İnceleme
HİLELİ MONİTÖR – Gigabyte AORUS CV27F (VIDEO)
Gigabyte AORUS CV27F inceleme videomuzda, oyunculara yönelik özelliklerle donatılan modele yakından bakıyoruz. Bakalım model neler sunuyor?
Gigabyte AORUS CV27F oyuncu dostu özellikleri
Bu modelde diğer monitörlerde pek görmeye alışık olmadığımız bazı özellikler var. Örneğin OBS Sidekick yazılımı sayesinde, normalde monitörün fiziksel kontrol tuşu ile çok da konforlu olmayan bir şekilde ayar yapıyorken, direkt yazılım üstünden monitörün tüm özelliklerini değiştirebiliyoruz.
Ürünün en ilginç noktalarından biri Crosshair özelliğini sunması. Bu sayede CS:GO gibi oyunlarda AWP gibi silahlarda görünmeyen nişangahı görünür kılabiliyorsunuz. Gigabyte bunun “legal” olduğunu belirtiyor ve herhangi bir problem olmayacağını söylüyor. Ancak tabii ki etik açıdan değerlendirme size kalmış.
Cihazın oyuncu dostu öne çıkan diğer özellikleri ise “Aim Stabilizer” ve gürültü engelleyici mikrofon özelliği. Aim Stabilizer sayesinde hareketli geçişler esnasında oluşan bulanıklık ortadan kaldırılıyor ve daha net bir görüntü elde ediliyor. Mikrofon özelliği ise arkadaşlarınızla konuşurken ortam sesini kapatıyor ve böylece sadece sizin sesinizin karşı tarafa aktarılması sağlanıyor.
Teknik özellikler ne durumda?
27 inç boyutlu modelde 1080p Full HD çözünürlük sunuyor. Bir oyuncu monitörü olduğundan 1 ms tepkime süresinin sunuluyor olması önemli. Ancak bu noktada 165 Hz tazeleme hızının daha vurucu bir özellik olduğu açık. Zira bu sayede yüksek kare hızı alabildiğiniz oyunlarda çok daha akıcı bir görüntü elde edebiliyorsunuz.
Tasarım noktasında model kavisli bir ekran barındırıyor. Öne arkaya ve aşağı yukarı hareket ettirebildiğiniz modelin arkasında, RGB Fusion 2.0 destekli RGB aydınlatmalar bulunuyor. Yazılım desteği sayesinde bu aydınlatmaların modunu veya rengini değiştirebilmek mümkün.
Donanım
Televizyon gibi monitör! | ROG Strix XG438Q (43 inç, 4K, HDR, 120 Hz)
ROG Strix XG438Q monitör incelemesiyle karşınzıdayız. 43 inç boyutundaki 4K HDR destekli devasa monitör olan XG438Q, 120 Hz 4 ms panelle tam bir televizyon olarak karşımıza çıkıyor.
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ROG Strix XG438Q özellikleri
Büyük, çok büyük bir oyuncu monitörü olan XG438Q, akıcı oyun görüntüleri için 120Hz yenileme hızına sahip 43 inç yansımasız 4K çözünürlüğüyle geliyor. Ayrıca HDR desteğine sahip olan Strix XG438Q, DisplayHDR 600 ve Radeon FreeSync 2 HDR ile HDR teknolojisi ve %90 DCI-P3 profesyonel renk gamı ile yüksek kontrast ve renk performansı sağlıyor.
Kumandalı monitör
Kutudan çıkan kumandası ile rahat bil kullanım vadeden Strix XG438Q bu kumanda üzerinden kaynaklar arasında geçiş ve GameVisual ile GamePlus özelliklerini kullanmamızı sağlıyor. ROG Strix XG438Q’da bulunan iki adet dahili 10 W stereo hoparlör ve özel ASUS SonicMaster teknolojisi zengin ve tatmin edici ölçüde gerçekçi sesler oluşturuyor ancak sesin çoğunluğunun arkaya gidiyor olması biraz sorun yarattığı da açık.
ROG Strix XG438Q, Aura Sync ekosistemindeki bileşenler ve çevre birimleriyle senkronize bir ortam aydınlatması oluşturabiliyor. Böylece diğer Asus birimleriyle ortak bir aydınlatma sağlayabilirsiniz.
Ekranı dörde kadar bölün!
Strix XG438Q resim içinde resim ve yan yana resim desteği bulunan cihazda 43 inç gibi deniş bir alanı dikey ve yatay ikiye bölme, dört farklı kaynaktan dört farklı görüntüyü aktarma sağlayabiliyor.
ROG Strix XG438Q teknik özellikleri
- 43″(109.22cm) 16:9 3840×2160 120Hz 4 ms %90 DCI-P3 HDR-10 ekran
- FreeSync 2 HDR
- 10W x 2 Stereo RMS hoparlör
- 974.58 x 631.31 x 242.19 mm boyut
- 15.3 kg ağırlık
- GamePlus
- GameVisual
- Düşük Mavi Işık
- Adaptive-Sync
- Aura Sync projektör
- 3x HDMI(v2.0)
- 1x DisplayPort 1.4
- 3.5mm PC ses girişi
- 3.5mm kulaklık çıkışı
- 2x USB 3.0 portu
Ürünün tüm detaylarını videoda görebilirsiniz. İyi seyirler…
İnceleme
Mesh sistemine ek Wi-Fi menzil attırıcı – TP-Link Deco M3W
TP-Link Deco M3W inceleme videomuzda, TP-Link’in deco sistemlerine entegre olabilen Wi-Fi menzil arttırıcısını inceliyoruz.
TP-Link Deco M3W özellikleri
Şirketin tüm Deco ürünleriyle uyumlu bir Wi-Fi menzil arttırıcı olan model, prizden güç alarak çalışıyor. Modelin üzerinde güç, Wi-Fi ve 2.4 ila 5 GHz bantlarını gösteren bir bilgilendirme LED’i bulunuyor.
Ürününü Deco sisteminize dahil etmek için şirketin iOS ve Android işletim sistemlerinde bulunan TP-Link Deco uygulamasını kullanıyoruz. Evinizdeki Deco sisteminin yetemediği noktalar için yetişen ürün, ek olarak Wi-Fi menzilinin artması görevini görüyoruz.
Teknik özellikler bakımından çift bant desteği sayesinde 2.4 GHz bandında 300 Mbps, 5 GHz bandında ise 867 Mbps bantlara ulaşabiliyor.
İnceleme
Cuma Raporu #78: Xiaomi büyümesi, Atiye dizisi ve dahası
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Cuma Raporu #78 haberleri zaman çizelgesi
00:45 Black Friday konusu
06:51 Xiaomi üçüncü çeyrek sonuçları
11:40 Huawei’den Samsung’u geçeriz açıklaması
15:45 Atiye için ilk fragman
19:26 AirPods üretimi ikiye katlanıyor
21:40 Xiaomi’nin yeni çocuk saati
25:24 Honor V30 ve V30 Pro tanıttı
36:48 Huawei’den servis kampanyası