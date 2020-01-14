TP-Link’ten yeni yönlendirici: Archer C4000!

TP-Link, güçlü işlemcili, yüksek performans vadeden yeni oyun yönlendiricisini duyurdu. Archer C4000 model yönlendirici, başta online oyun tutkunları olmak üzere yüksek hız gerektiren uygulamaları çalıştıran, çok sayıda cihazın ağa bağlandığı kullanıcılar için tasarlandı.

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TP-Link, dört çekirdekli güçlü işlemciye sahip, performanslı yeni yönlendirici (router) modelini satışa sunuyor. Archer C4000 model yönlendirici çok sayıda cihazın ağa bağlı olduğu ve yüksek hız, güçlü performans gerektiren uygulamalar çalıştıran (online oyun, HD film vb) kullanıcılar için özel tasarlanan bir ürün.

Oyuncular için düşük ping sağlayacak çözüm!

Çok sayıda cihazın WiFi’a bağlı olduğu evlerde, her cihaz için yüksek WiFi performansı için güçlü bir yönlendirici gerekiyor. Özellikle online oyun, HD film indirme gibi yüksek hız gerektiren uygulamalar çalıştırılıyorsa WiFi performansı daha da önemli hale geliyor.

TP-Link’in yeni yönlendiricisi Archer C4000, tüm bu gereksinimlere uygun bir model. 1.8 GHz 64-bit dört çekirdekli ana işlemciye sahip olan yönlendirici, WiFi’a erişen tüm cihazların hızlı ve gecikmesiz olarak bağlanmasını sağlıyor.

Bu ana işlemcinin yanı sıra üründe yer alan üç adet ek işlemci, tüm cihazların WiFi talebini dengeliyor ve ağın sürekli yüksek performansta çalışması için dört çekirdekli ana işlemciye destek veriyor.

Geniş kapsama alanı ve güvenli yapı tek bir cihazda buluşuyor

Archer C4000, güçlü performansını geniş WiFi kapsaması ile destekliyor. Yönlendiricide yer alan elektrikli amplifikatöre sahip yüksek performanslı antenler (altı adet), güçlü WiFi sinyali oluşturuyor. Ayrıca “rangeboost” teknolojisi, daha uzakta yer alan ya da daha düşük güce sahip cihazları saptayabiliyor ve WiFi sinyallerini bağlı cihazlara odaklıyor.

Archer C4000, sadece kablosuz değil güçlü kablolu bağlantı desteği de sunuyor. Cihaz üzerinde yer alan Gigabit Ethernet girişleri (1 adet WAN, 4 adet LAN girişi), PC, akıllı TV, oyun konsolu gibi kablo ile ağa bağlanan cihazların yüksek hızda bağlanmasını sağlıyor.

Ayrıca “Bağlantı Birleştirme (Link Aggregation)” özelliği, iki ayrı Ethernet girişini 2Gbps bağlantıda birleştirerek ağa bağlı depolama (NAS) cihazlarına güç oluşturuyor.

Kolay kurulum ve sesli komut desteği!

Archer C4000, TP-Link’in Tether uygulaması sayesinde birkaç dakika içinde kurulabiliyor. Android ve iOS destekli Tether uygulaması, aynı zamanda yönlendiricinin akıllı telefon aracılığıyla her yerden, her zaman kolayca yönetilmesini de sağlıyor.

Amazon Alexa ve IFTTT destekli olan Archer C4000, ses ile de yönetilebiliyor. Alexa ile yönlendiriciye sesli komut vererek ağa yeni cihaz eklenebiliyor, bir cihaza öncelik tanınabiliyor ya da konuk şifresi ve daha fazlası yapılabiliyor.