TP-Link TL-MR150 neler sunuyor? “4G SIM kart destekli router”

TP-Link TL-MR150 inceleme makalemizde, 4G bağlantı desteğiyle öne çıkan router modeline yakından bakıyoruz. Bakalım model, kullanıcılara ne gibi özellikler sunuyor?

TP-Link TL-MR150 kutu içeriği ve genel bilgiler

Ürünün kutu içeriğinden güç adaptörü, ethernet kablosu, iki adet harici anten ve bir SIM adaptörü çıkıyor. Ürünün kullanım şekli ihtiyaca göre iki farklı şekilde olabiliyor. Birincisi, bugüne kadar gördüğümüz geleneksel router’larda olduğu gibi ethernet kablosu aracılığı ile ürün ile modeminiz arasındaki bağlantıyı yapmanız gerekiyor. İkinci ve bu ürüne özel olarak da, modele 4G destekli bir SIM kart takarak aynı anda 32 farklı cihaza kadar interneti paylaştırabiliyor ve 150 Mbps‘ye kadar indirme hızına ulaşabiliyorsunuz.

Ürünün SIM destekli olması; şantiye vb alanlarda yerleşik internete sahip olmayan insanlar için hayat kurtarıcı bir özellik. Bu sayede mobil internet kullanarak hem bulunduğunuz yeri internete kavuşturuyor, hem de mobil modemlere göre kapasite ve hız anlamında daha iyi sonuçlar elde edebiliyorsunuz.

Ürünün tasarımı nasıl?

Piyano siyahı rengi ile oldukça sade bir tasarıma sahip TP-Link TL-MR150 modeli, iki adet ayrılabilir LTE anteni ile birlikte geliyor. Modelin arka tarafında adaptör girişi, açma/kapama tuşu, üç adet LAN, bir adet WAN, WPS/Reset, Wi-Fi açma kapama tuşuyla birlikte microSIM kart girişini görüyoruz. Kutu içeriğinden çıkan adaptör yardımıyla, elinizdeki NanoSIM kartı, microSIM’e dönüştürerek ürünle birlikte kullanabiliyorsunuz.

Ön tarafta ise güç ve Wi-Fi gibi işlevlerin durumunu görebileceğiniz bildirim LED’lerine yer verilmiş.

Kurulum ve performans özellikleri

TP-Link‘in son dönemde incelediğimiz pek çok ürününde olduğu gibi, bu modelin kurulumu için de TP-Link Tether mobil uygulamasını kullanabiliyoruz. Hem iOS hem de Android platformunda yer alan Tether mobil uygulaması ile, ürünün kurulumu dakikalar içerisinde tamamlanıyor. Ayrıca bu uygulamayı kurulumdan sonra ebeveyn kontrolü veya şifre gibi cihazın ayarlarını kontrol etmek için de kullanıyoruz.

Ürünü test etmek için elimizdeki bir Turkcell hattı kullandık. Yaptığımız testlerde 32,8 Mbit indirme ve 34,2 Mbit yükleme hızı aldı. Tabii ki bildiğiniz gibi bu hız değerleri, hattınızın durumu ve testi yaptığınız anda bulunduğunuz yerdeki yoğunluğa göre değişiklik gösterebiliyor.

Bu noktada ürünün önemli olduğu konu kapasite ve üst hız limiti. Zira normalde bir akıllı telefonla hotspot açtığınızda veya mobil bir 4G modem kullandığınızda hız ve kapasite konusu çok daha sınırlı olurken, sürekli kullanım da genellikle pil yüzünden pek mümkün olmuyor. Ancak eğer mobil hat üzerinden bir internete ihtiyacınız varsa, sürekli kullanım ve yüksek kapasite için TP-Link MR150 modeli çok daha mantıklı olacaktır.

Fiyat ve son değerlendirme

Bugün TP-Link TL-MR150 modeli, ülkemizde yaklaşık 650 TL fiyatıyla satılıyor. Ürünün uygun fiyatlı olduğunu söylemek pek mümkün olmasa da, hem ihtiyaca yönelik kesin bir çözüm sunuyor olması hem de saymış olduğumuz özelliklerle işini başarılı bir şekilde yaptığını gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz.