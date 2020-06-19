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TP-Link TL-MR150 neler sunuyor? “4G SIM kart destekli router”
TP-Link TL-MR150 inceleme makalemizde, 4G bağlantı desteğiyle öne çıkan router modeline yakından bakıyoruz. Bakalım model, kullanıcılara ne gibi özellikler sunuyor?
TP-Link TL-MR150 kutu içeriği ve genel bilgiler
Ürünün kutu içeriğinden güç adaptörü, ethernet kablosu, iki adet harici anten ve bir SIM adaptörü çıkıyor. Ürünün kullanım şekli ihtiyaca göre iki farklı şekilde olabiliyor. Birincisi, bugüne kadar gördüğümüz geleneksel router’larda olduğu gibi ethernet kablosu aracılığı ile ürün ile modeminiz arasındaki bağlantıyı yapmanız gerekiyor. İkinci ve bu ürüne özel olarak da, modele 4G destekli bir SIM kart takarak aynı anda 32 farklı cihaza kadar interneti paylaştırabiliyor ve 150 Mbps‘ye kadar indirme hızına ulaşabiliyorsunuz.
Ürünün SIM destekli olması; şantiye vb alanlarda yerleşik internete sahip olmayan insanlar için hayat kurtarıcı bir özellik. Bu sayede mobil internet kullanarak hem bulunduğunuz yeri internete kavuşturuyor, hem de mobil modemlere göre kapasite ve hız anlamında daha iyi sonuçlar elde edebiliyorsunuz.
Ürünün tasarımı nasıl?
Piyano siyahı rengi ile oldukça sade bir tasarıma sahip TP-Link TL-MR150 modeli, iki adet ayrılabilir LTE anteni ile birlikte geliyor. Modelin arka tarafında adaptör girişi, açma/kapama tuşu, üç adet LAN, bir adet WAN, WPS/Reset, Wi-Fi açma kapama tuşuyla birlikte microSIM kart girişini görüyoruz. Kutu içeriğinden çıkan adaptör yardımıyla, elinizdeki NanoSIM kartı, microSIM’e dönüştürerek ürünle birlikte kullanabiliyorsunuz.
Ön tarafta ise güç ve Wi-Fi gibi işlevlerin durumunu görebileceğiniz bildirim LED’lerine yer verilmiş.
Kurulum ve performans özellikleri
TP-Link‘in son dönemde incelediğimiz pek çok ürününde olduğu gibi, bu modelin kurulumu için de TP-Link Tether mobil uygulamasını kullanabiliyoruz. Hem iOS hem de Android platformunda yer alan Tether mobil uygulaması ile, ürünün kurulumu dakikalar içerisinde tamamlanıyor. Ayrıca bu uygulamayı kurulumdan sonra ebeveyn kontrolü veya şifre gibi cihazın ayarlarını kontrol etmek için de kullanıyoruz.
Ürünü test etmek için elimizdeki bir Turkcell hattı kullandık. Yaptığımız testlerde 32,8 Mbit indirme ve 34,2 Mbit yükleme hızı aldı. Tabii ki bildiğiniz gibi bu hız değerleri, hattınızın durumu ve testi yaptığınız anda bulunduğunuz yerdeki yoğunluğa göre değişiklik gösterebiliyor.
Bu noktada ürünün önemli olduğu konu kapasite ve üst hız limiti. Zira normalde bir akıllı telefonla hotspot açtığınızda veya mobil bir 4G modem kullandığınızda hız ve kapasite konusu çok daha sınırlı olurken, sürekli kullanım da genellikle pil yüzünden pek mümkün olmuyor. Ancak eğer mobil hat üzerinden bir internete ihtiyacınız varsa, sürekli kullanım ve yüksek kapasite için TP-Link MR150 modeli çok daha mantıklı olacaktır.
Fiyat ve son değerlendirme
Bugün TP-Link TL-MR150 modeli, ülkemizde yaklaşık 650 TL fiyatıyla satılıyor. Ürünün uygun fiyatlı olduğunu söylemek pek mümkün olmasa da, hem ihtiyaca yönelik kesin bir çözüm sunuyor olması hem de saymış olduğumuz özelliklerle işini başarılı bir şekilde yaptığını gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz.
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Online oyunda 8 ping almak! TP-Link Archer TX3000E Wi-Fi 6 adaptör
TP-Link Archer TX3000E inceleme videomuzda, bilgisayarınıza Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 desteğini kavuşturan PCIe adaptörü inceledik. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?
TP-Link Archer TX3000E inceleme – Ürün ne işe yarıyor?
En yeni Wi-Fi standartı bildiğiniz gibi 802.11ax yani Wi-Fi 6 standartı. Bu standartı destekleyen modem ve router’lar iyiden iyiye satışa çıkmaya başladı. Ancak evinize bu desteği sağlayan bir modem aldığınızda, Wi-Fi 6 avantajlarından faydalanabilmek için PC’nizin de bu desteğe sahip olması gerekiyor ve bu sadece en yeni üst düzey anakartlarda bulunan bir özellik. O nedenle TP-Link Archer TX3000E, bilgisayarında Wi-Fi 6 desteği olmayanlara PCIe adaptör ile bu desteğin gelmesini sağlıyor. Üründe ayrıca Bluetooth 5.0 desteği de yer alıyor. Yani hem en yeni Wi-Fi standartını hem de Bluetooth 5 bağlantısına kavuşmuş oluyorsunuz.
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Ürün nasıl kuruluyor?
