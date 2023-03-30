Türkiye’nin yeri ve milli otomobili Togg büyük merakla bekleniyordu ve dün itibarıyla yapılan kurayla sahipleri belli oldu. Togg’larını teslim alacak kişiler büyük merak içindeyken Togg’un şarj istasyonu ağı olan Trugo’da fiyatlar belli oldu.

Togg’un kısa ve uzun menzilli akıllı cihazlarında kapasiteler menzile oranla değişiklik gösteriyor. Kısa menzilli Togg 52,4 kWh bataryasıyla 314 kilometre yol alabilirken uzun menzilli Togg 88,5 kWh bataryasıyla 523 kilometre yol gidebiliyor.

Trugo’da fiyat sabit

Trugo’da ise şarjın maliyeti belli oldu. kWs başına 180 kW’lık ve 300 kW’lık istasyonlarda birim başına ücret 7,99 lira oldu.

Başka bir deyişle batarya kapasitesi 52,4 kWh olan kısa menzilli 314 kilometre menzile sahip Togg’un Şarj maliyeti Trugo istasyonlarında 418.6 lira olurken kilometre başına harcadığı enerji de 1,33 lira olacak.

88,5 kWs batarya kapasitesi bulunan 523 kilometre uzun menzilli Togg’un da şarj maliyeti 707.1 lira olacak ve kilometre başına harcadığı enerji de 1,35 lira olarak gerçekleşecek.

Kullanım alışkanlıklarına göre değişiklik gösterebilir

Elektrikli araçlarda kilometre başına harcanan enerji fiyatı sürücünün kullanım alışkanlıkları ve dinamiklerine göre değişebiliyor. İçten yanmalı motorlarda da olduğu gibi performanslı kullanımda yakıt fazlalaşırken elektrikli araçlarda da bu durum gerçekleşiyor.

Klima ya da ısıtma sisteminin kullanımı, hava şartları, eğim, yol şartları, sürücünün kullanım alışkanlıkları, aracın lastik donanımına kadar yakıt tasarrufunu olumlu ya da olumsuz etkileyecek pek çok madde bulunuyor.

Optimum kullanımda Togg için kısa menzil en uzun 314 kilometre olurken uzun menzil ise 523 kilometre olarak belirlenmiş. Bu menziller kullanıma ve diğer unsurlara bağlı olarak uzayıp kısalabilir. Bu da kilometre başına harcanan enerji ücretini olumlu ya da olumsuz etkileyebilir.

Yerli elektrikli otomobil markası Togg, ilk modeli T10X’i kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanırken, Trugo markasıyla şarj cihazı kurulumlarını gerçekleştirmeye başladı.

10 ilde şarj cihazı kuruldu

İlk şarj cihazını Bolu’da kuran Trugo, Bursa, İstanbul, Samsun, Sakarya, Düzce, Ankara, Kocaeli, Van ve Denizli’de de kurulumlarını tamamladığını açıkladı.

Verilen bilgiye göre, kendi hizmet noktalarının yanı sıra Shell ile de iş birliği yapan şirket, Shell istasyonlarında da cihaz kurulumlarını sürdürüyor.

İlginizi çekebilir: Togg Kura Çekiliş Sonuçları Açıklandı! Şanslı İsimler Belli Oldu!

Trugo’nun kurduğu istasyonların, tüm elektrikli araç kullanıcıları tarafından kullanabileceği bildirildi.

30 dakikadan daha az sürede dolduruyor

180 kW ve üzeri cihazlarla tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet sunmayı hedefleyen Trugo, bir bataryanın doluluk oranının 30 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80’e ulaşmasını sağlıyor. Cihazlar, yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynakları kullanılıyor.

Mobil uygulamasını da hizmete sunan şirket, kullanıcılara uygulama üzerinden istasyon bulabilme, şarj sürecini takip etme, geçmiş şarj uygulamalarına erişmeye ve şarj ödemesini yapabilme imkanı sunuyor.

Hedef 81 il

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, Türkiye’de ihtiyaç duyulan şarj altyapısı için aralıksız çalıştıklarını belirterek, şarj cihazlarının kurulumlarını farklı bölge ve şehirlerde sürdürdüklerini söyledi.

Karakaş, “Trugo mobil uygulamamız ve web sitemiz de hizmete girdi. 2023 sonunda 81 ilimizdeki kurulumları tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.