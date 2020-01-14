Ağ Teknolojileri
TP-Link’ten yeni yönlendirici: Archer C4000!
TP-Link, güçlü işlemcili, yüksek performans vadeden yeni oyun yönlendiricisini duyurdu. Archer C4000 model yönlendirici, başta online oyun tutkunları olmak üzere yüksek hız gerektiren uygulamaları çalıştıran, çok sayıda cihazın ağa bağlandığı kullanıcılar için tasarlandı.
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TP-Link, dört çekirdekli güçlü işlemciye sahip, performanslı yeni yönlendirici (router) modelini satışa sunuyor. Archer C4000 model yönlendirici çok sayıda cihazın ağa bağlı olduğu ve yüksek hız, güçlü performans gerektiren uygulamalar çalıştıran (online oyun, HD film vb) kullanıcılar için özel tasarlanan bir ürün.
Oyuncular için düşük ping sağlayacak çözüm!
Çok sayıda cihazın WiFi’a bağlı olduğu evlerde, her cihaz için yüksek WiFi performansı için güçlü bir yönlendirici gerekiyor. Özellikle online oyun, HD film indirme gibi yüksek hız gerektiren uygulamalar çalıştırılıyorsa WiFi performansı daha da önemli hale geliyor.
TP-Link’in yeni yönlendiricisi Archer C4000, tüm bu gereksinimlere uygun bir model. 1.8 GHz 64-bit dört çekirdekli ana işlemciye sahip olan yönlendirici, WiFi’a erişen tüm cihazların hızlı ve gecikmesiz olarak bağlanmasını sağlıyor.
Bu ana işlemcinin yanı sıra üründe yer alan üç adet ek işlemci, tüm cihazların WiFi talebini dengeliyor ve ağın sürekli yüksek performansta çalışması için dört çekirdekli ana işlemciye destek veriyor.
Geniş kapsama alanı ve güvenli yapı tek bir cihazda buluşuyor
Archer C4000, güçlü performansını geniş WiFi kapsaması ile destekliyor. Yönlendiricide yer alan elektrikli amplifikatöre sahip yüksek performanslı antenler (altı adet), güçlü WiFi sinyali oluşturuyor. Ayrıca “rangeboost” teknolojisi, daha uzakta yer alan ya da daha düşük güce sahip cihazları saptayabiliyor ve WiFi sinyallerini bağlı cihazlara odaklıyor.
Archer C4000, sadece kablosuz değil güçlü kablolu bağlantı desteği de sunuyor. Cihaz üzerinde yer alan Gigabit Ethernet girişleri (1 adet WAN, 4 adet LAN girişi), PC, akıllı TV, oyun konsolu gibi kablo ile ağa bağlanan cihazların yüksek hızda bağlanmasını sağlıyor.
Ayrıca “Bağlantı Birleştirme (Link Aggregation)” özelliği, iki ayrı Ethernet girişini 2Gbps bağlantıda birleştirerek ağa bağlı depolama (NAS) cihazlarına güç oluşturuyor.
Kolay kurulum ve sesli komut desteği!
Archer C4000, TP-Link’in Tether uygulaması sayesinde birkaç dakika içinde kurulabiliyor. Android ve iOS destekli Tether uygulaması, aynı zamanda yönlendiricinin akıllı telefon aracılığıyla her yerden, her zaman kolayca yönetilmesini de sağlıyor.
Amazon Alexa ve IFTTT destekli olan Archer C4000, ses ile de yönetilebiliyor. Alexa ile yönlendiriciye sesli komut vererek ağa yeni cihaz eklenebiliyor, bir cihaza öncelik tanınabiliyor ya da konuk şifresi ve daha fazlası yapılabiliyor.
Ağ Teknolojileri
Yazlıkta ‘her yerde internet’ aslında çok kolay!
Mesh WiFi teknolojisi katlı ve geniş alanlarda kesintisiz, yüksek performanslı internet için ihtiyaç duyulan çözüm adeta.
Milyonlarca öğrenci için uzun bir tatil dönemi anlamı da taşıyan yaz mevsimi nihayet geldi; şortlar, etrafa gönül rahatlığıyla saçılan DualShock 4’ler, yeni PC oyunları, arkadaşlarla geçirilecek daha uzun zamanlar, daha çok müzik, YouTube, internet dizileri derken eğlenceli zamanlar tavan yapacak. Elbette çoğu kimse için yazlık sezonu da açılıyor. Dubleks, 3 katlı yazlıklar, çeşitli ölçülerde bahçeler derken internetin kapsama alanının önemi iyiden iyiye artıyor.
Günümüzün standart sorunu da tam bu noktada altının çizilmesini gerekli kılıyor; yazlıklarda modemin kurulu olduğu alanın çok yakınında, genellikle bilgisayarın konumlandığı bölgede internet gayet iyiyken bir alt üst kata, alt kata, teras, balkon ya da bahçeye çıkıldığında ‘mobil internetten’ başka çare kalmıyor. Sınırsız Wifi da böylece amansız bir şekilde sınırlanıyor. Çözüm ise ‘yeni teknolojide’ saklı. Mesh teknolojisine yakından bakmaya ne dersiniz?
