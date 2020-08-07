Haber
Trump, TikTok ve WeChat’e 45 gün süre verdi!
Amerika Birleşik Devletleri başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada TikTok’u kapatabileceklerini söylemişti. Amerika-Çin gerilimini artıran açıklamanın ardından Trump’tan yeni bir hamle geldi. Perşembe günü imzalanan kararnameyle TikTok ve WeChat’in ABD operasyonlarının satışı için 45 gün süre verildi!
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Donald Trump, TikTok ve WeChat için idari talimat emri verdi!
ABD senatosunun gün içerisinde oy birliğiyle kabul ettiği karar ile TikTok’un kamu cihazlarında kullanılması yasaklanmıştı. Donald Trump’ın idari talimatı ise popüler uygulamanın geliştiricisi olan ByteDance’ı doğrudan etkiliyor. Eğer TikTok ABD operasyonları Amerika merkezli bir şirkete satılmazsa, ByteDance’ın ülkedeki herhangi bir kuruluş ile iş yapması engellenecek. Bu işlemin gerçekleşmesi için ByteDance yönetimine 20 Eylül’e kadar süre verildiği belirtiliyor.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada TikTok’un ABD’nin ulusal güvenliği için önemli bir tehdit oluşturduğu kaydedildi. Hatta uygulamanın Çin hükümetinin başında yer alan Komünist Partisi’ne hizmet ettiği belirtiliyor. Ayrıca Amerika hükümetinin hedefinde olan tek Çin merkezli uygulama TikTok değil. Aynı talimatta WeChat uygulamasının sahibi Tencent için de 45 günlük süre verildiği kaydediliyor. Tencent’in Riot Games ve Epic Games gibi oyun şirketlerinin sahibi olduğu düşünülürse, söz konusu kısıtlama oyun sektörünü ciddi anlamda etkileyebilir.
TikTok yeni gelişme ile ilgili herhangi bir yorumda bulunmazken, Amerika kıtasındaki faaliyetlerini Microsoft’un satın alacağı tahmin ediliyor. Yazılım devi tarafından yapılan açıklamada görüşmelerin başladığı belirtilerek satış işleminin 15 Eylül’e kadar tamamlanmasının planlandığı ifade edilmişti.
Oyun
PUBG Mobile, 90 FPS desteğini ABD’de sunmaya başlıyor
PUBG Mobile, 60 FPS üzeri destek sunmaya nihayet Çin dışında da başladı. Şimdi Tencent Games, desteklenen cihazlarda oyunun 90 FPS’e kadar oynanabilmesine izin veriyor.
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PUBG Mobile 90 FPS ile oynanabilecek
PUBG Mobile normalde 60 FPS üzeri destekliyordu ancak oynayabilmek için Çin sürümünü indirmek gerekiyordu. Tencent Games, artık kullanıcıları bununla uğraştırmamak adına 90 FPS desteğini ABD’de de sunmaya başladı. Ancak önümüzdeki 1 ay boyunca yalnızca OnePlus cihazlarda bu desteğin verildiğini ekleyelim. Özellikle OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 7T veya OnePlus 7 Pro cihazlarından birine sahip olan kullanıcılar PUBG Mobile‘ı 90 FPS ile sorunsuz oynayabilecek.
Bu sürenin sonunda ABD‘deki bütün PUBG Mobile oyuncuları, 7 Eylül‘den itibaren destekleyen bütün akıllı telefonlarda 90 FPS ile oynayabilecek. Buradaki önemli noktanın 90Hz veya 120Hz ekran tazeleme hızına sahip bir telefon olduğunu hatırlatmakta fayda var. Böylece; Samsung Galaxy S20, Note 20 Ultra veya ASUS Rog Phone II gibi cihazlarla 90 FPS’in keyfi yaşanacak. Desteklemeyen telefonlar, örneğin iPhone şu ana kadar hiçbir modelde 60 Hz‘den fazla tazeleme hızı sunmadığı için PUBG Mobile‘ı 90 FPS‘de oynatamayacak.
OnePlus CEO’su Pete Lau, bu durumdan memnuniyetini dile getirerek, şunları söyledi: “Mobil oyuncuların daha sürükleyici ve daha pürüzsüz bir deneyim aradığını biliyoruz. Dünyanın en çok indirilen mobil oyunlarından biri olan PUBG Mobile ile bu özel 90 FPS deneyimiyle tam da bunu sunuyoruz.”
