkli)
|Evet (1.3″)
|Yok
Donanım
AMD Ryzen mobil işlemcileri ve Vega grafik birimleri – Neler sunuyorlar?
AMD Ryzen mobil işlemcileri ve onunla beraber gelen Vega grafik birimlerini son dönemde sıkça görür olduk. Şirketin geçtiğimiz yıllarda masaüstü PC’ler için yapmış olduğu Ryzen atağı sonrası, dizüstü bilgisayar modelleri için geliştirilen mobil modeller de ciddi bir gelişim gösterdi. Ayrıca eski dönemde AMD Ryzen işlemcili dizüstü modellerini nadiren görebiliyorken bugün Acer, HP ve Lenovo gibi markaların Ryzen işlemcili laptop modelleri satışta.
AMD Ryzen mobil işlemcileri kendi aralarında nasıl ayrılıyor?
Aynı masaüstü Ryzen işlemcilerinde olduğu gibi mobil modeller de Ryzen 3, Ryzen 5 ve Ryzen 7 olarak sınıflanıyorlar. Tahmin edebileceğiniz gibi Ryzen 3 ailesi, uygun fiyatlı giriş seviyesi dizüstü bilgisayarlar için geliştirilmiş olan bir seri. Ryzen 5 fiyat performans odaklı yapısıyla öne çıkarken, Ryzen 7 ise dizüstü bilgisayarından en yüksek performansı isteyen kullanıcılar için sıralanıyor.
İşlemcilere gömülü olarak gelen Vega grafik birimleri ise kendi arasında Vega 3, Vega 6, Vega 8, RX Vega 10 ve RX Vega 11 olarak sıralanıyor.
Üretim teknolojisi noktasında şu an işlemciler 12 nm ve 14 nm olarak sınıflanıyor. AMD Ryzen 2000 serisi işlemciler 14 nm üretim süreciyle gelirken, AMD Ryzen 3000 serisi daha yeni ve verimli olan 12 nm üretim teknolojisinden faydalanıyor.
AMD Ryzen 3 mobil işlemci modelleri ve özellikleri
AMD Ryzen 3 modellerine baktığımızda 2 çekirdek/ 4 izlek veya 4 çekirdek/ 4 izlek yapısını sunan farklı modeller görüyoruz. Bu noktada karşımıza çıkan modeller şöyle:
- AMD Ryzen 3 2200U – Radeon Vega 3 GPU
- AMD Ryzen 3 2300U – Radeon Vega 6 GPU
- AMD Ryzen 3 3200U – Radeon Vega 3 GPU
- AMD Ryzen 3 3300U – Radeon Vega 6 GPU
Yukarıda sıralamış olduğumuz Ryzen 3 mobil işlemciler uygun fiyat, verimlilik ve taşınabilirlik odaklı. Zaten modellerin sonundaki U takısından da bunu anlayabilmek mümkün. Biraz önce belirttiğimiz gibi bu işlemciler modele göre 2 çekirdek/4 izlek veya 4 çekirdek/4 izlek olarak karşımıza çıkıyor. İşlemcilerin tümü sadece 15 W TDP değerine sahip, bu da oldukça verimli oldukları anlamına geliyor.
Ryzen 3 modelleriyle birlikte gelen Vega 3 ve Vega 6 GPU‘ları arasındaki temel fark ise çekirdek sayısı. Zira Vega 3 adı gibi üç çekirdekli bir yapıdayken, Vega 6 modelinde altı çekirdekli bir yapı söz konusu. Her iki GPU da 1200 MHz frekans hızında çalışıyor. Ryzen 3 ailesiyle gelen Vega grafik birimi 4K film izleme, basit Photoshop işlemleri ve diğer günlük kullanım için oldukça yeterli.
Konu oyun olduğunda ise tabii ki AAA türü oyunlar için pek yeterli değiller. Ancak modele göre LoL ve CS:GO gibi e-spor oyunlarını çözünürlük ve grafik kalitesini ayarlayarak oynayabilmek mümkün. Tabii ki eğer sözünü ettiğimiz dizüstü bilgisayarında Ryzen 3 ile beraber harici bir ekran kartı yer alıyorsa, sözünü ettiğimiz oyun performansında artış görülüyor.
AMD Ryzen 5 mobil işlemci modelleri ve özellikleri
Ryzen 5 mobil işlemci ailesi, aynı masaüstü işlemci modellerinde olduğu gibi fiyat performans oranıyla öne çıkıyor. Zira Ryzen 5 mobil işlemcileriyle birlikte uygun fiyat etiketinde yüksek performans sunan Acer Nitro 5 gibi dizüstü bilgisayarları daha önce incelemiştik.
