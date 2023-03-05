6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, tam 10 ilde büyük yıkıma yol açmıştı. Depremin arkasından depremden etkilenen 10 ilde olağanüstü hal ilan edilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan araçlarının muayene geçerlilik süresinin uzatıldığını açıkladı!

OHAL Bittikten Sonra Bile Muayeneler Geçerli!

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat tarihinden itibaren bu illerde bulunduğu resmi olarak doğrulanan araçların muayene geçerlilik süresi OHAL bittikten 1 ay sonrasına kadar geçerli olacak.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Olağanüstü hal ilan edilen illerde yaşayan vatandaşlarımıza ait araçlar ile 6 Şubat tarihinden sonra bu illerde bulunduğu belgelendirilen araçların muayenelerinin geçerlilik süreleri uzatılmıştır. 6 Şubat’tan itibaren olağanüstü hal süresi sonuna kadar dolanların araç muayene işlemleri, olağanüstü hal süresinin sona erdiği tarihten itibaren bir ay sonrasına kadar geçerli sayılacaktır. OHAL süresi bittikten 30 gün sonrasına kadar vatandaşlarımız araçlarını istedikleri yerde muayene ettirebileceklerdir. Bu dönemde muayene yaptırmadığı gerekçesiyle düzenlenen trafik cezaları da iptal edilecektir.” ifadeleri kullanılmış.

Bununla beraber araç muyenesine gitmediği gerekçesiyle ceza yazılan araçların trafik cezaları da iptal edilmiş oldu. Ancak diğer trafik cezalarının halen geçerli olduğunu belirtelim.

Bu 10 ilde OHAL’in süresinin 3 ay olduğunu ve OHAL’in başlangıç tarihinin 6 Şubat olduğunu hatırlatmakta fayda var. Yani, OHAL ilan edilen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da bulunan araçların muayene geçerlilik süresi Mayıs ayının sonuna kadar uzatılmış oldu.

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