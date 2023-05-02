TRT, uluslararası dijital platformu “tabii” için Beykoz Kundura Fabrikası’nda bir tanıtım gecesi düzenledi. Zahid Sobacı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, platformun birçok özelliği tanıtıldı.

tabii, Türkçe, Arapça, Urduca, İspanyolca ve İngilizce olmak üzere 5 farklı dilde yayın yapacak. Platformda aksiyondan komediye, tarihi dramadan animasyona kadar birçok orijinal içerik yer alacak. Toplamda 184 yeni bölüm ve 30’un üzerinde proje, izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Platformda yer alan orijinal içerikler arasında “Modern Doğu Masalları”, “Koyu Beyaz”, “Son Gün”, “Kapı”, “Hay Sultan”, “Şanzelize Düğün Salonu”, “Derin Mor”, “Mevlana Celaleddin-i Rumi”, “Küçük Dahi İbn-i Sina”, “Akif”, “Şebeke”, “Adalet”, “Aşkımız Yeter”, “Dayton” ve “Yangın Günleri” gibi yapımlar bulunuyor. Ayrıca, çocuklar için animasyon içerikleri de platformda yer alacak.

Platformda yer alan orijinal içerikler arasında “Modern Doğu Masalları”, “Koyu Beyaz”, “Son Gün”, “Kapı”, “Hay Sultan”, “Şanzelize Düğün Salonu”, “Derin Mor”, “Mevlana Celaleddin-i Rumi”, “Küçük Dahi İbn-i Sina”, “Akif”, “Şebeke”, “Adalet”, “Aşkımız Yeter”, “Dayton” ve “Yangın Günleri” gibi yapımlar bulunuyor. Ayrıca, çocuklar için animasyon içerikleri de platformda yer alacak.

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tabii, yüksek kaliteli altyazı ve dublaj seçenekleri ile izleyicisine ulaşacak. Platform, başlangıçta Türkiye’deki kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacak. Abonelik başlatmak için ise 7 Mayıs öncesinde e-posta adresinizi bırakmanız yeterli olacak.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, etkinlikte yaptığı konuşmada, “tabii”nin Türkiye’de ve dünyada izleyicilerin beğenisine sunulacak olmasından dolayı heyecanlı olduklarını belirtti. Sobacı, “tabii”nin, Türk kültürünü ve değerlerini dünya genelinde tanıtmayı hedeflediğini söyledi.

tabii, Türkiye’de 7 Mayıs’ta izleyicilerle buluşacak. 2023’ün ilerleyen dönemlerinde ise platformun uluslararası pazarlara açılması planlanıyor. Bu sayede, Türk kültürü ve değerleri dünya genelinde daha fazla izleyiciye ulaşacak.