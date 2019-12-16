Donanım
TRX40 AORUS Xtreme | Sanat eseri gibi anakart!
TRX40 AORUS Xtreme AMD’nin yeni nesil Threadripper işlemcileri için geliştirilen özel bir kart olarak ofisimize geldi.
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AMD TRX40 yonga setini kullanan ve 3. nesil Ryzen Threadripper işlemcileri için özel olarak geliştirilen TRX40 AORUS XTREME, piyasada bulabileceğiniz en donanımlı TRX40 anakartlardan biri konumunda. Kurulabilecek en güçlü masaüstü sistemleri için geliştirilen 3. Nesil Threadripper işlemciler, 24 çekirdek 48 izlekli Threadripper 3960X ve 32 çekirdek 64 izlek sunan Threadripper 3970X modelleri ile geliyor. Bu en güçlü masaüstü sistemi için ise en donanımlı Aorus anakartını görmekteyiz.
Soğuk mu sğuk anakart
TRX40 AORUS XTREME, 16 + 3 yapıdaki dijital VRM güç beslemesi ile yeni Threadripper işlemcileri tam performansta çalıştırabiliyor. Aynı zamanda bu güçlü sistemin soğuması için özellikle çalışmalar yürüten Gigabyte mühendisleri, termal dizayn noktasında ders niteliğinde bir anakart üretmeyi başarmış.
Arka tarafında nanı karbon bir plaka kullanılan TRX40 AORUS XTREME modelinin ön yüzünün tamamında ise alüminyum bloklar dikkat çekiyor. 8 mm kalınlığında ısı boruları ve havalandırma yapraklarıyla etkili bir soğutma sağlayan üründe 3 kat genişletilmiş PCIe 4.0 destekli M.2 yuvaları da özel bir koruma ile serin kalması sağlanıyor. TRX40 yonga setini özel bir fan ve bloklar ile korunduğunu da görmekteyiz. Aynı zamanda bu blokların altında bulunan termal pedler de ısı geçişlerini kolaylaştırarak ısıdan kaynaklı sorunların hiç yaşanmamasını sağlayabiliyor.
Bol bol bağlantı sunan TRX40 AORUS Xtreme
Bu sayede 32 dereceye varan bir daha soğuk çalışma imkanı sunan Gigabyte, en büyük kozu olan serin çalışabilme konusunda TRX40 Aorus Extreme ile deyim yerinde ise bir başyapıt ortaya koymuş.
Bağlantı tarafına gelecek olursak üzerinde tamamı USB 3.2 arayüzüne sahip 7 Tip A, 1 adet de Tip C portu sunan kartta aynı zamanda 2 adet 10 Gbit hız destekleyen RJ45 lan girişleri bulunuyor. Sunucu sınıfı Intel X550-AT2 modemini kullanan anakartta 2.4 Gbit hızına çıkabilen yeni nesil Wi-Fi 6 kablosuz bağlantı ve Bluetooth 5.0 arayüzü destekleniyor.
Bu kadar üst seviye ve profesyonel bir anakartta sese de önem veren Gigabyte tarafı, Realtek ALC1220-VB kodeği, ESS SABRE 9218 dijitalden analoğa dönüştürücü ve odyofili sınıfı kapasitörler kullanıyor. Ses jak bağlantılarını da altın kaplama olarak hazırlanan bu modelde ses konusunda da en iddialı sonuçları sunabiliyor. TRX40 AORUS XTREME aynı zamanda DTS:X Ultra desteğiyle 3 boyutlu çevresel ses desteği de sağlıyor.
Güçlü ve dayanıklı
Bu kadar özelliğin yanı sıra güçlü bir kart da ortaya koyan Gigabyte, ultra dayanıklı PCIe korumaları, daha dayanıklı ve esnemeyen bir PCB tasarımı, ATX pinlerinin ise çok daha sağlam olması şeklinde ayarlanmış.
Anakart üzerindeki bağlantı tarafında da oldukça dolu dolu hazırlanan TRX40 AORUS XTREME modeli 24 pinlik ana ATX güç bağlantısının yanı sıra 2 adet 8 pin CPU güç bağlantısı ile geliyor. 4 adet RGB LED bağlantısı, 10 x SATA 6Gb/s bağlantı ve 4 adet M.2 ssd bağlantısı gibi detaylar ile gelen kartta 1 adet USB 3.2 Tip C, 2 adet USB 3.2 ve 1 adet de USB 2.0 bağlantı girişleri yer alıyor.
