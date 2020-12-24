İnternet
TP-Link, duvar tipi yeni erişim noktasını duyurdu
TP-Link, otel, yurt, ofis gibi çok odalı işletmeler için her odaya ayrı ayrı monte edilebilen yeni duvar tipi erişim noktasını satışa sundu. EAP230-Wall, hızlı ve güçlü bir Wi-Fi ağı oluşturuyor ve Omada SDN yazılımı sayesinde bulut üzerinden yönetilebiliyor.
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TP-Link EAP230-Wall, çok miktarda odaya sahip işletmelere ağ çözümleri sunuyor,
Kolay bir kurulum ve yönetim şekline sahip olan EAP230-Wall, TP-Link’in duvar tipi yeni erişim noktası (access point) modeli. EAP230-Wall model, priz şeklindeki ince yapılı tasarımı sayesinde her yere kolayca monte edilebiliyor. Özellikle bol odaya sahip otel, öğrenci yurdu, ofis gibi işletmeler için çok uygun bir Wi-Fi çözümü olan EAP230-Wall, her odaya özel güçlü ve yüksek hızlı Wi-Fi ağı oluşturabilmeyi sağlıyor.
Birden fazla kullanıcının aynı anda ağa bağlanabilmesini sağlayan ürün, 802.11ac Wave 2 teknolojisine sahip; ve 1200 Mbps’ye varan kablosuz hızlara ulaşabiliyor. Çift bant desteği de bulunan ürün, bu sayede hem birden çok kullanıcıya destek veriyor hem de yüksek hız gerektiren uygulamaları sorunsuzca çalıştırabiliyor. Kablosuz bağlantı desteğinin yanı sıra ürün üzerinde yer alan bir adet Gigabit Ethernet girişi sayesinde yüksek hızlı kablolu bağlantı da yapılabiliyor.
EAP230-Wall erişim noktası, her yere kolayca monte edilebiliyor. Kurulum kolaylığı sayesinde işletmelere zamandan tasarruf sağlayan ürün, aynı zamanda PoE (Power over Ethernet) özelliği ile kurulum maliyetinde de avantaj sunuyor. Elektrik kablosu çekmeye gerek kalmadan; Ethernet üzerinden güç alarak çalışabilen ürün hem elektrik hattı aranmadan her yere monte edilebiliyor hem de kablo çekme masrafından işletmeleri kurtarıyor.
Omada SDN ile, bulut üzerinden yönetme avantajı
Ürünün yönetimi de bir o kadar rahat. TP-Link’in kurumsal ağ ürünlerinin tümünü (erişim noktaları, ağ anahtarları, yönlendiriciler, ağ geçitleri); tek bir platformdan yönetmeyi sağlayan Omada SDN destekli olan EAP230-Wall, bulut üzerinden zaman ve mekan fark etmeksizin yönetilebiliyor. Uygun fiyata sahip olan ve yüzde yüz bulut desteği olan Omada SDN ile tüm ağın yönetimi, verimliliği ve güvenliği kontrol edilebiliyor.
Ücretsiz olan ve iOS ve Android destekli Omada uygulaması ile hem cihazların kurulumu kolayca yapılabiliyor; hem de akıllı telefonlardan ya da tablet bilgisayarlardan ağ ayarları yapılandırılabiliyor, ağ durumu izlenebiliyor ve istemciler yönetilebiliyor. Birçok güvenlik özelliğine de sahip olan ürün, işletmelere çoklu kimlik doğrulama seçenekleriyle misafir ağı oluşturma olanağı da sunuyor. Ürünün tavsiye edilen satış fiyatı isei 130 USD (KDV dahil) olarak belirlenmiş durumda.
EAP230-Wall ile ilgili fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.
Google, Windows 10 için Chrome’un RAM sorununu çözecek
Google, Windows 10 için Chrome tarayıcısının performansını ve işlevini iyileştireceğini ve geliştireceğini söyledi.
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Windows 10 için 2004 olarak da bilinen ve Mayıs 2020’de gelen güncelleme; işletim sisteminin Win32 uygulamalarında ve tarayıcılarda RAM kullanımını düzenlemeye izin veren “Segment Heap” işlevine önemli geliştirmelerde bulunmuştu. Google da bu iyileştirmeleri Windows 10 için Chrome tarayıcısının RAM kullanımını azaltmak için kullanacaktı.
Ancak WindowsLatest tarafından gelen bilgilere göre; geliştiriciler bu fonksiyonu kullanmaktan vaz geçip onun yerine Ağustos’tan beri gelişimde olan “ParitionAlloc-Everywhere” isimli bir özellikten faydalanmaya karar verdiler.
Google’ın bir süredir üzerinde çalıştığı işlev yerine bu özelliğe geçmesinin farklı sebepleri olabilir. Örneğin ismi geçen “ParitionAlloc-Everywhere” özelliğiyle beraber, RAM kullanımını azaltmanın dışında başka geliştirmeler de görüleceğinden bahsediliyor. Tarayıcıda kullanılan ayırıcıların ve tarayıcı güvenliğinin de bu işlevle artacağı düşünülüyor.
RAM kullanımını azaltılması, işlevin tarayıcıdaki kaynakları daha etkili ve verimli bir şekilde kullanarak yapacağı öngörülüyor. Aynı zamanda yine bu kaynakların daha sıkı ve daha iyi ayarlanmış bir şekilde tarayıcıda bulunmasıyla beraber olası saldırılana karşın alan daraltılmış olacak. Güvenliği geliştirecek bir başka işlev olan “MiraclePtr” de bahsedilebilecekler arasında.