Model anakartınızdaki küçük PCIe yuvasına yerleşiyor. Güç bağlantısını yaptıktan sonra yine anakartınızda yer alan USB yuvasına kablosunu takıyorsunuz. Ardından masanızda durması için üzerinde iki adet büyük anten olan aparat ile kasa bağlantısını yaptıktan sonra, ürün hazır. Tabii ki modelin güncel sürücüsünü de bilgisayarınıza kurmanız gerekiyor.
Ne kazandırıyor?
Tabii ki temelde Wi-Fi 6’nın daha önce konuştuğumuz tüm yeni özelliklerinden bu sayede PC’niz ile de faydalanabiliyorsunuz. Yeni standartın en büyük avantajları kablosuz bir bağlantıda dahi inanılmaz düşük gecikme sürelerine kavuşmak. Zira önceki nesile oranla %75 oranında daha düşük gecikme süresi alınıyor. Yaptığımız oyun testinde TP-Link Archer TX3000E ile Valorant’ta 8 – 10 ping arası bir değer aldık ki bu gerçekten şahane.
Öte yandan AC modemlere göre 2402 MBps’e kadar hıza ulaşıyorsunuz. Bu da evinizde kurduğunuz lokal ağ bağlantısı üzerinden hızlı bir şekilde dosya transferleri yapabileceğiniz anlamına geliyor.
İnceleme
En hızlı ve en pahalı kablosuz ağ sistemi! | ASUS ZenWifi XT8 incelemesi
ASUS ZenWifi XT8 incelemesi ile karşınızdayız. Kablosuz ağ ve veri aktarımında en hızlı bağlantıyı arayanlar için üretilen ZenWiFi AX XT8 detaylarını Aydoğan ve Kerem aktarıyor.
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ASUS ZenWifi XT8 incelemesi
ASUS ZenWifi XT8, şu ana kadar incelediğimiz en hızlı Wi-Fi Mesh sistemi. Ülkemizde yeni tanıştığımız mesh sistemlerinin en güçlüsü konumunda olan ZenWifi XT8 toplamda 6’dan fazla odalı ve 550 metrekare genişliğindeki alana kadar kablosuz internet bağlantınızı rahatlıkla yayabiliyor.
8K canlı video yayını takip edebileceğiniz kadar güçlü bir konumda olan ZenWiFi, en güncel 802.11ax standardını yani Wi-Fi 6 bağlantısını destekliyor. Asus’un AiMesh teknolojisinin bir ürünü olan ZenWiFi AX, bir router ya da mesh cihazından isteyeceğinizin fazlasını rahatlıkla sunabiliyor.
ASUS ZenWifi XT8, şu ana kadar incelediğimiz en hızlı Wi-Fi Mesh sistemi.
TrendMicro ortaklığıyla AiProtection ile güvenli bir internet bağlantısı sağlayabileceğiniz üründe OpenVPN, IPTV gibi destekler de mevcut. Arkasında 4 tane RJ-45 portu yer alan cihaz, rakiplerine nazaran daha geniş bir kablolu bağlantı imkanı da sunuyor. Böylece wifi desteği olmayan cihazlarınıza kolaylıkla bağlantı sağlayabiliysiniz.
Asus’un son dönemdeki ağ ürünlerindeki benzer kolaylığı da bu cihazda görüyroruz. Bilgisayara ihtiyaç duymadan Asus Router mobil uygulaması üzerinden kolayca kurulum ve yönetim ASUS ZenWifi XT8 modelinde mevcut. Ebeveyn Deneyimi, Adaptive QoS, cihazlara erişim engeli ya da bağlantı hızı sınırlaması atama gibi tüm işlemleri akıllı telefonunuzdan saniyeler içinde yapabilirsiniz. Hatta üründeki USB portuna bir depolama cihazı bağlayarak bir başka cihaza ihtiyaç olmadan direkt olarak bu ürün üzerinden dosya indirme işlemi de yapabilirsiniz.
Şu anda Türkiye fiyatı belli olmayan ASUS ZenWifi XT8 modeli özellikle profesyonel kullanıcıların kablosuz hızlı veri aktarımı yapabilmesi, çok katlı evlerde ikamet eden ve internet sorunu yaşamak istemeyen bireysel kullanıcıların da rahat edebilmesi için tasarlanmış bir model. 400-450 dolar civarındaki fiyatı da en iyi mesh sisteminde en yüksek parayı vermeniz gerekliliğini de gösteriyor.
Donanım
Wi-Fi 6 (802.11ax) nedir? | Asus RTAX58U ve PCE-AX58BT ile göz atıyoruz
Günümüzde en yaygın olarak kullanılan Wi-Fi ağı 802.11n ve 802.11ac artık yerini Wi-Fi 6 802.11ax’e bırakacak. Peki bu 802.11ax nedir? 2,4 GHz ve 5 GHz ne işe yarar? Yeni isimlendirmelerin anlamı nedir? gibi soruların cevabını bu videoda veriyoruz.
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Wi-Fi standartlarının isimleri yenilendi. Genel olarak 802.11 koduyla duyduğumuz sistem, daha kolay anlaşılması için Wi-Fi 1’den 6’ya kadar isimlendiriliyor. Günümüzde ise en popüler kullanımlar Wi-Fi 4, 5 ve 6. Yani 802.11n, 802.11ac ve en yeni sistem olan 802.11ax oldu.
Buradan;
- 802.11n – Wi-Fi 4
- 802.11ac – Wi-Fi 5
- 802.11ax – Wi-Fi 6’ya tekabul ediyor.
Peki bu bağlantıların farkları, avantajları ve dezavantajları nelerdir? Hangi ürünler 802.11ax kullanıyor? Bu standarda geçebilir miyiz? Asus’un yeni nesil Wi-Fi destekli modem ve router ailesinden RTAX58U router modeli ve PCE-AX58BT Wi-Fi alıcısı ile göz atıyoruz