HİLELİ MONİTÖR – Gigabyte AORUS CV27F (VIDEO)

Gigabyte AORUS CV27F inceleme videomuzda, oyunculara yönelik özelliklerle donatılan modele yakından bakıyoruz. Bakalım model neler sunuyor?

Gigabyte AORUS CV27F oyuncu dostu özellikleri

Bu modelde diğer monitörlerde pek görmeye alışık olmadığımız bazı özellikler var. Örneğin OBS Sidekick yazılımı sayesinde, normalde monitörün fiziksel kontrol tuşu ile çok da konforlu olmayan bir şekilde ayar yapıyorken, direkt yazılım üstünden monitörün tüm özelliklerini değiştirebiliyoruz.

Ürünün en ilginç noktalarından biri Crosshair özelliğini sunması. Bu sayede CS:GO gibi oyunlarda AWP gibi silahlarda görünmeyen nişangahı görünür kılabiliyorsunuz. Gigabyte bunun “legal” olduğunu belirtiyor ve herhangi bir problem olmayacağını söylüyor. Ancak tabii ki etik açıdan değerlendirme size kalmış.

Cihazın oyuncu dostu öne çıkan diğer özellikleri ise “Aim Stabilizer” ve gürültü engelleyici mikrofon özelliği. Aim Stabilizer sayesinde hareketli geçişler esnasında oluşan bulanıklık ortadan kaldırılıyor ve daha net bir görüntü elde ediliyor. Mikrofon özelliği ise arkadaşlarınızla konuşurken ortam sesini kapatıyor ve böylece sadece sizin sesinizin karşı tarafa aktarılması sağlanıyor.

Teknik özellikler ne durumda?

27 inç boyutlu modelde 1080p Full HD çözünürlük sunuyor. Bir oyuncu monitörü olduğundan 1 ms tepkime süresinin sunuluyor olması önemli. Ancak bu noktada 165 Hz tazeleme hızının daha vurucu bir özellik olduğu açık. Zira bu sayede yüksek kare hızı alabildiğiniz oyunlarda çok daha akıcı bir görüntü elde edebiliyorsunuz.

Tasarım noktasında model kavisli bir ekran barındırıyor. Öne arkaya ve aşağı yukarı hareket ettirebildiğiniz modelin arkasında, RGB Fusion 2.0 destekli RGB aydınlatmalar bulunuyor. Yazılım desteği sayesinde bu aydınlatmaların modunu veya rengini değiştirebilmek mümkün.