Üzerinde yer alan 4 adet M.2 bağlantısının yetmemesi durumunda özel soğutma sistemine sahip AORUS Gen4 Adaptor’ünü kullanabileceğiniz kartta böylece toplamda 8 adet PCIe 4.0 arayüzünü kullanabilen M.2 SSD bağlantısına çıkabilirsiniz.
Sonuç olarak TRX40 AORUS XTREME, AMD’nin 3. nesil ve dünyanın en güçlü Threadripper işlemcilerine yakışacak PCIe 4.0 başta olmak üzere tüm yeni nesil teknolojilerin ve geliştirmelerin derlendiği tam manasıyla kusursuz bir anakart modeli olarak hazırlanmış. Hız aşırtma işlemlerini gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz model olarak karşımıza çıkıyor.
Donanım
Televizyon gibi monitör! | ROG Strix XG438Q (43 inç, 4K, HDR, 120 Hz)
ROG Strix XG438Q monitör incelemesiyle karşınzıdayız. 43 inç boyutundaki 4K HDR destekli devasa monitör olan XG438Q, 120 Hz 4 ms panelle tam bir televizyon olarak karşımıza çıkıyor.
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ROG Strix XG438Q özellikleri
Büyük, çok büyük bir oyuncu monitörü olan XG438Q, akıcı oyun görüntüleri için 120Hz yenileme hızına sahip 43 inç yansımasız 4K çözünürlüğüyle geliyor. Ayrıca HDR desteğine sahip olan Strix XG438Q, DisplayHDR 600 ve Radeon FreeSync 2 HDR ile HDR teknolojisi ve %90 DCI-P3 profesyonel renk gamı ile yüksek kontrast ve renk performansı sağlıyor.
Kumandalı monitör
Kutudan çıkan kumandası ile rahat bil kullanım vadeden Strix XG438Q bu kumanda üzerinden kaynaklar arasında geçiş ve GameVisual ile GamePlus özelliklerini kullanmamızı sağlıyor. ROG Strix XG438Q’da bulunan iki adet dahili 10 W stereo hoparlör ve özel ASUS SonicMaster teknolojisi zengin ve tatmin edici ölçüde gerçekçi sesler oluşturuyor ancak sesin çoğunluğunun arkaya gidiyor olması biraz sorun yarattığı da açık.
ROG Strix XG438Q, Aura Sync ekosistemindeki bileşenler ve çevre birimleriyle senkronize bir ortam aydınlatması oluşturabiliyor. Böylece diğer Asus birimleriyle ortak bir aydınlatma sağlayabilirsiniz.
Ekranı dörde kadar bölün!
Strix XG438Q resim içinde resim ve yan yana resim desteği bulunan cihazda 43 inç gibi deniş bir alanı dikey ve yatay ikiye bölme, dört farklı kaynaktan dört farklı görüntüyü aktarma sağlayabiliyor.
ROG Strix XG438Q teknik özellikleri
- 43″(109.22cm) 16:9 3840×2160 120Hz 4 ms %90 DCI-P3 HDR-10 ekran
- FreeSync 2 HDR
- 10W x 2 Stereo RMS hoparlör
- 974.58 x 631.31 x 242.19 mm boyut
- 15.3 kg ağırlık
- GamePlus
- GameVisual
- Düşük Mavi Işık
- Adaptive-Sync
- Aura Sync projektör
- 3x HDMI(v2.0)
- 1x DisplayPort 1.4
- 3.5mm PC ses girişi
- 3.5mm kulaklık çıkışı
- 2x USB 3.0 portu
Ürünün tüm detaylarını videoda görebilirsiniz. İyi seyirler…
Donanım
En süper ekran kartı! | ROG Strix GeForce RTX 2080 Super Advanced Edition
ROG Strix GeForce RTX 2080 Super Advanced Edition incelemesi ile karşınızdayız. ROG ailesinin en güçlü ekran kartı olarak kabul edebileceğimiz RTX 2080 Super’in detayları ve oyun testleri bu videomuzda!
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ROG Strix GeForce RTX 2080 Super Advanced Edition özellikle 4K kalitesinde oyunculuk için tam aranan kart kıvamında yer alıyor. Full HD için fazla diyebileceğimiz ROG Strix GeForce RTX 2080 Super Advanced Edition’ın tüm detaylarına göz atıyoruz.
