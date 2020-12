TP-Link, duvar tipi yeni erişim noktasını duyurdu

TP-Link, otel, yurt, ofis gibi çok odalı işletmeler için her odaya ayrı ayrı monte edilebilen yeni duvar tipi erişim noktasını satışa sundu. EAP230-Wall, hızlı ve güçlü bir Wi-Fi ağı oluşturuyor ve Omada SDN yazılımı sayesinde bulut üzerinden yönetilebiliyor.

TP-Link EAP230-Wall, çok miktarda odaya sahip işletmelere ağ çözümleri sunuyor,

Kolay bir kurulum ve yönetim şekline sahip olan EAP230-Wall, TP-Link’in duvar tipi yeni erişim noktası (access point) modeli. EAP230-Wall model, priz şeklindeki ince yapılı tasarımı sayesinde her yere kolayca monte edilebiliyor. Özellikle bol odaya sahip otel, öğrenci yurdu, ofis gibi işletmeler için çok uygun bir Wi-Fi çözümü olan EAP230-Wall, her odaya özel güçlü ve yüksek hızlı Wi-Fi ağı oluşturabilmeyi sağlıyor.

Birden fazla kullanıcının aynı anda ağa bağlanabilmesini sağlayan ürün, 802.11ac Wave 2 teknolojisine sahip; ve 1200 Mbps’ye varan kablosuz hızlara ulaşabiliyor. Çift bant desteği de bulunan ürün, bu sayede hem birden çok kullanıcıya destek veriyor hem de yüksek hız gerektiren uygulamaları sorunsuzca çalıştırabiliyor. Kablosuz bağlantı desteğinin yanı sıra ürün üzerinde yer alan bir adet Gigabit Ethernet girişi sayesinde yüksek hızlı kablolu bağlantı da yapılabiliyor.

EAP230-Wall erişim noktası, her yere kolayca monte edilebiliyor. Kurulum kolaylığı sayesinde işletmelere zamandan tasarruf sağlayan ürün, aynı zamanda PoE (Power over Ethernet) özelliği ile kurulum maliyetinde de avantaj sunuyor. Elektrik kablosu çekmeye gerek kalmadan; Ethernet üzerinden güç alarak çalışabilen ürün hem elektrik hattı aranmadan her yere monte edilebiliyor hem de kablo çekme masrafından işletmeleri kurtarıyor.

Omada SDN ile, bulut üzerinden yönetme avantajı

Ürünün yönetimi de bir o kadar rahat. TP-Link’in kurumsal ağ ürünlerinin tümünü (erişim noktaları, ağ anahtarları, yönlendiriciler, ağ geçitleri); tek bir platformdan yönetmeyi sağlayan Omada SDN destekli olan EAP230-Wall, bulut üzerinden zaman ve mekan fark etmeksizin yönetilebiliyor. Uygun fiyata sahip olan ve yüzde yüz bulut desteği olan Omada SDN ile tüm ağın yönetimi, verimliliği ve güvenliği kontrol edilebiliyor.

Ücretsiz olan ve iOS ve Android destekli Omada uygulaması ile hem cihazların kurulumu kolayca yapılabiliyor; hem de akıllı telefonlardan ya da tablet bilgisayarlardan ağ ayarları yapılandırılabiliyor, ağ durumu izlenebiliyor ve istemciler yönetilebiliyor. Birçok güvenlik özelliğine de sahip olan ürün, işletmelere çoklu kimlik doğrulama seçenekleriyle misafir ağı oluşturma olanağı da sunuyor. Ürünün tavsiye edilen satış fiyatı isei 130 USD (KDV dahil) olarak belirlenmiş durumda.

EAP230-Wall ile ilgili fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.