Ailenin çekirdek yapısına baktığımızda modellere göre 4 çekirdek/8 izlek veya 8 çekirdek/8 izlek yapısında işlemcilerin olduğunu görüyoruz. Güç tüketiminde ise U takılı modellerde yine 15W TDP bulunurken, H takılı ve daha yüksek performans odaklı modellerde 35W TDP yer alıyor. Bu da aslında ailenin, benzer Intel işlemcilere göre yine daha verimli ve fiyat olarak da daha avantajlı bir konumda olduğunu gösteriyor.
AMD Ryzen 5 mobil işlemci modelleri şu şekilde sıralanıyor:
- AMD Ryzen 5 2500U – Radeon Vega 8 GPU
- AMD Ryzen 5 2600H – Radeon Vega 8 GPU
- AMD Ryzen 5 3500U – Radeon Vega 8 GPU
- AMD Ryzen 5 3550H – Radeon Vega 8 GPU
Fark edebileceğiniz üzere Ryzen 5 mobil işlemci ailesinde Vega 8 GPU‘su yer alıyor. Sekiz çekirdekli bir yapıda olan bu GPU’nun çalışma frekansı ise 1200 MHz.
AMD Ryzen 7 mobil işlemcileri ve özellikleri
AMD Ryzen mobil işlemcileri arasında en performanslı aile olan Ryzen 7 modelleri, karşımıza 4 çekirdek/8 izlek yapısında çıkıyor. İşlem performansının yanı sıra Ryzen 7 modellerinde yer alan RX Vega 10 ve RX Vega 11 GPU‘larıyla birlikte grafik performansı da bir hayli etkileyici. Zira yapılan testlerde RX Vega 10 GPU‘suyla dahi 1080p Full HD çözünürlük ve normal grafik ayarlarında GTA V‘i 30 FPS‘in üzerinde oynayabilmek mümkün. Bu performansın dahili grafik birimiyle gördüğünü unutmamak gerek.
AMD Ryzen 7 mobil işlemcileri şu şekilde sıralanıyor:
- AMD Ryzen 7 2700U – Radeon RX Vega 10 GPU
- AMD Ryzen 7 2800H – Radeon RX Vega 11 GPU
- AMD Ryzen 7 3700U – Radeon RX Vega 10 GPU
- AMD Ryzen 7 3750H – Radeon RX Vega 10 GPU
GPU tarafına Vega 10 modelleri 10 çekirdek bir yapıda karşımıza çıkarken, Vega 11’de ise 11 çekirdek bulunuyor. GPU’ların frekans hızı ise 1300 MHz ila 1400 MHz arasında değişiyor.
AMD Ryzen mobil işlemcileri – Hangi teknolojileri barındırıyorlar?
Radeon Vega grafik birimiyle gelen ikinci jenerasyon AMD Ryzen mobil işlemcileri, taşınabilir cihazlarda ihtiyaç duyulan yüksek performansı vadediyor. Burada çoklu işlem performansı, video kurgulama, 4K film stream etme gibi işlemler öne çıkıyor. Rekabet noktasında ise şirketin belirttiğine göre AMD Ryzen 7 3700U, medya düzenlemeyi Intel Core i7-8550U’dan %29’a kadar daha hızlı yaparken, AMD Ryzen 5 3500U ise web sayfalarını Intel Core i5-8250U’dan %14’e kadar daha hızlı yükleyebiliyor.
Sözünü ettiğimiz mobil işlemciler, 4K çözünürlükle birlikte HDR ve Radeon FreeSync 2 teknolojilerini destekliyor. HDR desteğiyle buna uygun filmleri, kristal netliğinde görüntü kalitesi ve renk kontrastı ile görebiliyorsunuz. FreeSync 2 ise bildiğiniz gibi direkt olarak oyuncuları ilgilendiren bir teknoloji. Bu teknolojiyle birlikte GPU ve ekran arasındaki tazeleme hızı uyumsuzluğu dengelenerek, görüntü yırtılmalarının önüne geçiliyor ve daha akıcı bir görüntü elde ediliyor.
AMD Ryzen mobil işlemcileri pil ömrü konusunda da iddialı. AMD SmartShift teknolojisi, işlemci ve grafikler arasındaki güç alışverişini akıllı bir şekilde dağıtıyor ve böylece performanstan ödün vermeden daha uzun bir pil ömrü sağlıyor. Şirketin 3000 serisi Ryzen mobil işlemcilerle birlikte 10 saate kadar bir pil ömrü sunduğunu belirtelim.