Klasik ROG tasarımı, üstün performans
29.97 x 13.04 x5.41 cm boyutlarında ve 2,7 slot büyüklüğünde olan RTX 2080 Super, özel üretim teknolojileri ile üretiliyor. Auto Extreme adındaki teknoloji ile sadece robotik bir üretim bandından geçen ROG Strix ekran kartları, Max Contact teknolojisiyle beraber soğutma bloğunun ekran kartı işlemcisine direkt olarak temas etmesini sağlıyor. Bu sayede soğutma çözümünde ön plana çıkmayı başarıyor.
Soğutmada sorunsuz
Yukarıda bahsettiğimiz Max Contact teknolojisinin yanı sıra eksen teknolojili özel fanlar kullanan bu kartta, hava dağılmadan direkt olarak karta düzgün bir şekilde giderek 3 fanlı tasarımıyla kartın serin ve aşırı yüksek sıcaklık değerlerine çıkmadan rahat çalışması sağlanıyor. Özel rulmanı ile sessiz ve toza karşı da dayanıklı olan bu fanlar uzun yıllar boyunca işlevini tam performans olarak yerine getirebilir. 0 dB teknolojisi ile 50 derece ısı altında çalışırken hiçbir şekilde çalışmayan fanlar, normal günlük bilgisayar kullanımlarında bilgisayarın ultra sessiz çalışmasına olanak tanıyor.
Ayrıca kartın üzerindeki Fan Connect II fan bağlantıları ile dilerseniz kasa içerisinde dilediğiniz fanı direkt olarak ekran kartına bağlayarak karta göre çalışmasını sağlıyor ve kasa içerisinde karta göre de bir soğutma sistemi yer almış oluyor.
RTX Super nedir?
Nvidia’nın RTX ailesi ile ışın izleme teknolojisine geçiş yaptığı RTX 20 modelleri, Super serisi ile beraber 2060, 2070 ve 2080 kartlarındaki ışın izleme teknolojisini geliştirerek RTX ailesini daha güçlü hale getiriyor. RTX 20 ailesindeki kartları RTX 20 Super ile güçlendiren ve üretim bandını bu modeller ile devam ettiren Nvidia, fiyat olarak da normal modeller ile benzer fiyatlara Super serisini çıkardı. Bu sayede benzer fiyatlara daha güçlü kartlar almak mümkün.
RTX 2080 Super neler sunuyor?
ROG Strix GeForce RTX 2080 Super Advanced Edition modeli normal RTX 2080’e göre daha fazla cuda çekirdeği, daha fazla RT çekirdeği ve daha yüksek hızda çalışma imkanı sunuyor. 2944 adet olan çekirdek sayısını 3072’e, 46 RT çekirdeğini de 48’e yükselten RTX 2080 Super, 15,5 GBps bellek hızı ve 496 GB/s bant genişliği sunuyor. Aynı zamanda OC modu ile beraber 1860 MHz hızına kadar da çıkarmak mümkün.
ROG Strix GeForce RTX 2080 Super Advanced Edition özellikleri
- 3072 cuda çekirdeği
- 48 RT çekirdeği
- 192 tensor ünitesi
- 8GB bellek
- 15,5 GBps bellek hızı
- 496 GB/s bant genişliği
- 250 watt güç tüketimi
Sonuç olarak ROG Strix GeForce RTX 2080 Super Advanced Edition, daha güçlü ve 4K’da birçok oyunda 60 fps değerini aşan, 1440p’de ise üstün bir performans sağlayabilen bir kart olarak karşımızda. Her ne kadar RTX 2080’i erkenden alanları kızdırmış olsa da yeni ve üstün performanslı bir sistem kullanmak isteyenlerin direkt tercih edebileceği kart olacağı aşikar.
Aksesuar
Babadan oğula Logitech kulaklıkları! | Pro X, G635, G432 ve G332
Logitech G oyuncu markasına ait en popüler oyuncu kulaklık modellerini inceliyoruz.
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Sırasıyla Logitech G332, G432, G635 ve Pro X modellerine ve farklarına baktığımız bu videoda her modelin birbirinden üstün yönlerine göz atıyoruz. Özellikle mikrofon performansını da yansıttığımız videoda farklarını görebilirsiniz.
Logitech G332 özellikleri
Fiyat/performans noktasında oldukça iddialı bir model olan Logitech G332, 3,5 mm kulaklık girişi olan herhangi bir cihaz üzerinde rahatlıkla çalışabilecek formuyla geliyor. Yüksek dB değerlerine rahat çıkabilen kulaklık, uygun fiyatlı ürün arayanlar için en ideal modellerden biri konumunda.