Yaz mevsimiyle birlikte yazlıkta interneti güçlendirme zamanı…
Mesh teknolojisi katlı, geniş alanlarda, yani yazlıkta kesintisiz ‘performanslı’ internet için ihtiyaç duyulan ve aranan çözüm adeta. Çünkü kapsama alanının genişletilmesi ve kesintisiz işlev sunmak adına gelişmiş özellikler içeriyor. Örneğin modemin sahip olduğu 802.11b ya da 802.11ac bantlarında değil, kendi aralarında farklı bir bant kullanıyorlar. Böylelikle mevcut modem bandını işgal etmiyorlar.
Temelde (x) 100mbit/s olan internet hızları, çok uç noktalara konumlandırılan mesh router’larla mesafeye bağlı olarak 70-50mbit/s (x/2 seviyesinde) seviyesinde alınabiliyor. Biraz da teorik kurulum ve çalışma prensiplerine göz atılabilir.
Mesh WiFi ile tanışın…
Mesh WiFi sistemleri olarak geçiyor ve satın alındıkları anda kutu içeriğinde 2-3 adet ürün çıkıyor. Bunlardan birini modeme bağlıyorsunuz, diğerini/diğerlerini çeşitli uzaklıklarda konumlandırıyorsunuz. Bu sayede modemin bulunduğu alanla ikinci (çok geniş alanlarda 3., 4. Aygıt arasında WiFi alanı kuruluyor. Modemin sahip olduğu çok sınırlı, birkaç metrelik kapsama alanı, sadece 2 aygıtla 500 metrekarelere varan alanlara kadar çıkıyor.
Geniş alanda tabletler, çok sayıda akıllı telefon, notebook’lar, akıllı ev aletleri, vb. konforlu bir şekilde, stabil, üstelik internete yüksek hızlarda bağlanıyor. Genellikle bu tür aygıtların tamamında kablolu çıkış alınması için Ethernet portu da bulunuyor, yine hemen hepsi mobil uygulama üzerinden dakikalar içerisinde kurulup aktif hale getiriliyor. Bu arada çoğu ağ üreticisi tarafından tüketicilere sunulan Mesh Wifi aygıtlarının her birinin ortalama 4 antene sahip olduğunu belirtmekte yarar var. Kat geçmek ve geniş alanlar için etkin bir çözüm sağladıklarını kaydedelim.
Bu tip cihazlarda estetik form faktör de önem kazanmış durumda. Örneğin IF Design Award adlı tasarım ödülünü kazanmış bir ağ ürününe pek sık rastlamak mümkün değil, ince ve sofistike bir tasarıma sahip olan Zyxel Multy U, 2019’da bu prestijli ödüle layık görülerek dikkatleri üzerine çekmişti. Zira konuyu teknoloji ile birlikte dekoratif olarak da ele alabilmek ilginç ama aynı zamanda son dönemin öne çıkan trendlerinden.
Ağ Teknolojileri
TP-Link Deco M5 Türkiye’de
TP-Link, evlerdeki WiFi kapsama alanını genişleten Deco M5 Mesh Ev WiFi sistemini Türkiye’de satışa sundu. Güvenliği de içinde barındıran bütünleşik bir WiFi çözümü olan Deco M5, istendiğinde yeni birimler eklenerek gelişebilen bir sistem.
TP-Link Deco M5 neler sunuyor?
Özellikle geniş ve katlı evlerde her noktadan WiFi’a erişim ve aynı anda birden fazla cihazın WiFi’a bağlanması sorun olabiliyor. Bu soruna çözüm sağlamak amacıyla geliştirilen TP-Link Deco M5, kesintisiz kablosuz internet sağlarken WiFi güvenliğini de içinde barındırıyor. TP-Link’in HomeCare adını verdiği, üç yıllık lisanslı güvenlik paketi ile sunulan üründe, dünyanın önde gelen antivirüs yazılımı üreticilerinden Trend Micro’nun desteklediği bir yerleşik antivirüs ve zararlı yazılımlara karşı koruma yazılımı ve kategori bazlı web erişim filtresi yer alıyor. Bu sayede evlerde güvenli ve sorunsuz bir WiFi deneyimi sağlanıyor.
