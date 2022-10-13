Google, Truth Social’ın Google Play Store’a girmesine izin verdi. Google’a göre Donald Trump’ın platformu, uygulamanın artık Google Play kurallarını ihlal etmemesi için gerekli içerik denetleme önlemlerini aldı.

Truth Social, Google’ın o dönemde Play Store’daki uygulamalarla ilgili politikasını ihlal ettiği için Ağustos ayında Google tarafından uygulama mağazasından yasaklanmıştı. Google, fiziksel tehditler ve şiddet çağrıları gibi içeriklerden endişe duymuş ve Truth Social’ın aktif bir moderasyon sistemine sahip olmadığını belirtilmişti. Google’a göre böyle bir sistem Google Play’e erişim sağlamak için gerekliydi. Bu arada, Axios’a göre, Truth Social’ın sorunları çözdüğü söyleniyor, bu da Google’ın artık uygulamaya uygulama mağazasında izin verdiği anlamına geliyor.

Truth Social “sansürsüz deneyim” vadediyor

Truth Social, geçtiğimiz Şubat ayında Apple App Store’da kullanıma sunularak piyasaya sürülmüştü. Ancak Google, Truth Social’ın Play Store’un fiziksel tehdit ve şiddete yönlendirme içeren içerikleri yasaklayan politikalarını ihlal ettiğine dair endişe duyduklarını dile getirerek onay vermemişti.

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Twitter, Facebook ve YouTube Donald Trump’ı 6 Ocak 2021’de ABD Kongre baskını sonrasında şiddete yönelten mesajlar paylaşmakla suçlayarak yasaklamıştı. Bu nedenle Trump, son bir yıldır Truth Social’ın sosyal medyadaki varlığını yeniden kurmak için bir araç haline getirmeye uğraşıyor.

Truht Social ile “merak uyandıran ve sansürsüz deneyim” sözü veren TMTG 2020 başkanlık seçim sonuçları gibi diğer sosyal medya platformlarında tartışılamayan sıcak konulara zemin arayanlara hitap etmeyi amaçlıyor.

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz günlerde bir dönem daha görevi sürdürmek için aday olacağının işaretini vermişti. Donald Trump’ın Cumhuriyetçilerin adayı olarak Demokrat partili Biden’ın karşısına çıkma olasılığı yüksek, ancak henüz bu konuda resmi bir açıklamada bulunmadı.