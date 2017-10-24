Powerline AV2000 standardında yüksek hız sunan TP-Link WPA9610 kit karşınızda. 2,4 ve 5 GHz kablosuz ağ bağlantısı ve kablolu gigabit bağlantı sağlıyor.

TP-Link tarafından üretilen en güncel powerline cihazlarından olan WPA9610 Kit, size gerekli performansı elektrik hattınızın kalitesine bağlı biçimde sunmak için geliyor.

Powerline teknolojisi yeni kablo çekmeden veri aktarmanın en pratik ve güvenli yöntemlerinden bir tanesi. Kablosuz ağlar her zaman çok kullanışlı ve performanslı olmayabiliyor. Evlerimiz ve ofislerimizdeki yapı niteliği kablosuz ağ sinyallerini engelleyebiliyor sık sık kopmalar yaşanmasına sebep olabiliyor. Aynı zamanda var olan bina içinde iki noktayı ethernet kablosu çekerek bağlamak her zaman pratik bir çözüm değil.

Powerline teknolojisi bu noktada devreye giriyor, var olan elektrik hattını en iyi şekilde kullanmanız için size bir fırsat sunuyor. TP-Link’in WPA9610 kiti iki parçadan oluşuyor. Dağıtım ucunda 802.11ac kablosuz ağ teknolojisine sahip bir verici bulunduran bir powerline sistemi. Bu sistem size kablo çekemediğiniz ve kablosuz ağ ile verim alamadığınız noktaya yüksek hızlı kablolu ve kablosuz ağ götürme imkânı sağlıyor.

Yeni kabloya gerek yok!

Ağı elektrik hattına verdiğiniz parça üzerinde bulunan gigabit ağ yuvalarından bir tanesi modeme bağlanıyor. Diğerini ise istediğiniz gibi kullanmakta özgürsünüz. Diğer uçta bulunan kablosuz ağ verici destekli parçada ise tek bir Gigabit ethernet yuvası ile 802.11b/g/n/ac destekli verici bulunuyor. Kablosuz erişim noktası olarak çalışan bu parça routing yapmaktan ziyâde ağınıza cihazları kablosuz olarak dağıl ediyor, bu sayede oluşabilecek “collusion” durumları engellenmiş oluyor. 2,4 GHz bandında 300 Mbps, 5 GHz bandında ise 867 Mbps performans sunan sistem toplamda 1,2 Gbps kablosuz ağ performansı vadediyor.

HomePlug AV2 standardında 2×2 MIMO teknolojisi kullanarak elektrik hattından verim almayı hedefleyen bu set 2000 Mbps teorik hızı destekliyor. Pratikte ise alacağınız hız elektrik hattınızın kalitesine bağlı. Bizim denememizde, AV500 Powerline sistemiyle 55 Mbps hız aldığımız yere kurulum yaptık. WPA9610 kitiyle bağlı olan internetin üst sınırı olan 100 Mbps seviyesini yakaladık.

TP-Link WPA9610 Kit kablo çekmeden, menzil artırıcı kullanmadan ağını genişletmek isteyenlerin tercihi olacak. TP-Link TL-WPA9610 KIT özellikle de yerel ağda NAS gibi cihazlarla kablolu veya kablosuz cihazlara veri aktarımı yapılması hedefleniyorsa kendi değerini daha iyi gösteren bir ürün.