TP-Link HomeCare’de yer alan güçlü Ebeveyn Denetimleri, çocukların ağa ve internete erişiminin yönetilmesine ve izlenmesine yardımcı oluyor. Bazı uygulamaları ve siteleri engelleme, zaman sınırı belirleme, yaş filtreleri kullanılan kullanıcı profilleri atama yapılabilecek kontrol ve sınırlamalar arasında yer alıyor. Gelişmiş firewall donanımlarında bulunan ‘kategori bazlı web sitesi engelleme’, Deco M5’teki Ebeveyn Denetimi’nde de yer alıyor. İlk kez bir erişim noktasında bulunan bu özellik, çocukların internet güvenliği açısından son derece önemli.Bir başka uygulama olan Hizmet Kalitesi ise en önemli uygulamalara ya da cihazlara öncelik vermeyi sağlıyor. Öncelikli bant genişliği verilebiliyor ve böylece örneğin film izlerken 4K için öncelik verilerek hiçbir kesinti, akışta sorun olmadan film izlenebiliyor. TP-Link HomeCare içinde yer alan üç yıllık ücretsiz Trend Micro ağ koruma sistemi ise ağı sık sık tarayarak kötü niyetli site saptaması, virüs bulaşmış aygıtların izolasyonu ile evdeki tüm cihazları ve kişisel bilgileri zararlı yazılımlardan ve hacker’lardan koruyor. Sürekli güncellenen bu yazılım sayesinde tüm ağ en son tehditlere karşı korumaya alınmış oluyor.
Mesh ağ çözümü
Dört çekirdekli bir işlemciye sahip olan Deco M5, evi boydan boya WiFi ile kapsayacak yeni ağ teknolojilerini kullanıyor. AC destekli ve çift bantlı ürün, 2.4GHz bandında 400Mbps, 5 GHz bandında ise 867Mbps kablosuz hızlara sahip ve aynı anda birden fazla cihaza veri aktarımını sorunsuzca yapmak için MU-MIMO teknolojisini kullanıyor. Deco M5, WiFi kapsama alanını 4500 metrekareye kadar sürekli genişletebilen üç birimden oluşuyor. Ek birimlerle birlikte bu sistem, daha büyük evler için ölçeklendirilebiliyor. Bir ağa 10 adet Deco M5 birimi eklenebiliyor. Böylece inanılmaz derecede geniş alanlarda kesintisiz WiFi sistemi oluşturulabiliyor.
Deco M5, ağın her zaman en yüksek hızlarda çalışmasını sağlamak için TP-Link’in Uyarlanabilir Yönlendirme Teknolojisi’ni (ART) kullanıyor. Bu teknoloji, her bir Deco biriminin bulunduğu yere göre evdeki tüm cihazlar için en net yolu seçmeyi sağlıyor. Deco M5 ayrıca en iyi kapsama alanını sunmak için cihazlar arasındaki bağlantıyı optimize ediyor ve her zaman evin tamamında güçlü performans sunuyor.TP-Link Deco M5’in kurulumu ve kullanımı da son derece basit. TP-Link’in Android ve iOS destekli Deco mobil uygulaması sayesinde birkaç dakika içinde ürünün kurulumu yapılabiliyor. Bu uygulama adım adım yönlendirmeler ve görseller ile kullanıcıya yol gösteriyor. Kurulum sonrasında da Ebeveyn Kontrolü, Misafir Ağı gibi ayarlar, veri kullanımı, ağ trafiği geçmiş gibi bilgiler de Deco uygulaması ile akıllı telefonlardan son derece basit bir şekilde yapılıp takip edilebiliyor.Kapsama alanı geniş, kaliteli ve güvenli WiFi günümüzde her evin ihtiyacı. Deco M5, tüm bunları sunan bir paket. Ek güvenlik ve esnek yönetim araçları ile farklı ve özgün bir ağ çözümü olan ürün, hem kolay kurulup kullanılıyor, hem her odaya WiFi sinyali ulaştırıyor, hem de güvenliği sağlıyor. Tek ve üçlü paket olarak Türkiye’de satışa sunulan Deco M5’in tavsiye edilen satış fiyatı tekli paket 519 TL; üçlü paket 1,499 TL
Ağ Teknolojileri
Şirket CEO’ları Neden Acımasızca Meraklı Olmak Zorunda?
Şirket CEO’ları eğer pazarda tutunmak istiyorlarsa, her şeyi araştırmak zorunda. Peki özellikle bilişim dünyasında özellikle görülen bu durumun sebebi nedir?
Günümüzde, büyük şirketlerin yöneticileri, iyi analistler oldukları için değil; aşırı hırslı ve keşif amaçlı olduklarından çok kararlı oldukları için ödüllendiriliyor. İş süreçleri ve talep tahminleri aşılarak hedeflerin karşılanacağı olasılık dünyası için yetiştiriliyorlar.
Liderlerin zamanı, değerlendirmek, sentezlenen analizleri gözden geçirmek ve karar vermek için harcanıyor. Görevleri yargılamak ve sonuçlandırmaktır. Her gün daha bilgili hissetmek olmak için koşturuyorlar. Fakat belirsizlik içinde gelişen kültürler temel olarak farklıdır. Acımasız merakları Google, Amazon, Tesla gibi şirketlere damgalarını vuruyor. Yöneticiler; öğrenme, sorgulama ve teşvik etme programlarını dolduruyorlar.