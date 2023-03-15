Vergi affı borç yapılandırma paketi geçtiğimiz günlerde Meclis’ten geçmişti. Vergi borcu yapılandırma kanun teklifi Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaştı. İşte vergi affına dair detaylar!

2 Bin TL’nin Altındaki Kamu Kurumu Alacaklarından Vazgeçildi!

Vergi affı kanun teklifinin Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla beraber, 31 Aralık 2022 tarihinden önceki 2 bin TL’nin altındaki kamu kurumu alacaklarından vazgeçildi. Vergi affı paketi kapsamında vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları yer alıyor.

Vergi dairelerine olan ve vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle ödenmemiş olan ve tüm vergi daireleri itibariyle borç aslı ve cezası, gecikme zammı, gecikme faizi, idari para cezası toplamı 2 bin TL ve altında olan borçlar silinecek. Borçların silinmesi için vergi dairelerine başvuru yapmaya gerek bulunmuyor. Vergi daireleri bu borçları kendisi silecek, yasal takibe geçmeyecek.

Vergi affı kanunuyla beraber trafik cezalarının silinip silinmeyeceği konusu binlerce sürücünün gündemine geldi. 2 bin TL altındaki borçların silineceğini söylemiştik, 2 bin TL’nin üzerindeki borçlar için ise borçlular, kesinleşmiş borçlarını bu düzenleme kapsamında 48 aya kadar taksitlendirebilecek ve 48 eşit taksitte ödeyebilecekler.

Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde, ceza asıllarından %25 indirim yapılacağını da söyleyelim. Ayrırca kanun kapsamında sicillerinde 5 ila 95 puan cezası olan kişilerin, cezaları sıfırlanıyor. Alkol uyuşturucu ve ölüme sebebiyet verme gibi hallerin dışında el konulan ehliyetler de sahiplerine iade edilecek.

Ödenmesi gereken borçları için yapılandırma başvurusunda bulunanların devlete olan borçlarının gecikme faizi ve cezaları silinerek, yerine enflasyon farkı hesaplanacak. Peşin ödeme yapanların, gecikme faizi yerine hesaplanan enflasyon farkının yüzde 90’ı silinecek. Borç anapara tutarı + enflasyon farkının yüzde 10’unu Haziran ayı sonuna kadar peşin ödeyenler, tüm borçtan kurtulacak.

Başvuru işlemleri ise 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılabilecek. İlk taksit ödemeleri ise 30 Haziran 2023 tarihine kadar olacak. Vergi affı kapsamında borç ödeme işlemleri ve başvurular Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden kullanıcı kodu ve e-Devlet şifresi ile yapılabilecek.

Trafik cezası olup olmadığından ve son ödeme tarihinden emin olamayan sürücüler, e-Devlet üzerinden trafik cezası sorgulama işlemi yapabiliyor.

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