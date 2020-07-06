Basın Bülteni
TP-Link’ten küçük işletmeler için WiFi çözümü: TL-WA1201
TP-Link, küçük ofisler, kafeler, kuaförler ve benzeri salonlar için yeni geliştirdiği WiFi çözümünü satışa sundu. Kablolu interneti, kablosuz ağa çevirmeyi sağlayan ve güvenli Wifi ağı oluşturan TL-WA1201 erişim noktası, tek bir kasada dört farklı işlevi barındırıyor.
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Kablolu ağı, kablosuz ağa dönüştüren bir erişim noktası (access point) olan TL-WA1201 modeli, aynı zamanda üç farklı işleve daha sahip. Tek bir kasada dört WiFi işlevi sunan ürün, bu sayede küçük işletmeler için ekonomik bir çözüm sağlıyor.
Küçük ofisler, kafeler, atölyeler, kuaför salonu gibi işletmeler için geliştirilen ürün, hem güvenli hem de geniş kapsama alanına sahip bir WiFi ağı oluşturuyor. Erişim noktası modu dışında WiFi menzil genişletici (range extender), çoklu SSID ve istemci (client) modları olan ürün, küçük işletmelerin WiFi konusundaki tüm ihtiyaçlarını bir kasada sunuyor.
Kısıtlı Portal özelliği sayesinde güvenli konuk ağı
TP-Link TL-WA1201 erişim noktası, Kısıtlı Portal (captive portal) özelliği sayesinde güvenli konuk ağı oluşturuyor. Müşterilerin bu ağa güvenle bağlanması ve ağ güvenliğinin de korunmasını sağlayan bu özellik, aynı zamanda işletmelere tanıtım yapma olanağı da sunuyor.
Müşterilerin ağa bağlandığı sayfayı istedikleri gibi tasarlayabilen işletmeler, bu sayede reklamlarını yapabiliyorlar, tanıtım mesajlarını iletebiliyorlar. Örneğin, müşterinin ağa dahi olabilmesi için reklamı görüntüleme koşulu getirilebiliyor. Ya da internet erişimi için bir dizi terimi kabul etmeleri istenebiliyor.
Üründe yer alan Çoklu SSID modu sayesinde aslında tek bir ağ altında, farklı erişim özellikleri olan dört ayrı alt ağ oluşturulabiliyor. Adları ve erişim özellikleri farklı olan bu ağlar ile örneğin personelin eriştiği WiFi ağı ile müşteri ağı ayrılabiliyor. Bu da güvenliği ve denetimi kolaylaştıran önemli bir özellik. Bu özellik, bölümler ya da personeller arasında WiFi erişim ilkeleri farklı olan küçük ofislerin de ‘Ofis 1-2’ ya da ‘Muhasebe, Yönetim’ vb şeklinde dörde kadar farklı ada sahip ağ oluşturmasına olanak veriyor.
Genişletilmiş WiFi kapsama alanına sahip!
TP-Link’in yeni ürünü, küçük işletmelerin daha geniş bir WiFi ağı kurmalarını da sağlıyor. Ürünün menzil genişletici modu ve hüzmeleme teknolojisi (beamforming) sayesinde çok daha geniş WiFi ağı kuruluyor ve ağa bağlanan cihazların yönüne doğru WiFi sinyali gönderilebiliyor. TL-WA1201 üzerindeki dört harici anten, uzun mesafelerde bile ofisin ya da evin her köşesine WiFi sinyallerini eriştirebiliyor.
TP-Link, yeni erişim noktasının kurulumu da basit. Ethernet kablosu üzerinden enerji almayı sağlayan PoE (Power over Ethernet) özelliği sayesinde, elektrik prizi olmayan yerlere de kolayca monte edilebiliyor. Ayrıca cihazı, duvara da monte edilebiliyor.
TL-WA1201, işletmelere sadece kullanım ve kurulum avantajı sunmuyor; aynı zamanda güçlü bir WiFi ağı oluşturmalarını da sağlıyor. Çift bant desteği olan ve 802.11AC standardındaki ürün, bu sayede daha hızlı ve performansı yüksek WiFi ağı oluşturuyor. Toplamda 1200 Mbps (5 GHz bandında 867 Mbps, 2.4 GHz bandında 300 Mbps olmak üzere) kablosuz hızlara ulaşabilen ürün, ağ yoğunluğunu iki banda dağıtarak tıkanıklığı önlüyor. MU-MIMO teknolojisi ise iki kat daha hızlı performans sağlıyor.
Ayrıca ürün üzerinde yer alan Gigabit Ethernet girişi sayesinde, İnternet servis sağlayıcının sunduğu gigabit bant genişliği tam olarak kullanılabiliyor. Ev kullanımlarında ise cihazın istemci modu sayesinde bu bağlantı noktasına PC, IPTV, oyun konsolu gibi cihazlar yüksek hızda bağlanabiliyor.
Küçük işletmeler için ideal bir ağ çözümü olan TL-WA1201 erişim noktası, aynı zamanda evlerde de rahatlıkla kullanılabiliyor. Ürünün tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dahil 63 USD olarak açıklandı.
Basın Bülteni
Huawei FreeBuds 3 ve FreeBuds 3i modelleri VGP ödülü aldı!
Huawei Freebuds 3 ve Freebuds 3i modelleri VGP tarafından, ödüle layık görüldü. VGP, Japonya’nın prestijli ses ve görsel ürün değerlendirmelerinden biri olarak görülüyor.
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Geçen yıl VGP’ye dünya çapında 250 elektronik markası 2.000’den fazla ürün gönderdi. Tüm ürünler, Japonya’nın işitsel ve görsel sektörlerinde çalışan profesyonel jüri ve perakende temsilcileri tarafından çok yönlü oylamaya tabi tutuldu. Ürün kalitesi, işlevsellik ve pazarlanabilirlik gibi faktörleri değerlendirdikten sonra, her kategoriden en yüksek puanı alan ürünlere ödül verildi. VGP, ses ve görsellik profesyonelleri tarafından güvenilir bulunduğu için küresel tüketiciler için de önemli bir gösterge görülüyor.
FreeBuds 3, VPG 2020 Teknoloji ödülüne layık görüldü!
Huawei FreeBuds 3, IFA 2019’da tanıtıldığından beri, açık tasarımı, çok yönlü işlevselliği ile aktif gürültü önleme performansı, medya ve tüketiciler tarafından büyük övgü toplamıştı. Huawei’nin Kirin A1 yonga seti ile güçlendirilen FreeBuds 3, kullanıcıların oyunların ve videoların keyfini çıkarması için istikrarlı, hızlı bir Bluetooth bağlantısı üzerinden doğru ses ve video senkronizasyonu sunuyor.
VGP hem açık konfor tasarımında hem de aktif gürültü engelleme özelliğine sahip Huawei FreeBuds 3’ü VGP 2020 Teknoloji ödülünü almaya layık gördü.
Huawei FreeBuds 3i VGP 2020 Altın Ödül’ü kazandı
FreeBuds 3’ün büyük başarısı ile firma, mayıs ayında biraz daha uygun fiyat etiketli ve kulak içi tasarımlı Huawei FreeBuds 3i’yi piyasaya sürdü. FreeBuds 3’ün aktif gürültü engelleme teknolojisine dayanan FreeBuds 3i, esnek silikon uçlarından pasif gürültü önleme katmanı da sağlıyor. Sonuç olarak FreeBuds 3i, gürültü seviyesini 32 dB’ye kadar düşürebiliyor.
VGP’nin ödülleri, firmanın gerçek kablosuz kulaklıklarda sağlam donanım ve yazılım teknolojisine sahip olduğunu ve bunun yanı sıra düşük gecikme sunan oyun ve video izleme deneyimi sağladığını gösterdi. Huawei’nin tüm senaryo yapay zeka yaşam stratejisinde, ses cihazları eğlence, fitness, ofis ve seyahat gibi senaryolarda önemli bir rol oynuyor. Huawei, kullanıcılara daha iyi bağlantı ve kullanıcı deneyimi sunmak için gerçek kablosuz kulaklıklara yatırım yapmaya ve geliştirmeye devam edeceğini belirtiyor.
Basın Bülteni
LG Instaview kampanyası ile buzdolabı hediye ediyor!
LG Instaview kampanyası kapsamında IntaView model buzdolabı hediye ediyor. LG Türkiye’nin Facebook, Youtube ve Instagram hesaparını takip edip, Zach King’in videosuna yorum yapan kullanıcılar buzdolabını kazanma şansı yakalacaklar. 15 Haziran – 15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek kampanyada, buzdolabının yanı sıra farklı hediyeler de verilecek.
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Zach King tarafından çekilen ve LG InstaView bozdolabının özelliklerini anlatan video, şu anda LG Türkiye’nin Facebook, Instagram ve YouTube hesaplarında mevcut. 5 Temmuz 2020 tarihine kadar bu hesapları takip ederek, yüklenen videoları beğenmeniz gerekiyor. Daha sonra ise buzdolabının en beğendiğiniz özelliğini yorumlarda yazmanız lazım. Videoda”En sevdiğin InstaView özelliği nedir?” sorusuna cevap veren katılımcılar, buzdolabı kazanma fırsatı elde edecekler.
Katılımcıların LG Türkiye’nin tüm sosyal medya hesaplarında (Youtube, Facebook, Instagram) yorum yapmaları ya da birden fazla yorumda bulunmaları kazanma şanslarını artıracak. 17 Temmuz’da açıklanacak kazanan ise, jüri tarafından, yaptığı yoruma gelen beğeni ve yorum sayısına göre seçilecek. Yarışma katılımcıları, LG InstaView Buzdolabı’nın yanı sıra, birbirinden farklı hediyeleri kazanma şansına da sahip olacaklar.
Ayrıca, LG Beyaz Eşya Kampanyası kapsamında, 06 Haziran – 07 Temmuz tarihleri arasında, LG BrandShop, Teknosa ya da MediaMarkt’tan buzdolabını alanlar, LG markalı diğer beyaz eşya alışverişlerinde kullanabilecekleri, 3.000 TL’ye varan indirim çeki kazanıyorlar.
LG InstaView Buzdolapları Soğuk Hava Kaybını Önlüyor
LG IntaView Door-in-Door Pratik Kapılı Buzdolapları, geniş iç hacmi ile, daha fazla yiyecek depolarken, “tık”lama özelliği ile kullanıcılara kolaylık sağlıyor. LG InstaView sahipleri, sadece iki tıklama ile buzdolabının kapısını açmadan içerisinde yer alan besinleri görebiliyor. Böylelikle, buzdolabının kapısının sürekli açılıp kapanması nedeniyle oluşan soğuk hava ve enerji kaybının önüne geçiliyor, gıdaların daha uzun süre taze kalmasını sağlanıyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei Teknik Servis, “Yaz Servis Sezonu” kampanyası düzenliyor!
Huawei Teknik Servis, “Yaz Servis Sezonu” kampanyası dahilinde, teknik serviste değişimi yapılan ekran, anakart ve kişiye özel koruma filmi fiyatı üzerinde yüzde 40’a varan indirim uygulayacak. Kampanya, 31 Temmuz 2020’ye kadar geçerli olacak. Onarım indirimi ayrıca, kargo servisinde de mevcut.
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Huawei, kullanıcılarına 15 Haziran ve 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında indirimli servis fiyatları sunuyor. Ekran değişimlerinde yüzde 20, anakart değişimlerinde yüzde 40’a varan indirimlerin yanı sıra Huawei müşterileri, özelleştirilmiş telefon koruma filmlerine yüzde 40 indirimli sahip oluyor. Ayrıca her Cuma günü kampanyaya katılıp Huawei Teknik Servislerine gelen müşterilere, onarım sonrası cihaz tesliminde sürpriz hediyeler veriliyor.
Huawei Teknik Servis yaz kampanyasına dahil olan tüm modeller!
Huawei Teknik Servisi yaz kampanyasına dahil olan telefon ve tablet modelleri ise P40 Pro, P40, P40 lite, P40 lite E, P30 Pro, P30, P30 lite, Mate 20 Pro, Mate 20 lite, P20, P20 lite, Y5 2018, Y5 2019, Y6 2018, Y6 2019, Y6s, Y7 2018, Y9 Prime 2019, P Smart, P Smart 2019, Nova 5T, MediaPad T3 10 ve MediaPad T5 10 olarak sıralanıyor.
Kişiye özel koruma filmleri için Huawei CanPark ve Huawei Kadıköy servislerine uğrayabilirsiniz.
Ücretsiz kargo servisi neler sunuyor?
Ücretsiz kargo servisi hizmetiyle, kullanıcılar teknik servise gönderdikleri telefonlarının onarılmasını ve istedikleri adrese geri gönderilmesini evde bekleyebilecekler.
Firma, hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini arttırmak, onarımı daha güvenli hale getirmek için cihazların arızalı parçalarını tamir etmek yerine, orijinal yedek parçaları ile değiştiriyor.
Cihazlar onarım sonrası dezenfekte edilecek
Onarımdan önce dezenfekte edilen cihazlar geri gönderilmeden önce de profesyonel şekilde temizlenip dezenfekte edilecek. Onarılan cihazlar, profesyonel steril ambalaj için darbeye dayanıklı anti statik poşete konarak muhafaza edilecek.
Kullanıcılar, ürünlerinin kalan garanti sürelerini, yedek parça fiyatlarını ve teknik servis bilgilerini telefona yüklü “Destek Uygulaması” ya da Huawei internet sitesinden öğrenebilirler.