- Yükseklik: 172 mm
- Genişlik: 81,7 mm
- Derinlik: 182 mm
- Ağırlık: (kablo olmadan): 280 g
- Kablo Uzunluğu: 2 m
- Sürücü: 50 mm
- Frekans yanıtı: 20 Hz – 20 kHz
- Empedans: 39 Ohm (pasif), 5000 Ohm (aktif)
- Hassasiyet: 107 dB SPL/mW
- Mikrofon Ses Alış şekli: Kardiyot (Tek yönlü)
- Boyut: 6 mm
- Frekans yanıtı: 100 Hz – 20 kHz
Logitech G432 özellikleri
Logitech G432, tasarım olarak G332’ye fazlasıyla benziyor olsa da kutu içeriğinden çıkan DAC ile 7.1 çevresel ses desteği sunarak ayrışıyor. Bu sayede G432 modelini hem USB hem 3,5 mm girişleri ile kullanabilir forma getirebilirsiniz. DTS Headphone X: 2.0 ile oyun sırasında düşmanların nereden geldiğini rahatlıkla duyacaksınız.
- Yükseklik: 172 mm
- Genişlik: 81,7 mm
- Derinlik: 182 mm
- Ağırlık: (kablo olmadan): 280 g
- Kablo Uzunluğu: 2 mSürücü: 50 mm
- Frekans yanıtı: 20 Hz – 20 kHz
- Empedans: 39 Ohm (pasif), 5000 Ohm (aktif)
- Hassasiyet: 107 +/-3 dBMikrofon Ses Alış şekli: Kardiyot (Tek yönlü)
- Boyut: 6 mm
- Frekans yanıtı: 100 Hz – 20 kHz
Logitech G635 özellikleri
Lightsync RGB desteğiyle tam bir oyuncu kulaklığı formunda olan Logitech G635, üzerindeki makro tuşlar sayesinde kolay değişiklikler yapabiliyor. Dahili DTS Headphone X: 2.0 desteğine sahip olan G635’i hem USB hem 3,5 mm kulaklık girişi ile kullanılabilir. Üzerindeki renkleri ve tüm kontrollerini de Logitech G Hub üzerinden yapabilirsiniz.
- Yükseklik: 188 mm
- Genişlik: 195 mm
- Derinlik: 87 mm
- Ağırlık (kablosuz): 344 g
- PC Kablo Uzunluğu: 2,8 m
- Mobil Kablosu Uzunluğu: 1,5 mSürücü: 50 mm (PRO-G)
- Frekans yanıtı: 20 Hz – 20 kHz
- Empedans: 39 Ohm (pasif), 5000 Ohm (aktif)
- Hassasiyet: 93 dB SPL/mWMikrofon Ses Alış şekli: Kardiyot (Tek yönlü)
- Boyut: 6 mm (Mic+)
- Frekans yanıtı: 100 Hz – 10 KHz
Logitech Pro X Headset özellikleri
Tam bir profesyonel oyuncu kulaklığı olup e-spor dünyasında fazlasıyla tercih edilen bir konumda olan Logitech Pro X, Blue Voice destekli mikrofonu ile kusursuz bir ses sunabiliyor. Yayıncıların da ekstra bir mikrofona ihtiyaç duymadan rahatlıkla yayın yapabilmelerini sağlıyor.
- Çatal: Alüminyum
- Kafa bandı: Çelik
- Kulak ve baş pedleri: Hafızalı Suni Deri Köpük
- Ekstra kulak süngerleri: Hafızalı Köpük Kaplama
- Uzunluk: 138 mm
- Genişlik: 94 mm
- Yükseklik: 195 mm
- Ağırlık (kablosuz): 320 g
- PC Kablo Uzunluğu: 2 m
- Mobil Kablosu Uzunluğu: 1,5 m
- Bilgisayar ayırıcısı: 120 mm
- Sürücü: Karma örgülü PRO-G 50 mm
- Mıknatıs: Neodimyum
- Frekans yanıtı: 20 Hz – 20 kHz
- Empedans: 35 ohm
- Hassasiyet: 1 mW ve 1 cm’de 91,7 dB SPL
- Mikrofon Alış Şekli: Kardiyot (Tek yönlü)
- Tür: Elektret Kondansatörü
- Boyut: 6 mm
- Frekans yanıtı: 100 Hz – 10 KHz