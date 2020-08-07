Trump, TikTok ve WeChat’e 45 gün süre verdi!

Amerika Birleşik Devletleri başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada TikTok’u kapatabileceklerini söylemişti. Amerika-Çin gerilimini artıran açıklamanın ardından Trump’tan yeni bir hamle geldi. Perşembe günü imzalanan kararnameyle TikTok ve WeChat’in ABD operasyonlarının satışı için 45 gün süre verildi!

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Donald Trump, TikTok ve WeChat için idari talimat emri verdi!

ABD senatosunun gün içerisinde oy birliğiyle kabul ettiği karar ile TikTok’un kamu cihazlarında kullanılması yasaklanmıştı. Donald Trump’ın idari talimatı ise popüler uygulamanın geliştiricisi olan ByteDance’ı doğrudan etkiliyor. Eğer TikTok ABD operasyonları Amerika merkezli bir şirkete satılmazsa, ByteDance’ın ülkedeki herhangi bir kuruluş ile iş yapması engellenecek. Bu işlemin gerçekleşmesi için ByteDance yönetimine 20 Eylül’e kadar süre verildiği belirtiliyor.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada TikTok’un ABD’nin ulusal güvenliği için önemli bir tehdit oluşturduğu kaydedildi. Hatta uygulamanın Çin hükümetinin başında yer alan Komünist Partisi’ne hizmet ettiği belirtiliyor. Ayrıca Amerika hükümetinin hedefinde olan tek Çin merkezli uygulama TikTok değil. Aynı talimatta WeChat uygulamasının sahibi Tencent için de 45 günlük süre verildiği kaydediliyor. Tencent’in Riot Games ve Epic Games gibi oyun şirketlerinin sahibi olduğu düşünülürse, söz konusu kısıtlama oyun sektörünü ciddi anlamda etkileyebilir.

TikTok yeni gelişme ile ilgili herhangi bir yorumda bulunmazken, Amerika kıtasındaki faaliyetlerini Microsoft’un satın alacağı tahmin ediliyor. Yazılım devi tarafından yapılan açıklamada görüşmelerin başladığı belirtilerek satış işleminin 15 Eylül’e kadar tamamlanmasının planlandığı ifade edilmişti.