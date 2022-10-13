Sohbet hizmeti Signal, birkaç ay içinde Android uygulamasında metin mesajlaşmasını desteklemeyi bırakacak. Mesajlaşma servisine göre, metin mesajlaşma kullanıcılar ve uygulama tasarımı için sorunlara neden oldu. Bu özellik önümüzdeki aylarda aşamalı olarak kaldırılacaktır.

Mesajlaşma servisi kararını gerekçelendirmek için birkaç neden gösterdi. Örneğin Signal’e göre SMS protokolü güvenli olmayacak ve SMS yoluyla kullanıcıların meta verileri telekom operatörlerinin eline geçecektir. Mesajlaşma servisine göre, güvenlik eksikliği bu nedenle kendi belirlediği misyonla tutarsız olarak kabul ediliyor.

Signal’e göre, bir mesajın ne zaman servis aracılığıyla gönderildiği ve ne zaman SMS protokolünün kullanıldığı da kullanıcılar için her zaman net değildi. Bu durumun bazı kullanıcıların yüksek maliyetlere maruz kalmasına neden olduğu bildirildi. SMS desteğinin Android uygulamasının kullanıcı arayüzü tasarlanırken de sorunlara neden olduğu bildirildi. Signal şimdi bunu da ortadan kaldırmak istiyor.

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SMS özelliği birkaç ay içinde kalıcı olarak kaldırılacaktır. Signal kesin bir tarih için fazla detay vermedi. Kısa mesajlaşma için Signal uygulamasını da kullanan Android kullanıcıları, önümüzdeki haftalarda kısa mesajlaşma için başka bir uygulama indirmelerini öneren bir uygulama içi bildirim görecekler. Şirket ayrıca bu kullanıcılar için Android uygulamasındaki metin mesajlarının dışa aktarma işlevine de atıfta bulunuyor. iOS kullanıcıları Signal’in nu kısıtlamasından etkilenmiyor çünkü bu mobil işletim sisteminde, SMS trafiği için üçüncü taraf uygulamaları kullanmak mümkün değildir.