Tencent Games‘in PUBG Mobile‘da 90 FPS desteğini ABD‘nin ardından özellikle popüler olduğu pazarlarda da kullanıma sunmaya başlayacağı düşünülüyor. Böylece şirket, kullanıcıların oynadığı oyundan aldığı keyfi bir üst noktaya taşıyacak.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Ultra, teknik özellikleri ve tasarımıyla sızdırıldı!
Bu yıl bitmeden Xiaomi, güçlü amiral gemileri ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu cihazlar 11 Ağustos tarihinde resmi olarak tanıtılacak. Cihazların Xiaomi Mi 10 Ultra ve Redmi K30 Extreme Edition olarak adlandırılması bekleniyor. Telefonlar, Xiaomi‘nin 10.yıl kutlamaları ile birlikte kullanıcılara sunulacak.
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Xiaomi Mi 10 Ultra hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Bugün Weibo üzerinden cihazın bazı teknik özelliklerini ortaya çıkaran bir görsel paylaşıldı. Paylaşılan görselde cihazın 8/256 GB, 12/256 GB ve 16/512 GB’lık modellerinin bulunacağı belirtiliyor. Ancak bu modellerin fiyatları hakkında bir bilgi bulunmuyor. Cihazın arka kapak tasarımı ile ilgili de bazı görüntüler bulunuyor. Şirket, telefonun özellikle birinci sınıf malzemeden üretilmesini istediği için arka kapakta seramik veya cam kullanılacağı tahmin ediliyor.
Mi 10 Ultra için arka tarafın görselleştirildiği bir fotoğraf yayınlandı. Bu fotoğrafta geçtiğimiz hafta yayınlanan ve cihazın kabı olduğu tahmin edilen fotoğraf ile oldukça benzer bir tasarım gözüküyor. Her ne kadar etkileyici bir tarafı olsa da tasarım olarak göze büyük geliyor. Telefonun 100x veya 120x dijital zoom yapabilen bir periskop kamerasına sahip olması bekleniyor. Bunun haricinde Snapdragon 865+ 5G ve 120 Hz ekran tazeleme hızı gibi amiral gemilerindeki popüler özellikler de bu cihazda bulunabilir.
Mi 10 Ultra için ortaya atılan bir başka söylenti ise cihazın 100W veya 120W değerinde hızlı şarj ile gelebilecek olması. Ayrıca 55W değerinde kablosuz hızlı şarj da cihazın temel donanımında bulunabilir. 11 Ağustos‘ta tüm bilgileri net bir şekilde özel bir lansmanla öğreneceğiz.
Apple
Microsoft xCloud, iOS cihazlara sunulamayacak!
Yazılım devi Microsoft, üzerinde uzun süredir çalıştığı bulut tabanlı oyun servisi xCloud’u yakın zamanda kullanıma sunacak. Xbox oyunlarını gerçek zamanlı olarak telefon ve tabletlere taşıyan Microsoft xCloud, planlananın aksine iOS işletim sistemini desteklemeyecek!
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Microsoft ve Apple, Project xCloud için karşı karşıya geldi!
Project xCloud olarak adlandırılan servis, Xbox Games Pass Ultimate aboneleri için 15 Eylül’de yayınlanacak. Microsoft’un daha önce yaptığı duyurularda xCloud’un Android ve iOS desteğine sahip olacağı belirtiliyordu. Ancak Microsoft cephesinden gelen yeni açıklama ile Apple cihazlarına verilmesi planlanan destek iptal edildi. Oluşan durumun nedeni ise Apple’ın uyguladığı katı politikalar gibi görünüyor.
Microsoft açıklamasında, “Apple, tüketicileri bulut oyun servisleri ve Game Pass gibi oyun abonelik hizmetlerinden uzaklaştıran bir politika izliyor. Maalesef Xbox Game Pass Ultimate’in bulut oyun vizyonunu App Store üzerinden iPhone ve iOS kullanıcıları ile buluşturamayacağız.“ ifadelerini kullandı. Apple ise bu açıklamayı doğrular nitelikte bir cevap yayınlayarak “canlı akış oyun platformlarının” şirket kurallarına uymadığını ifade etti.