Donanım
Corsair iCUE 465X RGB tanıtıldı!
Corsair iCUE 465X RGB akıllı kasa tanıtıldı. Kasa siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı seçeneğiyle satışa sunulacak.
İlginizi çekebilir: Samsung, Galaxy S ve Galaxy Note serilerini birleştirebilir!
Corsair iCUE 465X RGB özellikleri
Yan ve ön tarafında 4 milimetre kalınlığında cam paneller olan kasanın içinde üç adet Corsair LL120 RGB PWM fana yer verilmiş. Kullanıcılar kasayla beraber gelen aydınlatma kontrolcüsü ve iCUE yazılımıyla RGB ışıklandırmaları istedikleri gibi ayarlayabilirler.
Kullanıcılar RGB fanları ayrı ayrı kontrol edebilecekler. 1,500 RPM‘e kadar ulaşabilen kasanın güçlü soğutma sistemi de ısınma sorunun önüne geçecek. iCUE yazılımı ve aydınlatma kumandasıyla; fanlar, DRAM ve klavyeler gibi tüm uyumlu araçların RGB aydınlatmaları kontrol edilebilinecek. Aydınlatmalar bilgisayarda oynanan oyunlara uygun tepkiler de verebilecekler.
Kasada üç RGB fan dışında altı adet 120 mm çapındaki fan da bulunuyor. Kasa bu sayede oyunculara şık görünümünün yanı sıra Direct Airflow Path adını verdiği güçlü bir soğutma sistemi de sunuyor. 360 mm çapındaki radyatör de dahil olmak üzere birden fazla radyatörü destekleyebilen geniş iç bölüm de bu amaca hizmet ediyor.
Bunların yanı sıra kasada; ikisi 3,5 inç HDD, dördü 2,5 inç SSD olmak üzere altı adet sürücü yuvasına yer verilmiş. Ayrıca öndeki, tavandaki ve döşemedeki üç çıkarılabilir toz filtresi sayesinde kasanın daha uzun süre temiz kalması amaçlanmış. Kablo yönlendirme kanalları ve bağlantı noktalarıyla da bilgisayara daha düzenli ve profesyonel bir görünüm kazandırılması hedeflenmiş.
Türkiye’deki satış fiyatı henüz belli olmayan kasa, kasım ayının ortalarında piyasaya çıkacak.
Donanım
Lenovo, dünyanın ilk 5G destekli dizüstü bilgisayarını tanıttı
Lenovo, bu hafta Tayvan’da gerçekleşen Computex fuarında dünyanın ilk 5G destekli dizüstü bilgisayarını tanıttı.
İlginizi çekebilir : MediaTek 5G yonga setini bu ayın sonunda tanıtacak!
‘Limitsiz’ dizüstü bilgisayar 5G destekli
Özellikle mobil platformlarda firmalar cihazlarında 5G desteğini sunma konusunda yarış içerisindeler. Lenovo’da 5G teknolojisini, ‘Limitsiz’ kod adlı dizüstü bilgisayarına getiriyor. Computex Tayvan fuarında tanıtımını yaptığı dizüstü bilgisayar Qualcomm işbirliği ile 2020 yılında satılması planlanıyor. Intel’in akıllı telefon ve uyumlu bilgisayar parçalarında 5G sisteminden çekilmesinin ardından Lenovo, yeni bilgisayarında Qualcomm Snapdragon 8CX işlemcisini kullanacak. Bu işlemci ile beraber gelen 5G modem, yüksek veri transferine ( 2Gbps ) olanak sağlayacak. Ayrıca 5G erişiminin sağlanamadığı durumlarda dizüstü bilgisayar 4G şebeke hizmetinden de yararlanabilecek.
Bilgisayarın özellik kısmına geldiğimizde ise cihaza güç verecek Snapdragon 8CX 7nm işlemcisi 2.8 Ghz frekansında çalışacak. Bu işlemci Intel Core i5-8250U ile piyasada rekabet edecek seviyedeyken, PCMark10 sentetik test sonuçlarına göre 8CX Microsof Edge ve Word gibi basit uygulamalarda rakibinin önünde. Cihazın RAM kapasitesi 16 GB olarak belirlenmiş. Batarya süresi noktasında ise Qualcomm ekran-pil ömrü noktasında ‘Limitsiz’ kod adlı bilgisayarda 20 saate kadar deneyim sunacak. Hem tablet hem bilgisayar formatında olan cihazın giriş çıkış noktalarında kulaklık sağ tarafta bulunurken sol tarafında ise USB Type-C şarj noktası olacak.