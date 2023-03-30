Yerli elektrikli otomobilimiz Togg T10X C-SUV için kura çekimi dün akşam saatlerinde gerçekleşti ve Togg resmen ilk sahiplerini buldu. 20 bin asil kişinin yanı sıra yedekler için de 20 bin kişilik bir kura noter huzurunda gerçekleşti. Peki Togg çekilişini kazanıp kazanmadığınızı nasıl öğrenebilirsiniz? Cevabı bizde.

İşte Togg Kura Sonuçlarını Nasıl Öğrenebileceğinizin Cevabı!

Togg T10X kura çekilişi Togg’un resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlandı. Noter huzurunda yapılan kura çekiminin ardından sonuçlar ve isim listesi duyurudu. Çekiliş özel yayını saat 21:00’de başladı ve 10 dakika kadar sürdü. Saat 22:30’da ise Togg çekiliş listesi sonuçları yayımlandı.

Çekiliş sonuçları listesi asil ve yedekler olmak üzere Togg’un resmi internet sitesinde ve Trumore uygulamasında yayımlandı. Yerli otomobil Togg’un çekiliş süreci asil ve yedek liste olmak üzere 2 adımlı oldu.

Togg çekilişinde 20 bin asil talihlinin yanı sıra, 20 bin kişilik yedek liste de belirlendi. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Çekiliş sonlandığında kazanan kullanıcılar akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak.

Togg’un, websitesi ile Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek T10X’i almaya hak kazanacak.

Teslimat tarihi belirlenirken seçilen T10X konfigürasyonunun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.

Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ödedikleri 60 bin liralık ön ödeme bedeli ise önce kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına, ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.

Togg çekilişleri kapsamında, öncelikle daha pahalı olan V2 donanımlı ve 523 kilometre uzun menzilli T10X’ler Nisan ayından itibaren teslim edilecek. V1 ile V2 donanımlı 314 km standart menzile sahip T10X’lerin teslimatları ise 2023 Temmuz ayında başlayacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Togg için ön sipariş verdiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!