Bu tip iyileştirmelerin geliş tarihleri ise netleşmiş değil ancak 2021 ortaları gibi konu hakkında daha fazla bilgi geleceğinden bahsediliyor. Dolayısıyla Mountain View merkezli şirketin üzerinde çalışacakları ve geliştirecekleri çokça şey olduğunu söyleyebiliriz.
Diğer taraftan son zamanlarda oldukça sevilen Microsoft Edge de bu sorun için birçok çalışmalar ve çözümler sunmuş, kullanılmayan sekmeleri beklemeye alan “Uyuyan Sekmeler” gibi bir çözüm getirmişti.
Hem Microsoft, hem de Google, sıkça kullanılan bu iki tarayıcılarını ilerletmek için çaba sarf ediyorlar gibi. Gelecek sonuçlar tabii ki zamanlar ortaya çıkacak olsalar da bu rekabetten ortaya çıkan gelişimin ve gösterilen çabanın asıl önemli olan şey olduğunu not düşmekte fayda var.
Genel
Google, geçen haftaki kesintiyle ne kadar kaybetti?
Geçen hafta Google hizmetlerinde yaşanan kesintiden dolayı Gmail ile beraber Youtube, Drive, Meet ve Docs gibi hizmetlere erişim sağlanamıyordu. Hatta Android işletim sistemindeki bazı özellikler bile bu durumdan etkilenmişti ve Fotoğraflar ve Haritalar gibi işlevler kullanılamıyordu.
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Yaklaşık bir saat civarında süren kesinti, bizlerin her alanda tek bir firmanın ürünlerine olan güvenimizi nihayet sorgulatmaya başlatmıştı. Ancak kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratmanın yanında, bu durum Google’a milyonlara mal olmuş gibi duruyor. Özellikle Youtube reklamları üzerinden Google’ın kaybettiği gelir oldukça yüksek.
2019 yılı için Alphabet earnings raporunda yıl boyunca Youtube’un 15.15 milyar, saatlik ise 1.73 milyon dolarlık bir geliri Google’a sağladığını görebiliyoruz. Ancak TechRadar Pro sitesine bazı analistler tarafından gelen bilgilere göre bu rakamda 2020 yılı için %30-40 civarında bir artış bekleniyor. Bu yılın üçüncü çeyreği verileri ve diğer öngörüler göze alındığında bu yıl Google için saatlik 2.3 milyon dolarlık bir geliri bu alanda görmemiz muhtemel. Kesintiden etkilenen diğer hizmetlerin ise ücretsiz veya tek seferlik ödeme içeren hizmetler olmalarından dolayı direkt bir kayıp sağlamadıkları söylenebilir.
Ancak bu rakamın dışında, söylediğimiz gibi tek bir hizmete fazla bağlı kalındığını anlayan kullanıcılar ve işyerleri; bu alanlarda çeşitlilik arayabilir veya sağlayıcı değişikliğine gidebilirler. Ayrıca bu kesinti zamanında, bu hizmetler ile iş yapılamamasından dolayı Google’a dava açılması da ihtimaller arasında.
Her ne kadar Google’ın kaybettiği bu rakam, kazandığı kavranması güç milyarlar arasında oldukça küçük gibi görünse de; bu kesinti tek bir hizmet sağlayıcıya bağlılık konusundaki tartışmaları daha da ateşleyebilecek gibi duruyor. Öte yandan yine de bu durumun Google özelinde bütün hizmet sağlayıcılarının kendini geliştirmesi ve güven kazanması için bir fırsat olduğunu da söyleyebiliriz.
İnternet
Huawei, Google alternatifi Petal Search motorunu sundu
Huawei, birkaç gün önce Petal Search arama motorunu kullanıcıyla buluşturdu. Android ve iOS üzerinden erişilebilir olan motor, bilgisayardan da farklı bir isimle kullanılabiliyor.
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Şirket bilgisayarda arama yapabilmek için iki adres gösterdi. Bunlardan birisi şu anda erişilebilen gopetal.com iken diğeri ise www.petalsearch.com ismine sahip olacak.
Daha çok telefonlar için düşünülmüş olan Petal Search arama motorunda alışılageldik arama yapan “Tümü” seçeneğinin dışında; “Uygulamalar”, “Alışveriş”, “Resimler”, “Haberler” türünden başlıkları da bulabiliyoruz.
Son zamanlarda arama motorunu gittikçe karmaşıklaştıran Google, kullanımda da belirginliği biraz azaltmıştı. Petal Search için ise ilk bakışta daha sade ve direkt gözükse de yine oldukça fazla seçeneğe ve karmaşıklığa sahip. Ancak bu konuda çok da bir şey söylememek gerek çünkü Google alternatifi her arama motorunda benzer bir durum görülebiliyor.
Genelde arama motorlarında, Google dahil, aranan şeylerde en alakalı içeriklerin gösterilmesinin yanında farklı türden içeriklerin de kullanıcılara sunulması yoluna gidiliyor. Petal Search için de aynı şeyi söyleyebiliyoruz. Bu versiyonu için Huawei, haberler ve resimler gibi farklı seçenekleri arama motorunun girişinde kullanmayı tercih etmiş. Yine gündem başlıkları da ilk olarak görülebilenlerin arasında yer alıyorlar. Ancak yine de henüz bilgisayarda sabit bir versiyonunun olmadığını hatırlatmak fayda var. Dolayısıyla biraz daha bekleyip net değerlendirmeyi öyle yapmak en sağlıklısı gibi.
Huawei Petal Search arama motorunun gelecek olan geri bildirimlerle beraber nasıl bir gelişim sağlayacağını ise bekleyip görmemiz gerekecek.
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